У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка
Кажется, она будет тяжелой.
Бомба российского трансферного окна: Данил Круговой – в ЦСКА. «Зенит» не просто теряет игрока ротации, который уходит к потенциальному конкуренту в борьбе за титул (не в этом чемпионате, а на дистанции нескольких ближайших сезонов), но и лишается одного из ключевых игроков российского блока.
Да, Круговой, не отыгравший даже трети времени в первой части сезона (лишь 482 минуты), – именно такой игрок. Во-первых, общий уровень Круга позволял бы ему играть в старте почти всех команд РПЛ, во-вторых, его появления на поле позволяли Дугласу Сантосу переходить в середину поля. Сейчас в этой зоне у «Зенита» почти нет конкуренции: Ду Кейрос и Александр Коваленко не вылезают со скамейки, в старте постоянно появляются Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо.
Причина перехода Кругового в ЦСКА очевидна – игровое время. За три с половиной сезона Данил так и не выиграл конкуренцию у Дугласа (это абсолютно нормально), но после качественного сезона-2021/22 с прорывной весной 2022-го его игровое время сокращалось.
Как всегда, в статистике важен контекст. Три матча Круга в старте в прошлом сезоне – отрезок уже после оформления чемпионства, а в двух играх этого чемпионата номинальный левый защитник выходил справа из-за травм Вячеслава Караваева и Марио Фернандеса.
В последние два года в «Зените» почти не играют российские игроки
Минимальное игровое время – обычная история для российских игроков в «Зените» последних двух сезонов. На старте эпохи Семака важнейшие роли играли Дзюба, Кузяев, Оздоев, один из крайних защитников (Смольников/Жирков/Караваев), были необходимые ролевики, которые получали достаточно шансов (Ерохин и Сутормин).
Слом начался в сезоне-2021/22: Оздоев из-за травмы и появления Клаудиньо потерял место в старте, разбилась связка Азмуна и Дзюбы. Летом 2022-го Оздоев и Дзюба ушли, но в «Зените» еще оставались Кузяев, Мостовой и Караваев, плюс важным ролевиком стал Сергеев. В этом сезоне нет и Кузяева, а Караваев и Мостовой много пропустили из-за травм.
Итог – минимальная доля игрового времени россиян в эпоху Семака. Конечно, это не устраивает Сутормина (почти каждое лето может перейти в команду Владимира Федотова, с которым они работали в «Оренбурге»), Чистякова (уже в аренде в «Сочи»), Арсена Адамова (еще летом ушел в аренду в «Оренбург») и Бакаева (летом уехал в ОАЭ). Исключение – только Ерохин, которому в этом году исполнится уже 35. Очевидно, Ерохин и Михаил Кержаков совсем скоро закончат.
Еще минус два россиянина из обоймы: место Кержакова займут Адамов и Одоевский, а вот Ерохину прямой замены не видно.
Эта доля особенно впечатляет на фоне лиги: «Зенит» – последний в РПЛ, нигде россияне не играют так мало. Вторым по доле минут легионеров идет «Оренбург» (62,6%), и разница между ним и «Зенитом» поражает: она больше, чем между третьим и девятым местами («Рубин» с 53,9% и «Балтика» с 48,3%).
В этом сезоне «Зенит» в шести матчах влезал в очень мягкий лимит (восемь иностранцев на поле) только за счет Нуралы Алипа: граждане ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) не считаются иностранцами на поле, хотя в заявку включаются как недоморощенные.
Замкнутый круг «Зенита»: российский рынок узок, после Коваленко молодых из других клубов нужно убеждать не только деньгами
Сергей Семак давно говорит о проблемах с трансферами россиян в «Зенит»:
– март 2019-го: «Лимит – это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за 5-15 миллионов евро можем купить качественного иностранного игрока, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичный российский игрок будет стоить 30-35 миллионов»;
– декабрь 2020-го: «При таком лимите нужно воспитывать своих молодых игроков, давать им шансы, подводить [к основе], потому что других российских игроков, которые сейчас могут усилить «Зенит», найти сложно. Тех, которые есть, купить невозможно»;
– апрель 2023-го: «На российском рынке цены для нас совсем другие. Мы прекрасно понимаем, что сложно получить даже трех-четырех игроков с российским паспортом. Это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев».
Риторика Семака не меняется, хотя лимит за эти годы несколько раз переформатировали: не более шести иностранцев на поле в сезоне-2018/19, не более восьми легионеров в заявке в сезоне-2020/21 и не более тринадцати недоморощенных игроков из двадцати пяти в заявке, а также не более восьми иностранцев на поле в сезоне-2022/23.
Трансферные проблемы «Зенита» внутри России связаны не только с большими запросами других клубов, но и с узостью рынка. Кто из россиян однозначно усилит старт «Зенита» прямо сейчас? Сафонов, Сперцян, Черников, Литвинов и Пруцев – трансферы нереальны, Тюкавин только что продлил контракт с «Динамо». У Чалова – всего год контракта с ЦСКА, но Федор мечтает о Европе. Кажется, более-менее возможны лишь трансферы из «Локомотива», с которым нет жесткого идеологического противостояния и который теоретически готов продавать за большие деньги. В «Локо» «Зениту» могут быть интересны Глушенков, Пиняев, Карпукас, Салтыков, Сильянов и Самошников.
Через полгода заканчивается контракт у Жемалетдинова, но гораздо вероятнее подписание другого возможного свободного агента – Антона Миранчука.
Есть ли место для Миранчука в нынешнем старте «Зенита»? Кажется, нет – ни в 4-3-3, ни в 3-5-2. Но подписывать сильных россиян необходимо – и, видимо, «Зенит» будет отталкиваться именно от этой логики, а не от игрового стиля и необходимости усиления конкретной позиции.
Но и этот подход может быть не реализован, потому что теперь «Зенит» не самый привлекательный клуб для российских игроков, особенно молодых. Cкромные минуты Кругового, Чистякова, Сутормина, Адамова и Бакаева могли напрягать футболистов из других клубов, к которым присматривается «Зенит», но первые полгода Коваленко в Петербурге – гораздо больший имиджевый удар для «Зенита» в их глазах.
Коваленко переходил в «Зенит» в статусе одного из лучших молодых игроков лиги, который провел прекрасные полтора года в «Крыльях Советов». Первая часть сезона в «Зените» – мизерные 37 минут, аж 14 полных матчей на скамейке.
Вероятно, лучше всех эту ситуацию прокомментировал Игорь Осинькин, бывший тренер Коваленко: «Я говорил, что лучше [перейти в] «Локомотив». Конкурировать с Клаудиньо, Венделом, Барриосом практически невозможно. Да, наверное, в этом сезоне они чуть-чуть сбавили, но они все равно самые сильные в России. Коваленко еще молодой игрок, недостаточно стабильный.
Он еще и в плохое время перешел. Практически не играл в «Крыльях» в последние полтора месяца прошлого сезона, пропустил всю предсезонку. Пришел в «Зенит», как он сам сказал, с лишним весом. Неготовый к такой большой команде, не смог сразу обозначить свою конкурентоспособность».
Второй абзац в объяснениях Осинькина – ключевой, но другие молодые игроки лиги, которыми заинтересуется «Зенит», совершенно не обязаны вникать в такие детали. Для выбора московского клуба или «Краснодара» им вполне хватит количества минут Коваленко.
Поэтому «Зениту» придется не только платить больше, но и в том числе объяснять такие частные истории.
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В этом тексте я ни разу не упомянул академию «Зенита». Сейчас из ее недавних выпускников к основе близок только 19-летний центральный полузащитник Дмитрий Васильев, который провел несколько матчей на старте сезона, но большую часть осени пропустил из-за травмы.
«Зенит» попал в очень тяжелую ситуацию, отчасти – загнал себя в нее сам. Но такое положение не уникально для клуба. В золотом сезоне-2014/15 российские футболисты «Зенита» сыграли 38,2% минут, хотя, безусловно, в нынешней команде из россиян никто не сравнится по влиянию на игру со Смольниковым и Шатовым.
Тогда «Зенит» нашел героев на несколько лет среди неочевидных кандидатов. Даже Дзюба был очень далек от статуса, в котором он покидал клуб.
Теперь Петербургу нужно искать новых Кузяевых, Оздоевых и Ерохиных.
Телеграм-канал Дорского
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин, Максим Богодвид
И выбирать особо не из кого. Адамов проводит несколько игр за Урал и уже в Зените. Пиняев сгонял в детстве в МЮ и на него молятся как на будущего Лидера поколения, и возможный переход в Зенит воспринимают как едва ли не единственный дальнейший ход в России. Из-за лимита Зенит уже много лет не может найти толкового вратаря, потому что приходится искать среди россиян, а выбора там со времен Акинфеева/Малафеева толком нет уже лет 10. И все эти Адамовы, Кержаковы, Лодыгины, Крицюки даже близко бы к составу не подходили, если бы не паспорт. И таких примеров можно собрать массу.
Был бы достойный уровень россиян, и было бы таких игроков много, то и проблем по набору лимитного пула особо бы не было. Спустя годы, можно смело говорить, что если кому лимит и помог, то паспортистам и их агентам.
А самому российскому футболу нанес катастрофический ущерб. Но так по ходу во всех отраслях, до которых дошел эффективный кооперативный менеджмент.
9 игроков из 11 на поле в матче легионеры - какой-то полный невменоз. Раньше хоть было оправдание, что эта толпа бразилов под ЛЧ, чтобы выйти из группы. Но сейчас никаких еврокубков нет и еще лет 10 не будет.
Некоторые не понимают, как можно за Локомотив условный болеть, мне же сейчас малопонятно, как можно за текущий Зенит всерьез переживать (кроме как по инерции).
знаете, кто это пишет. болельщик хоккейного СКА. нет-нет, давайте еще раз подчеркнем, БОЛЕЛЬЩИК ХОККЕЙНОГО СКА)))
Был бы Глебчик, то итоговая сумма была бы 146%.
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Например, когда болеешь за клуб, а не за свои принципы.
значительная часть была "очень свежими" россиянами из УССР
"И который чудесно обходился трансферами на внутреннем рынке, причем отнюдь не брал игроков из команд прямых конкурентов"
Конкурентов по финансам у Спартака в 90е не было. Ну разве что Алания на пике
В рамках укрепления международного сотрудничества, со следующего сезона все игроки стран БРИКС перестанут считаться легионерами.
Делов-то, Дюков оформит :)
У Зенита нет сильных россиян? А у остальных нет сильных иностранцев.
Увы, но это замечание совсем мимо цели. В ближайшие сезоны у ЦСКА ожидается вероятный отъезд Чалова и смена Акинфеева. Уровень игроков основы двух команд разделяет пропасть, и уж со стороны ЦСКА улучшения ситуации не предвидится.
было бы хороших игроков много - не нужен был бы и лимит, и набирать их было бы незачем.
дело же не в лимите, а в убитом переходе из юношей в профи. не будь лимита - с молодыми бы и возиться никто не стал, набирали бы сербохорватов да латиносов по рубль за пучок
есть лимит - и уже самим игрокам незачем расти. определенную базу получили, по мячу попадают два из трех раз - нормально, уже не пропадешь.