Billie Eilish
Блог

У Кокорина уже ассист – в два касания вывел на ворота. Первое результативное действие за 642 дня!

Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия
высшая лига Кипр высшая лига Кипр
Арис Лимасол Арис Лимасол
Александр Кокорин Александр Кокорин
Футбол Футбол

Отыграл тайм, хотя рассчитывал на 5-10 минут.

Александр Кокорин сделал результативное действие в первом же матче за кипрский «Арис». Ура!

Новый клуб Кокорина играл в пятницу с «Олимпиакосом» из Никосии. Российский форвард остался в запасе, но вышел на поле после перерыва.

К концу матча «Арис» громил соперника 4:0. Кокорин, получив мяч в 30 метрах от ворот, изящно закинул его с разворота на Матию Шполярича, который забил пятый.

Для Кокорина это первое результативное действие с 29 ноября 2020 года, когда он в составе «Спартака» забил «Ротору» с пенальти. В «Фиорентине» голов не было, только 36 действий с мячом, 17 точных передач (из 26 попыток), 3 удачных попытки прессинга, 5 побед в воздушных дуэлях (даже у Кулибали), 3 заработанных фола, 1 подкат, 1 блок, 1 удар по воротам (правда, это случилось в Кубке Италии).

Гол в Италии все-таки был, но в товарищеском матче с «Левико-Терме» в июле 2021-го. «Фиорентина» тогда выиграла 9:0, там Кокорин заработал и забил пенальти.

На Кипре нападающему нравится, если судить по интервью после матча:

«Пока все просто замечательно, – приводят слова Кокорина кипрские СМИ. – Мне понадобится время на адаптацию. Я еще толком не тренировался с командой, вчера было индивидуальное занятие. Ожидал, что выйду на 5-10 минут, но в итоге сыграл больше.

Переговоры по трансферу были тяжелыми. Завтра у нас выходной, разум начнет проясняться. Я пока ничего не знаю про Лимасол».

Ждем продолжение, да?

А пока изучаем самую подробную статистику Кокорина в «Фиорентине». Здесь про все касания, удары, блоки и пасы

В чемпионате Кипра больше знакомых, чем вы думаете. Тут Миральяс, Уорис, Хенти и даже Губочан

Фото: Instagram/arislimassolfc 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные