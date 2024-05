Именно Марко Ройс должен победить такой «Реал»

Терентьев спойлерит.

«Реал» – гребаный живучий герой из комиксов.

Костюмчик, игра мышцами и самоуверенность, меняющая сначала мышление, а потом и реальность вокруг. Он никогда не прижат к стенке – просто отталкивается для нового крутого прыжка.

Для чудо-гола, чудо-камбэка, чудо-всего.

Против «Сити» и лучшего тренера мира сверкал стажер Андрей Лунин, теперь – 34-летний джокер из «Эспаньола» Хоселу (он еще и в аренде).

Магическая аура «Сантьяго Бернабеу» творит супергероев как по формуле в лаборатории.

И эта магия пугает.

Несомненно, Лунин – хороший вратарь, но с «Сити» он играл как великий.

Да, Хоселу – не с поляны в Перово, но больше всего в карьере забил за «Алавес» (36 голов в 113 матчах). Теперь у него пять голов в ЛЧ за 268 минут, дубль в полуфинале против легендарного Мануэля Нойера и крики Константина Генича как строчка в резюме: «Говорил же, это хороший футболист. Разбираюсь».

«Реал» уже давно не просто клуб, а философское течение. Взгляд на мир — как на пластилиновую формочку. Которая всегда прогнется.

Лицо этого течения – Карло Анчелотти. Великий, но до «Реала» он провалился в «Наполи» и «Эвертоне», а в «Баварии» выглядел анахронично. Но кто кому теперь не пара?

И против такого экзистенциального «Реала» выйдет «мой любимый» Марко Ройс. На замену или в старте – неважно. Это будет его матч во всех смыслах.

Он человек анти-«Реал»: проигравший все важные финалы; пытавшийся в мире амбиций жить по правилам детской преданности. Хрустальный «неудачник» – если говорить по-простому, по-маскулинному.

Вице-чемпион сердца Романа Нагучева, герой русского тиктока и мужчина, которого сложно представить с кубком Лиги чемпионов в руках. Особенно теперь – когда напротив ментальные монстры.

Но именно он и должен победить такой «Реал». Иначе зачем это все?

