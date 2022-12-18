82 комментария

Раскрылся в новой роли.

«Реал» подходит к первой игре с «Ман Сити» в непонятном состоянии – команда Анчелотти наконец-то выиграла Кубок, но полуфинал ЛЧ начнет без Эдера Милитао и Себальоса: первый набрал желтых карточек, испанца до ответного матча не увидим из-за травмы.

Настораживает здоровье 37-летнего Модрича, форсирующего возвращение после травмы. Хорват уверяет, что все нормально, и полноценно тренируется, хотя должен был пропустить 2-4 недели. Издания Sport Klub пишет: в выходные Модрич улетел в Белград ради консультации с специалистом Марьяной Ковачевич, она в своей работе использует гель на основе плаценты.

Пока неизвестно, насколько Лука готов. На фоне нестабильности Тчуамени и перехода Камавинга на левый фланг есть вероятность, что центр ляжет на плечи Тони Крооса – маэстро точно не переживает, хотя это все равно испытание. «Нервничаю ли я? Когда попросил жену выйти за меня, – шутил немец. – Я не знал, сработает ли мой план, а в футболе такого почти никогда не случается. Так что только это приходит в голову».

Не все подмечают важность Крооса, а он тащит «Реал» весь сезон. Именно игры разума в середине поля могут определить исход противостояния: немец готов удивить тренера, которого сам называл идеалом.

Кроос прекрасен. Помог Анчелотти заменить Каземиро

Комплименты преследуют Крооса. Точнейшее описание игры Тони выдал до недавнего времени тренер «Олимпиакоса» и легенда «Мадрида» Мичел: «Кроос нейтрализует план соперника и дает возможность выйти из обороны через пас, а не вынос. Мне особо запомнился финал Лиги чемпионов и первый матч с «Челси».

Клопп и Тухель выделяли, что Кроосу нельзя давать пространство и нужно ограничить его встречи с мячом. Они дали указания Хендерсону и Канте зарывать Тони, по Кроосу работали персонально. Почему ничего не получилось? Тони распознал стиль и время их выдвижений, просто начал манипулировать, подстраивая движения партнеров и ломая структуру соперника.

На таком уровне это невероятно. По цепочке он ломает прессинг-план, придуманный тренером. Приходится искать новые рычаги, адаптироваться, но пока они найдут варианты, может быть уже поздно. Это высочайшее футбольное искусство».

Это не значит, что Тони был важнее всех, просто он недополучает признания, не считая фанатов «Реала», которые смотрят каждый матч.

Если взять параметры, основанные на продвижении, то Кроос привычно в топе, причем по всей Ла Лиге.

По продвигающим пасам доминирование тотальное, ближайший преследовать в лице Серджи Бускетса отстает почти на четыре передачи за матч. Все из-за того, что именно Тони обычно запускает движение Винисиуса, рывки которого стали при Анчелотти главным оружием в атаке.

Топ-хайлайт Крооса в этом сезоне – пас на Винисиуса в осеннем класико. Тони выхватил мяч возле своей штрафной и начал движение.

Дошел до середины поля. Бускетс откровенно валит немца на газон.

Однако это не помешало Тони. Пас на Вини – и гол Бензема.

Подобных моментов в карьере Крооса хватает, это его стихия, но в этом сезоне Тони раскрылся с необычной стороны. Анчелотти часто использует его в роли опорника: так итальянец получает весомое преимущество в продвижении, плюс может использовать Феде Вальверде и Родриго одновременно, что делает прессинг «Мадрида» не только активнее, но и мобильнее.

Пример из все того же матча с «Барсой»: Кроос уже в центре защиты.

«Тони не говорил мне, что ему не нравится играть опорного полузащитника. Возможно, он говорил об этом вам. Если он скажет об этом мне... Что ж, он все равно сыграет там. Кроос – живая легенда, ни у кого в мире нет такого умения вести игру, но он умеет адаптироваться, помогать команде в нужный момент», – хвалит немца Анчелотти.

«Игра в роли опорного? Мне комфортно. Мне нужно быть сосредоточеннее, чем когда я играю центрального полузащитника, ведь я ближе к вратарю. Так что в дуэлях надо быть осторожнее, – объясняет игрок. – После ухода Казе мы понимали, что всем придется больше отрабатывать в обороне».

Из основы «Реала» чаще Тони в отбор вступают только Тчуамени и Камавинга, но делают это намного успешнее – 1,29 успешных отбора в среднем против 1,79 и 2,01 соответственно. Однако само сравнение некорректно, потому что в физике немец никогда силен не был, а в 33 года это дается еще сложнее.

Приходится компенсировать этот недостаток мышлением. «Футбольный интеллект Крооса недосягаем, – снова восторгается Мичел. – Тони играет не в футбол, а в шахматы. Еще не приняв мяч, он уже знает, куда его отправит в следующий миг. Одним пасом он сделает то, что другие полузащитники сделают с помощью 10 передач. Каждый раз, когда вижу его пасы, хочу послушать его лекции».

Кроос не единственная, но важная причина того, что «Реал» уверенно справился с потерей Каземиро. Он стал играть намного глубже, чаще вступать в отбор, но в привычной стихии все еще прекрасен. «Кроос на позиции опорного полузащитника очень помогает нам сохранять владение мячом. Он много пашет, а это первая причина его успеха на новом месте».

Против Де Брюйне и подвижного Бернарду Силвы может быть сложно. Но Тони настолько опытен, что точно не боится, а Анчелотти настолько доверяет своим, что точно поверит. Идеальный симбиоз.

И вот как-то незаметно мы подошли к Пепу.

Основу величия Крооса заложил Гвардиола. Ну кто ж еще

Да, здесь тоже замешан Пеп.

Они с Тони пересеклись в Мюнхене всего на сезон, но успели так сдружиться, что игрок чуть не продлил контракт с «Баварией»: «Мне нравилось работать с ним. Мог продлиться с «Баварией», но не думаю, что это было бы правильно. Мы поговорили, и Пеп попросил меня остаться, но смысл в контракте на 5 лет, если он собирался уйти раньше? Смотря на годы в Испании, я не могу жаловаться. Все сложилось просто прекрасно».

Через пару лет Кроос расшифровывал восхищение: «Не секрет, что Пеп до последнего хотел, чтобы я остался в «Баварии», и ему почти удалось меня убедить. Все сорвалось не из-за него, до сих пор искренне восхищаюсь им. Если нужно выбрать идеал тренера под мой стиль игры, то это будет Гвардиола. Мне нравилось работать с ним, а год под наблюдением Пепа сделал меня намного сильнее».

«Тони – очень умный, спокойный игрок, – отвечал взаимностью тренер. – Знаете, часто когда все идет не так, мы обвиняем самых спокойных игроков, но это неправильно, они невероятно храбры. Обычно те, кто кричит громче всех, уходят в тень, когда дела идут наперекосяк. Кроос – полная противоположность, самый храбрый игрок из тех, кого я знаю. Это не просто футболист. Это мечта любого тренера».

За четыре года в «Баварии» Кроос работал не только с Пепом, но и с Луи Ван Галом и Юппом Хайнкесом. Именно голландец вытянул Тони в основу после шикарного отрезка за «Байер», но тогда он все-таки не играл такую важную роль, как Пеп или Юпп. Вклад Хайнкеса Кроос часто отмечает в интервью: «Однажды Юпп дал мне ключи от спортзала и сказал: «Теперь ты знаешь, что он существует. Талант – это еще не все, ты должен поработать». Пришлось пахать, иначе он не стал бы играть со мной в составе. Хайнкес – важная фигура в моей карьере».

Если Ван Гал просто затыкал Кроосом дыры, иногда ставя даже на левый фланг, то Юпп лепил из Тони что-то вроде десятки. Кроссу подарили пространство, но из-за слишком высокой позиции он почти не опускался за мячом, плюс нередко менялся с Томасом Мюллером, стартовавшим немного правее.

Это сковывало Крооса, он не мог полностью контролировать темп игры. Пеп исправил это, построив вокруг качеств Тони продвижение мяча. Важным ходом стало превращение Филиппа Лама в опорника: тот перехватывал мячи и помогал при контратаках, страховал партнеров и начинал атаки.

Тони много работал в обороне, но фигура рядом помогла задышать свободнее. Впервые Кроос получил роль, подобную той, что будет исполнять в «Мадриде», с поправкой на то, что свободы станет больше после прихода Каземиро. Именно Пеп впервые сделал Тони частью фундамента, а не просто дорогим украшением с прекрасными передачами.

Но Кроос ушел. «Реал» забрал немца всего за 25 млн евро, почти пожертвование, а не цена за топ-игрока. «Продажа Крооса – одна из главных ошибок «Баварии», – уверен Пауль Брайтнер. – Надо было приложить больше усилий, чтобы удержать в команде такого игрока. Воспитанник, сделавший себя сам, мечта для тренера, вокруг которого хотели строить династию. Как его можно было отпустить?»

***

Похоже, через год Кроос закончит.

Он часто говорил, что завершит карьеру именно в «Реале», а потом уйдет в свободное плавание. Тренерская жизнь его совсем не притягивает. Возможно, ушел бы уже после этого сезона, но клуб настоял на продлении контракта, потому что Эдуардо Камавинга и, вероятно, Джуду Беллингему пригодятся пара уроков от немецкого маэстро.

«Я чувствую себя вполне хорошо, – объяснял Тони в интервью AS. – На поле все тоже получается прекрасно. Я счастлив и спокоен. Иногда забавно читать то, что выдают за мои мысли, но даже я не знаю, что впереди. Есть какие-то планы, но стоит продумать все до мелочей, мне некуда спешить. Я всегда говорил, что никуда не уйду. Если буду заканчивать, то здесь. Не знаю, когда именно, не переживайте».

На клубном уровне Кроос выиграл все. Зидан гордился, что работал с Бензема, Криштиану и Модричем, но особенно выделял Крооса, называя его примером профессионала. Главный актив «Вест Хэма» Деклан Райс называет Тони лучшим, против кого ему когда-либо приходилось играть.

«Незадолго до пандемии президент Перес пригласил меня на обед, – вспоминал агент Фолькер Штрут. – Тогда он рассказал мне, что считает трансфер Крооса сделкой века. Если даже президент «Реала» считает, что превзойти Тони по соотношению цены и качества невозможно, то я уверен, что это правда».

Мэтр Хорхе Вальдано писал в одной из колонок: «Иногда кажется, что мироздание движется в ритме и направлении, которые ему задает парень по фамилии Кроос. Уникальный игрок, такую дистиллированную мудрость не найдешь ни за какие деньги».

Хотя «Реал» когда-то нашел. Всего за 25 миллионов евро.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Juan Manuel Serrano Arce, Alex Livesey