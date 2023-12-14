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Сборные первой части РПЛ: с Венделом и Глушенковым, без Файзуллаева, Промес – в альтернативной

Федор Чалов Федор Чалов
Динамо Москва Динамо Москва
Вендел Вендел
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Квинси Промес Квинси Промес
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Витор Тормена Витор Тормена
ЦСКА ЦСКА
Джон Кордоба Джон Кордоба
Рубин Рубин
Игор Вуячич Игор Вуячич
Срджан Бабич Срджан Бабич
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Дмитрий Кабутов Дмитрий Кабутов
Спартак Спартак
Фернандо Костанза Фернандо Костанза
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Олакунле Олусегун Олакунле Олусегун
Хуниор Алонсо Хуниор Алонсо
Локомотив Локомотив
Бителло Бителло
Максим Глушенков Максим Глушенков
Краснодар Краснодар
Диего Лаксальт Диего Лаксальт
Илья Лантратов Илья Лантратов
Милан Гайич Милан Гайич
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Футбол Футбол

Выбор Дорского.

Первая часть РПЛ позади: Sports.ru уже рассказал главное о каждой команде лиги, а теперь пришло время символических сборных.

Они получились не очень сбалансированными: на каких-то позициях – слишком высокая конкуренция (спойлер: Аббоса Файзуллаева нет даже в альтернативном варианте), но минимум на одной соперничества нет вообще (угадаете, на какой?)

Пишите в комментариях, кого считаете лишним, а кого точно не хватает. 

Вратарь: Илья Лантратов, «Локомотив»

18 матчей, 5 – сухие, 23 пропущенных гола

После скомканного старта сезона Михаил Галактионов все-таки определился с тремя из четырех основных защитников: Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон. Несмотря на это, «Локо» все еще обороняется максимум на уровне середняка лиги: седьмые по допущенным xG, девятые по допущенным касаниям в своей штрафной, 12-е по допущенным передачам в опасную зону.

На этом фоне Илья Лантратов – третий по количеству сэйвов (больше лишь у Николая Сысуева и Матвея Сафонова) и первый по предотвращенным голам. Бонус – два отбитых пенальти (а на самом деле – даже три, учитывая первый удар Ильи Ишкова). 

В команде, где от вратаря не требуют частой игры ногами, Лантратов – абсолютный топ. 

Альтернатива: Матвей Сафонов, «Краснодар», 18 матчей, 8 – сухие, 14 пропущенных голов. В первой части сезона Сафонов не обошелся без срывов (матчи с «Ростовом» и «Уралом»), но на дистанции был хорош: вместе с Сысуев лидирует по сэйвам, второй по предотвращенным голам. Серьезный прогресс после ужасной весны.

Правый защитник: Дмитрий Кабутов, «Рубин»

18 матчей, 2 голевые передачи

Второй сезон подряд правый защитник – самая проблемная позиция в символической сборной. На фоне кадрового безумия «Зенита», отсутствия твердого стартового правого защитника у «Спартака» и «Динамо», нестабильности Сергея Волкова и Гленна Бейла, Дмитрий Кабутов кажется безальтернативным (об этом – в том числе в альтернативной сборной) вариантом на правый фланг обороны.

Кабутов – один из важнейших игроков «Рубина», который достаточно надежен на своей половине поля и очень опасен на чужой. По количеству навесов Кабутов – третий игрок лиги (чаще подают Дуглас Сантос и Брайан Мансилья), по продвигающим передачам – третий среди полевых (выше – Дуглас и Хуниор Алонсо). 

Подача Кабутова (в том числе со стандартов, правда, часть из которых по ходу сезона перешла к Валентину Ваде) – мощнейшее оружие «Рубина», особенно при наличии Мирлинда Даку в чужой штрафной. По количеству передач под удар Кабутов – второй игрок лиги после Квинси Промеса.  

Альтернатива: Олакунле Олусегун, «Краснодар», 17 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи. Да, вам не показалось: правый защитник в альтернативной сборной первой части сезона – Кунле Олусегун. Владимир Ивич начал подсаживать Олусегуна пятым защитником при обороне еще весной, а в этом сезоне Кунле превратился в, возможно, самого дисциплинированного без мяча крайнего нападающего лиги. Впервые об Олусегуне как защитнике заговорил Антон Михашенок (автор «Чемпионата», сотрудничавший с Леонидом Слуцком в «Рубине» и Вадимом Гараниным в «Твери») – и в декабре эта теория уже не кажется смешной. Да, Олусегун подсаживался пятым и на левом фланге, но ключевой матч первого круга в Петербурге провел именно справа.  

Правый центральный защитник: Витор Тормена, «Краснодар»

12 матчей

«Краснодар» перестал много пропускать еще при Кайо, а после травмы бразильца и молниеносной встройки Витора Тормены в старт лишь добавил надежности. Тормена – не такой яркий защитник, как Хуниор Алонсо, но в современном «Краснодаре» полезна и его длинная передача: в пересчете на 90 минут Витор даже делает чуть больше продвигающих пасов (в основном – длинных).

В обороне – тоже спокойно и без изысков: пятый в лиге по выносам из штрафной. Пожалуй, единственная запоминающаяся ошибка Тормены (да и ошибка ли вообще?) – гол Матео Кассьерры. 

Альтернатива: Игор Вуячич, «Рубин», 17 матчей, 1 голевая передача. На старте сезона оборона «Рубина» с Александром Мартыновичем и Алексеем Грицаенко вызывала лишь негодование, но даже в таком сочетании Вуячич выделялся игрой вверху и правильным выбором позиции. После перехода с 3-5-2 на 3-4-3, набора формы Юрием Дюпиным и интеграцией в старт Егора Тесленко оборона «Рубина» вышла на полную мощность и выдала шесть сухих матчей подряд. Ее лидер – именно Вуячич.

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо, «Краснодар» 

18 матчей, 2 голевые передачи

Не только с отрывом лучший центральный защитник лиги, но и претендент на награду лучшему игроку первой части сезона. У Алонсо есть все: хладнокровность, приличная игра вверху, адекватная скорость, отличный первый пас. Второй полевой игрок лиги (после Дугласа Сантоса) по продвигающим передачам, пятым – по пасам в финальную треть, третий по выигранным верховым единоборствам (после Виллиана Роши и Кирилла Гоцука).

Весь Алонсо – в эпизоде перед первым голом «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов»: выиграл верховое единоборство, совершил отбор после проигранного партнерами подбора и моментально запустил Джона Кордобу в быстрый отрыв. 

Альтернатива: Срджан Бабич, «Спартак», 10 матчей, 1 гол. После завершения прошлого сезона Гильермо Абаскаль обещал, что в этом «Спартак» будет сбалансированнее. Получилось разве что сбалансированно просесть на обеих половинах поля. Несмотря на скромные оборонительные показатели «Спартака», сзади все же стало гораздо спокойнее после приезда Срджана Бабича. Главное – теперь в центре обороны есть игрок, который умеет держать линию. Хорошая левая нога, эффективность при стандартах в обеих штрафных – однозначно лучший трансфер «Спартака» летом.

Левый защитник: Дуглас Сантос, «Зенит»

18 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи

Самая скучная позиция в сборной РПЛ в последние пять лет. Пока Дуглас не дает никому подобраться: играет в самой надежной обороне лиги (по продвинутой статистике) и входит в топ-5 по количеству передач под удар с игры. Дуглас – автор трех голевых передач и важнейшего гола в гостевом матче с ЦСКА, который принес «Зениту» ничью на 88-й минуте. 

Стабильность = Дуглас Сантос.  

Альтернатива: Милан Гайич, ЦСКА, 16 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи. После покупки ЦСКА Хелвена Гайич вынужденно отправился на левый фланг (Капишаба до Москвы так и не доехал) – и раскрылся как сверхатакующий латераль, который позволяет ЦСКА максимально использовать ширину поля.

На левом фланге Гайич поучаствовал в финальной стадии 29 атак с игры с ударами: 15 ударов и 14 передач под них. Реализация – слабая сторона Гайича (так же было и на правом краю), но его способность находиться в нужной точке в нужное время и отсутствие заминок из-за действий правой ногой слева поражают. 

Центральный полузащитник: Диего Лаксальт, «Динамо»

13 матчей, 4 голевые передачи

Запасной левый защитник «Динамо» превратился в одного из лучших опорников лиги – так Марцел Личка стал автором, вероятно, самого эффективного из неожиданных решений сезона. Лаксальт не всегда правильно оценивает ситуацию (здесь не помогает и сомнительная оборонительная система «Динамо»), но компенсирует это отличной физической подготовкой и энергетикой. В пересчете на 90 минут Лаксальт – лучший полузащитник лиги и по количеству отборов, и по числу перехватов.  

К агрессии в обороне Лаксальт добавил четыре голевые передачи. Да, среди них – символический пас на Дмитрия Скопинцева в матче с «Рубином», но количество ассистов все равно впечатляет.  

Альтернатива: Фернандо Костанза, «Крылья Советов», 14 матчей, 3 гола, 1 голевая передача. Костанза приезжал в Самару заменить Мехди Зеффану на правом фланге защиты, но сразу занял место в центре поля: сначала больше отвечал за оборону, а теперь и активно подключается к чужой штрафной. Костанза прекрасно ставит корпус: второй после Джона Кордобы по собранным фолам.

Центральный полузащитник: Вендел, «Зенит» 

16 матчей, 4 гола, 5 голевых передач 

Сложно забыть, как Вендел проводил старт лета – тем удивительнее, что сразу после возвращения он разорвал РПЛ. Без Вендела «Зенит» сначала не мог качественно выйти даже из-под не самого слаженного прессинга, а затем – найти свободное пространство у или внутри чужой штрафной. Да, в этом сезоне Вендел перешел в правый полуфланг (раньше его занимал Далер Кузяев) и действует ближе к чужим воротам – и уже почти выбил 10 очков по «гол+пас». 

Альтернатива: Эдуард Сперцян, «Краснодар», 18 матчей, 8 голов, 2 голевые передачи. В этом сезоне Сперцян переживает драму атакующего игрока: чаще всего Владимир Ивич использует Эдуарда далеко от чужой штрафной. Отсюда – всего две голевые передачи, при этом одна из них сделана после углового (зато какого). Сперцян не входит в топ-2 по ассистам и качеству передач под удар даже в «Краснодаре», но вносит огромный вклад в предварительные стадии атак. А стандарты Сперцяна – настоящее искусство.

Правый полузащитник: Максим Глушенков, «Локомотив»

18 матчей, 4 гола, 6 голевых передач

В 2023 году Глушенков вплотную подобрался к статусу большой звезды РПЛ. В этом году никто не отдавал голевые передачи чаще, а в сезоне вровень с Максимом идет только Промес (по 6 ассистов). К ним Глушенков добавил постоянную нацеленность на ворота, которая привела к четырем голам.

Глушенков по-прежнему не имеет четкой позиции (выходит либо под Артемом Дзюбой, либо на правом фланге атаки), но в этом сезоне неопределенность ему не мешает. 

Альтернатива: Бенхамин Гарре, «Крылья Советов», 15 матчей, 8 голов, 3 голевые передачи. Гарре – один из лучших игроков летнего отрезка РПЛ. Стартуя с правого фланга, аргентинец комфортно чувствовал себя и на месте десятки: обыгрывал, отдавал разрезающие передачи, бил. После травмы Гарре подсдал (хоть в конце первой части и полноценно вернулся направо), но, во-первых, лето получилось слишком ярким, а, во-вторых, результативность все равно не упала за счет трех подряд голов с пенальти.

Левый полузащитник: Бителло, «Динамо» 

11 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

Бителло приехал в «Динамо» только после седьмого тура, но его место в первой сборной вряд ли кто-то оспорит. Бразилец выходил и на позиции десятки, и на обоих флангах атаки – и везде был шикарен. Пускай вас не смущает лишь один ассист: с момента дебюта Бителло в старте «Динамо» никто не отдал больше передач под удар, а по их качеству бразильца превосходит только Клаудиньо. 

Бонус – шикарная техника, которая позволяет принимать практически любой мяч и легко уходить от соперников. После переезда Бителло в РПЛ чаще нарушают правила лишь на Евгении Маркове из «Факела», который постоянно ищет единоборства.  

Альтернатива: Квинси Промес, «Спартак», 17 матчей, 6 голов, 6 голевых передач. Промес далеко не так результативен, как в прошлом сезоне, но и сейчас у Квинси – топ-показатели: по системе «гол+пас» его опережает только Матео Кассьерра, столько же очков – у Константина Тюкавина.

Нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар»

16 матчей, 8 голов, 1 голевая передача

В этом году в России не было нападающего сильнее Кордобы образца марта-августа. За полгода Джон не провел ни одной плохой игры, а его влияние на «Краснодар» было невозможно переоценить. 

«Краснодар» – пятая команда лиги по длине передач: Кордоба цеплялся почти за все длинные передачи Хуниора Алонсо, Матвея Сафонова, Кайо и Витора Тормены. Постоянные поиск мяча и давление на защитников отражалось на количестве единоборств и фолов: до дисквалификации Кордоба лидировал и по количеству собранных на себе нарушений, и по числу совершенных. 

Единственная проблема Кордобы, которая так и не ушла в 2023-м – реализация. В первой части сезона Кордоба не реализовал 8 явных голевых моментов. Лишь у одного игрока лиги, Константина Тюкавина, явных моментов в принципе было больше (9, 4 из них реализованы). 

Альтернатива: Федор Чалов, ЦСКА, 18 матчей, 8 голов, 3 голевые передачи. Статистика Чалова немного обманчива: пять голов он забил с пенальти (три из них – в сумасшедшем матче с «Ахматом»). Но Чалов все равно хорош: например, лидирует по количеству передач под удар с игры. От Федора исходит острота и с позиции инсайда (когда в атаке выходит Антон Заболотный), и с места центрального нападающего: Чалов – один из двух игроков лиги (второй – Квинси Промес), который входит в топ-10 и по качеству моментов с игры, и по качеству передач под удар.

Нападающий: Матео Кассьерра, «Зенит»

16 матчей, 14 голов, 1 голевая передача

С отрывом лучший бомбардир сезона, феноменальный прогресс в результативности – как вообще Кассьерры может не быть в первой символической сборной? 

Удивляет не только бешеный бомбардирский темп Матео, но и еще пара фактов: 1) Кассьерра забил уже 5 голов головой (в прошлом сезоне ужасно действовал после фланговых кроссов), 2) по количеству ударов Кассьерра не входит даже в топ-10 РПЛ (а в «Зените» чаще бьет Клаудиньо). 

Альтернатива: Константин Тюкавин, «Динамо», 18 матчей, 8 голов, 5 голевых передач. Тюкавин проводит первый полноценный сезон в качестве основного нападающего «Динамо» – и идет на рекордную результативность. По голам с игры он второй после Кассьерры (7 и 14), по ударам – первый-второй вместе с Мохамедом Конате. К отличным открываниям и быстрой реакции в штрафной Тюкавин добавил пять голевых передач – больше только у Глушенкова и Промеса.  

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Главное об РПЛ-2023: «Краснодар» стабильнее «Зенита», «Динамо» удивило, «Факел» – преображение года, «Сочи» – позор

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Виталий Тимкив, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко, Алексей Даничев

28 комментариев
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Матиас Перес – недооцененный защитник из «Оренбурга»

У Переса не только 4+1 по гол+пас в этом сезоне РПЛ, но он также входит в топ лиги по многим оборонительным и атакующим метрикам.

Например, Перес лучший в лиге по отборам (46) и заблокированным ударам (23), а также по ударам головой (18) и участию в ударных комбинациях среди центральных защитников (55, что на 16 больше, чем у ближайшего преследователя – Хуниора Алонсо).
+10
-2
+8
тикнизян где?
+4
-2
+2
где Аббос Файзуллаев из ЦСКА?
+4
-2
+2
Ответ БолельщикСоСтажем
Файзуллаев покруче того же Бителло
Файзуллаев - конечно молодец, но до Бителло недотягивает прилично.
+1
0
+1
Файзуллаев покруче того же Бителло
+4
-3
+1
Ответ Gustav Forsberg
7 россиян из 22 игроков, прискорбно. по поводу вратаря - Нигматуллин из Пари НН видится альтернативой
Думаю, это не проблема РПЛ. В той же АПЛ символическая сборная состоит из пару англичан
+2
-1
+1
Где роша, он один из лучших защитников РПЛ?
+5
-4
+1
Ответ Gustav Forsberg
7 россиян из 22 игроков, прискорбно. по поводу вратаря - Нигматуллин из Пари НН видится альтернативой
Ни одного игрока из обороны НН удивили. А у Нигматуллина фантастический прогресс на четвертом десятке.
+1
0
+1
Олусегун альтернатива на правого крайка? ну такое себе,если честно. как по мне,тот же Волков довольно стабильно отыграл, Вахания неплохо себя в Ростове показывает, Бейл ниже своего уровня не опускается
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Ответ Roman
Матиас Перес – недооцененный защитник из «Оренбурга» У Переса не только 4+1 по гол+пас в этом сезоне РПЛ, но он также входит в топ лиги по многим оборонительным и атакующим метрикам. Например, Перес лучший в лиге по отборам (46) и заблокированным ударам (23), а также по ударам головой (18) и участию в ударных комбинациях среди центральных защитников (55, что на 16 больше, чем у ближайшего преследователя – Хуниора Алонсо).
Этот парень вообще крутой. Айяла и Медель на минималках
+1
-1
0
Ответ Gustav Forsberg
7 россиян из 22 игроков, прискорбно. по поводу вратаря - Нигматуллин из Пари НН видится альтернативой
Даже 6, Сперцян за Армению заигран, всё-таки. Хотя по паспорту - Россиянин. Так что, 6,5 )
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Ответ Александр Дорский
ЦСКА по всем оборонительным показателям – во второй восьмерке. Лично у Роши был спорный старт сезона. Удивлен, что вообще за него зацепились, даже на его позиции есть гораздо более привлекательные кандидаты для альтернативной сборной
В любом случае Тормена в первой сборной удивляет. Он играет с сильнейшим центральным защитником чемпионата и хорошо смотрится с ним в паре, но индивидуально допускал ошибки. Чего стоит только гол Кассьеры в самом важном матче осени для Краснодара.
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Ответ Serge Vendino
Роша выделяется хотя бы тем, что у него почти каждый матч разные партнёры и среди них были не только Набабкин и Лукин, но и Зделар, Мухин и Обляков. Для такой нестабильности в составе тройки защитников ЦСКА пропустил мало.
ЦСКА по всем оборонительным показателям – во второй восьмерке. Лично у Роши был спорный старт сезона. Удивлен, что вообще за него зацепились, даже на его позиции есть гораздо более привлекательные кандидаты для альтернативной сборной
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Ответ Сергей Пшеничных
Где роша, он один из лучших защитников РПЛ?
Роша и Мойзес этот сезон проводят слабее, чем прошлый. В целом ЦСКА плохо обороняется, что несвойственно команде Федотова.

Если команда так обороняется, из нее в сборную может попасть только тот, кто сильно выделяется в ней + на позиции не так много альтернативных вариантов.

В том числе по этому принципу в сборной есть Лаксальт, но нет Роши.
+2
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Олусегун? Это смешно просто, он правым защитником вообще не играл
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Вот когда-то в Спартаке говорил, что у Глушенкова перспектив стать крутым игроком больше, чем у Соболева, как и универсализма. Теперь дошел до признания даже в бедовом Локо. Бьюсь об заклад, что большая часть болельщиков Локомотива считает именно его основой атаки, а не Дзюбу или Миранчука там
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Бителло выше Промеса,чувак давай до свидания
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Карпукас: « Ну да , ну да пошёл я на …» )))
+2
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7 россиян из 22 игроков, прискорбно.
по поводу вратаря - Нигматуллин из Пари НН видится альтернативой
+2
-2
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