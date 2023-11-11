«Зенит» – «Краснодар» супер. Один тайм – стиль сезона, второй – бешеная эмоция

Колонка Дорского.

Главный матч осени в России завершился ничьей: в матче с «Краснодаром» «Зенит» отыгрался по ходу второго тайма (1:1), но не додавил.

В перерыве могло возникнуть ощущение, что игра разочаровывает, но на самом деле она была прекрасна – и не только из-за разного визуального восприятия таймов.

Пару недель назад Сергей Семак признавал, что «Зенит» сбавил по сравнению с прошлым чемпионатом: «Конечно, мы подсели. Эмоционально и с точки зрения состава мы стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая. Кто-то ушел, кто-то, как Марио Фернандес или Караваев, недоступен». Это абсолютно справедливая и очень важная оценка – потому что ее произнес главный тренер.

«Зенит» уже не доминирует так, как в предыдущие четыре сезона. Например, по количеству ударов команда Семака была шестой после 14 туров – чаще били не только «Динамо» и «Спартак», но и «Ростов», «Оренбург» и «Ахмат». Преимущество по передачам в опасную зону (+1 от ЦСКА) и касаниям в чужой штрафной (+6) было совсем не таким головокружительным, как в эпохи Дзюбы–Азмуна и Малкома.

Статистика полностью совпадала с визуальным восприятием: в матчах с «Сочи» (2:0), «Крыльями» (3:1), «Ахматом» (2:1) и «Балтикой» (2:0) «Зенит» выдавал длительные отрезки усыпляющего футбола без ворот (иногда это длилось до тайма).

«Краснодар», наоборот, стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном – команда полностью адаптировалась к требованиям Ивича, в старт моментально влились центральный защитник Тормена и левый защитник Оласа. Но, вероятно, главное – требования Ивича, которые в общих словах тренер уже несколько раз формулировал публично.

Впервые Ивич рассказал о принципах нового «Краснодара» в начале сентября после победы над «Спартаком» (2:0) – Sports.ru даже выделял слова Ивича в отдельный пост.

После ничьей с «Балтикой» (2:2) в середине октября тренер «Краснодара» снова высказался о стиле: «Мы профессионалы, нам платят за это. В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут: пока-пока».

«Зенит» и «Краснодар» не выдают ярчайшие матчи даже против соперников из второй восьмерки – на этом фоне было бы наивно ожидать перестрелки в главном матче первого круга.

Более того, легкая победа одной из команд с несколькими голами как раз и была бы разочарованием.

Если бы «Зенит» смял «Краснодар» до перерыва, было бы легко (легко – не значит правильно) забыть первые 14 туров, сказать, что «Краснодару» снова не хватило характера в топ-игре, а интрига в чемпионате мертва. Да и это совершенно не соответствовало бы «Краснодару» Ивича.

Если бы «Краснодар» выигрывал в один-два мяча до перерыва, скорее всего, мы бы снова рассуждали о психологической (не)готовности бразильцев «Зенита». Расстраивались бы, что они не могут играть на максимум даже в топ-игре. Да и вообще, как тогда такая немотивированная команда может уверенно идти в топ-2 к концу первого круга?

Но нет: мы получили очень тягучий первый тайм с тотальной концентрацией обеих команд вплоть до 45+1. До удара Сергеева (его все равно заблокировал Тормена) «Зенит» и «Краснодар» не нанесли ни одного удара из штрафной с игры. Олусегун уже традиционно дисциплинированно садился пятым защитником при позиционной обороне «Краснодара», Сперцян играл по Барриосу (в этом сезоне Эдуард обычно играет ниже) – «Краснодар» здорово закрывался и допустил всего пять касаний в своей штрафной до перерыва.

Второй тайм получился совсем другим – и это было классно уже по эмоциям. Гол Сперцяна после двух классных сэйвов Кержакова – и дерзкое празднование Эдуарда перед болельщиками «Зенита». Гол «Зенита» после, пожалуй, первого проигранного верхового единоборства Торменой в штрафной.

Удар Олусегуна с центра поля. Привоз Петрова. Травма Петрова и выход Эктова. Обыгрыш Мостового (прошел Эктова) и удар в штангу на 92-й минуте.

Ух!

Главный матч первого круга еще раз доказал: скамейка «Зенита» гораздо качественнее, чем у «Краснодара». Дело не только – и даже не столько – во влиянии на игру вышедших на замену у «Зенита» (здесь можно выделить только Мостового), сколько в альтернативе «Краснодара».

Нет никакой замены Черникову. Нет качественной оборонительной подмены для Кривцова – Кади совершенно не подходит на эту роль (в «Карабахе» его использовали либо десяткой, либо правым нападающим). Нет правого защитника, который был бы одинаково полезен на обеих половинах поля: Петров надежен на своей, Волков и Эктов гораздо эффективнее впереди.

Ивич научил Олусегуна и Баши своевременно добегать на свою треть поля, но с отсутствием баланса в других зонах он пока не в силах справиться.

Нужно усиление.

Но именно усиление. Матч с «Зенитом» доказал, что фундамент для реальной борьбы за титул уже есть.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев