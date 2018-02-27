Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Жизнь в красно-синих тонах

    В гости к конкуренту

    Теги ЦСКА-2
    «ЦСКА-Юниор» отправился в Санкт-Петербург, где проведет очередные матчи регулярного чемпионата Молодежной лиги ВТБ. Соперником армейцев станет «Зенит-2».       Максим Шарафан, главный тренер «ЦСКА-Юниор»:     «Зенит-2» – наш прямой конкурент в борьбе за плей-офф и пятое место в турнирной таблице. Матчи в Москве показали, что нам не стоит ждать легкой игры, впрочем, как и нашему сопернику. Питерцы здорово играют в нападении, мы должны будем совладать с их темпом и минимизировать свои ошибки.Расписание матчей армейцев в Санкт-Петербурге:  26 фев (пн): «Зенит-2» – «ЦСКА-Юниор». 14:00 мск   27 фев (вт): «Зенит-2» – «ЦСКА-Юниор». 14:00 мск

    Автор
    • ААГ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться