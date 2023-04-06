9 комментариев

Осмысление Дорского.

Семь месяцев Спартака Гогниева в «Химках» – время тотального безумия.

И это грустно. Ведь Гогниев заслужил шанс поработать в РПЛ: вывел «Аланию» в Первую лигу, там дважды залетал в топ-6 (в сезоне-2020/21 не попали в стыки из-за несоответствия стадиона регламенту РПЛ), ставил яркий атакующий футбол (оба сезона в Первой лиге – в топ-4 по голам, ударам и xG, вратарь Ростислав Солдатенко постоянно участвовал в позиционных атаках, выходя за штрафную), добирался до полуфинала Кубка России.

В августе 2022-го, перед назначением в «Химки», у Гогниева была репутация прогрессивного тренера. В апреле 2023-го Гогниев покидает «Химки» как все еще прогрессивный, но негибкий тренер, который не управляет гневом и срывается на игроков, судей и журналистов.

Жаркие пресс-конференции Гогниев выдавал и в «Алании», но в «Химках» совсем не выдержал. Этому очень способствовали обстоятельства и токсичность вокруг клуба: перед Гогниевым тренера (непонятно за что назначенного) увольняют через три недели после начала работы, главный спикер систематически портит клубный имидж, а в составе появляется сын инвестора.

Кажется, «Химки» и Гогниев были обречены с момента заключения контракта. Клуб, который борется за выживание, пригласил интересного, но догматичного тренера, не имевшего опыта РПЛ и вообще никогда не боровшегося за выживание.

Гогниев заставлял вратарей выходить за штрафную для розыгрыша мяча. Лантратов привык к другому стилю, быстро сел на скамейку, а зимой вообще ушел

Главный полевой игрок «Химок» при Гогниеве – Бутта Магомедов. Магомедов отыграл два с половиной сезона за «Аланию», а зимой 2022-го перешел в «Химки». На старте этого сезона Магомедов не играл ни при Сергее Юране, ни при Николае Писареве – а у Гогниева стал лидером «Химок» по минутам, весной – даже капитаном. «Думаю, до большинства уже доходит стиль Гогниева. Нужно время. Думаете, тот же Солдатенко сразу понял требования Гогниева? Нет. Я помню, как это строилось и сколько времени требовалось на это. Минимум год, а то и полтора», – говорил Магомедов в ноябре.

В «Химках» Гогниев внедрял новые требования с первого матча: против «Оренбурга» (1:3) Илья Лантратов, который обычно совершал длинные передачи из штрафной, выходил в поле для коротких розыгрышей. Уже в четвертом матче (1:2 с ЦСКА) Гогниев в перерыве заменил Лантратова на Виталия Гудиева. «Хотели, чтобы немножко лучше начинали ногами. Выбивали постоянно мяч, хотелось вытянуть ЦСКА на свою половину поля. В принципе, получилось», – объяснял тренер.

Лантратов присел на скамейку на три матча, но в последних двух турах осенней части сезона снова появился на поле. Фактически так «Химки» попрощались с Лантратовым, вторым вратарем РПЛ по игре на линии на протяжении двух сезонов (предотвратил 11 голов, Матвей Сафонов – 16). Иронично, что в последнем матче Гогниева (0:6 от «Краснодара») «Химки» пропустили после привоза Гудиева.

Карта действий вратарей «Химок» подтверждает новые требования Гогниева (для справедливости: тенденция на перемены шла со старта этого сезона).

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Еще одно требование Гогниева – моментальный вынос вратаря после того, как он поймал мяч. Конечно, резкий вынос должен был быть адресным – впереди у «Химок» постоянно оставались двое или трое игроков (то же самое было и в «Алании»). Так «Химки» оборонялись даже против «Зенита».

Благодаря такой модели «Химки» – одни из лидеров по скорости расставания вратаря с мячом.

Гогниев хотел агрессивного футбола с владением. При нем «Химки» – вторая команда по интенсивности прессинга и четвертая по контролю мяча

После первого матча в «Химках» Гогниев говорил: «Хочу видеть агрессивный футбол, с владением мяча, яркими моментами. Чтобы соперники играли от обороны и боялись нас как огня».

В сезоне-2020/21 «Химки» были 14-ми в РПЛ по владению, в 2020/21 – 13-ми. На старте этого чемпионата шли 11-ми. Причем при Юране и Писареве «Химки» оборонялись почти ниже всех в лиге: 15-е место в начале этого сезона, 16-е – во второй части прошлого.

Такую команду Гогниев решил перестраивать по ходу сезона. Стиль привел к огромным изменениям в составе (но не только он – и игроки были недовольны всем устройством клуба). Осенью Гогниев отстранял от основы Дмитрия Тихого, Илью Камышева и Брайана Идову (Идову затем вернули). К марту 2023-го из старичков постоянно на поле появляется лишь Резиуан Мирзов.

Реализовал ли Гогниев свои желания? Отчасти – да.

При нем «Химки» превратились в одну из самых прессингующих команд РПЛ (2-е место по интенсивности, 4-е – по прессинг-действиям, 5-е – по контрпрессинг-действиям).

Карта оборонительных действий «Химок» подтверждает большие перемены при Гогниеве: команда заиграла заметно выше.

При Гогниеве «Химки» пытались контролировать мяч даже против «Зенита». С начала сентября больше «Химок» (53%) мячом владеют лишь «Зенит» (63%), «Спартак» (60%) и «Краснодар» (56%).

Если все так, почему Гогниев реализовал желания лишь отчасти? Очевидно, потому, что при нем «Химки» стали худшей командой лиги по очкам (6, у «Торпедо» на этом же отрезке – 7), поражениям (10, у «Торпедо» – 9) и пропущенным голам (34, у «Краснодара» и «Сочи» – по 27), а также предпоследней – по забитым мячам (10, у «Торпедо» – 9).

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Работу Гогниева в «Химках» невозможно рассматривать отдельно от дичи, которая происходит в клубе. Вероятно, без этой дичи в «Химках» не оказалось бы ни Писарева (за что?), ни Гогниева (несоответствие стиля тренера задачам клуба).

Но Гогниев оказался – и получил большой имиджевый удар.

Жаль, что он принял такое предложение, хотя реакция понятна – все-таки шанс показаться в РПЛ.

Но по итогам «Химок» Гогниева совсем не жаль. Ведь он поддался хаосу вокруг.

За помощь в подготовке графики благодарю Павла Тихонова и Алису Ефремову.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Автор: Алексей Даничев