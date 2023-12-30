У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка

Кажется, она будет тяжелой.

Бомба российского трансферного окна: Данил Круговой – в ЦСКА. «Зенит» не просто теряет игрока ротации, который уходит к потенциальному конкуренту в борьбе за титул (не в этом чемпионате, а на дистанции нескольких ближайших сезонов), но и лишается одного из ключевых игроков российского блока.

Да, Круговой, не отыгравший даже трети времени в первой части сезона (лишь 482 минуты), – именно такой игрок. Во-первых, общий уровень Круга позволял бы ему играть в старте почти всех команд РПЛ, во-вторых, его появления на поле позволяли Дугласу Сантосу переходить в середину поля. Сейчас в этой зоне у «Зенита» почти нет конкуренции: Ду Кейрос и Александр Коваленко не вылезают со скамейки, в старте постоянно появляются Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо.

Причина перехода Кругового в ЦСКА очевидна – игровое время. За три с половиной сезона Данил так и не выиграл конкуренцию у Дугласа (это абсолютно нормально), но после качественного сезона-2021/22 с прорывной весной 2022-го его игровое время сокращалось.

Как всегда, в статистике важен контекст. Три матча Круга в старте в прошлом сезоне – отрезок уже после оформления чемпионства, а в двух играх этого чемпионата номинальный левый защитник выходил справа из-за травм Вячеслава Караваева и Марио Фернандеса.

В последние два года в «Зените» почти не играют российские игроки

Минимальное игровое время – обычная история для российских игроков в «Зените» последних двух сезонов. На старте эпохи Семака важнейшие роли играли Дзюба, Кузяев, Оздоев, один из крайних защитников (Смольников/Жирков/Караваев), были необходимые ролевики, которые получали достаточно шансов (Ерохин и Сутормин).

Слом начался в сезоне-2021/22: Оздоев из-за травмы и появления Клаудиньо потерял место в старте, разбилась связка Азмуна и Дзюбы. Летом 2022-го Оздоев и Дзюба ушли, но в «Зените» еще оставались Кузяев, Мостовой и Караваев, плюс важным ролевиком стал Сергеев. В этом сезоне нет и Кузяева, а Караваев и Мостовой много пропустили из-за травм.

Итог – минимальная доля игрового времени россиян в эпоху Семака. Конечно, это не устраивает Сутормина (почти каждое лето может перейти в команду Владимира Федотова, с которым они работали в «Оренбурге»), Чистякова (уже в аренде в «Сочи»), Арсена Адамова (еще летом ушел в аренду в «Оренбург») и Бакаева (летом уехал в ОАЭ). Исключение – только Ерохин, которому в этом году исполнится уже 35. Очевидно, Ерохин и Михаил Кержаков совсем скоро закончат.

Еще минус два россиянина из обоймы: место Кержакова займут Адамов и Одоевский, а вот Ерохину прямой замены не видно.

Эта доля особенно впечатляет на фоне лиги: «Зенит» – последний в РПЛ, нигде россияне не играют так мало. Вторым по доле минут легионеров идет «Оренбург» (62,6%), и разница между ним и «Зенитом» поражает: она больше, чем между третьим и девятым местами («Рубин» с 53,9% и «Балтика» с 48,3%).

В этом сезоне «Зенит» в шести матчах влезал в очень мягкий лимит (восемь иностранцев на поле) только за счет Нуралы Алипа: граждане ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) не считаются иностранцами на поле, хотя в заявку включаются как недоморощенные.

Замкнутый круг «Зенита»: российский рынок узок, после Коваленко молодых из других клубов нужно убеждать не только деньгами

Сергей Семак давно говорит о проблемах с трансферами россиян в «Зенит»:

– март 2019-го: «Лимит – это большая проблема для меня как для тренера команды. Потому что если мы за 5-15 миллионов евро можем купить качественного иностранного игрока, которого потом еще можно будет продать и заработать на нем, то аналогичный российский игрок будет стоить 30-35 миллионов»;

– декабрь 2020-го: «При таком лимите нужно воспитывать своих молодых игроков, давать им шансы, подводить [к основе], потому что других российских игроков, которые сейчас могут усилить «Зенит», найти сложно. Тех, которые есть, купить невозможно»;

– апрель 2023-го: «На российском рынке цены для нас совсем другие. Мы прекрасно понимаем, что сложно получить даже трех-четырех игроков с российским паспортом. Это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев».

Риторика Семака не меняется, хотя лимит за эти годы несколько раз переформатировали: не более шести иностранцев на поле в сезоне-2018/19, не более восьми легионеров в заявке в сезоне-2020/21 и не более тринадцати недоморощенных игроков из двадцати пяти в заявке, а также не более восьми иностранцев на поле в сезоне-2022/23.

Трансферные проблемы «Зенита» внутри России связаны не только с большими запросами других клубов, но и с узостью рынка. Кто из россиян однозначно усилит старт «Зенита» прямо сейчас? Сафонов, Сперцян, Черников, Литвинов и Пруцев – трансферы нереальны, Тюкавин только что продлил контракт с «Динамо». У Чалова – всего год контракта с ЦСКА, но Федор мечтает о Европе. Кажется, более-менее возможны лишь трансферы из «Локомотива», с которым нет жесткого идеологического противостояния и который теоретически готов продавать за большие деньги. В «Локо» «Зениту» могут быть интересны Глушенков, Пиняев, Карпукас, Салтыков, Сильянов и Самошников.

Через полгода заканчивается контракт у Жемалетдинова, но гораздо вероятнее подписание другого возможного свободного агента – Антона Миранчука.

Есть ли место для Миранчука в нынешнем старте «Зенита»? Кажется, нет – ни в 4-3-3, ни в 3-5-2. Но подписывать сильных россиян необходимо – и, видимо, «Зенит» будет отталкиваться именно от этой логики, а не от игрового стиля и необходимости усиления конкретной позиции.

Но и этот подход может быть не реализован, потому что теперь «Зенит» не самый привлекательный клуб для российских игроков, особенно молодых. Cкромные минуты Кругового, Чистякова, Сутормина, Адамова и Бакаева могли напрягать футболистов из других клубов, к которым присматривается «Зенит», но первые полгода Коваленко в Петербурге – гораздо больший имиджевый удар для «Зенита» в их глазах.

Коваленко переходил в «Зенит» в статусе одного из лучших молодых игроков лиги, который провел прекрасные полтора года в «Крыльях Советов». Первая часть сезона в «Зените» – мизерные 37 минут, аж 14 полных матчей на скамейке.

Вероятно, лучше всех эту ситуацию прокомментировал Игорь Осинькин, бывший тренер Коваленко: «Я говорил, что лучше [перейти в] «Локомотив». Конкурировать с Клаудиньо, Венделом, Барриосом практически невозможно. Да, наверное, в этом сезоне они чуть-чуть сбавили, но они все равно самые сильные в России. Коваленко еще молодой игрок, недостаточно стабильный.

Он еще и в плохое время перешел. Практически не играл в «Крыльях» в последние полтора месяца прошлого сезона, пропустил всю предсезонку. Пришел в «Зенит», как он сам сказал, с лишним весом. Неготовый к такой большой команде, не смог сразу обозначить свою конкурентоспособность».

Второй абзац в объяснениях Осинькина – ключевой, но другие молодые игроки лиги, которыми заинтересуется «Зенит», совершенно не обязаны вникать в такие детали. Для выбора московского клуба или «Краснодара» им вполне хватит количества минут Коваленко.

Поэтому «Зениту» придется не только платить больше, но и в том числе объяснять такие частные истории.

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В этом тексте я ни разу не упомянул академию «Зенита». Сейчас из ее недавних выпускников к основе близок только 19-летний центральный полузащитник Дмитрий Васильев, который провел несколько матчей на старте сезона, но большую часть осени пропустил из-за травмы.

«Зенит» попал в очень тяжелую ситуацию, отчасти – загнал себя в нее сам. Но такое положение не уникально для клуба. В золотом сезоне-2014/15 российские футболисты «Зенита» сыграли 38,2% минут, хотя, безусловно, в нынешней команде из россиян никто не сравнится по влиянию на игру со Смольниковым и Шатовым.

Тогда «Зенит» нашел героев на несколько лет среди неочевидных кандидатов. Даже Дзюба был очень далек от статуса, в котором он покидал клуб.

Теперь Петербургу нужно искать новых Кузяевых, Оздоевых и Ерохиных.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин, Максим Богодвид