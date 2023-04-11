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Лучшие игроки РПЛ в апреле: прорыв Облякова, стабильность Малкома, мощь Кордобы и Соболева

Оренбург Оренбург
Максим Глушенков Максим Глушенков
Илья Лантратов Илья Лантратов
Антон Заболотный Антон Заболотный
Иван Обляков Иван Обляков
Сесар Флорентин Сесар Флорентин
Джон Кордоба Джон Кордоба
Клаудиньо Клаудиньо
Александр Соболев Александр Соболев
Торпедо Торпедо
Малком Малком
Краснодар Краснодар
Гиорги Шелия Гиорги Шелия
Жоау Баши Жоау Баши
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Егор Бабурин Егор Бабурин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ахмат Ахмат
Артем Дзюба Артем Дзюба
Лукас Вера I Лукас Вера I
Никита Кривцов Никита Кривцов
Футбол Футбол

Ежемесячный рейтинг Дорского.

Всем привет! Наступил май  – время выбирать лучших игроков РПЛ за последний месяц. 

Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь, сентябрьский – здесь, октябрьский – здесь, мартовский – здесь. Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата.  

Кто лишний в мартовском топ-15? А кого в нем точно не хватает? Пишите в комментариях!

Телеграм-канал Дорского

«Обляков доминирует в РПЛ». Как в этом сезоне поменялась игра Ивана

Тур мечты для тех, кто собрал комбо: Малком, Дзюба, Клаудиньо, Обляков. Они в Fantasy нужны обязательно

13 комментариев

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igls54
Приятно во главе списка видеть сразу двух россиян
+29
-2
+27
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FAN ID
Ваня при Федотове расцвел, Обля красавчик, пусть и дальше продолжает так играть!!
+11
-1
+10
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Aliter
Ответ KIS-83
а где Матвей Сафонов? за кубок и серии пенальти точно заслужил поболее Бабурина
Заголовок: «Лучшие игроки РПЛ»
«Где Матвей Сафонов за Кубок?»
+10
-1
+9
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Никита Самарин
Ваня однозначно заслужил возглавлять рейтинг, сейчас он демонстрирует лучший футбол в своей карьере, главное на этом не останавливаться.
+6
-1
+5
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Честный контроль
А если дельфин освоит новую артистичную программу прыжков, то сможет ворваться и в тройку лучших.
+4
-1
+3
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Alex_07.
Ответ igls54
Приятно во главе списка видеть сразу двух россиян
Вы про Малкома и Облякова? 😅
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napoli_14
"Габриэлу Комфортну" )))
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Ильдар Фарукшин
Я болела Спартака, но рад искренне за Облякова
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Иван Правспарт
Повод выпендриться непонятно мне это.
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Против грусти
два из Орена.
достойно!
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andre013chek@gmail.com
Ответ FAN ID
Ваня при Федотове расцвел, Обля красавчик, пусть и дальше продолжает так играть!!
Согл
0
0
0
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