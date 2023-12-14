Сборные первой части РПЛ: с Венделом и Глушенковым, без Файзуллаева, Промес – в альтернативной

Выбор Дорского.

Первая часть РПЛ позади: Sports.ru уже рассказал главное о каждой команде лиги, а теперь пришло время символических сборных.

Они получились не очень сбалансированными: на каких-то позициях – слишком высокая конкуренция (спойлер: Аббоса Файзуллаева нет даже в альтернативном варианте), но минимум на одной соперничества нет вообще (угадаете, на какой?)

Пишите в комментариях, кого считаете лишним, а кого точно не хватает.

Вратарь: Илья Лантратов, «Локомотив»

18 матчей, 5 – сухие, 23 пропущенных гола

После скомканного старта сезона Михаил Галактионов все-таки определился с тремя из четырех основных защитников: Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон. Несмотря на это, «Локо» все еще обороняется максимум на уровне середняка лиги: седьмые по допущенным xG, девятые по допущенным касаниям в своей штрафной, 12-е по допущенным передачам в опасную зону.

На этом фоне Илья Лантратов – третий по количеству сэйвов (больше лишь у Николая Сысуева и Матвея Сафонова) и первый по предотвращенным голам. Бонус – два отбитых пенальти (а на самом деле – даже три, учитывая первый удар Ильи Ишкова).

В команде, где от вратаря не требуют частой игры ногами, Лантратов – абсолютный топ.

Альтернатива: Матвей Сафонов, «Краснодар», 18 матчей, 8 – сухие, 14 пропущенных голов. В первой части сезона Сафонов не обошелся без срывов (матчи с «Ростовом» и «Уралом»), но на дистанции был хорош: вместе с Сысуев лидирует по сэйвам, второй по предотвращенным голам. Серьезный прогресс после ужасной весны.

Правый защитник: Дмитрий Кабутов, «Рубин»

18 матчей, 2 голевые передачи

Второй сезон подряд правый защитник – самая проблемная позиция в символической сборной. На фоне кадрового безумия «Зенита», отсутствия твердого стартового правого защитника у «Спартака» и «Динамо», нестабильности Сергея Волкова и Гленна Бейла, Дмитрий Кабутов кажется безальтернативным (об этом – в том числе в альтернативной сборной) вариантом на правый фланг обороны.

Кабутов – один из важнейших игроков «Рубина», который достаточно надежен на своей половине поля и очень опасен на чужой. По количеству навесов Кабутов – третий игрок лиги (чаще подают Дуглас Сантос и Брайан Мансилья), по продвигающим передачам – третий среди полевых (выше – Дуглас и Хуниор Алонсо).

Подача Кабутова (в том числе со стандартов, правда, часть из которых по ходу сезона перешла к Валентину Ваде) – мощнейшее оружие «Рубина», особенно при наличии Мирлинда Даку в чужой штрафной. По количеству передач под удар Кабутов – второй игрок лиги после Квинси Промеса.

Альтернатива: Олакунле Олусегун, «Краснодар», 17 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи. Да, вам не показалось: правый защитник в альтернативной сборной первой части сезона – Кунле Олусегун. Владимир Ивич начал подсаживать Олусегуна пятым защитником при обороне еще весной, а в этом сезоне Кунле превратился в, возможно, самого дисциплинированного без мяча крайнего нападающего лиги. Впервые об Олусегуне как защитнике заговорил Антон Михашенок (автор «Чемпионата», сотрудничавший с Леонидом Слуцком в «Рубине» и Вадимом Гараниным в «Твери») – и в декабре эта теория уже не кажется смешной. Да, Олусегун подсаживался пятым и на левом фланге, но ключевой матч первого круга в Петербурге провел именно справа.

Правый центральный защитник: Витор Тормена, «Краснодар»

12 матчей

«Краснодар» перестал много пропускать еще при Кайо, а после травмы бразильца и молниеносной встройки Витора Тормены в старт лишь добавил надежности. Тормена – не такой яркий защитник, как Хуниор Алонсо, но в современном «Краснодаре» полезна и его длинная передача: в пересчете на 90 минут Витор даже делает чуть больше продвигающих пасов (в основном – длинных).

В обороне – тоже спокойно и без изысков: пятый в лиге по выносам из штрафной. Пожалуй, единственная запоминающаяся ошибка Тормены (да и ошибка ли вообще?) – гол Матео Кассьерры.

Альтернатива: Игор Вуячич, «Рубин», 17 матчей, 1 голевая передача. На старте сезона оборона «Рубина» с Александром Мартыновичем и Алексеем Грицаенко вызывала лишь негодование, но даже в таком сочетании Вуячич выделялся игрой вверху и правильным выбором позиции. После перехода с 3-5-2 на 3-4-3, набора формы Юрием Дюпиным и интеграцией в старт Егора Тесленко оборона «Рубина» вышла на полную мощность и выдала шесть сухих матчей подряд. Ее лидер – именно Вуячич.

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо, «Краснодар»

18 матчей, 2 голевые передачи

Не только с отрывом лучший центральный защитник лиги, но и претендент на награду лучшему игроку первой части сезона. У Алонсо есть все: хладнокровность, приличная игра вверху, адекватная скорость, отличный первый пас. Второй полевой игрок лиги (после Дугласа Сантоса) по продвигающим передачам, пятым – по пасам в финальную треть, третий по выигранным верховым единоборствам (после Виллиана Роши и Кирилла Гоцука).

Весь Алонсо – в эпизоде перед первым голом «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов»: выиграл верховое единоборство, совершил отбор после проигранного партнерами подбора и моментально запустил Джона Кордобу в быстрый отрыв.

Альтернатива: Срджан Бабич, «Спартак», 10 матчей, 1 гол. После завершения прошлого сезона Гильермо Абаскаль обещал, что в этом «Спартак» будет сбалансированнее. Получилось разве что сбалансированно просесть на обеих половинах поля. Несмотря на скромные оборонительные показатели «Спартака», сзади все же стало гораздо спокойнее после приезда Срджана Бабича. Главное – теперь в центре обороны есть игрок, который умеет держать линию. Хорошая левая нога, эффективность при стандартах в обеих штрафных – однозначно лучший трансфер «Спартака» летом.

Левый защитник: Дуглас Сантос, «Зенит»

18 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи

Самая скучная позиция в сборной РПЛ в последние пять лет. Пока Дуглас не дает никому подобраться: играет в самой надежной обороне лиги (по продвинутой статистике) и входит в топ-5 по количеству передач под удар с игры. Дуглас – автор трех голевых передач и важнейшего гола в гостевом матче с ЦСКА, который принес «Зениту» ничью на 88-й минуте.

Стабильность = Дуглас Сантос.

Альтернатива: Милан Гайич, ЦСКА, 16 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи. После покупки ЦСКА Хелвена Гайич вынужденно отправился на левый фланг (Капишаба до Москвы так и не доехал) – и раскрылся как сверхатакующий латераль, который позволяет ЦСКА максимально использовать ширину поля.

На левом фланге Гайич поучаствовал в финальной стадии 29 атак с игры с ударами: 15 ударов и 14 передач под них. Реализация – слабая сторона Гайича (так же было и на правом краю), но его способность находиться в нужной точке в нужное время и отсутствие заминок из-за действий правой ногой слева поражают.

Центральный полузащитник: Диего Лаксальт, «Динамо»

13 матчей, 4 голевые передачи

Запасной левый защитник «Динамо» превратился в одного из лучших опорников лиги – так Марцел Личка стал автором, вероятно, самого эффективного из неожиданных решений сезона. Лаксальт не всегда правильно оценивает ситуацию (здесь не помогает и сомнительная оборонительная система «Динамо»), но компенсирует это отличной физической подготовкой и энергетикой. В пересчете на 90 минут Лаксальт – лучший полузащитник лиги и по количеству отборов, и по числу перехватов.

К агрессии в обороне Лаксальт добавил четыре голевые передачи. Да, среди них – символический пас на Дмитрия Скопинцева в матче с «Рубином», но количество ассистов все равно впечатляет.

Альтернатива: Фернандо Костанза, «Крылья Советов», 14 матчей, 3 гола, 1 голевая передача. Костанза приезжал в Самару заменить Мехди Зеффану на правом фланге защиты, но сразу занял место в центре поля: сначала больше отвечал за оборону, а теперь и активно подключается к чужой штрафной. Костанза прекрасно ставит корпус: второй после Джона Кордобы по собранным фолам.

Центральный полузащитник: Вендел, «Зенит»

16 матчей, 4 гола, 5 голевых передач

Сложно забыть, как Вендел проводил старт лета – тем удивительнее, что сразу после возвращения он разорвал РПЛ. Без Вендела «Зенит» сначала не мог качественно выйти даже из-под не самого слаженного прессинга, а затем – найти свободное пространство у или внутри чужой штрафной. Да, в этом сезоне Вендел перешел в правый полуфланг (раньше его занимал Далер Кузяев) и действует ближе к чужим воротам – и уже почти выбил 10 очков по «гол+пас».

Альтернатива: Эдуард Сперцян, «Краснодар», 18 матчей, 8 голов, 2 голевые передачи. В этом сезоне Сперцян переживает драму атакующего игрока: чаще всего Владимир Ивич использует Эдуарда далеко от чужой штрафной. Отсюда – всего две голевые передачи, при этом одна из них сделана после углового (зато какого). Сперцян не входит в топ-2 по ассистам и качеству передач под удар даже в «Краснодаре», но вносит огромный вклад в предварительные стадии атак. А стандарты Сперцяна – настоящее искусство.

Правый полузащитник: Максим Глушенков, «Локомотив»

18 матчей, 4 гола, 6 голевых передач

В 2023 году Глушенков вплотную подобрался к статусу большой звезды РПЛ. В этом году никто не отдавал голевые передачи чаще, а в сезоне вровень с Максимом идет только Промес (по 6 ассистов). К ним Глушенков добавил постоянную нацеленность на ворота, которая привела к четырем голам.

Глушенков по-прежнему не имеет четкой позиции (выходит либо под Артемом Дзюбой, либо на правом фланге атаки), но в этом сезоне неопределенность ему не мешает.

Альтернатива: Бенхамин Гарре, «Крылья Советов», 15 матчей, 8 голов, 3 голевые передачи. Гарре – один из лучших игроков летнего отрезка РПЛ. Стартуя с правого фланга, аргентинец комфортно чувствовал себя и на месте десятки: обыгрывал, отдавал разрезающие передачи, бил. После травмы Гарре подсдал (хоть в конце первой части и полноценно вернулся направо), но, во-первых, лето получилось слишком ярким, а, во-вторых, результативность все равно не упала за счет трех подряд голов с пенальти.

Левый полузащитник: Бителло, «Динамо»

11 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

Бителло приехал в «Динамо» только после седьмого тура, но его место в первой сборной вряд ли кто-то оспорит. Бразилец выходил и на позиции десятки, и на обоих флангах атаки – и везде был шикарен. Пускай вас не смущает лишь один ассист: с момента дебюта Бителло в старте «Динамо» никто не отдал больше передач под удар, а по их качеству бразильца превосходит только Клаудиньо.

Бонус – шикарная техника, которая позволяет принимать практически любой мяч и легко уходить от соперников. После переезда Бителло в РПЛ чаще нарушают правила лишь на Евгении Маркове из «Факела», который постоянно ищет единоборства.

Альтернатива: Квинси Промес, «Спартак», 17 матчей, 6 голов, 6 голевых передач. Промес далеко не так результативен, как в прошлом сезоне, но и сейчас у Квинси – топ-показатели: по системе «гол+пас» его опережает только Матео Кассьерра, столько же очков – у Константина Тюкавина.

Нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар»

16 матчей, 8 голов, 1 голевая передача

В этом году в России не было нападающего сильнее Кордобы образца марта-августа. За полгода Джон не провел ни одной плохой игры, а его влияние на «Краснодар» было невозможно переоценить.

«Краснодар» – пятая команда лиги по длине передач: Кордоба цеплялся почти за все длинные передачи Хуниора Алонсо, Матвея Сафонова, Кайо и Витора Тормены. Постоянные поиск мяча и давление на защитников отражалось на количестве единоборств и фолов: до дисквалификации Кордоба лидировал и по количеству собранных на себе нарушений, и по числу совершенных.

Единственная проблема Кордобы, которая так и не ушла в 2023-м – реализация. В первой части сезона Кордоба не реализовал 8 явных голевых моментов. Лишь у одного игрока лиги, Константина Тюкавина, явных моментов в принципе было больше (9, 4 из них реализованы).

Альтернатива: Федор Чалов, ЦСКА, 18 матчей, 8 голов, 3 голевые передачи. Статистика Чалова немного обманчива: пять голов он забил с пенальти (три из них – в сумасшедшем матче с «Ахматом»). Но Чалов все равно хорош: например, лидирует по количеству передач под удар с игры. От Федора исходит острота и с позиции инсайда (когда в атаке выходит Антон Заболотный), и с места центрального нападающего: Чалов – один из двух игроков лиги (второй – Квинси Промес), который входит в топ-10 и по качеству моментов с игры, и по качеству передач под удар.

Нападающий: Матео Кассьерра, «Зенит»

16 матчей, 14 голов, 1 голевая передача

С отрывом лучший бомбардир сезона, феноменальный прогресс в результативности – как вообще Кассьерры может не быть в первой символической сборной?

Удивляет не только бешеный бомбардирский темп Матео, но и еще пара фактов: 1) Кассьерра забил уже 5 голов головой (в прошлом сезоне ужасно действовал после фланговых кроссов), 2) по количеству ударов Кассьерра не входит даже в топ-10 РПЛ (а в «Зените» чаще бьет Клаудиньо).

Альтернатива: Константин Тюкавин, «Динамо», 18 матчей, 8 голов, 5 голевых передач. Тюкавин проводит первый полноценный сезон в качестве основного нападающего «Динамо» – и идет на рекордную результативность. По голам с игры он второй после Кассьерры (7 и 14), по ударам – первый-второй вместе с Мохамедом Конате. К отличным открываниям и быстрой реакции в штрафной Тюкавин добавил пять голевых передач – больше только у Глушенкова и Промеса.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Виталий Тимкив, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко, Алексей Даничев