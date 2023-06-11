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Хоккеисты на финале ЛЧ: Овечкин, Малкин, Капризов и звезды КХЛ прилетели в Стамбул, Орлов смотрел в баре

Александр Овечкин Александр Овечкин
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Никита Нестеров Никита Нестеров
Евгений Малкин Евгений Малкин
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Михаил Григоренко Михаил Григоренко
Хоккей Хоккей

Финал Лиги чемпионов традиционно привлекает к себе сотни селебрити, и звезды хоккея не прошли мимо этого события. В Стамбуле «Ман Сити» Гвардиолы победил «Интер» – 1:0. Многие наши хоккеисты отправились в Турцию (а не в Майами, например, где этой ночью играли четвертый матч финала Кубка Стэнли), а кто-то не поехал, смотрели по телевизору.

Первыми в соцсетях отметились Александр Овечкин со своей женой. Анастасия опубликовала фотографию из аэропорта, где раскрыла пункт назначения. Чуть позже она выкладывала и видео с футбола.

Антон Капризов, брат Кирилла, выложил фотографию с ним и его бывшими партнерами по ЦСКА, Михаилом Григоренко и Никитой Нестеровым, на фоне турецкой мечети. До этого Кирилл отдыхал в Дубае.

Уже по ходу игры Анна Кастерова, жена Евгения Малкина, опубликовала видео с гимном Лиги чемпионов. Ради этого события они прилетели из Питтсбурга! Анна призналась, что у них был джетлаг после длительного перелета.

Игроки СКА Андрей Педан и Степан Фальковский также были на игре.

А кто не смог или не захотел приехать в Стамбул, смотрели финал ЛЧ дома или в баре, как, например, пока еще защитник «Бостона» Дмитрий Орлов.

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Вы удивитесь, но «Флорида» названа не в честь пантер. Сейчас все объясним

Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей😂

2 комментария

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Sobachkin
Ну могут себе позволить, им же никто не закрыл границы. Костерова аж без грима
+3
0
+3
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Александр Романов
Костерова конечно на старину Фреди Крюгера похожа , а повезло больше всего Антону , он просто брат
0
0
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