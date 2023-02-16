«Душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик». Хоккейный мир (и не только) скорбит по Михаилу Овечкину

Накануне скончался отец Александра Овечкина. Михаилу Викторовичу был 71 год.

В начале недели капитан «Вашингтона» срочно вылетел в Москву из-за госпитализации папы, а в среду в соцсетях сообщил о его смерти: «Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо».

Под его постом уже собралось больше восьми тысяч комментариев с поддержкой и соболезнованиями – от людей по обе стороны океана.

Среди комментаторов были российские артисты: комик Гарик Харламов, певицы Ольга Бузова и Катя Лель, ведущие Лера Кудрявцева и Юлия Бордовских, актер Игорь Жижикин, исполнители Роман Архипов, Арсений Бородин, Иракли, Александр Ревва, T-Killah и DJ Smash.

Неравнодушным остался и спортивный мир: соболезнования выразили аккаунт сборной России по футболу, защитник футбольного ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков, бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов, глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, ветеран MMA Олег Тактаров, теннисистка Елена Веснина, олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Алла Шишкина и Светлана Ромашина, дзюдоист Дмитрий Носов, хоккеистка Ия Гаврилова, аккаунт хоккейного «Витязя».

Хоккеисты были потрясены шокирующей новостью. Как нынешние партнеры – Джон Карлсон, Николя Обе-Кюбель, Карл Хагелин, Маркус Юханссон (плюс супруга Ти Джея Оши) – так и бывшие: Брукс Лайк, Станислав Галиев, Дмитрий Яшкин, Витек Ванечек, Деванте Смит-Пелли, Мэдисон Боуи, Майкл Латта. Разумеется, были сообщения и от тех, кто никогда не играл с Овечкиным: Егор Афанасьев, Карло Колайаково, Даглас Мюррей, Кевин Уикс.

«Вашингтон» опубликовал пост в своих соцсетях: «Кэпиталс» огорчены новостью о смерти Михаила Овечкина, отца нашего капитана Алекса. Мистер Овечкин был настоящим джентльменом и важным человеком на тренировках и матчах «Кэпиталс». Он всегда улыбался, любил общаться с нашими фанатами и благодарил их за поддержку своего сына, которым очень гордился. В этот тяжелый момент все наши мысли – с семьей Овечкина».

Владелец клуба Тед Леонсис опубликовал трогательный твит, где рассказал теплые воспоминания о Михаиле: «Мы все любили и уважали господина Овечкина. Он любил DC, The Caps и наших фанатов, непоколебимо поддерживал и любил как своих сыновей, Алекса и Михаила, так и жену Татьяну. Его действительно будет не хватать. Отличный мужчина и папа. Мы все сейчас поддерживаем Овечкиных».

Не осталось в стороне футбольное «Динамо»: «Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром»

Хоккейное «Динамо», где начинал играть Ови, тоже скорбит: «Это невосполнимая утрата для динамовской семьи. Михаил Викторович боролся с тяжелой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее…Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами».

Главный тренер СКА и вице-президент ФХР Роман Ротенберг также выразил соболезнования: «Ужасная новость – ушел из жизни Михаил Овечкин, отец Александра Овечкина. Он был настоящим русским мужиком: прямым, честным, трудолюбивым. Воспитал великолепного сына.

Отец всегда гордился Александром, был его главным наставником, многое сделал для того, чтобы сын стал таким, как мы его знаем. Человек с большой буквы… Саша, держись! Весь хоккейный мир с тобой!»

Евгений Малкин выложил в сторис пару нужных слов: «Ови, с тобой ❤️».

Бывший тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов, с которым Овечкин брал золото, был шокирован новостью. «Да вы что? От меня лично, от детского СКА, от всего хоккейного сообщества соболезнования семье Овечкина. Очень жалко. Я очень хорошо его знал. Мы когда в Новогорске со сборной тренировались, он каждый день там был. Потому что Сашка поехал на чемпионат мира, будучи на два года младше.

Его главное качество было в том, что он не лез со своими советами. Не говорил: «Вот мой сын!» Он очень воспитанный, порядочный. Редко таких встретишь. Каждый отец переживает за своего сына. Когда мы создавали сборную, он прекрасно понимал, что есть честный подход и никогда не лез в тренерские дела. Нужно отдать ему должное», – сказал Ишматов в интервью Metaratings.ru.

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил соболезнования от себя лично и федерации: «Овечкин-старший был замечательным человеком – душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик.

В жизни каждого мужчины одно из самых важных дел – воспитание детей. И с этим он справился блестяще. Весь мир знает спортсмена и хоккеиста Александра Овечкина. Именно родители заложили в своего сына любовь к спорту, трудолюбие, стремление к победам, правильные жизненные установки. Именно они воспитали в Александре характер целеустремленного чемпиона. Я искренне благодарен им обоим.

Александр внес огромный вклад в громкие успехи сборной, сейчас он продолжает быть лицом нашей страны, ее послом во всем мире. Невозможно переоценить заслуги его родителей в воспитании такого человека. Михаила Викторовича любили и уважали все. Повторюсь: его уход – очень большая потеря для всех нас».

Фото: Instagram/aleksandrovechkinofficial