«Зенит» страшно доминирует в топ-матчах. «Динамо» агрессивно прессинговало в новой схеме, но было беспомощно в атаке

Команда Семака разбирается со всеми трудностями.

«Зенит» обыграл «Динамо» (2:0) и выдал лучший старт в истории РПЛ. После десяти туров у команды Сергея Семака 26 очков – столько же набирали «Локомотив»-2002, «Зенит»-2014/15 и ЦСКА-2015/16, но у них не было такой крутой разницы мячей (+26).

Доминирование «Зенита» выглядит еще убедительнее, если взглянуть на календарь: петербуржцы уже сыграли со всеми московскими командами (со «Спартаком» – даже два раза, учитывая Суперкубок).

В каждом сценарии топ-соперники ничего не могут сделать с «Зенитом».

«Локомотив» прессинговал менее интенсивно, чем обычно, но все равно получил 0:5 (0:3 – в равных составах)

Наверняка ваша первая реакция – «Разве «Локомотив» этого сезона – топ-клуб?» По результатам – однозначно нет, но важны два момента:

1) Даже в самые мрачные мини-отрезки у «Локомотива» топовый по меркам РПЛ подбор игроков в полузащите и атаке;

2) «Локо» приехал в Санкт-Петербург в третьем туре с двумя очками после матчей с «Пари НН» и «Ростовом». Против «Пари НН» не реализовали много моментов (и был вопрос по неназначенному пенальти за руку Дмитрия Стоцкого), а «Ростов» смяли в первом тайме, еще и последнюю атаку в матче странно прервал судья.

Под «Зенит» Марвин Комппер адаптировал прессинг «Локомотива» – москвичи гораздо чаще обычного встречали в средней, а не финальной трети. На цифры «Локо» по сезону влияют три матча с ранними удалениями, но игры с «Зенитом» это не касается, хотя и в ней была красная – Дмитрий Баринов покинул поле уже на 90-й минуте при счете 0:3.

При 0:0 у «Локомотива» было несколько острых атак (в первую очередь – удары Франсуа Камано в самом начале матча), но «Зенит» все равно выглядел намного острее. 16 ударов (все – с игры) против 7, 9 ударов из штрафной против 4, 1,41 против 0,79 по xG – «Зенит» не заметил подстройки «Локомотива». Особенно больно было правому флангу «Локомотива», где Дуглас Сантос, Клаудиньо и Андрей Мостовой издевались над Гирано Керком и Дмитрием Живоглядовым.

ЦСКА не мог рассчитывать на Карраскаля, но первый тайм провалил и в обороне

ЦСКА приехал в Петербург в статусе лидера РПЛ – ни разу не проиграли в четырех турах и опережали «Спартак» по дополнительным показателям. Проблемы армейцев начались еще до матча – Хорхе Карраскаль простудился и не смог выйти в старте. Его заменил Виктор Мендес, который в первую очередь рассматривался как игрок центра поля.

Отсутствие Карраскаля в первом тайме точно сказалось на атакующем потенциале ЦСКА, но у москвичей не получалось не только впереди (Владимир Федотов говорил, что команда слишком быстро обостряла). Оборона ЦСКА до перерыва – катастрофа.

«Зенит» вскрывал соперника через края (туда постоянно сваливались Вендел и Зелимхан Бакаев, игравший в том матче на позиции восьмерки) и стандарты (три удара после подач с угловых и штрафных, явный момент Деяна Ловрена).

Выход Карраскаля перевернул игру, ЦСКА сравнял счет (и мог даже выйти вперед, но Хорхе забрался в небольшой офсайд), но все равно проиграл. Сыграло индивидуальное мастерство Густаво Мантуана, который классно отыгрался с Малкомом и пальнул с дальней дистанции.

«Спартак» ничего не подготовил под левый фланг «Зенита». Один из худших оборонительных перфомансов клуба за 13 лет

Вероятно, самый необъяснимый из топ-матчей «Зенита» с точки зрения поведения соперника. «Спартак» Гильермо Абаскаля уже сыграл с ромбом в Суперкубке, тренер ощутил мощь левого фланга «Зенита», но ничего не подготовил к игре чемпионата.

Дуглас Сантос и Мостовой разорвали правый край «Спартака». Даниил Денисов совсем не закрывал смещения Мостового под правую ногу (Андрей нанес 8 ударов – лучший результат в карьере) и проигрывал 1-в-1 Дугласу (у бразильца – 4 передачи под удар с игры, второй результат за четыре сезона в России). Часто Денисов оказывался против двоих соперников – Кристофер Мартинс либо не возвращался назад, либо не успевал закрыть ширину (при переводах атак «Зенита» с правого фланга на левый).

Итог – оборонительный кошмар, несмотря на минимальное поражение (1:2).

«Динамо» выбрало агрессию без мяча, но не имело шансов в атаке

К матчу с «Зенитом» «Динамо» подошло:

– худшей командой лиги по интенсивности прессинга,

– командой с самой низкой линией обороны в лиге,

– худшей командой РПЛ по проценту владения мячом.

Казалось, что Славиша Йоканович спокойно отдаст мяч «Зениту» и откатится в средний и даже низкий блок, но ожидания сработали лишь отчасти. В равных составах «Зенит» действительно гораздо больше владел мячом (64% на 36%), но «Динамо» встречало агрессивнее, чем обычно при Йокановиче.

В РПЛ Славиша уже уходил от классических для «Динамо» 4-3-3 – в августе сыграли с «Крыльями Советов» с 4-4-2. Тогда это объяснялось кадровыми проблемами: Арсен Захарян отбывал дисквалификацию, а Даниил Фомин восстанавливался после травмы. Против «Зенита» Йоканович рассчитывал на всех – более того, из-за доступности Матиаса Норманна Захарян мог даже уйти на фланг атаки (тогда в середине вышло бы трио Норманн – Фомин – Гагнидзе).

Йоканович выбрал другой вариант – 4-4-1-1, в котором Захарян расположился под Федором Смоловым (при обороне часто выдвигаясь с ним на одну линию). «Динамо» шло в прессинг при розыгрышах «Зенита» от ворот, передачах на фланговых защитников и пасах назад. Обычно Смолов и Захарян играли по Барриосу и одному из центральных защитников, Макаров выдвигался на Дугласа в момент передачи на бразильца, а Норманн поджимал Вендела. Чуть сзади оставался Фомин.

Когда «Зенит» выходил через правый фланг, «Динамо» зеркалило систему прессинга: Нгамале выдвигался на Караваева, Фомин – на Кузяева, Макаров смещался к Венделу, а Смолов и Захарян оставались рядом с Барриосом и одним из центральных защитников. В таких ситуациях ниже всех располагался Норманн.

Норманн провалил первый тайм и допустил результативную ошибку, но Йоканович упрямо защищал: «Если бы мне нужно было снова выбирать стартовый состав, я бы ничего не изменил. Если бы Гагнидзе вышел с первых минут, то ему пришлось бы проделать ту работу, которую проделал Норманн в первом тайме».

Вероятно, Йоканович считает, что Гагнидзе пока не может выполнять большой объем в паре центральных полузащитников, в том числе – в прессинге (с «Крыльями» «Динамо» чаще откатывалось назад, да и уровень соперника был другим). По Норманну в этом смысле сомнений меньше – у него была очень широкая роль в «Ростове» Карпина.

«Динамо» удивило схемой и агрессивностью, но все равно уступило без шансов. Йоканович планировал убегать в быстрые атаки, но по большому счету это удалось все лишь раз – когда Дуглас получил желтую.

За 90 минут «Динамо» нанесло всего два удара из штрафной, при этом первый был заблокирован, а второй пришелся на 94-й минуту. Самый опасный момент «Динамо» – удар Фомина с 29 метров.

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Доминирование «Зенита» в российских топ-матчах – далеко не новое явление. В этом сезоне соперники могли подстраиваться под команду Семака или отталкиваться от себя – итог не менялся.

После паузы на матчи сборных «Зенит» сыграет со со «Спартаком» в Кубке России и против «Ростова» в РПЛ – ждем интересных решений от Абаскаля и Карпина.

Не хочется, чтобы борьба за золото (правда, решения Абаскаля на нее могут повлиять косвенно) завершилась уже осенью.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов