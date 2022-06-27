У «Ньюкасла» особая связь с пивом. Легендарные футболки, помощь в трансфере Ширера и переполненные вытрезвители

Newcastle Brown Ale покорил весь мир.

В мае появился возможный вариант гостевой формы «Ньюкасла». Многих смутил подбор цветов – белый и светло-зеленый, отчетливая связь с новыми владельцами из Саудовской Аравии. Несмотря на то, что ранее в цветах «Ньюкасла» уже был зеленый (более темный оттенок), фанаты возмутились. И еще сильнее ностальгировали по прошлому – в комментариях вспоминали легендарную форму, в которой зажигал Алан Ширер.

На тех футболках был логотип Newcastle Brown Ale – известного сорта пива и символа города. В джерси с пивным лого «Ньюкасл» максимально близко подобрался к титулу АПЛ, но любят ее не только поэтому: сорт эля стал иконой и прославил город по всему миру.

Newcastle Brown Ale усложнял работу полиции – пиво легко пилось, градус не чувствовался

Темно-коричневый сорт с карамельным вкусом создали два приятеля – Джеймс Портер и Арчи Джонс. Первый был потомственным пивоваром в третьем поколении. Он вынужденно прервал карьеру из-за Первой мировой войны, вернулся в Ньюкасл в ранге полковника и устроился на местную пивоварню. Там он познакомился с главным химиком Джонсом. Они объединились, чтобы сделать классический эль мягче.

После войны качество разливного пива серьезно упало. Зато возрос спрос на бутылочное, и Портер с Джонсом мечтали занять нишу. Продукт получился великолепным и моментально выстрелил. Работяги с легкостью заливали пинту за пинтой и не замечали подвоха – несмотря на мягкий вкус, в напитке было 6,25 градуса алкоголя. Бум на свежий эль привел к тому, что вытрезвители и изоляторы были переполнены. Полиция даже обратилась к пивоварне с просьбой снизить градус, но всем было плевать. Люди сметали новинку, а газета The Evening World назвала дебютанта лучшим бутылочным пивом Великобритании.

При обсуждении нового сорта слышались фразы типа: «О, «Ньюкасл» действительно может свалить вас с ног». Тогда в обиходе утвердился термин «собака» – так джорджи (жители Ньюкасл-апон-Тайн) называли пиво. Фраза «собираюсь выгулять собаку» означала «собираюсь в паб».

Факт: первая партия эля была выпущена 25 апреля 1927 года. Через пять дней футбольный «Ньюкасл» выиграл первый за 18 лет титул чемпиона Англии – и последний на данный момент .

Уже в 1928-м у продукта Портера и Джонса появился герб – синяя звезда. Она символизировала пять пивоварен, объединившихся в Newcastle Breweries. Сразу после этого чудо-напиток завоевал несколько наград на престижной Международной выставке пивоваров в Лондоне.

Сначала эль покорил город – пиво было главным напитком в судостроительном, горнодобывающем и сталелитейном Ньюкасле. Newcastle Brown Ale был популярен не только у рабочего класса, но и у молодежи. Успех привел к расширению: в 1960-х несколько крупных пивоварен объединились в Scottish&Newcastle и господствовали в Великобритании. Их главным продуктом оставался темный эль.

В начале 1990-х сорт сразил США и стал мегапопулярным у студентов. Бывший директор Scottish&Newcastle Гэвин Рид отметил, что в Штатах пивоварня зарабатывала даже больше, чем на родине. Американский актер Клинт Иствуд признался, что Newcastle Brown Ale – его любимый напиток:

«Я познакомился с Newcastle Brown Ale, когда приехал в Ньюкасл. Все говорили мне, пиво может меня ослепить. Это звучало немного резко, но я попробовал несколько пинт. И они были хороши. У меня даже не было похмелья».

В начале нового века Евросоюз удостоил Newcastle Brown Ale статуса ГУ – это обозначение на товарах, которые произведены в определенном географическом регионе и имеют качества, соответствующие исключительно этому месту. Например, как пармская ветчина и корнуоллские пирожки. Это означало, что все, кто открывал бутылочку эля, наслаждались продуктом именно из Ньюкасла.

Но гордый статус отобрали в 2004-м, когда Scottish & Newcastle перевезла производство из Тайна в Гейтсхед. Еще через четыре года пивоварню поглотила компания Heineken, а пиво выпускалось уже в Йоркшире. Связь с Ньюкаслом окончательно растаяла. Heineken сохранила название Newcastle Brown Ale, но рецепт пива изменился – это уже не тот эль, из-за которого переполнялись вытрезвители Ньюкасла.

Пивоварня помогла «Ньюкаслу» подписать Ширера и Кигана

Newcastle Brown Ale стал символом Ньюкасла. Неудивительно, что в 1980-х пивовары начали сотрудничать с другой достопримечательностью города.

Впервые синяя звезда появилась на черно-белых футболках в сезоне-1980/81. В 1986-м спонсорство главной команды города перехватили другие пивоварни – Greenall’s и McEwan’s Lager. Возвращение состоялось в 1991-м: сначала на джерси красовалась традиционная звезда, позже ее заменили на логотип напитка. С 1995-го по 2000-й «Ньюкасл» играл с названием Newcastle Brown Ale на животе.

В сезоне-1995/96 «Ньюкасл» был на пике и навязал «МЮ» серьезную борьбу за титул. Золото все же уплыло в Манчестер, но через пару месяцев черно-белые отыгрались на трансферном рынке. Гранды боролись за Алана Ширера – главный лот Премьер-лиги. Бомбардир забрал золотую бутсу Евро-1996 (5 голов) и сверкал в «Блэкберне»: в трех последних чемпионатах вонзил почти сотню голов (31, 34, 31).

Владелец «Блэкберна» Джек Уокер понимал значимость Ширера, поэтому заломил цену. Со всех желающих он требовал 15 млн фунтов, с «МЮ» – 20, потому что не любил «Юнайтед» и не хотел отпускать любимчика на «Олд Траффорд». Никто в мире ранее не отдавал такие деньги за футболиста. Трансферный рекорд держал Роналдо, который в том же 1996-м перешел из ПСВ в «Барселону» за 13,2 млн.

Цена была не единственной преградой – Уокер хотел 15 млн единоразовой выплатой. Когда «Ньюкасл» пришел с предложением о рассрочке, Уокер заработал еще больше.

«Он был великим бизнесменом. Джек сказал «Ньюкаслу»: «Хорошо, вы заплатите 7,5 млн сразу и 7,5 млн через год. Но за этот год ожидания набежит процент. В итоге за меня заплатили не 15 млн, как пишут везде, а 15,6 млн», – рассказал Ширер в 2021 году.

Алан отметил, что Уокер помог ему исполнить мечту – Ширер родился в Ньюкасле и хотел играть за команду из родного города. На презентации бомбардир позировал возле гигантской бутылки Newcastle Brown Ale.

Но не все были так лояльны к пиву. В 1982-м «Ньюкасл» провернул другой громкий трансфер – в клуб приехал звездный Кевин Киган. Сначала руководство лиги блокировало трансфер форварда, потому что у черно-белых висела задолженность перед «Вест Бромвичем» за переход Джона Тревика. Деньги нашлись в последний момент – говорят, во многом благодаря спонсорам из Scottish&Newcastle.

Киган тоже должен был сделать пару фото с Newcastle Brown Ale, но внезапно отказался. Он объяснил, что, пока его обожают дети, он никогда не будет рекламировать пиво и сигареты.

Пивной бренд посвятил «Ньюкаслу» множество коллекций

Newcastle Brown Ale регулярно менял этикетки – многие были посвящены конкретным людям или событиям. Конечно, была лимитированная версия в честь завершения карьеры Алана Ширера.

«Newcastle Brown Ale и Алан Ширер – продукты мирового класса, которые представляют Тайнсайд. Ими восхищаются по всему миру. Памятная коллекция – дань уважения Алану», – сказал в 2006-м исполнительный директор пивоварни Крис Джоуси.

Автограф Ширера только увеличил ценность экземпляра. В 2016-м такую бутылку украл некий Пол Уоткинс – мужчина проник в гараж соседей-пенсионеров. Возможно, Пол даже не знал, что забирает – помимо ценнейшей бутылки он прихватил пару коробок конфет. Уоткинса задержали и предъявили обвинения. Несмотря на 99 судимостей, неудачника не посадили – было Рождество, и вор отделался общественными работами.

Кроме Ширера на этикетках появлялись символы памятных матчей: например, игры «Ньюкасл» – «Атлетик» в Кубке УЕФА в 1994-м.

Еще было много вариаций с эмблемами «Ньюкасла».

Бутылок и акций накопилось так много, что никто даже не ведет их учет. Точного числа не знает и главный коллекционер Марк Хьюит:

«Все началось с того, как я приобрел бутылку в честь Алана Ширера. Потом я взял еще несколько экземпляров, связанных с «Ньюкаслом». У меня четыре оригинальные бутылки Newcastle Brown Ale из 1930-х. Есть даже четырехпинтовая банка Newcastle Amber Ale для вечеринок, которая продавалась только в США.

Иногда я нахожу такие вещи в чатах с людьми, которые хранят их в гаражах или на чердаках. У меня около 70 бутылок с разными этикетками. Полагаю, всего существует около 100 вариантов».

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В 2016-м фанаты, влюбившиеся в джерси с пивным брендом, получили шанс на воплощение мечты спустя 16 лет. Руководство «Ньюкасла» искало замену Wonga в качестве титульного спонсора и вело переговоры с Brown Ale Heineken. После этих слухов фанаты выкладывали в твиттере ретро-кадры знаменитой формы или коллажи актуальных игроков в пивных джерси.

Стороны не договорились, и с 2017-го клуб спонсирует азиатская букмекерская компания Fun88. Возвращение легендарного эля при саудовских владельцах практически исключено – новое руководство будет продвигать другие бренды.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport, Michael Cooper/Allsport, Mike Hewitt, Mirrorpix, Robbie Jay Barratt – AMA; chroniclelive.co.uk; wikipedia.org