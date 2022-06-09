Только 6 человек в мире позволили себе не подписаться в ответ на Лео Месси

Мы недавно выяснили, кто в соцсетях настолько крут, что не ответил на подписку со стороны Криштиану Роналду – набралось 28 человек! Лео Месси, твоя очередь.

За Месси следят 334 млн человек, а сам Лео подписался на 294 аккаунта. В ответ на него посмели не подписаться лишь шесть человек. Шесть!

Кто эти легенды?

Эд Ширан (певец, 38,9 млн подписчиков)

Ники Джем (певец, 43 млн подписчиков)

Леброн Джеймс (баскетболист, 123 млн подписчиков)

Гильермо Кория (бывший теннисист, 116 тыс подписчиков)

Бейонсе (певица, 261 млн подписчиков)

Флойд Мейвезер-младший (боксер, 26 млн подписчиков)

Кстати, Леброн и Флойд подписаны на Роналду.

Отметим, что Лео в основном фолловит бывших и нынешних партнеров по «Барселоне», «ПСЖ» и сборной Аргентины.

Фото: instagram.com/leomessi; instagram.com/teddysphotos; instagram.com/kingjames; instagram.com/beyonce; instagram.com/nickyjam; instagram.com/guillermocoriaok