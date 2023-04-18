34 комментария

Летом может уйти.

После 2:5 от «Реала» на «Энфилде» в 1/8 финала ЛЧ Юргена Клоппа спросили, что же так подкосило «Ливерпуль», царивший на старте матча. Немец пожал плечами: «Начо. Просто вышел Начо. Невероятен. Не помню, сколько лет этот парень в «Мадриде», но он отыграл просто великолепно. Именно Начо все изменил».

Теплый комплимент, который 33-летний Фернандес полностью заслужил: испанец вышел на 27-й минуте, перекрыл левый фланг и съел Мохамеда Салаха. Спустя пару дней Начо не менее удачно сыграл с «Атлетико» в Ла Лиге: создавал шансы Винисиусу и выглядел в атаке не хуже, чем в защите. В трудный момент Начо по-разному зажег сразу с двумя топ-соперниками.

«Начо потрясающий, – согласен Карло Анчелотти. – Полезен на всех позициях, всегда выкладывается на все сто ради клуба. Ему нравится играть в центре защиты, поэтому завтра я выпущу его на позицию латераля. Извини, Начо, но так надо. Я уверен, что он поймет, ведь он профессионал, никогда не жалуется, пашет и выполняет каждую установку тренера. Это просто феноменальный футболист».

В этом году вклад Начо замечают все больше. И это прекрасно!

Начо прошел гигантский путь. Сидел под звездами, но никогда не жаловался

Биография Фернандеса – пример чистого мадридизма, верности клубу и любви к делу всей жизни. Начо никогда не отбывает номер, получает на уровне Мариано, вообще не создает «Реалу» проблем. Выходя на поле, выкладывается на максимум, иногда даже орет на партнеров, потому в раздевалке испанца уважают примерно все.

Начо – скромняга. Родился под Мадридом, в городе Алькала-де-Энарес с населением 200 тысяч, но ему так нравится это место, что он до сих пор не переехал. «Рядом с семьей и близкими людьми я счастлив. Это мой дом. Я могу играть за один из лучших клубов в мире, но это никак не изменит мою жизнь. Я гуляю с женой и детьми, я хожу в центр, чтобы что-то выпить с друзьями. Все просто замечательно. Я не вижу смысла в изменениях ради изменений».

Хотя пролезать в футбол было не так легко. В 12 лет Начо почувствовал себя плохо на очередном детском турнире: постоянно ходил писать, пил слишком много воды. Поход к врачу принес неутешительную новость – уровень сахара в крови зашкаливал, пацан страдал диабетом 1-го типа. Еще хуже, что врач потребовал Фернандеса закончить с футболом.

«Представьте, что испытывал 12-летний ребенок, которому сказали такое, – вспоминал Начо в 2016-м. – Ужасы, крах мечты. Мы вернулись домой, и я провел самые ужасные выходные в жизни. Мне до сих пор страшно вспоминать то время. Потом меня принял наш семейный доктор, его зовут Рамирес, он очень мне помогал. Тогда все, что я хотел от него – услышать, что мне все-таки можно заниматься футболом.

Все прошло лучше, чем я ожидал: он сказал, что спорт просто необходим. Я скакал от счастья, пускай и пришлось следить за собой в три раза тщательнее. Это совершенно неважно. Вскоре я понял, что при занятии спортом неудобства диабета переживаешь как-то легче. Правильное питание и отдых необходимы для спортсмена, а ограничений по нагрузкам из-за болезни нет. Если все тщательно контролировать, то и проблем не будет».

Испанец справился, а вскоре его заметили скауты «Реала», за который юнец болел с детства. Начо не мог отказаться, хотя сначала все боялись, что диабет создаст лишние проблемы. Годы шли, игрок взял верх над болезнью, попутно проходя ступени системы мадридцев. В 2009-м Фернандес попал в «Кастилью», вместе с Моратой, Черышевым и Хесе пролез до Сегунды, там отыграл 20 матчей и даже капитанил. Игр так мало, потому что уже тогда Начо начали подключать к основной команде.

В апреле 2011-го он дебютировал за главный «Мадрид»: отыграл все 90 минут против «Валенсии» и получил порцию похвалы от Жозе Моуринью. «Тогда сбылась мечта. Я столько лет пытался попасть в первую команду и благодарен Моуринью, – вспоминал игрок. – Были периоды сомнений. Честно, каждое межсезонье возникали мысли играть там, где мне доверяют больше. Летом 2016-го, когда меня активно звали в «Рому», я продлил контракт еще на год, потому что этого захотел клуб. Я думаю, что по итогу все сделал правильно».

Пять кубков ЛЧ твердо доказывают – да, Начо оказался прав: после дебюта при Жозе испанец начал получать все больше шансов. Ситуация не изменилась при Анчелотти и Зидане, даже при Бенитесе защитник оставался важной частью ротации, тренеры и не думали просить Переса купить кого-то вместо Начо. Постепенно Фернандес играл все чаще и чаще.

Сезоны-2016/17 и 2017/18 – пик игрового времени Начо. Он постоянно залетал с замены и подменял Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Потом начались травмы: два года страданий от проблем с медиальной коллатеральной связкой. В сезоне-2019/20 испанец пропустил в общей сложности 21 матч. «Нам не хватает Начо, – подчеркивал Зидан. – Многие говорят, что он не так важен, но это чушь».

Начо вернулся после травмы – и вот уже три сезона стабильно играет, хотя основным не стал. Летом 2021-го клуб распрощался с Рамосом и Вараном, поставив на Алабу и Эдера Милитао. Через год приехал Рюдигер, но ни один из этих факторов не изменил котировки Начо. Он вообще пережил кучу звездных центрдефов и отрезками даже выбивал некоторых из основы.

Бывший игрок «Реала» Рафа Мартин Васкес объяснял успех Начо: «Игроки вроде Начо и Лукаса Васкеса не приносят трофеи, но жизненно необходимы. Их ценность признается внутри команды больше, чем снаружи. Поэтому они тут столько лет. Они справляются с критически сложной задачей: при минимуме игрового времени отдают максимальный результат. У них удивительный менталитет. Таких игроков хочет любой тренер. Я скажу вам одну вещь: без таких игроков, как Начо, никто не выиграет Лигу чемпионов».

Иногда в Начо просыпается гладиатор. Пожалуй, самая яркая его игра за «Мадрид» – прошлогодняя ответка с «Ман Сити» в ЛЧ. Эпохальный матч для многих, но Фернандес был особенно хорош: отвоевал 120 минут, на 105-й уже с капитанской повязкой на руке уехал в идеальный подкат под Стерлинга. Испанский комментатор кричал: «Начо, Начо, Начо».

Весь «Сантьяго Бернабеу» взревел. Начо, болеющий диабетом, не побывавший в роли основного, одним лишь подкатом заставил 50 тысяч дрожать до мурашек. Через месяц Фернандес взял с клубом очередную Лигу чемпионов и признался, что карьера давно превосходит его детские мечты.

«Я хочу сказать фанатам, которые ждут нас, что мы должны бурно отпраздновать в эти дни, потому что в жизни бывает не так много таких восхитительных моментов. Сыграть в пятом финале ЛЧ с «Мадридом» – неописуемое, особенное удовольствие. Ночи на «Бернабеу» в этом году вызывали у меня мурашки по коже. Надеюсь, у вас тоже», – радовался игрок.

Начо так хорош, что оценил даже маэстро Джорджо Кьеллини: «Все защитники «Реала» хороши и достаточно разные. Начо сильно вырос за последние несколько лет, он очень хорош. Изначальном люди не думали, что он будет сильным игроком, но я бы уже ставил его имя в один ряд с Милитао, Рюдигером, Алабой. Он не хуже их, я в этом уверен. Когда Начо играет – он просто прекрасен».

Этот сезон – снова топ. Начо помог «Реалу» в тяжелый момент

Характеристика Кьеллини хорошо ложится на этот сезон. Матч с «Ливерпулем» мы уже упоминали, но Начо прекрасен весь год. Кажется, он еще не был так универсален и так полезен в тех местах, где «Мадриду» срочно нужен пластырь.

Если раньше Фернандес преимущественно выходил в центре, то теперь играет прямо везде. Особенно много приходится пахать слева: Ферлан Менди с января на травме, клуб ищет сменщика. Надежный по мадридцам инсайдер Марио Кортегана пишет, что «Реал» рассматривает возвращение из аренды Мигеля Гутьерреса, хотя не против и выкупить из «Райо» Франа Гарсию, еще одного воспитанника.

Пока никого нет, так что Анчелотти чередует варианты. В матчах, где «Реал» выбирает более смелый рисунок, выходит Эдуардо Камавинга. Весной француз хорош: адаптировался к новой роли, но и в своей привычной тоже здорово выглядит. Форма Камавинги – одна из причин спада Орельена Тчуамени. Эдуардо уже отыграл 47 матчей «Мадрида» из 48 возможных, хоть и не всегда в старте.

Если «Реал» играет осторожнее, то выходит именно Начо. Он давно к такому готов: «Я целый год тренируюсь с первой командой, – гордился испанец даже в 2012-м. – Тренер знает меня, я работаю усердно, чтобы использовать шанс. Я играю в центре обороны, но много времени провел крайним защитником. У меня рабочая правая, но могу сыграть везде, куда меня поставит тренер. Например, слева».

Время пришло. Начо хорош в персональной опеке, не теряет позицию, компенсирует слабость в атаке прекрасной дисциплиной. Начо слева позволяет «Реалу» ситуативно перестраиваться на трех центральных защитников, что полезно с теми, кто заточен на персональный прессинг. Также Начо обладает неплохим пасом, за это его хвалил даже Луис Энрике, хотя в сборную так и не взял, отдавая предпочтение Эрику Гарсии.

Нет, испанец не идеален. Одна из самых заметных слабостей – плохая резкость, из-за этого Начо сложно против быстрых соперников. Пример из матча с «Вильярреал», где его просто растерзал вингер Сэм Чуквуэзе.

Одна из неожиданных сильных сторон Начо – мощный дальний удар. Точно вспомните гол Португалии на ЧМ-2018, но испанец вообще любитель забивать издали. Вот гол из свежего матча с «Кадисом» в Ла Лиге, этот мяч переломил ход встречи.

«Мне удобно на позиции центрального защитника, но в целом неважно, на какой позиции я выхожу играть, потому что я счастлив, просто когда это происходит», – признается испанец. «Надеюсь, что Начо и я будем здесь в следующем сезоне. Я хотел бы видеть его каждый день в «Вальдебебас», а не по телевизору», – хвалит Анчелотти.

Начо – шикарная опция под запас. Очевидно, что «Мадриду» необходим новый левый защитник. На правом фланге такая же проблема: есть крутой Карвахаль, но Дани уже не так стабилен, альтернативы ему нет. Слева есть вечно травмированный Менди и Камавинга, но менять его позицию насовсем явно не будут.

Ну и пока есть Начо, которому все равно, где играть, хотя в следующем году может не быть даже его. «Реал» рискует потерять лучшего четвертого центрдефа в истории, и это может стать большой проблемой.

Начо пока не продлил контракт. Кажется, устал быть затычкой

Возможно, второго шанса признать величие Начо уже не будет. Он никак не продлит контракт, который заканчивается этим летом. Испанец размышляет, не хочется ли ему попробовать побыть основным, ведь «Реал» этого дать никак не может.

Клуб уже сделал предложение, но игрок не торопится: «На старте сезона я чувствовал себя не очень. Верил, что не заслуживаю такой ситуации. Я не уверен в будущем. Это личное решение, но нет, оно не зависит от того, сколько минут я играю. Мы общались с клубом. Мне сказали, что если я захочу – я могу продлить контракт. Но я не решил, что сделаю. Это личное и семейное решение. Извините, мне нужно время».

«Начо недоволен? Могу понять его, но я сижу здесь не для того, чтобы делать игроков счастливыми. Я здесь для того, чтобы «Реал» побеждал. Мне жаль такое говорить, но это правда. Я просто хочу, чтобы «Мадрид» побеждал и был доволен. Надеюсь, и Начо этого хочет. Буду счастлив, если он останется», – переживает Анчелотти.

Перед Начо трудный выбор: попробовать что-то новое или закончить в «Мадриде», так и оставшись местным запасным. Хоть и великим запасным.

Фернандес играет за «Реал» 10 лет, еще 11 провел в системе, взял 22 титула, пылит в сборной и все еще котируется в Европе: Marca пишет об интересе от парочки клубов из Италии. Кажется, своей карьерой Начо заслужил шанс выбрать следующую развилку этого пути.

Начо отдал «Реалу» все. Его путь – пример мадридиста, без уникального таланта он пробился и стал важной частью одной из лучших команд в мире, играя с обладателями кучи «Золотых мячей» и просто звездами мирового футбола. Принес ли Начо столько же пользы, как Бензема или Модрич? Безусловно, нет.

Были бы без Начо 5 ЛЧ за последние 9 лет? Точно нет.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Angel Martinez