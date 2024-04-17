Наш чемпион попал в наводнение в Дубае и переплыл улицу. Мы с ним поговорили

Марк Мордовцев – чемпион мира по зимнему плаванию – внезапно взорвал соцсети вот этим видео.

16 апреля на Дубай обрушились дожди и шквальный ветер. В результате затопленными оказались торговые центры (в том числе Dubai Mall), дороги, магазины, в аэропорту отменили более 45 рейсов. Наиболее сильно от стихии пострадал соседний Оман – там в результате наводнения погибли 13 человек. Но и в ОАЭ жизнь города оказалась парализована.

Мордовцев – профессиональный пловец – оказался в Дубае случайно, в отпуске. На видео он переплывает перекресток (обычно оживленный, но сейчас погруженный под воду).

Мы поговорили с Марком и разузнали, как дела в столице ОАЭ прямо сейчас.

«Вышли перекусить. Увидел затопленный перекресток и решил переплыть»

– Мы прилетели в ОАЭ 12 апреля – отпраздновать день рождения моей девушки и отдохнуть, – рассказал Марк Sports. – Первые дни отпуска погода была солнечной, стандартной для Дубая.

А потом в новостях пошли предупреждения о ливне. Местных просили по возможности оставаться дома, закрывать окна. Мы планировали поехать на экскурсию, но из-за непогоды целый день просидели в отеле.

Вечером 15 апреля начался ураган, сильный дождь, который продолжался всю ночь и день 16 числа. Власти объявили оранжевый уровень тревоги: многие трассы оказались затоплены, машины бросали посреди дороги. Некоторым водителям вообще приходилось выбираться из них через окна вплавь, потому что дверь открыть невозможно.

Дело еще в том, что страна находится в пустыне – и канализация не приспособлена для столь сильных ливней. Здесь это крайне редкое явление. Наверное, нынешний ливень – один из сильнейших в истории. Слышал версию, которая была даже в российских новостях, что шторм был вызван искусственно. Вроде как нужно было как следует полить растения в пустыне. Ну, не знаю, насколько это правда.

– Как обстановка в Дубае сейчас?

– Вчера во время шторма многие магазины были закрыты. Особенно те, которые в низинах – глубина воды доходила до метра, и магазины были подтоплены. Отменили многие рейсы, потому что аэропорт тоже затопило.

Приятно, что люди старались помогать друг другу. Полицейские бесплатно развозили туристов до отелей. Местные продавцы звали внутрь, чтобы там переждать, или тоже предлагали отвезти на машине. Но мы на пике шторма были в отеле, так что нам помощь не потребовалась.

Сегодня уже обстановка нормализуется, светит солнышко. Хотя огромные лужи остаются, некоторые машины так и не могут уехать.

– Как вам пришла идея устроить заплыв?

– Днем, когда дождь прекратился, мы вышли перекусить. Перекресток был сильно затоплен, люди перемещались кто как мог. Я увидел, что достаточно глубоко, и решил просто переплыть на другую сторону улицы. По приколу, почему бы нет?

Я занимаюсь зимним плаванием – это плавание при температуре воды от -2 до +15 градусов. В море здесь вода +25 градусов, а вот под дождем было, думаю, градусов 10-15. Как раз в рамках моего вида спорта!

– Зимнее плавание – популярная тема? Им можно зарабатывать на жизнь и отдых в Дубае?

– Сейчас федерации зимнего плавания есть во всех регионах России, я возглавляю федерацию Псковской области. Проводятся чемпионаты страны и мира. Но я работаю на добровольной основе, бесплатно. 28 апреля, кстати, проводим «Ледяной заплыв» в Пскове – всех приглашаю!

Единственная работа, которая приносит мне доход – это учитель физкультуры и тренер по плаванию в школе в Санкт-Петербурге. Плюс учусь в аспирантуре, планирую защищать кандидатскую работу по теме зимнего плавания. Я в нем уже довольно давно – с 2016 года, а до этого занимался обычным спортивным плаванием в бассейне.

Фото: AP/EAST NEWS /GIUSEPPE CACACE/AFPAssociated Press/; /vk.com/russwimming