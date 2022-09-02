У Кокорина уже ассист – в два касания вывел на ворота. Первое результативное действие за 642 дня!

Отыграл тайм, хотя рассчитывал на 5-10 минут.

Александр Кокорин сделал результативное действие в первом же матче за кипрский «Арис». Ура!

Новый клуб Кокорина играл в пятницу с «Олимпиакосом» из Никосии. Российский форвард остался в запасе, но вышел на поле после перерыва.

К концу матча «Арис» громил соперника 4:0. Кокорин, получив мяч в 30 метрах от ворот, изящно закинул его с разворота на Матию Шполярича, который забил пятый.

Для Кокорина это первое результативное действие с 29 ноября 2020 года , когда он в составе «Спартака» забил «Ротору» с пенальти. В «Фиорентине» голов не было, только 36 действий с мячом, 17 точных передач (из 26 попыток), 3 удачных попытки прессинга, 5 побед в воздушных дуэлях (даже у Кулибали), 3 заработанных фола, 1 подкат, 1 блок, 1 удар по воротам (правда, это случилось в Кубке Италии).

Гол в Италии все-таки был, но в товарищеском матче с «Левико-Терме» в июле 2021-го. «Фиорентина» тогда выиграла 9:0, там Кокорин заработал и забил пенальти.

На Кипре нападающему нравится, если судить по интервью после матча:

«Пока все просто замечательно, – приводят слова Кокорина кипрские СМИ. – Мне понадобится время на адаптацию. Я еще толком не тренировался с командой, вчера было индивидуальное занятие. Ожидал, что выйду на 5-10 минут, но в итоге сыграл больше.

Переговоры по трансферу были тяжелыми. Завтра у нас выходной, разум начнет проясняться. Я пока ничего не знаю про Лимасол».

Ждем продолжение, да?

Фото: Instagram/arislimassolfc