13 комментариев

Ежемесячный рейтинг Дорского.

Всем привет! Наступил май – время выбирать лучших игроков РПЛ за последний месяц.

Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь, сентябрьский – здесь, октябрьский – здесь, мартовский – здесь. Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата.

Кто лишний в мартовском топ-15? А кого в нем точно не хватает? Пишите в комментариях!