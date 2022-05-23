Гендиректор «Рубина» 3,5 часа говорил о причинах вылета. Разбираем тезисы и спорим

Александр Дорский и цифры.

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов в понедельник три с половиной часа общался с журналистами по мотивам вылета казанцев из РПЛ.

Во-первых, хочется выразить Сайманову респект и за само общение в такой момент, и за продолжительность разговора. Скорее всего, ни один руководитель клуба РПЛ не давал таких больших пресс-конференций, в новейшей истории лиги это точно рекорд.

Во-вторых, конечно, хочется разобрать тезисы Сайманова.

По сути, главный – «Рубин» больше всех в РПЛ пострадал от отъезда легионеров. Это не новая позиция для представителей казанцев, то же самое говорил Леонид Слуцкий в середине апреля: «Мы самая пострадавшая команда в чемпионате. Меня удивляют слова, что спортивный принцип не нарушен. Не думаю, что легко по ходу сезона перестроить игру команды. При этом мы обязаны набирать очки. Для нас любое очко сродни внутренней победе».

Я, вероятно, главный критик «Рубина» в этом сезоне. Впервые о проблемах казанцев я написал еще 2 октября 2021-го (тогда «Рубин» делил 8-е место с «Нижним Новгородом»). 7 ноября снова писал о команде Слуцкого, а по итогам первой части сезона признавал «Рубин» главным разочарованием полугодия в опросе Sports.ru, а также в выпусках «Коммент.Шоу» и подкаста DASH.

При этом еще в апреле я соглашался со Слуцким по статусу «Рубина»: «У «Краснодара» вообще нет турнирных задач (возвращение к мысли о том, что могло быть с Даниэлем Фарке – боль), у «Ростова» ушел лучший атакующий игрок (Понтус Альмквист), двое из трех центральных защитников (Баштуш и Деннис Хаджикадунич), но, наверное, по общему вкладу в игру его иностранцы все-таки уступали казанским».

В понедельник Сайманов показал журналистам слайды, подтверждающие, что «Рубин» – самая пострадавшая команда РПЛ. Никаких вопросов, можно только согласиться.

Сайманов сравнил «Рубин» с «Ростовом» (из иностранцев остался только Али Соу) и «Краснодаром» (уехали все легионеры).

К моменту отъезда первых легионеров – Хакшабановича и Дрейера (11 марта, после 20-го тура) – все восемь казанских иностранцев сыграли не менее 73% от максимального игрового времени. У «Ростова» лишь Баштуш и Альмквист преодолели 70%. Так Сайманов косвенно согласился с моим тезисом, что вклад легионеров у «Ростова» был меньшим, чем у «Рубина».

Дальше – тезис об отсутствии опыта у молодых игроков «Рубина». По сути, даже на уровне ФНЛ. В этом казанцы отличаются от «Краснодара» (но еще раз: вообще сравнения с ним кажутся странными, потому что у клуба Сергея Галицкого не было турнирных задач), у которого футболисты, отыгравшие не менее 4 матчей в конце РПЛ-2021/22, провели не менее 20 матчей в ФНЛ.

Очевидно, «Рубин» лишился хоть какой-нибудь глубины состава, но основным из «желтой группы» в конце сезона был только центральный защитник Егор Тесленко (все 720 минут в восьми турах).

Топ-13 по игровому времени после мартовской паузы на сборную среди полевых игроков такой: Тальби (720), Тесленко (720), Самошников (708), Зуев (674), Зотов (630), Лисакович (620), Ломовицкий (589), Кучаев (510), Абильгор (409), Бакаев (387), Влад Игнатьев (352), Мусаев (265), Онугха (263). Кажется, хотя бы в стартовом составе «Рубин» не может ссылаться на недостаток опыта.

Сайманов вообще не говорил о низком качестве игры «Рубина» в первой части сезона – и это очень грустно. «Закончили с 22 очками на девятом месте. На сборах шикарно выглядели, приготовились к успешному сезону. Близко проиграли «Зениту» 2:3, пропустили на последних минутах. Обыграли «Ахмат», после этого уехали легионеры».

Sports.ru уже не раз рассказывал о продвинутых данных «Рубина» до отъезда иностранцев, но, видимо, это нужно сделать снова.

В первом матче после рестарта РПЛ «Рубин» в гостях уступил «Зениту» – вроде бы действительно близко по счету (2:3), но разница в качестве игры была колоссальной.

«Рубин» допустил 28 ударов – это третий результат сезона, больше бил только «Краснодар» по воротам ЦСКА в октябре (33) и «Сочи» в ноябрьском матче с «Рубином» (32).

21 допущенный удар из штрафной – один из худших результатов сезона во всей лиге. Столько же с близкой дистанции «Рубину» бил «Сочи», а также еще раз «Сочи» – «Нижнему Новгороду» полторы недели назад.

2,49 допущенных xG без учета пенальти Алексея Сутормина – больше «Рубин» допускал только при разгромных поражениях от «Сочи» (3,41 xG, 0:6), «Ростова» (3,29 xG, 1:5) и ЦСКА (2,7 xG без пенальти Языджи, 1:6).

При этом до первого гола Лисаковича на 61-й минуте – при счете 0:2 – «Рубин» не нанес ни одного удара из штрафной «Зенита» и всего трижды коснулся мяча в чужой штрафной (дважды это были передачи назад за ее пределы).

В матче с «Ахматом» (2:1) Дрейер забил победный гол на 90-й минуте, а до этого игра была абсолютно равной. «Ахмат» даже был конкретнее команды Слуцкого (12-7 по ударам, 6-3 по ударам из штрафной), но не острее – это тоже нужно признать.

В общем, даже с легионерами «Рубин» показывал низкое качество футбола до зимнего перерыва и совсем не феерил сразу после рестарта сезона.

«Я считаю, что Слуцкий – это правильный выбор. Он высококвалифицированный специалист. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Решение УЕФА по статусу игроков очень сильно повлияло на результат. Вины Слуцкого нет. Он пострадал больше всех. Он потерпевшая сторона», – сказал Сайманов.

Про первую часть сезона «Рубина» уже даже не буду напоминать, поэтому еще один штрих – о весне.

Да, легионеры «Ростова» не играли для команды такой важной роли, как иностранцы «Рубина». Но вообще-то «Ростов» пережил две смены тренера по ходу сезона.

После ухода Валерия Карпина в сборную «Ростов» принял Юрий Семин – команда тут же ушла от агрессивного стиля и через пару матчей перешла на схему с тремя центральными защитниками.

После замены Семина на пару Заур Тедеев-Виталий Кафанов «Ростов» вернулся к 4-3-3 и стал активнее без мяча на чужой половине поля, но полноценно вернулся к исходным настройкам только после возвращения Карпина. Есть и локальные примеры с игроками: Роман Тугарев при Семине и Тедееве отыграл 20 минут, а после возвращения Карпина ворвался в старт и оформил 2+2 в 11 матчах.

На этом фоне весенний Слуцкий – тренер из другой лиги.

А с учетом провала и в первой части сезона (да, там были травмы, но мы разбирали, что Слуцкий даже не пытался меняться) не спрашивать с тренера совсем странно.

Константин Генич утверждает, что Слуцкий трижды по ходу сезона просил Сайманова об отставке.

Если все так, то возникает вопрос и к Сайманову.

Зачем?

Фото: vk.com/fcrk; РИА Новости/Роман Кручинин