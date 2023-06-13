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Панарин теперь лысый: резко сменил имидж из-за неудачного этапа в карьере

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Прощайте, ангельские кудри.

Одна из самых внезапных хоккейных новостей лета: Артемий Панарин сбрил свои кудри, а это было чуть-ли не визитной карточкой игрока.

В фанатском сообществе Панарина во «ВКонтакте» выложили фотографии с игроком в его новый приезд в родной город Коркино. Артемия просто не узнать – он абсолютно лысый.

«Матч ТВ» удалось уточнить у близких людей Панарина с чем связана такая радикальная смена имиджа. И ответ был неожиданным:

«Тема решил резко изменить имидж, чтобы обнулить предыдущий неудачный этап карьеры, когда «Рейнджерс» вылетели в первом раунде плей‑офф. Это новый этап борьбы за Кубок Стэнли. Попытка убрать злые силы, которые могут быть и в волосах».

Во вторник в группе vk появилась еще одна фотография – на ней Артемий не только лысый, но и в соответствующей новому образу кожанке. В таком виде, конечно, никакие злые силы не должны и близко подойти.

Панарин настолько провалил плей-офф?

Для Артемия Кубок Стэнли-2023 действительно получился не самым лучшим: за всю семиматчевую серию с «Нью-Джерси» у него 0 голов и только 2 передачи – причем обе в самой первой игре. Все остальное время Панарин провел без очков, несмотря на то, что проводил за вечер в среднем по 19 минут.

В конце мая The Athletic составил команду из разочаровавших хоккеистов в нынешнем плей-офф – наряду с Кучеровым, Василевским и Капризовым там был и Артемий.

«Моя первая мысль – я разочарован. Ощущаю опустошение прямо сейчас. Я не сыграл хорошо, безусловно. Я не дал результат [в начале серии] и очень рано расстроился. После этого все получилось как снежный ком. В плей-офф двойное давление, а также оказываешь двойное давление на самого себя.

Думаю, я могу научиться тому, что не нужно слишком быстро расстраиваться. Я пытался сыграть намного лучше, чем в прошлом сезоне, но все получилось совсем по-другому. Не хочу оправдываться. Не хочу говорить, что это связано с психологией, и что я плохо чувствовал себя в плей-офф», – говорил Артемий после вылета в первом раунде от «Нью-Джерси».

А менялась ли его прическа раньше?

Одной из визитных карточек Артемия Панарина считались его кудри и до этого момента представить его подстриженным под «ноль» было просто невозможно.

Хотя с короткой стрижкой он все-таки был. Это подтверждают и его детские фотографии:

Да и в 2011-м, когда Артемий играл в «Витязе» и молодежной сборной России, у него была короткая стрижка – во всяком случае относительно того, что все привыкли видеть на его голове позже.

Кудри стали неотъемлемой частью имиджа Артемия – кажется, он кардинально менял свою прическу только при переходе в «Коламбус». Интересно, поможет ли такое обнуление Панарину в новом сезоне и что сделают менеджеры и тренеры «Рейнджерс», чтобы поход игрока к парикмахеру оказался удачным.

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Фото: vk.com/artemiy_panarin; eastnews.ru/BRUCE BENNETT

6 комментариев

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Александр Климкович
Я так делал, не помогает
+2
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sneguvkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
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на актера Стычкина похож
+1
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Венсан Лекавалье
Удаче Тёмычу !!! Пусть у него всё получится!
0
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Lanzar
Может команду сменить? Это говорят эффективнее.
0
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Марина Игнатьева
Осталось вещевой рынок Коркино подмять
0
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