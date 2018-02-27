В гости к конкуренту

«ЦСКА-Юниор» отправился в Санкт-Петербург, где проведет очередные матчи регулярного чемпионата Молодежной лиги ВТБ. Соперником армейцев станет «Зенит-2»., главный тренер «ЦСКА-Юниор»: «Зенит-2» – наш прямой конкурент в борьбе за плей-офф и пятое место в турнирной таблице. Матчи в Москве показали, что нам не стоит ждать легкой игры, впрочем, как и нашему сопернику. Питерцы здорово играют в нападении, мы должны будем совладать с их темпом и минимизировать свои ошибки.26 фев (пн): «Зенит-2» – «ЦСКА-Юниор». 14:00 мск 27 фев (вт): «Зенит-2» – «ЦСКА-Юниор». 14:00 мск