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Новички РПЛ зря меняют составы после повышения – это редко помогает остаться. Исследование Дорского

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Аленичев вылетал при разных подходах.

«Факел» – одно из самых приятных впечатлений стартового тура Мир РПЛ. Команда Олега Василенко в гостях сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) – и во втором тайме даже была ближе к победе.

Дерзость «Факела» удивила не только из-за дебюта в элите и статуса соперника, но и из-за неопытности состава на высшем уровне. 16 игроков, выходивших на поле в Краснодаре, в сумме не набрали и 100 матчей в РПЛ. Хызыр Аппаев провел в лиге 38 игр, Алихан Шаваев – 32, Сергей Божин – 19, Роман Акбашев – 6, Ильнур Альшин – 1.

«Мы должны планомерно делать какие-то изменения. Вливание одного-двух новичков – работа, нужно интегрироваться в тактику, в коллектив. Когда их больше, это создает больше работы. Говорят, что нужно выходить в РПЛ и сразу менять команду – это расстрел. Это неправильно, так не нужно. Не надо никого менять, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне», – говорил Василенко в июне.  

Чтобы понять, прав ли главный тренер «Факела», мы изучили составы команд, выходивших из Первой лиги в РПЛ с сезона-2013/14. Почему именно такой отрезок? 

Во-первых, сезон-2013/14 – второй после перехода на систему «осень-весна», из-за которой межсезонье сократилось с трех до двух месяцев. Начинать подсчеты с чемпионата-2012/13 было бы некорректно – сезон-2011/12 длился полтора года, включая три трансферных окна. 

Во-вторых, не по всем сезонам РПЛ и Первой лиги в 2000-е есть точные данные по игровым минутам и датам заявки/отзаявки футболистов.  

Итак, есть ли связь между изменениями в составе после выхода в РПЛ и результатом в первый сезон?

Кажется, да. Те, кто оставляют большую часть состава, почти всегда остаются (даже уверенно) в РПЛ, те, кто меняют – вылетают 

Начнем с простого – заявок новичков РПЛ. 

Здесь чемпион – тульский «Арсенал» Дмитрия Аленичева, который на высшем уровне использовал 20 из 23 игроков, выходивших из Первой лиги. «Когда встречался с губернатором, он сказал: «Дим, давай у нас будет народная команда». А я к тому времени сам об этом думал, только никому не рассказывал. Говорю: «Владимир Сергеевич, я с вами полностью согласен». Моя позиция – у нас будут играть русские.

Уверен, мы в состоянии найти 20–22 русских игрока, чтобы конкурировать с Думбия, Данни. Они, конечно, сильнее, но если мы будем единой командой и будем показывать тот футбол, какой я хочу… С первой шестеркой, может, и тяжеловато будет, а с остальными вполне можем соперничать на равных», – рассказывал Аленичев перед дебютом в РПЛ. 

«Арсенал» не отказался от ставки на русских футболистов (по ходу сезона пришли три иностранца), но из этого ничего не вышло – 16-е место и вылет в Первую лигу. Туда туляки отправились без Аленичева, возглавившего «Спартак».

В топ-10 команд, оставивших наибольшую часть состава из Первой лиги, – трое новичков этого сезона. Вероятно, они тоже учитывали статистику последних лет – в этой десятке сразу напрямую вылетал только «Арсенал» Аленичева.

В «Енисее», который Аленичев вывел в РПЛ в 2018-м, тренер отошел и от сохранения обоймы из ФНЛ, и от концепции российской команды. В «Енисее»-2018/19 было семь легионеров из дальнего зарубежья, а вся команда поменялась больше чем наполовину. Итог – все равно вылет.

Заявки – важный, но не ключевой момент. Они в основном влияют на тренировочный процесс: чем больше футболистов сохранить в составе, тем легче до них доносить требования и применять наработки в игре. 

Поэтому более показательной кажется доля игрового времени в РПЛ футболистов, вышедших с командой из Первой лиги.

Кажется, вывод однозначен.

11 команд в топ-14 остались в РПЛ, 8 из них – напрямую («Тамбов»-2019/20 – тоже, но лишь из-за отмены стыков). В топ-6 по очкам – пять команд с наибольшей долей времени игроков из Первой лиги. Исключение – «Мордовия» Юрия Семина.  

В этой шестерке наибольшее расхождение между ожидаемым и реальным местом – как раз у «Мордовии», по ожидаемым очкам Семин занял 14-е место. Еще одна статистическая аномалия – «Химки»-20/21, которые ужасно стартовали с Дмитрием Гунько, а затем не без везения поперли с Игорем Черевченко (итог – 13-е место по ожидаемым очкам). 

«Крылья Советов» в сезонах-2015/16 и 2021/22, «Динамо»-2017/18, «Оренбург»-2018/19 запрыгивали в топ-9 и по ожидаемым очкам. 

В топ-10 по ним зашел и «Оренбург» Роберта Евдокимова в сезоне-2016/17. Не повезло и в стыках – в ответной игре с хабаровским СКА Благой Георгиев не реализовал пенальти, а затем «Оренбург» уступил и в серии послематчевых одиннадцатиметровых. 

Из восьми команд, сильнее всех поменявших основу после выхода в РПЛ, шесть вылетели, пять – напрямую. В лиге остались только «Крылья Советов»-2018/19 и «Сочи»-2019/20, но у них были огромные проблемы. Самарцы стали предпоследними по ожидаемым очкам, а «Сочи» плелся последним после 19-го тура (потом пришел Владимир Федотов).

А что с тренерами?

С сезона-2013/14 из Первой лиги в РПЛ вышли 22 команды, 6 из них поменяли тренера в межсезонье. Сюда включаем «Пари НН», который занял 3-е место в Первой лиге, но пробрался в РПЛ из-за несоответствия регламенту стадиона «Оренбурга».

В две таких команды приходил Юрий Семин: в 2014-м – в «Мордовию», в 2015-м – в «Анжи». Получилось по-разному: с «Мордовией» – 8-е место (неподкрепленное продвинутыми данными), с «Анжи» – отставка уже после 10-го тура. 

В четырех случаях команды, пригласившие нового тренера после выхода в РПЛ, по ходу сезона меняли и его.

Также работы лишались Алексей Поддубский (СКА-2017/18), Александр Григорян («Тамбов»-2019/20) и Александр Хацкевич («Ротор»-2020/21), которые принимали команды в конце сезона в Первой лиге. 

Восемь тренеров, вышедших в РПЛ, отработали полный сезон в элите. Прямой связи с результатом в РПЛ нет – скорее он говорит о важности здоровой структуры клуба.

***

Олег Василенко прав, сравнивая резкую смену состава после выхода в РПЛ с расстрелом. Дело даже не в человеческом факторе и предоставлении шанса заиграть на новом уровне, а в сыгранности состава (и сохранении части клубного бюджета из-за отсутствия большого количества трансферов).

Самые успешные новички РПЛ в последние десять лет – это не только стабильный состав, но и чаще всего качественный тренер. «Крылья Советов» в середину таблицы вытягивали Франк Веркаутерен и Игорь Осинькин, «Оренбург» – Владимир Федотов, «Химки» – Игорь Черевченко. 

Из этого ряда выбивается московское «Динамо» – Юрий Калитвинцев на клубном уровне ни до, ни после не выделялся интересными идеями и хорошими результатами. 

Под Первую лигу «Динамо» собрало сумасшедший состав – возможно, с ним можно сравнить только нынешний «Рубин». 

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Фото: vk.com/pfcfakel; РИА Новости/Андрей Варенков

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