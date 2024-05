Как создавалось это сильное «Динамо» – все инсайды и детали

Исследование Дорского.

Cамый сумасшедший сезон в истории РПЛ завершился безумно: «Динамо», которое было в одном очке от титула, уступило «Краснодару» (0:1) и свалилось на третье место. Это всего третий подиум «Динамо» в XXI веке: в 2008-м и 2022-м также завоевывали бронзу.

Несмотря на провал на финише, этот сезон – точно успешный для «Динамо». Клуб закрепился в новом статусе – теперь он модный и мыслящий стратегически.

Чей приход резко изменил «Динамо»? Как в клубе оказался Марцел Личка, поставивший ярчайший футбол в РПЛ?

Александр Дорский выяснил все детали ренессанса «Динамо».

Этому «Динамо» – пять лет. Первые шаги ВТБ – улучшение имиджа: попытались стать «самой московской из московских команд»

Этой версии «Динамо» – почти пять лет. В июле 2019-го клуб возглавил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, а в совет директоров вошел Дмитрий Гафин. В первые месяцы Соловьев и Гафин не устроили революцию (например, Юрия Белкина перевели с должности председателя совета директоров на место генерального директора), но уже тогда понимали, куда хотят двигать клуб.

«Люди из ВТБ понимали, что «Динамо» живет в реальности, в которой клуб сильно уступает по коммерции «Зениту» и «Спартаку». Новое руководство «Динамо» хотело выйти как минимум на этот уровень, а в перспективе даже превзойти его», – говорит источник, связанный с миром маркетинга.

Для этого «Динамо» наняло агентство Special One, которое к тому моменту пересобрало «Локомотив» Ильи Геркуса. По информации Спортса, «Динамо» предоставило Special One почти полный доступ к клубу, агентство занималось не только аналитикой и предложениями по реформам, но и их внедрением. Де-факто представители Special One стали сотрудниками «Динамо» на аутсорсе, активнее всех с ними взаимодействовал Гафин.

К 2019 году «Динамо» оставалось очень большим историческим брендом без идентичности. Special One предложил клубу стать «самым московским из московских». Источники Спортса считают это логичным подходом: «Спартак» – клуб федерального значения, «Локо» связан с районом и железными дорогами, ЦСКА – отдельное коммьюнити.

Если болельщик хочет быть со «Спартаком», он должен поверить, с одной стороны, в исключительность, с другой – в народность. «Динамо» ничего не навязывало, оно позиционировало себя как органичную часть Москвы. Вот человек с логотипом клуба появляется в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», который все знают наизусть, вот – стадион в центре Москвы, вот – беговой клуб, вот – диджей-сет Карины Истоминой и Ксении Дукалис. «Динамо» говорило на языке среднестатистического жителя Москвы».

Руководство «Динамо» волновал средний возраст аудитории: молодые люди не поддерживали клуб из-за отсутствия больших успехов. При исследованиях выяснилось, что у «Динамо» много тихих болельщиков – людей, которые переживают за клуб, но стесняются показать это из-за неудач. Одним из таких собеседники Спортса называют актера Павла Деревянко, давнего болельщика «Динамо», который до сезона-2022/23 в основном ходил на хоккей.

Кроме того, Special One и «Динамо» обсуждали привлечение известных болельщиков – сейчас они считаются амбассадорами клуба. Именно тогда впервые обсуждалось подписание контракта с Александром Овечкиным, в то же время возникла кандидатура певицы Клавы Коки, которая сотрудничала с ВТБ..

В 2021 году «Динамо» прекратило сотрудничество со Special One, решив, что справится с коммерческими и маркетинговыми задачами самостоятельно. «Динамо» привлекло к клубным активностям певицу Люсю Чеботину, блогера Влада А4 и фигуристку Евгению Медведеву. От сотрудничества с Клавой Кокой отказались после ее выступления на празднике, посвященном чемпионству «Зенита»-2021/22.

Кто руководит «Динамо»? Гафин больше отвечает за спорт, Пивоваров – за офис и коммерцию. Полгода назад ушел председатель совдира Соловьев, утверждавший ключевые решения

Соловьева и Гафина беспокоил не только имидж команды. «Гафин – фанат «Динамо». В первые месяцы складывалось ощущение, что он давно мечтал управлять клубом – и вот мечта осуществилась», – говорит источник, близкий к «Динамо».

Гафин в основном отвечает за спортивные вопросы, тем не менее без его одобрения не могут решиться и важные моменты, например, по коммерции. Он утверждал Желько Бувача на пост спортивного директора, а также приглашал в тренерские штабы Андрея Воронина (работал при Сандро Шварце) и Ролана Гусева (ассистирует Марцелу Личке). «Гафин считает, что в раздевалке обязательно должен быть дядька, который может передать опыт молодым. Например, Воронин и Гусев очень много общались с Тюкавиным. Правда, Воронин и Гусев немного разные: Андрей – скорее уже неиграющий футболист, Ролан – больше тренер».

При Шварце Гафин ввел командный KPI, в котором считались созданные и допущенные xG, оборонительные действия на финальной трети поля, быстрые атаки с ударом, передачи в опасную зону. По информации Спортса, Шварц был приятно удивлен такой погруженности руководителя в игру.

В январе 2021-го генеральным директором «Динамо» стал Павел Пивоваров, около пятнадцати лет работавший в «Зените». Собеседники Спортса, близкие к «Динамо», говорят, что многих в клубе шокировало это назначение: «Ребята думали, что это место займет Гафин и его власть оформится в большой должности». Источники, знакомые с Пивоваровым, говорят, что ничего удивительного в том назначении не было: «Павел – очень амбициозный человек, первоклассный юрист, входивший в палату по разрешению споров ФИФА. Он долго работал исполнительным директором «Зенита» и, вероятно, устал, захотев большей самостоятельности. Растущее «Динамо» дало ему такую возможность».

Если Гафин отвечает за спортивную часть и влияет на ключевые вопросы в жизни «Динамо», то Пивоваров ответственен за офис и коммерцию. Вслед за ним из «Зенита» в «Динамо» перешли Дмитрий Манкин (коммерческий директор), Станислав Благин (директор по маркетингу), Давид Мышалов (диджитал-директор), Елена Кулинич (арт-директор), Ольга Тулупова (организатор матчдея), Евгения Занина, Леонид Юферов, Павел Орлянский (все – диджитал-менеджеры), Дмитрий Дубовских (юрисконсульт) и Камила Нургалеева (менеджер отдела протокола).

Собеседники Спортса рассказывают, что у Гафина и Пивоварова случаются разногласия, но в целом их отношения можно описать как «бизнес-партнерские».

В январе 2024-го топ-менеджмент «Динамо» перестроился. Юрий Соловьев покинул пост председателя совета директоров, а его место занял Гафин. Формально теперь он главный.

«Соловьев все равно находится рядом с клубом, но скорее как наблюдатель от ВТБ. Вовлечения в работу на уровне первых лет уже нет – из-за занятости на проектах ВТБ на Востоке. Но если есть возможность, он ходит на стадион», – говорит источник Спортса.

Желько Бувач – архитектор спортивного проекта «Динамо». Хочет играть интенсивно и компактно, не любит медиа

Желько Бувач семнадцать лет ассистировал Юргену Клоппу в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». В 2018-м тренеры поругались – и Бувач ушел. Через полтора года Желько внезапно стал спортивным директором «Динамо».

Тогда команду возглавлял Кирилл Новиков – казалось, что вскоре Желько уволит тренера и начнет управлять командой сам, но этого не случилось. «Когда в сентябре 2020-го Новикова все-таки убрали, Бувач провел несколько тренировок. Было заметно, что это его: из доброго дядечки моментально превратился в харизматичного лидера. Пару раз он очень жестко пихал футболистам – кажется, они такого не ожидали.

Почему Бувач не стал главным тренером? Вероятно, выгорел от тренерской работы рядом с Юргеном Клоппом и понимал, что как главный не потянет то, что хотел бы тянуть», – рассказывает собеседник Спортса.

Люди, работавшие в «Динамо» и до Бувача, утверждают, что в первое время Желько участвовал даже в оформлении тренерской и зала для теории: «Из безликого помещения сделали филиалы раздевалки в цветах клуба, с удобными сиденьями, большими экранами. В плане интерьера улучшили вообще все».

Бувач – не активный участник трансферных переговоров, но именно он выносит финальный вердикт по игрокам и тренерам. Сандро Шварц, возглавлявший «Динамо» в 2020-2022 годах – полноценная кандидатура Бувача.

«Интенсивный футбол, высокий прессинг, компактность, максимальная самоотдача – стиль Бувача, который он хотел привить «Динамо». Сначала это удалось, но после бана России и ухода Шварца стало сложнее. Желько может хотеть что угодно, но тренерский рынок сильно сузился – по сути, встал выбор между слабым тренером с подходящей философией и сильным тренером, которого можно направить в нужную сторону», – говорит источник Спортса.

Именно с узостью рынка люди, близкие к «Динамо», объясняют назначение Славиши Йокановича и мысли про Марко Николича. Правда, по Николичу источники Спортса расходятся: одни утверждают, что в конце весны 2022-го с ним не договорились по деньгам, другие – что Марко ждал предложения от «Пармы», которое ему пообещал тогдашний спортивный директор Хавьер Рибалта. После сезона-2021/22 Рибалта ушел из «Пармы» в «Марсель», а вернуться к переговорам с «Динамо» уже было невозможно.

Йоканович был уволен за три тура до конца сезона-2022/23, когда «Динамо» практически потеряло шансы на попадание в топ-3 (отставали от «Спартака» и «Ростова» на восемь очков) и плелось на седьмом месте.

Источники, близкие к команде, говорят, что футболистам было тяжело взаимодействовать с закрытым Йокановичем после экстраверта Шварца. При этом они отмечают, что Славиша «попал под раздачу»: из команды ушли Себастьян Шиманьски, Никола Моро, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Клинтон Н’Жи. «В первом туре в центре обороны играли Паршивлюк и Кутицкий, потом появился Саба Сазонов, в опорной зоне выходил Лука Гагнидзе. Это талантливые игроки, но они не умели выигрывать матчи вместе, большинство не понимало, когда нужно успокоить игру. Плюс Даса и Норманн три летних месяца провели без команды. На месте Йокановича провалились бы почти все», – считает собеседник Спортса, близкий к агентскому бизнесу.

Несмотря на неудачу с Йокановичем – не только по результату, но и по стилю игры, – не все согласны с формулировкой «провал Бувача»: «Два года подряд критикуют Роберто Фернандеса и Маричаля, но, например, в прошлом сезоне Фернандес был лучшим в лиге по перехватам, а Маричаль входил в топ-10. Это непривычная история для команды из верхней части таблицы. О чем это говорит? О том, что Бувач подбирал игроков под свою философию: выдергивания с позиции и игра в прием. Это рискованный стиль, он подразумевает большее количество позиционных ошибок. Но если защитник умеет играть в прием, он сразу снижает количество моментов у своих ворот».

При Йокановиче и Личке Бувач не так вовлечен в работу основы, как при Шварце. Желько по-прежнему присутствует на тренировках, летает на выезды и сборы, но Шварц общался с ним гораздо чаще. «Это не значит, что связи нет, но, конечно, Желько для Йокановича и Лички не учитель, каковым его считал Шварц. С игроками Бувач тоже на связи, но его сложно назвать эмпатичным человеком: это разговоры о работе, а не о том, чем живет и дышит футболист», – говорит человек, близкий к «Динамо».

Бувач почти не появляется в медиа – интервью Нобелю в октябре 2020-го остается единственным большим разговором. Но даже при такой закрытости Бувач умудрился попасть в медиаскандал, когда после вылета от «Акрона» из Кубка России-2022/23 на вопрос о будущем Йокановича в миксте ответил: «Это такой же глупый вопрос, как ты».

По информации Спортса, такой ответ не сильно удивил клуб. Бувача называют спокойным и рациональным человеком, который не умеет общаться с медиа (да и не хочет) и может вспыхнуть, когда ему что-то не нравится. «Если идет эмоциональный матч, а судья принимает странное решение, Бувач может выругаться на трех языках: боснийском, английском и русском», – рассказывает источник Спортса.

Как к «Динамо» двигался Личка? Внезапно стал главным в Беларуси, мог дважды уйти из «Оренбурга»

Личка начал тренерскую карьеру в 2015 году в чешском «Хмеле», а в 2018-м приехал в брестское «Динамо» – ассистировать Радославу Латалу. Старт белорусской карьеры не обещал ничего хорошего: Брест выиграл Суперкубок и вышел в финал Кубка, но набрал всего пять очков в шести матчах чемпионата. Латала уволили, но Личка остался в клубе и еще четыре месяца помогал Сергею Ковальчуку и Алексею Шпилевскому.

В августе 2018-го «Динамо» уволило и Шпилевского – исполняющим обязанности главного стал Личка. Через полгода его утвердили в новом статусе, дав годовой контракт. Собеседники Спортса рассказывают, что за Личку проголосовали лидеры раздевалки: Павел Нехайчик, Сергей Кисляк и Артем Милевский.

В те годы брестским «Динамо» владел бизнесмен Александр Зайцев, который был одержим завоеванием первого чемпионства в клубной истории. Личка его принес: в сезоне-2019 Брест опередил БАТЭ на пять очков и ни разу не проиграл не только БАТЭ, но и солигорскому «Шахтеру», ставшему третьим. Команда Лички вообще лишь раз проиграла в чемпионате – минскому «Динамо» (1:2).

Через полторы недели после завершения сезона Брест объявил о решении не продлевать контракт с Личкой. По информации Спортса, на самом деле клуб предлагал Марцелу остаться, но тренер отказался из-за вмешательства Зайцева в его работу. «Личка не тот, кто пляшет под чью-то дудку», – считает собеседник Спортса.

Полгода Личка оставался без работы – в это время (лето-2020) «Оренбург» вылетал из РПЛ, получив два технических поражения из-за вспышки коронавируса в команде. Уже через две недели после вылета «Оренбург» стартовал в Первой лиге – в новый сезон вошли с исполняющим обязанности главного тренера Ильшатом Айткуловым, параллельно завершая переговоры с Личкой.

Задержка была связана не только с ультракороткой паузой между сезонами, но и с оформлением российской рабочей визы в пандемию. «В остальном проблем не было. «Оренбург» привлекал атакующий футбол, который ставил Личка, Марцел произвел хорошее впечатление на видеосозвонах. Кроме того, клуб искал тренера «без хвоста», который не зависит от агентов. Марцел никогда не работал в России, поэтому автоматически проходил по этому критерию. Единственное, что смущало «Оренбург» – отсутствие опыта Первой лиги, практически уникальной лиги», – рассказывает источник, близкий к переговорам Лички и «Оренбурга».

Личка приехал в «Оренбург» после пятого тура Первой лиги – команда делила первое место со «Спартаком-2», набрав 13 очков. С Марцелом сначала получалось не так здорово: на зимний перерыв «Оренбург» ушел третьим, уступая одно очко «Крыльям Советов» и четыре – «Нижнему Новгороду». По информации Спортса, окружение президента «Оренбурга» Василия Еремякина склоняло его к отставке Лички, но Еремякин и спортивный директор Дмитрий Андреев выразили полное доверие тренеру, предоставив ему возможность все исправить на зимних сборах.

Они оказались правы: во второй части сезона «Оренбург» набрал 40 очков в 16 турах (больше было только у «Крыльев», 46) и стал вторым, завоевав прямую путевку в РПЛ по спортивному принципу. Только по нему – стадион «Оренбурга» не соответствовал регламенту РПЛ (вместимость – не менее 10 000 зрителей, а «Газовик» вмещал 7 500), и клуб не пропустили в элиту.

Один из собеседников Спортса так рассказывает о тех днях: «У Еремякина и Андреева – большой дар убеждения, но Личка все равно показал титановые яйца, оставшись в «Оренбурге».

В сезоне-2021/22 «Оренбург», как казалось, снова напрямую выходит в РПЛ: за три тура до конца лидировали, опережая «Торпедо» на четыре очка, а «Факел» – аж на семь. Но на финише «Оренбург» потерпел крушение: 2:2 с «Олимп-Долгопрудным», 0:1 от СКА-Хабаровска и 2:2 с «Волгарем». «Торпедо» набрало семь очков за три тура, «Факел» вообще девять – и «Оренбург» упал на третье место, попав в стыках на «Уфу».

«По клубу снова поползли слухи, что Личку вот-вот уберут. Когда мы возвращались домой из Астрахани, Марцел был убит. Я никогда не видел его таким потерянным», – рассказывает игрок того «Оренбурга».

Через неделю потерянность сменило невероятное счастье: сначала «Оренбург» ушел с 0:2 в домашнем матче с «Уфой» (Андрей Малых сравнял счет на 84-й минуте), а затем забил победный гол в ответной игре на 94-й (это снова сделал Малых).

Спустя полгода после стыков с «Уфой» Личка уезжал в зимний отпуск в совсем другом статусе. «Оренбург», закупившийся латиноамериканцами (Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Джимми Марин, Брайан Мансилья), поразил быстрыми атаками и взлетел на седьмое место РПЛ. После первой части сезона новичок лиги шел четвертым по xG с игры, шестым – по передачам в зону в радиусе двадцати метров от чужих ворот, седьмым – по ударам.

В декабре 2022-го на Личку вышел «Краснодар». «Клуб смущала несбалансированность игры «Оренбурга», ведь у своих ворот команда допускала слишком многое. Но, во-первых, это можно было связать с качеством игроков, во-вторых, «Краснодар» исторически стремится к тренерам, ставящим на атаку», – объясняют Спортсу.

Источник, близкий к переговорам Лички и «Краснодара», считает, что Марцел хотел доработать сезон в «Оренбурге» – и это не устроило Сергея Галицкого. С этим не согласны два других собеседника Спортса: «Личка точно был не против перейти в «Краснодар», но Еремякин и Андреев снова уговорили его остаться. Более того, по ходу весны Личка не сильно, но все-таки жалел, что у него не получилось с «Краснодаром».

Через полтора месяца после переговоров Личка рассказал о них в интервью «Матч ТВ»: «В «Оренбурге» я чувствую свободу. В большом клубе – например, в «Спартаке» или любом другом – ждет большое давление извне. И ты не делаешь ту работу, которую хочешь, а сидишь и слушаешь то, что тебе говорят сверху: «Марцел, тебе надо сделать вот это и вот это». Ты будешь вынужден прогибаться. Считаю, неправильно идти туда. И это касается не только «Краснодара», «Спартака», это касается многих топ‑клубов даже в Чехии или Турции. У меня другая философия, и ее я реализую в «Оренбурге».

Не скрываю, у нас был разговор с «Краснодаром», но я сослался на контракт с «Оренбургом». Еремякин не был против, он не запрещал мне уходить, но он сказал: «Марцел, пожалуйста, мы при тебе нашли нужный путь. Я хотел доработать с тобой хотя бы до конца года». Как я мог ему отказать?»

По информации Спортса, откровенность Лички не понравилась руководству «Краснодара», предпочитающего не выносить в медиа детали переговоров. «Да, это правда, но это не серьезная обида. Личка не сказал ничего криминального, изжоги к нему у «Краснодара» точно нет. В клубе его считают нормальным мужиком, который дает положительный импульс российскому футболу», – считает собеседник Спортса.

После предложения «Краснодара» Личка переподписал контракт с «Оренбургом» до конца сезона-2023/24. Важнейшая деталь нового соглашения – отступные в один миллион евро. В итоге этой опцией воспользовалось «Динамо».

Личка – не первый вариант «Динамо» прошлым летом. Хотели Николича, вели переговоры со Шпилевским и Гараниным

Первые контакты «Динамо» и Лички произошли в апреле 2023-го, еще до увольнения Йокановича. «Все понимали, что скорое расставание неизбежно, «Динамо» уже было необходимо думать о новом сезоне. Поэтому они начали говорить с несколькими кандидатами», – рассказывает источник, близкий к агентскому бизнесу. Тогда же Личка порекомендовал Андрееву назначить Иржи Ярошика в случае своего ухода.

Главным кандидатом «Динамо», как и летом 2022-го, был Марко Николич. С сербом «Динамо» далеко продвинулось в переговорах, но в последний момент они встали на паузу. Ее причины до конца не ясны: одни источники уверены, что паузу взяло «Динамо», другие – что Марко настаивал на деталях контракта, которые не устраивали клуб.

«Динамо» – KPI-клуб, посмотрите, как они сейчас продлевают Муми Нгамале, Эли Дасу: сыграл такое-то количество матчей, получил новое соглашение. С тренерами то же самое: Йокановичу и Личке «Динамо» предлагало контракт по схеме 1+1+1, который продлевался бы при достижении определенных условий.

«Николич – в хорошем смысле бизнесовый тренер, он хотел быть более защищенным. Поэтому в итоге и уехал в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, и все его поняли», – говорит источник Спорта. В чемпионат ОАЭ уехал и еще один кандидат Бувача – Милош Милоевич, который в сезоне-2022/23 привел «Црвену Звезду» к чемпионству и Кубку Сербии.

Также «Динамо» разговаривало с главным тренером кипрского «Ариса» Алексеем Шпилевским – белорус отклонил предложение из-за выхода в Лигу чемпионов.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» о переговорах с «Динамо» рассказывал и Вадим Гаранин: «В июне общался с руководством. Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Личку».

Источник Спортса, близкий к «Динамо», подтвердил переговоры с Гараниным: «Он проходил собеседование, но на нем показался довольно мягким человеком, не до конца понимающим, что его может ждать в клубе. Личка произвел совсем другое впечатление: очаровывающий и готовый к новым задачам в карьере. Получается, вроде как кандидат от безысходности, но классный в личном общении и грохнувший тебя 3:0 в последнем туре прошлого сезона».

В эфире «Итогов» Дмитрий Андреев подробно рассказывал об уходе Лички из «Оренбурга» в «Динамо»: «3 июня сыграли последний тур, 4-го состоялась премия РПЛ в Москве. Марцел улетел в Прагу, а я остался в Москве – подписал Максима Сидорова, Эмирджана Гюрлюка и Томаса Муро, которых хотел Личка. Заказали под Марцела розовую форму. 7 июня вернулся в Оренбург, сел в машину, думал, еду в отпуск, включил хорошую музыку. Звонит Марцел: «Ухожу в «Динамо». Ответил: «Спасибо, хороших выходных».

Хотя «Оренбург» рассчитывал войти в сезон-2023/24 вместе с Личкой, по данным Спортса, клуб и Марцел расстались в хороших отношениях. В том числе из-за зимнего отказа «Краснодару» и участия Лички в выборе нового тренера «Оренбурга».

Новички почти золотого «Динамо»: Карраскаль поругался с Федотовым, Бителло интересовал «Фейеноорд», Чавес выкупил себя у «Пачуки»

В конце июля 2023-го Константин Генич в эфире «Коммент.Live» сообщил, что полузащитники «Оренбурга» Лукас Вера и Кирилл Капленко перейдут в «Динамо». По информации Спортса, при уходе Лички тренер и «Оренбург» обсуждали, что трансферы нескольких игроков вслед поставят клуб в очень тяжелое положение, но Марцел не скрывал восхищения Капленко, Верой и нападающим Дмитрием Воробьевым. В итоге «Динамо» не вступало в официальные переговоры по игрокам «Оренбурга» из-за сомнений Желько Бувача, но интерес Лички к Воробьеву сохранился и год спустя.

«Марцела понимали все. Он переходит в клуб другого уровня после классного прорыва с новичком лиги. Но клуб другого уровня по разным причинам практически не усилился к старту нового сезона. Кого тогда хотеть, если не игроков бывшей команды, которых ты прекрасно знаешь?» – рассказывает источник Спортса, близкий к агентскому бизнесу.

На момент высказывания Генича «Динамо» фактически совершило только один трансфер: спустя год в команду вернулся Фабиан Бальбуэна. Летом 2022-го «Спорт-Экспресс» сообщал, что Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» из-за нежелания жены оставаться в России из-за бытовых и логистических сложностей. По информации Спортса, у Бальбуэны была еще одна причина для возвращения в Южную Америку – тяжелая болезнь брата, который проходил лечение в Бразилии. В августе 2023-го брат Бальбуэны скончался.

Летом 2022-го «Динамо» было не уверено в возвращении Бальбуэны. Тогда же клуб покинули Иван Ордец и Роман Евгеньев – «Динамо» осталось без центра обороны. Главным кандидатом на усиление этой позиции был Сесар Монтес, на тот момент выступавший за мексиканский «Монтеррей». Тогда договориться не получилось – Монтес уехал в «Эспаньол», с которым быстро вылетел из Ла Лиги. Летом 2023-го «Динамо» снова обращалось к Монтесу, но после подтверждения возвращения Бальбуэны охладело к мексиканцу. В итоге Монтес перешел в «Альмерию» – и снова вылетел из Ла Лиги.

Через три недели после возвращения в Москву Бальбуэна был назначен капитаном «Динамо». «Было командное голосование, каждый выбрал своего, и преимущество было у Бальбуэны», – рассказывал Личка. Metaratings утверждал, что все было не совсем так.

Личка устраивал голосование среди игроков, по итогам которого он сам принимал финальное решение. Больше всего голосов набрали Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, прошлогодний капитан Даниил Фомин и Бальбуэна, но Личка не хотел, чтобы капитаном становился вратарь, а Паршивлюка не рассматривали как твердого игрока старта. Источники Спортса подтверждают информацию Metaratings: Бальбуэна получил немало голосов, но не был лидером, а финальное решение принял Личка.

Весной 2024-го Бальбуэна выдал прекрасный матч с «Зенитом» в РПЛ (1:0), а также оформил дубль против «Крыльев Советов» (4:1), но совсем не кажется непроходимым защитником. «Бальбуэна – человек, а не робот. Проблемы в семье не могли не сказываться на его состоянии», – считает собеседник Спортса. Другой источник рассуждает исключительно о футбольных причинах регресса Бальбуэны: «Безусловно, три года назад он был лучше, но это нормально, ведь в этом году Бальбуэне будет уже 33 года. Раньше его фишкой была цепкая игра один в один, к тому же он был очень быстрым для игрока с ростом 188 сантиметров. Теперь рывки и игра в прием выматывают Бальбуэна, в штрафную он возвращается не слишком сконцентрированным. Результат – позиционные ошибки при передачах в штрафную, особенно с флангов. В этом смысле Роберто Фернандес гораздо надежнее».

Следующего усиления Личке пришлось ждать до седьмого тура: в конце августа в «Динамо» перешли Луис Чавес из «Пачуки» и Хорхе Карраскаль из ЦСКА, а в середине сентября (после седьмого тура) – Бителло из «Гремио».

Карраскаль – одна из ярчайших звезд этого сезона РПЛ, но на старте чемпионата он не попадал даже в заявку ЦСКА. Недовольство Владимира Федотова Карраскалем началось еще весной 2023-го. В ЦСКА считали, что Карраскаль не отрабатывает без мяча – и претензии наложились на классную игру Ивана Облякова и Федора Чалова на позициях инсайдов. Из-за прогресса Облякова и Чалова из основы выпал и Хесус Медина, но парагвайцу достаточно быстро нашли место на левом краю. Для Карраскаля подходящей альтернативы не существовало.

По информации Спортса, несмотря на потерю места в старте Карраскалем и недовольство Медины позицией левого латераля, весной 2023-го у них не было прямого конфликта с Федотовым. В июле Медина перешел в «Спартак», а за два дня до объявления о трансфере Хесуса недопонимания Федотова и Карраскаля вышли на новый уровень – и здесь уже можно говорить о конфликте.

8 июля состоялся первый матч Братского Кубка между ЦСКА и «Динамо» – три тайма по тридцать минут с челленджами в перерывах. Карраскаль вышел на поле во второй тридцатиминутке – и его действия сильно не понравились Федотову. В перерыве тренер высказал недовольство Хорхе – в ответ Карраскаль послал Федотова и отказался выходить на третий тайм. После этого Карраскаль пропустил ответный матч Братского Кубка и ни разу не попал в заявку на матч ЦСКА в РПЛ.

«ЦСКА понимал, что это конец и нужно быстро получить деньги. Внутри клуба говорили, что Карраскаль мог бы заинтересовать «Зенит», «Спартак» и «Динамо» – у всех есть латиноамериканцы, все готовы заплатить около пяти миллионов евро. Агенты Карраскаля договорились с «Динамо» – так Хорхе оказался у Лички», – рассказывает источник Спортса, связанный с агентским бизнесом.

Собеседники, близкие к «Динамо», сходятся, что в клубе понимали огромные риски при приглашении Карраскаля, но ключевым фактором стало желание Лички поработать с Хорхе: «Непублично он называет Карраскаля один из сильнейших игроков, с которыми работал». Спустя год в «Динамо» счастливы, что доверились Личке: «Посмотрите, как сейчас играет Карраскаль и что в этом сезоне случилось с Верой, Флорентином и Марином в «Оренбурге».

Еще один динамовский новичок конца августа Луис Чавес мог оказаться в Москве гораздо раньше. По информации Спортса, в контракте Чавеса с «Пачукой» были прописаны отступные (Transfermarkt говорит о 6,5 млн евро), но владелец клуба боялся прямой сделки с Россией.

«Пачука» – клуб, входящий в «Пачука Групп», которой также принадлежат мексиканский «Леон», чилийский «Эвертон», испанский «Реал Овьедо» и уругвайский «Атенас». Кроме того, у владельца «Пачуки» есть бизнес в США – по данным Спортса, он боялся прямой сделки с Россией и вторичных санкций. В итоге Чавес выкупил себя у «Пачуки» за отступные спустя месяц переговоров.

Через три недели после Карраскаля и Чавеса в «Динамо» перешел Бителло. Впервые скауты клуба заметили его осенью 2023-го, когда «Гремио» выступал во Второй лиге, и определили как сменщика Себастьяна Шиманьского. «По влиянию на игру они очень похожи. Бителло дает контроль, который был при Шварце благодаря Шиманьскому и которого не хватало при Йокановиче. При Славише «Динамо» часто форсировало атаки, теряло мяч и получало контратаки, как итог – задыхалось и пропускало. Если Бителло доводит мяч до штрафной и видит, что впереди нет перспективных вариантов, не пытается сделать что-то экстраординарное, а отдает назад, успокаивая ритм, давая отдышаться партнерам», – считает собеседник Спортса.

В апреле 2023-го в Бразилию прилетали скауты «Арсенала» и «Монако» – тогда «Гремио» просило за Бителло около 15 млн евро. После открытия летнего трансферного окна у «Гремио» оказался лишь один реальный вариант – «Фейеноорд», предлагавший 8,5 миллиона. По информации Спортса, «Динамо» понимало, что за эти деньги «Гремио» не отдаст Бителло, но не устроило аукцион, так как при повышении цены игрок выбрал бы «Фейеноорд» и выступления в Лиге чемпионов. «Фейеноорд» не сделал нового предложения – и в самом конце окна «Динамо» забрало Бителло за 10 млн.

Почему по ходу сезона присел Скопинцев? Как Смолов реагировал на потерю места в составе? Кто придумал перевести Лаксальта в опорную зону?

Вратарь – еще одна позиция для усиления, которую «Динамо» рассматривало летом 2023-го. Клуб выходил на «Краснодар» с предложением по Станиславу Агкацеву, классно проведшему вторую часть сезона-2022/23 и даже вытеснившего Матвея Сафонова из основы в Суперфинале Кубка России.

«Агкацева вели все, от таких вратарей не отказываются. В целом у «Динамо» достаточно консервативная позиция по вратарям, это же клуб Льва Яшина. Иностранцев там не рассматривают, желательно, чтобы в воротах играл воспитанник академии», – говорит собеседник Спортса, близкий к трансферному рынку. Три источника сходятся: если «Динамо» так был бы нужен вратарь, клуб пошел бы на условия «Краснодара» – около 5 млн евро. После «Динамо» на «Краснодар» по Агкацеву выходили «Спартак» (не согласились ждать трансфера до лета 2024-го) и «Ростов» (сильное расхождение по условиям сделки).

Сезон-2023/24 «Динамо» провело фактически без основного вратаря: Антон Шунин и Игорь Лещук провели по 15 матчей. Личка выбрал Лещука первым номером на вторую часть РПЛ, но посадил на скамейку после двух катастрофических ошибок в матче со «Спартаком» (1:2). «Если такие ошибки совершил бы Шунин, о нем можно было бы забыть до следующего года. У Лещука выходил мерч «Вообще похер» – это действительно про него. Он не особо рефлексирует, живет дальше, иногда это хорошо. Ну и на тренировках он гораздо сильнее Шунина», – говорит источник, близкий к «Динамо».

Контракт Шунина с «Динамо» заканчивается после этого сезона – и первое предложение Антона не устроило. Собеседники Спортса говорят, что первичный отказ Шунина не мог повлиять на потерю места в старте: «В обычном сезоне – да. Сейчас, когда шла борьба за золото, – никогда. Только спортивные причины».

Еще один игрок, терявший место в составе по ходу сезона, – Дмитрий Скопинцев. Осенью он был лидером «Динамо» по минутам в РПЛ (1552, 17 из 18 матчей в старте), а Личка говорил, что Дмитрий – единственный игрок без серьезной конкуренции. По данным Спортса, это понимал и Скопинцев – и не понимал, почему при таком статусе он зарабатывает гораздо меньше других игроков старта. В это же время появилось неофициальное предложение от «Зенита», по словам собеседников, близких к «Динамо», оно еще сильнее повлияло на психологическое состояние Скопинцева.

После появления информации о возможном переходе Скопинцева в «Зенит» Дмитрий выходил только во втором составе «Динамо» на сборах, а также начал на скамейке вторую часть РПЛ. «Это исключительно решение Лички, руководство в это не вмешивалось. Более того, оно скорее даже было удивлено радикальности Марцела. Но мы видели выходы Скопинцева на замену в начале этой весны: он не заслуживал места в старте», – говорит собеседник Спортса.

Конкурент Скопинцева во второй части сезона – Паршивлюк, но еще год назад вторым левым защитником «Динамо» был Диего Лаксальт. Это третий сезон Лаксальта в России – и первые два точно не назвать успешными. «Второй год – да, плохой из-за мелких травм, но в первом Диего очень хорошо начал. При Шварце Лаксальт вместе с Шиманьским был катализатором прессинга, активной игры», – считает собеседник Спортса.

При Йокановиче и Личке «Динамо» уже не требуется так прессинговать, зато в опорной зоне после ухода Николы Моро образовалась дыра. Бувач посоветовал Личке перевести Лаксальта в опорную зону, тем более на этой позиции Диего провел около десяти матчей в Серии А. Так Бувач и Личка пришли к одному из лучших тактических решений сезона.

Еще одна попытка Лички изменить позицию игрока, – Федор Смолов, на старте сезона выходивший на месте десятки. «Ему даже нравилось: там чаще встречаешься с мячом», – объясняют Спортсу. Этот эксперимент получился не таким удачным, а с набором формы Карраскаля Смолов перестал попадать в основу. Источники, близкие к команде, рассказывают, что Федор недоволен малым игровым временем, но совершенно нетоксичен в общении с партнерами и тренерским штабом.

«Все получилось идеально. Смолов переходил в «Динамо», когда ему было 32. Да, он забрал место в старте у Тюкавина, но Костя, во-первых, из-за этого начал работать еще усерднее, а, во-вторых, не терял долгосрочную мотивацию, понимая, что его конкурент отыграет не так долго. Сейчас просто пришло время Тюкавина», – считает источник Спортса, близкий к «Динамо».

Руководство не всегда было довольно Личкой, но тренер ни разу не был близок к увольнению. В клуб не верили, что золото возможно даже после победы над «Зенитом»

По информации Спортса, на протяжении всего сезона у руководства «Динамо» возникали вопросы о сбалансированности команды. При этом источники утверждают, что пик недовольства пришелся не на три весенних поражения подряд («Все понимали, что матч с «Ростовом» провалили вообще все, а игру со «Спартаком» проиграл один футболист»), а на сентябрь-октябрь, когда «Динамо» не выигрывало пять туров подряд.

По ходу этой серии Гафин публично критиковал команду: «Руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счет того, что надо на каждый матч – и на «Спартак», и на «Факел» – выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат и не доводить до того, чтобы начинать раскачиваться там в последние десять минут. Касательно результатов и игры присутствует диалог. Это недовольство до главного тренера, поверьте, что доводится».

При этом Личка ни разу не был близок к отставке. По ходу трехматчевой серии поражений максимум, о котором думало «Динамо», – продлевать ли соглашение при невыполнении обязательных условий для пролонгации (попадание в топ-3, выход в Суперфинал Кубка России).

Источники Спортса, близкие к команде, рассказывают, что апрельская публичная позиция Лички («Мы уже не в чемпионской гонке») полностью разделялась внутри. «Даже боялись, что сейчас обгонят «Локомотив» и «Спартак», а «Динамо» традиционно свалится на пятое-шестое место», – говорит один из них.

После победы над «Зенитом» в 26-м туре в «Динамо» поняли, что точно попадают в топ-3, но скорее ориентировались на борьбу за серебро с «Краснодаром» – никто не мог поверить, что «Зенит» так завалит финиш. Реальная вера в золото появилась после победы над «Сочи» (3:2) и ничьей «Зенита» в Воронеже (1:1) в 27-м туре – отставание от петербуржцев сократилось до одного очка.

«С одной стороны, «Динамо» проделало огромную работу и в спортивном плане, и в маркетинговом, поэтому такая долгожданная победа казалась бы заслуженной. С другой, никто не забывал о систематических проблемах в обороне и провале «Зенита», – считает собеседник Спортса.

Другой источник говорит об уникальности динамовского пути: «В начале сезона такой стиль казался безумием, теперь – чем-то гениальным. Не знаю, кто выигрывал чемпионат России так».

В итоге такой авантюрный стиль не привел к золоту и «Динамо».

Но глобально сезон-2023/24 – все равно успех.

Фото: ФК «Динамо» ; РИА Новости /Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Дмитрий Мухаметкулов, Александр Вильф, Алексей Колчин, Владимир Астапкович, Виталий Тимкив, Владимир Федоренко, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru /Martin Rose