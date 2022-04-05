Ой как нелепо Фабиньо отпраздновал гол! Хотел-то очень стильно, но вот что вышло из проезда на коленях

«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый гол и в матче, и в ливерпульской карьере забил Ибраима Конате – но тут можно обратить внимание и на другое.

На то, что происходило сразу после с Фабиньо.

Он хотел круто отпраздновать гол вместе с Конате – проскользить коленями по газону, в стиле Эдена Азара (когда Эден Азар еще забивал).

Но получилось так себе.

Очень плохо.

Заявка на худшее празднование в истории.

И где в итоге Фабиньо?

Твиттер, конечно, сразу разошелся. Вот лучшие реакции:

«Смешно и пугающе одновременно»

«Так Фабиньо влетает в утро понедельника»

«Точно можно сказать, что подкаты Фабиньо лучше, чем его празднование»

«Удивлен, что он не получил травму».

Но Фабиньо учел ошибки – и во втором тайме после гола Луиса Диаса уже не кувыркался, а просто исполнил латиноамериканские танцы вместе с колумбийцем.

Потом Фабс умудрился разбить голову о Николаса Отаменди. А Клопп после матча в привычной манере всех успокоил: «У него рассечение на затылке. Если бы там были волосы, то они сдержали бы кровь. Но даже так он будет в порядке».

Фото: East News/CARLOS COSTA / AFP, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP, AP Photo/Armando Franca