Роман Сприкут в «Какого Herro?!»: почему обменять Дюрэнта непросто, переход Гобера и попытка «Бостона» решить проблемы

Какого Herro?! – подкаст, где Дима Герчиков ворчит о баскетболе, а Макс Коршунов отвечает ему занудством между разговорами про баскетбол, НБА и спортивные метаморфозы поколения.

Настоящая победа для «Какого Herro?!» – наш следующий гость. В это неспокойное межсезонье мы смогли сделать невозможное и подписать человека, которого любят и ценят все, человека, который мог бы спокойно работать в лучших офисах команд НБА и проводить самые сложные сделки, человека с уникальным багажом знаний, которого невозможно подловить на ошибке – Рома «ramays» Сприкут!

Естественно, разговор с Ромой сходу получился обширным, не все вошло в финальную версию, но вы можете это найти на наших других платформах, например, обсуждение будущего Майлза Бриджеса и Коллина Секстона пришлось убрать. Но финальная версия не менее важна и обязательна к прослушиванию и вот почему:

🙋‍♂️ Подводные камни обмена Кевина Дюрэнта

📝 Почему Дюрэнт может повлиять на большое количество процессов в НБА и его обмен должен произойти?

🏙 Таунс+Гобер – как жить вместе, могут ли жить вместе?

❓ Что не так с Кайри и как его обменять?

🍀 Брогдон и «Селтикс»

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4:36 – Кевин Дюрэнт, а его реально обменять?

7:35 – Кевин Гарнетт в 2007, насколько похожая история?

10:30 – Бен Симмонс, почему он проблема в этом обмене?

14:00 – Самый реальный обмен Дюрэнта?

29:30 – Почему нельзя легко обменять Эйтона в «Нетс»?

33:00 – Гобер в «Миннесоте» с Таунсом – это вообще может сработать?

50:00 – Брогдон в «Селтикс», спасение?

55:30 – Кайри и его будущее, насколько реален обмен?

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