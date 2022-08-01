Штрафные Уткина и Комличенко – топ! До них «Ростов» Карпина вообще не забивал так

Пять сезонов без голов, за три тура этого – три.

После ничьих с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2) «Ростов» одержал первую победу в сезоне – над «Химками» (1:0). Единственный гол с передачи Даниила Уткина забил Николай Комличенко.

В марте 2022-го мы разбирались в феномене прямых ударов Уткина со штрафных (5 голов, третье место в истории лиги). Вероятно, теперь настало время исследования подач Уткина со штрафных – третий тур подряд он так отдает голевую передачу на Комличенко.

Все началось с матча против «Динамо». Перед подачей Уткина москвичи зонно оборонялись на линии штрафной, Комличенко располагался между Паршивлюком и Грулевым.

Скриншоты сделаны в InStat Scout.

Вероятно, во время полета мяча в штрафную игроки «Динамо» уже должны разбирать ближнего соперника 1-в-1. Ближним футболистом к Комличенко оказался Грулев.

Грулев упустил врывание Комличенко. В итоге хотя бы какое-то сопротивление Николаю при ударе пытался оказать Фомин.

Во втором туре Уткин и Комличенко организовали гол в ворота «Локомотива». Снова подача с левой стороны поля (но ближе к штрафной), снова зонная оборона от соперника перед навесом Уткина. На этот раз Комличенко прятался между Бариновым и Едваем.

Во время полета мяча в штрафную за Комличенко отвечал Едвай. Защитник «Локо» почти не мешал Комличенко – и нападающий спокойно срезал мяч в угол ворот Худякова.

«Намагниченный мяч. Главное при подачах Уткина – бежать в ту точку, куда он подает. Если он исполнит – мяч туда и прилетит», – сказал Комличенко после гола «Химкам». Звучит очень просто, но против «Химок» «Ростов» использовал более сложный розыгрыш, чем с «Динамо» и «Локомотивом». «Химки» разобрали 1-в-1 почти всех игроков «Ростова».

Свободным остался только Байрамян, который оказался за спиной Данилкина. Против Комличенко персонально играл Никитин. Достаточно ожидаемый выбор от «Химок» – например, в прошлом туре в матче с «Пари НН» Никитин при оборонительных стандартах играл по Кириллу Гоцуку. В момент разбега Уткина Байрамян поставил блок Никитину. Так ближе всех к Комличенко оказался Данилкин – но и он оказался на достаточном расстоянии.

После этого Комличенко сделал движение рукой в сторону Данилкина (защитник «Химок» посчитал, что это фол) и хорошо скоординировался по мячу.

После матча Комличенко объяснял третий гол подряд не только точностью передачи Уткина: «Мы разговаривали с Хориком до игры. Я ему сказал, чтобы заблокировал игрока, который со мной был бы, потому что примерно понимал, что будут играть по мне пожестче. Так и получилось».

Как Уткин и Комличенко раньше играли при розыгрышах штрафных? А «Ростов» при Карпине?

Удивительный факт, учитывая старт этого чемпионата: при Валерии Карпине «Ростов» (зима 2018-го – август 2021-го, с марта 2022-го) ни разу не забивал после розыгрышей штрафных в РПЛ. До этого сезона после них «Ростов» забивал еще при Леониде Кучуке в первой части кампании-2017/18. Тогда результативные передачи отдали Александр Зуев и Тимофей Калачев. При Карпине – пять сезонов (правда, лишь три из них – полные) по нулям.

В «Краснодаре» Мурада Мусаева Уткин нередко оказывался в списке исполнителей стандартов на матч, но полноценный шанс на подачи со штрафных получил только при доигровке ковидного сезона-2019/20. Получилось не очень эффективно. В «Ахмате» Уткину доверяли гораздо больше, но и тут из четырех ударов после его навесов со штрафных только один можно считать очень опасным. До этого сезона Комличенко забил 15 голов в РПЛ – ни один из них не пришелся на розыгрыш штрафного. В «Динамо» и «Ростове» Николай отличался с пенальти, в Москве – еще и после углового, но эффективность при другом стандарте – новый шаг и в его карьере.

Сколько Уткину еще нужно отдать на Комличенко, чтобы они стали самой результативной связкой за сезон РПЛ?

Точная статистика по авторам голевых передач ведется с сезона-2013/14. За девять сезонов было 19 случаев, когда ассистент делал не менее четырех голевых передач на одного игрока. Интересно, что в топ-19 больше всего представителей «Ростова» (6 связок). В сезоне-2013/14 Тимофей Калачев отдал пять ассистов на Артема Дзюбу, в сезоне-2019/20 Алексей Ионов столько же сделал на Эльдора Шомуродова. Также в числе лучших связки Ананидзе – Дзюба (4 в чемпионате-2013/14), Калачев – Григорьев (4 в 2014/15), Калачев – Азмун (4 в 2015/16) и Шомуродов – Ионов (4 в 2019/20). Калачев прекрасен, но даже он не дотянул до ассистентских рекордов Павла Мамаева и Халка. Калачев – в топе и по количеству прямых ассистов со стандартов за один сезон (тут статистика ведется с сезона-2009). В чемпионатах-2016/17 и 2017/18 Калачев отдавал по четыре голевые. Лучше Тимофея – только три футболиста РПЛ. Лучше Уткина – пока 12.

Ждем интересных ходов соперников «Ростова» по нейтрализации открываний Комличенко. Качество подачи Уткина вряд ли серьезно просядет.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Виталий Тимкив, Максим Богодвид; VK/fcrostov