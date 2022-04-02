Альба воскрес с Хави по конспектам Трента. Пережил Месси и, кажется, станет самой противоречивой легендой «Барсы»

Восхищение Вадима Лукомского и Тимура Бокова.

«Барселона» перерождается при Хави: команда невероятно прогрессирует во всех аспектах и уже сносит «Реал» на «Бернабеу» со счетом 4:0. После игры с вердиктом выходит Жорди Альба – его камбэк стал одним из главных достижений Хави за последние месяцы.

«От победы в класико и стиля, в котором мы его выиграли, остались приятные впечатления, – восторгался игрок. – У нас было так много моментов. Это та игра, в которой надо было забить как можно больше голов. Отличный результат и просто великолепная игра. Мы сильно изменились не только как команда, но и как личности».

Альба – отличный индикатор прогресса «Барсы»: в январе Жорди в интервью Marca призвал всю команду молчать и работать. Так вот: Альба молчал и работал – теперь он снова в топе.

Альба при Хави сильно похож на Трента – огромная роль в продвижении, созидание из полуфланга, ротации внутри флангового треугольника

Между Хави и Жорди Альбой быстро сформировалась прекрасная рабочая химия. Так левый защитник отреагировал на возвращение легенды в «Барсу»: «Играть за такого тренера – дополнительная мотивация. Как минимум для меня. Мы сделаем все, чтобы он мог гордиться командой. Теперь это наша миссия. Тренировки и подготовка к ним стали явно веселее. Это сплотило команду. В то же время требования на тренировках очень высокие».

Хави ответил взаимностью. По информации Diario Sport, во время зимнего трансферного окна тренер выразил безоговорочную поддержку Жорди – вопрос о поиске левого защитника топ-уровня был закрыт. Дублер Альбы тоже не в трансферном приоритете. Хави не смутил даже тот факт, что подменить Жорди способны лишь молодой Алекс Бальде и номинальный правый защитник Серджиньо Дест.

Хави решил вопрос левым защитником топ-уровня обходным путем – доверил Альбе широкие функции. Роль Жорди при новом тренере кардинально отличается от той, которая у него была на любом другом этапе карьеры.

Ряд показателей, которые держались на одном стабильном уровне последние четыре сезона (берем такую выборку, потому что по ним есть в том числе продвинутая статистика), резко выросли или сократились, что напрямую связано с новыми функциями. Жорди прошел категорически интересную трансформацию. Из атакующего крайка Альба стал многопрофильным игроком левой части поля:

Давайте пройдемся по каждому параметру.

• Продвигающие передачи и передачи на чужую треть. Теперь у Альбы показатели элитного полузащитника, который, если не ведет игру в центре, то серьезно на нее влияет. Чтобы добиться такого, нужно не только умение пасовать, но и установка находиться глубже при розыгрышах (в случае с Хави – еще и ближе к центру). Часто Жорди становится дополнительным полузащитником в первой стадии.

• Дальние передачи тоже следствие такого расположения. Раньше Жорди делал их, только когда команда выходила из-под прессинга, а в других стадиях открывался выше – просто-напросто не был в позиции, откуда можно исполнять такой тип паса. Сейчас количество дальних передач возросло более, чем в полтора раза.

• Разрезающий пас – тип паса, который не исполнишь с фланга. Речь именно о передачах, который разрезают последнюю линию соперника – и выводят партнера на ударную позицию или дают ему возможность для обостряющего паса. Таких пасов в принципе немного в матчах. Еще реже их делают классические латерали. При Хави количество разрезающих у Альбы выросло почти в пять раз. Это уровень Бруну Фернандеша (у португальца 0,47) – при условии, что удастся перенести темп на дистанцию всего сезона. Важная оговорка, но Жорди пока правда космически хорош в этом трудном навыке.

Теперь к показателям, которые сократились.

• Альба значительно реже получает продвигающие передачи. Пасы, под которые он открывался после фирменных закидушек Лео Месси, шли именно в эту категорию. Он все еще делает такие открывания (и очень в них хорош). Изменилась частота, что связано с появлением новой работы. Косвенно эта же тенденция отражается в количестве попаданий в офсайд – уменьшилось в полтора раза.

• Сокращение открываний под продвигающие передачи привело к сокращению действий в штрафной – обычно там он оказывался именно после таких передач. Теперь это лишь одно из направлений для Альбы. Он приносит пользу из разных зон.

• Передачи в штрафную и предударные действия подчеркивают, что при изменении характера атакующих действий не изменилась совокупная полезность Альбы в атаке (при этом возросло участие в подготовительной стадии). Проще говоря, Жорди остался таким же опасным, но стал более вариативным.

Разобравшись с цифрами, давайте посмотрим, из чего они рождаются – погрузимся в матчи. В тексте про все изменения в «Барсе» при Хави описан механизм работы двух флангов. Они разные: справа упор на изоляции и дриблеров, а слева – на комбинации и ротации игроков в треугольнике. В данном случае нас интересует только левая сторона (именно так – теперь Жорди играет там, а не только на фланге), но для полноты картины можете заглянуть в тот материал.

Частая роль Альбы при построении атак – ложный фулбек. При розыгрышах «Барса» принимает схему 2-3-5. Два центральных защитника + тройка в центре (Альба, Бускетс, Алвес) + пятерка в последней линии, которая может действовать весьма свободно, но должна закрывать всю ширину поля.

Скриншоты сделаны в InStatScout

У чужих ворот Альбе может достаться любая роль в рамках треугольника, в котором также задействован вингер (например, Ферран Торрес) и левый центральный полузащитник (например, Френки де Йонг). Задача – поддерживать треугольник, в котором всегда заполняется и фланг, и полуфланг. Порой смена позиций в таком треугольнике приводит к созиданию Альбы из чужой опорной:

Но остается и классика – открывания по флангу на скорости. Альба по-прежнему прекрасен в выборе момента для рывка:

Просто теперь такие рывки занимают меньшую пропорцию от его действий. По взаимодействиям этот треугольник похож на механизм «Ливерпуля» на правом фланге, который возлагает аналогично широкие полномочия на Трента.

Важная особенность таких треугольников разделение не только зоны, но функций: один игрок под отвлекающий рывок, один – под настоящие открывание, плюс один, которого выводят на пас (создают ему свободу).

Зоны обитания и функции внутри треугольника могут меняться. По-настоящему эффективным он будет, только если все игроки могут ситуативно брать на себя любую зону и любую функцию. Но определенные склонности у исполнителей есть. Как и Трент, Альба чаще всего оказывается в роли пасующего – и мощно тянет эту работу.

Есть еще несколько важных функций, которые нужны для успешности в роли ТАА, которую сейчас осваивает Альба (пожалуй, именно так, хотя Жорди на 10 лет старше).

• В глубине нужны не только функции продвижение, но и умение обострять напрямую – например, наказывая за высокую линию защиты. Альба и Александер-Арнолд не просто хороши в этом, но и способны исполнять такие пасы в касание, что делает их еще острее:

• Максимальная вариативность. У треугольника два развития – либо комбинации (нужно правильно открываться и пасовать под давлением), либо вывод свободного игрока на обостряющий пас (нужно уметь наказывать из разных зон, когда соперник дает свободу). И Жорди, и Трент подходят под описание.

• Отдельный акцент на обострениях из полуфланга. Соперники хуже понимают, как реагировать на появление там крайнего защитника. Альба и Трент этим пользуются:

Задумка с трентформацией Альбы мощно сработала. Альба не просто берет на себя схожие функции, но и выполняет их на близком к Тренту уровне (в плане атакующей игры это очень мощный комплимент):

Трент – эталон роли. Альба осваивается, но уже весьма хорош. Например, 9,26 от ТАА продвигающих передач – лучший результат среди фланговых защитников в Европе. Но и показатель Альбы – 8,32 входит в 1% лучших. И так со всеми ключевыми параметрами.

Сейчас более популярны параллели Трента с Дани Алвесом. У них один фланг. ТАА недавно признался в любви к «Барселоне» Пепа Гвардиолы, где на его позиции действовал именно бразилец. А Дани назвал Трента любимым правым защитником. В карьерном плане сравнения вполне уместны.

Но в тактическом – труднее. Сейчас в «Барсе» правый фланг работает иначе. Алвес играет поглубже и в постоянной фиксированной позиции, а за ширину отвечает Дембеле/Траоре. Более простая игра, в которой нет ротации и меньше комбинации, чем у «Ливерпуля» в этой зоне. Максимально похожий на ливерпульский треугольник у «Барселоны» базируется слева, поэтому именно по тактической похожести сейчас уместнее сравнения Трент/Альба.

«Я очень хорошо понимаю сравнения между Тухелем и Гвардиолой. Пожалуй, главная их схожесть в потрясающем умении взглянуть на игрока, оценить его качества и найти для него новую роль. Оба обладают уникальным взглядом, который позволяет понять, где футболист принесет еще больше пользы», – объяснял Дани Алвес.

Кажется, в этот ряд скоро можно будет добавить Хави. Трансформация Альбы как раз олицетворяет качество, за которое Алвес ценит Тухеля и Гвардиолу. Работа с Хави не только по-новому раскрывает Альбу, но и потенциально продлевает его карьеру на топ-уровне. Старая версия Жорди строилась вокруг резкости рывков – она неизбежно уходит. Теперь же это лишь один из элементов, а в игре Альбы есть место тонкости и умным передачам – эти качества можно сохранять намного дольше.

Эволюция Альбы запустилась еще при Месси. Но он очень зависел от Лео

Раньше мы часто не замечали шикарного Жорди из-за величия Месси. Лео критиковать за это точно не стоит: именно влияние Месси помогло Альбе раскрыться с новой стороны и на долгие годы закрепиться в статусе одного из самых опасных фулбеков планеты. Жорди тоже оставался важным элементом их связки, но фундамент для прогресса строил именно Месси. Мы разбирали все это в прошлогоднем отдельном тексте – сейчас выделим главное.

Гениальность передач Лео и правда помогла Жорди залезть на новый уровень – так что один из многолетних ветеранов «Барселоны» грустил из-за потери аргентинца особенно сильно. «Было бы классно, если бы он вернулся к нам прямо сейчас, – отмечал Жорди в марте. – Лео понимал меня лучше всех на планете. Мы с ним отлично ладили. Я очень страдал из-за его ухода». Связка Месси и Альбы работала на элементарных движениях и при этом раскрывала сильные качества обоих. Стандартная формула: Месси мастерски закидывает мяч Жорди в свободное пространство – а Альба открывается только в тот момент, когда соперник выдвинут из своей линии и оголяет зоны за собой. Этот довольно простой прием работал несколько лет – остановить его не могли даже Зидан и Клопп.

Максимально детально работу связки описывал Роналд Куман: «В каждом матче появляются такие моменты, при которых Лео создает возможность для передачи на Жорди. Он спокойно владеет мячом и выжидает момент. Оба выбирают нужное время и сразу же активизируются. В каждой игре наши соперники пытаются не допускать паса Лео на левый фланг, но ничего не могут с ним поделать. Таковы Месси и Альба. Остановить их тандем невозможно, ведь они оба играют на чистых инстинктах и идеально понимают друг друга».

Механику работы связки проще объяснял бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри: «После ухода Неймара освободилось место для подключений Жорди. Он чаще совершает проходы по бровке и покрывает весь левый фланг. Альба подключается к атакам, получая пас от Месси – и оказывается в более высокой и выгодной позиции, чем сам Лео».

Рассмотрим на конкретном примере из прошлого сезона. В матче с «Осасуной» в Ла Лиге Лео окружен тремя соперниками. Фланг Альбы перекрыт – так что Лео не спешит и выжидает.

Через несколько секунд Альба набрал скорость и готов принять пас.

После закидушки Месси у Жорди несколько вариантов: дальнейшее владение мячом, обратная передача Месси под удар или прострел в штрафную. Альба может использовать каждый. Такое разнообразие вариантов и делало Жорди намного опаснее.

«Для меня Лео совсем не изменился. Наши отношения всегда были хорошими. Он отличный парень, – рассказывал Жорди в 2019-м. – Важно, что Месси сделал из меня другого футболиста. Я стал намного совершеннее как игрок».

После завершения саги Месси особенно несладко пришлось как раз Жорди. Вся «Барселона» потерялась, но Альбе доставалось сильнее остальных. К возвращению Хави он отдал всего три ассиста. Жорди просто было не с кем отыгрываться: молодой Педри, который круто подменял Месси в этой роли в сборной Испании на Евро-2020, аж до января не играл из-за травмы.

Marca и AS кричали о поиске замены для 33-летнего ветерана: приоритетными вариантами называли Хосе Гайя из «Валенсии» и звезду «Бенфики» Алекса Гримальдо. Всего через месяц после эффекта Хави та же Marca написала, что «Барса» замену Альбе больше не ищет.

Альбе очень нуждался в такой перезагрузке. Работа с Хави спасла его наследие в клубе

«Я принимаю критику и понимаю, что она будет всегда, – защищается Жорди. – Если я хорошо играю, то обо мне никто не говорит. Если я провожу нормальный матч, меня критикуют за то, что я не организовал два гола. Если я играю плохо – я убит. Но никто мне не дарил 10 лет в «Барселоне» просто так».

За карьеру Жорди собрал так много моментов, за которые его можно и иногда даже стоит критиковать, что каждая новая выходка испанца воспринимается особенно горячо. Во встрече с «Севильей» Жорди наигранно упал на газон и до последнего держался за лицо после страйка от Кунде, но есть нюанс – Жюль попал ему четко в плечо. Еще более свежий пример из игры с «Галатасараем»: 33-летний Жорди не выдержал оскорблений фанатов и со всей силы вдарил мячом прямо по трибунам.

В этом весь Альба: он часто не контролирует эмоции, иногда пользуется футбольными хитростями – и за это получает вагоны критики. Газета El Pais писала, что с уходом «маленького мальчика по имени Месси» защищать место Жорди никто не будет, а Пере Милья из «Эльче» после спорного судейского решения описывал Альбу так: «Кто не плачет – тот не сосет».

По Альбе давно принято проходиться, но давайте отложим эмоции в сторону и признаем – в игровом плане Жорди давно уже стал великим защитником. Топ-перфоманс с приходом Хави только усиливает восхищение Альбой: так бегать в 33 может далеко не каждый, а пасовать и думать – вообще единицы.

«Газеты говорят о некомпетентности ветеранов «Барселоны» уже целых четыре года, – говорил Жорди еще летом. – Тогда мне было 28 лет. Вот так обстоят наши дела. Сейчас мне 32 года, но я чувствую, что силен. Матчи могут складываться лучше или хуже, но я отдаю всего себя на все сто процентов. Иногда играю плохо, иногда хорошо.

Я провел здесь 10 лет, еще 8 – в детском футболе. Это мой дом, клуб моей жизни, которому я всегда должен помогать. Мне больно слышать ложь. Я думал, что проявил свои чувства к клубу. Он многое мне дал. Я должен благодарить его всю жизнь. Сейчас вы говорите, что я вдруг отказываюсь снижать зарплату – потом критикуете за остальное. Но я не могу контролировать все то, что обо мне говорят. Мне это очень не нравится, но я ничего не могу поделать».

Альба – сверхнеординарный игрок. Его не признают гением, как Иньесту или Хави, не респектуют за долговечность, как у Бускетсу или Пике. Но для «Барсы» Жорди точно останется легендой – хоть и настолько любящей полежать на газоне.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, Francesco Pecoraro; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Pablo Morano/XinHua, Daisuke Nakashima/AFLO