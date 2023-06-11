Финал Лиги чемпионов традиционно привлекает к себе сотни селебрити, и звезды хоккея не прошли мимо этого события. В Стамбуле «Ман Сити» Гвардиолы победил «Интер» – 1:0. Многие наши хоккеисты отправились в Турцию (а не в Майами, например, где этой ночью играли четвертый матч финала Кубка Стэнли), а кто-то не поехал, смотрели по телевизору.

Первыми в соцсетях отметились Александр Овечкин со своей женой. Анастасия опубликовала фотографию из аэропорта, где раскрыла пункт назначения. Чуть позже она выкладывала и видео с футбола.

Антон Капризов, брат Кирилла, выложил фотографию с ним и его бывшими партнерами по ЦСКА, Михаилом Григоренко и Никитой Нестеровым, на фоне турецкой мечети. До этого Кирилл отдыхал в Дубае.

Уже по ходу игры Анна Кастерова, жена Евгения Малкина, опубликовала видео с гимном Лиги чемпионов. Ради этого события они прилетели из Питтсбурга! Анна призналась, что у них был джетлаг после длительного перелета.

Игроки СКА Андрей Педан и Степан Фальковский также были на игре.

А кто не смог или не захотел приехать в Стамбул, смотрели финал ЛЧ дома или в баре, как, например, пока еще защитник «Бостона» Дмитрий Орлов.