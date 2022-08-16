Самый интригующий переход лета: Хо-Сэнг сравнивал себя с Макдэвидом, брал номер Лемье, не заиграл в Швеции, но все еще считается талантом

Мультикультурный новичок «Салавата».

«Джош умен, очень умен. Иногда мне кажется, что его интеллект доставляет ему неприятности», – говорил Джим Хьюз, директор по развитию игроков «Торонто», перед драфтом 2014 года.

Тогда только 18 из 30 команд решили взять у Джоша Хо-Сэнга интервью на драфт-комбайне НХЛ – и многие ушли после разговора разочарованными.

Это было закономерно. Считаясь одним из главных талантов поколения, канадец с необычной фамилией умудрился настроить против себя многих специалистов.

Тремя годами ранее Хо-Сэнг играл в одной команде с Коннором Макдэвидом – «Торонто Мальборо U16» и набирал больше очков, чем будущая звезда НХЛ. Разница между ними заключалась не только в том, что Джош старше на год – Хо-Сэнг демонстрировал адскую заряженность и его сверхэнергичная манера игры приводила болельщиков в восторг.

В год своего драфта, уже имея потрясающую скорость и технику, Хо-Сэнг набрал 85 (32+53) очков за 67 матчей в OHL. При этом он играл в «Виндзоре» – довольно средней команде, где не был окружен игроками схожего с ним уровня.

«Интересно, сколько бы я набрал очков, если бы играл с Коннором Брауном и Дейном Фоксом», – сказал тогда Хо-Сэнг о партнерах по звену Макдэвида в «Эри», которые закончили сезон-2013/14 в лиге Онтарио впечатляющей статистикой: 128 (45+83) очков у Брауна и 107 (64+43) у Фокса. У Коннора в том сезоне было 99 (28+71) очков, но на 11 матчей меньше, чем у партнеров.

Такая самоуверенность пришлась не по нраву менеджерам команд НХЛ.

Когда журналисты спросили главу скаутского отдела одного из клубов, выберет ли он Хо-Сэнга, если тот будет свободен, специалист тут же ответил, что нет: «Если я выберу его, все мои скауты взбунтуются. Он не соответствует тому, что мы ищем».

И все же персонал «Торонто» проявлял настойчивость в оценке молодого игрока и подталкивал к рефлексии.

«У меня был с Джошем разговор по душам, – продолжал Хьюз. – Я сказал ему, что он должен начать использовать свои способности, максимизировать их, больше делиться шайбой, больше полагаться на товарищей по команде. Он особенный ребенок, с талантом от Бога. Но иногда талант мешает ему. Я спросил у Джоша, в каком направлении идет его игра? Это восходящий тренд или боковой?».

Неизвестно, что на это ответил Хо-Сэнг, но с тех пор, как он был выбран «Айлендерс» под общим 28-м номером на драфте-2014 («Лифс» потратили свой выбор на Нюландера), этот тренд больше напоминает американские горки. Подъемы в НХЛ на протяжении трех лет чередовались спусками в АХЛ. А аренды Хо-Сэнга в шведские «Эребру» и «Линчепинг» в пандемийный период не дали отрезвляющего эффекта – и добавили, скорее, хаоса в карьере, ведь в SHL Хо-Сэнг провел только 9 игр, набрав 5 (2+3) очков.

«Мы благодарны за то, что «Нью-Йорк Айлендерс» предоставили нам такой шанс. К сожалению, мы считаем, что все получилось не так, как мы надеялись. Джош сильно отстает в тренировках по сравнению с остальной группой, адаптация к нашей игре шла не так быстро, как мы надеялись. В нашей ситуации и перед финальной частью чемпионата мы чувствуем, что это лучший вариант для нас. Мы желаем Джошу удачи в его дальнейшей карьере», – пояснил менеджер «Эребру» Никлас Юханссон.

Опыт игры за «Айлендерс» так же сложно назвать впечатляющим – за три сезона набралось всего 53 матча.

Тогда не помог даже тренерский гений Барри Троца, который в 2018-м занял пост главного в клубе и был готов терпеливо работать с талантливым канадцем, а не переделывать его.

«Джош должен быть частью нашего будущего, – заявил тренер. – Его талант нужно осмыслить. Я считаю, что парень был неправильно понят, потому что он смотрит на игру по-другому. Но его навыки впишутся в то, как мы играем. Нужно проявить терпение с ним. У Джоша есть талант и скорость».

Казалось, после таких слов у Хо-Сэнга есть все шансы закрепиться в основе «островитян», но, похоже, талант больше мешал ему, чем помогал.

«Парни с нестандартным мышлением – такие, как Джош – обладают уникальным набором навыков, – сказал Троц, – Но он должен понимать, что нужно немного приблизиться к норме».

Вот в этом и заключалась проблема для Хо-Сэнга – понятие нормы изначально трактовалось им слишком широко, чтобы давать однозначный ориентир в принятии решений. Вероятно, оказала влияние необычная среда, в которой рос Джош.

Хо-Сэнг и уникальная комбинация генов

Он родился в Торнхилле, пригороде Торонто. Комбинация национальностей в его семье поистине удивляет. Отец Джоша – Уэйн Хо-Сэнг – уроженец Ямайки, иммигрировал в Канаду в 10 лет и впоследствии профессионально играл в теннис. Хо-Сэнг-старший воспитывался в христианской традиции. Со школы он увлекался музыкой и играл в основанной братом-близнецом Уинстоном рэгги-группе «Fujahtive» в середине 80-х. Прадед Джоша по отцовской линии родился и прожил некоторое время в Гонконге перед тем, как оказаться на Ямайке.

Мать Джоша, Эрика – еврейка, но родилась в чилийском Сантьяго и переехала в Канаду, когда ей было 9 лет. Бабушка Хо-Сэнга по этой линии имела русские и шведские корни (по другим данным – немецкие), а дедушка – испанские и южноамериканские.

Родители Джоша познакомились, когда Уэйн, выпускник колледжа, играл со своей группой на выпускном вечере Эрики в средней школе.

Разнообразие в национально-религиозные связи семьи Хо-Сэнга вносила и крестная мать Джошуа – гречанка, поэтому он с детства отмечал греческую Пасху, христианское Рождество так же, как и все еврейские праздники. С детства Джош привык к множеству культур и брал из каждой то, что ему больше всего нравится.

Вдобавок к мультикультурной среде Хо-Сэнг был воспитан независимым. С детства его учили сомневаться во всем. Его мама, по профессии бизнес-аналитик, привыкла проверять информацию. Первый вопрос, с которого она всегда начинает: «Почему?». Эрика поощряла своих детей в желании делать то же самое.

Не удивительно, что Джош привык ставить все под сомнение, был бесконечно уверен в себе и подогревал интерес публики с помощью ярких интервью.

«Есть хоккеисты, которые якобы опережают меня по потенциалу. Но это далеко не так. Они и близко не стоят со мной», – улыбаясь, говорил перед драфтом Хо-Сэнг.

Такая самоуверенная речь формировала репутацию талантливого, но потенциально проблемного проспекта.

Несмотря на результативную игру в OHL, весной Хо-Сэнг не попал в сборную Канады до 18 лет и не был включен в команду U18 для участия в турнире Ивана Глинки-2013.

«То, что меня не пригласили в лагерь, это оскорбительно, – откровенно сказал Хо-Сэнг. – Я ничего им [Канадской федерации хоккея] плохого не сделал . Не то чтобы они приглашали меня в U17 и U18, и я там плохо играл. Меня не приглашали в сборную с тех пор, как я провел свой первый год в OHL. Прошло полтора года, а я не участвовал ни в каких мероприятиях Hockey Canada. Почему меня не пригласили играть? Я не знаю. Я предпочел бы, чтобы они публично рассказали об этом, чем промолчали».

В североамериканских медиа отсутствие в сборной Канады одного из самых талантливых юниоров вызывало множество вопросов. Были гипотезы, что к игроку относятся предвзято, поскольку он темнокожий. Этим пытался воспользоваться и сам Хо-Сэнг, поднимая острую тему в своих интервью.

«Я знаю, команде не повредит, если один из ее лучших игроков будет чернокожим с азиатской фамилией. Это ничуть не повредило бы конкурентоспособности или продажам джерси. Просто с точки зрения зарабатывания денег я чувствую, что был бы довольно выгодным вариантом. Многие мои голы близки к голам из хайлайтов. Я играю в зрелищный хоккей».

Мощные заявления канадского проспекта имели бы больший вес, если б он был так же последователен в своих поступках, как в рассуждениях.

Дебютный тренировочный сбор Хо-Сэнга в НХЛ осенью 2014 года закончился, не успев начаться. Он проспал первый же день лагеря, забыв поставить будильник.

Джош говорил, что он не ставил его всю неделю до того, как проспал, и опоздал на командный шаттл, потому что полагался на звонок со стойки регистрации или соседа по комнате. «Ничего из этого не произошло, – объяснял Хо-Сэнг. – В конце концов, этого можно было избежать, если бы я поставил будильник. Наверное, мне следует начать это делать».

«Айлендерс» отправили его обратно в хоккейную лигу Онтарио. Так начался его путь в НХЛ.

Прямолинейная манера выражать свои мысли еще долго будет сопровождать карьеру Хо-Сэнга.

Хо-Сэнг и консервативная хоккейная культура

В хоккейном мире ценятся традиции и распространен консервативный подход. Игроки известны своими суевериями, менеджеры – вводом странных правил внутри команд, а фанатичные болельщики – различными ритуалами.

Дерзкий юноша, не признающий устоявшиеся нормы, рано или поздно должен был взорвать очередным перфомансом консервативно настроенное сообщество. И ему это удалось.

Дебют Хо-Сэнга в НХЛ получился резонансным. Сезон-2016/17 он начал в АХЛ в составе «Бриджпорта». Только в конце февраля его подняли в основу «островитян», а 2 марта нападающий сыграл свой первый матч против «Далласа». Статистика Джоша ничем не примечательна: за 17 минут на льду – два броска в створ и полторы минуты в большинстве. Казалось бы, неплохая игра для начала. Но социальные сети буквально накрыли потоком жесткой критики новичка «Айлендерс».

Все дело в том, что Хо-Сэнг вышел на лед под номером 66.

В НХЛ не принято было брать эти цифры, так как под ними выступал великий Марио Лемье. За восемь лет с момента окончания его карьеры никто, кроме защитника «Калгари» Ти-Джея Броди, не брал 66-й номер. Но и тот сыграл всего лишь три матча под двумя шестерками, сменив их на 7-й номер – тоже после гневных возгласов фанатов. Официально нет никакого запрета на использование номера Лемье, но негласно хоккеисты вывели его из обращения.

Эта ситуация обсуждалась на канадском телевидении, в социальных сетях, в блогах и стала темой на спортивном радио Питтсбурга. Фанаты задавались вопросами: «Было ли это неуважением к Марио Лемье? Кем воображает себя этот новичок, носящий священный номер?».

Сам Марио Лемье заявил, что он не видит проблемы с использованием его номера в других командах лиги.

«Меня это устраивает, – сказал Лемье питтсбургским журналистам. – Это просто номер. Под цифрами 4 и 9 играли великие игроки (Бобби Орр и Горди Хоу), и эти номера не уходят на пенсию навсегда. Игроки могут выбрать любой номер, который они хотят».

Комментарий Лемье не особо успокоил общественность Питтсбурга, и журналисты продолжили задавать вопросы Хо-Сэнгу касательно его номера. Тогда он объяснил, что играет с детства под 66-м номером.

«Это странно, потому что я носил его в юниорском возрасте, и никто никогда не приставал ко мне по этому поводу, – сказал Хо-Сэнг в интервью Sportsnet. – А потом я попадаю в НХЛ, и это действительно стало большим событием. Так что это довольно сильно ударило по мне».

И делает это не из-за неуважения к Лемье.

«Вы посмотрите на «Фонд Марио Лемье», который он создал для онкобольных. И оглянитесь назад, что случилось с ним, когда он заболел раком и справился с этим, – сказал Джош. – Он боролся и продолжает бороться за других людей. Он думает не только о себе. Для меня это человек, на которого стоит равняться. Вот почему я ношу этот номер. Я ни в коем случае не пытаюсь быть лучше или пытаюсь что-то доказать. Для меня это определенно дань уважения великому игроку. Если бы он попросил меня не носить его номер, я бы определенно подумал об этом, но мне никто не звонил. Так что пока я буду играть под 66-м».

Примечательно, что в том сезоне масса игроков играла под культовыми номерами, но случаев аналогичных ситуации с Хо-Сэнгом не было.

№4 Бобби Орр – 14 игроков, все защитники;

№9 Горди Хоу – 12 игроков;

№ 11 Марк Мессье – 17;

№ 19 Стив Айзерман – 17;

№22 Майк Босси – 19;

№ 77 Рэй Бурк и Пол Коффи – 9;

Логичную точку в этой истории летом 2018 года поставил назначенный на пост генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло. В начале предсезонной подготовки Лу попросил Хо-Сэнга сменить номер. Ламорелло давно известен своей привычкой выстраивать особым образом внутриклубную политику в отношении игроков. Среди самых известных его правил – запрет на бороды, а также ограничение на номера выше 35. Так в «Айлендерс» Энтони Бовилье (был 72, стал 18) и Адам Пелек (был 50, стал 3) сменили цифры на спине на более низкие.

Менеджеру удалось уговорить Хо-Сэнга вместо 66 взять номер 26.

«В случае с Джошем вы должны понимать, что хоккейный мир не будет подстраиваться под него, ему придется подстраиваться под хоккейный мир», – предупреждал Джимми Хьюз еще перед драфтом-2014. И был прав.

Хо-Сэнг и самый интригующий переход лета в КХЛ

После четырех лет безуспешных попыток прорваться в НХЛ, 9 игр в Шведской хоккейной лиге в сезоне-2020/21 и 47 играх за «Торонто Марлис» в АХЛ в сезоне-2021/22, Джош Хо-Сэнг неожиданным образом получил шанс реализовать свой потенциал.

Осенью 2020 года ходили слухи, что первым клубом КХЛ для нападающего мог стать китайский «Куньлунь». Сообщалось, что стороны уже согласовали контракт. Но тогда Хо-Сэнг не приехал, зато как всегда ярко прокомментировал ситуацию.

«Это неправда. Я не лентяй. НХЛ – это моя мечта. Детка, я слишком молод, чтобы отказаться от этого!» – написал он в социальных сетях.

Спустя два года Джош все-таки едет в КХЛ и будет играть за Уфу.

«Я выбрал «Салават Юлаев», потому что руководство и тренеры были очень добры по отношению ко мне. У нас состоялся отличный диалог, в котором мне все объяснили. Очень понравилось то, что мне говорили о философии игры, задачах команды. У меня действительно были предложения от других клубов, но Уфа для меня – лучший выбор. Я рад оказаться в «Салавате Юлаеве».– сказал Хо-Сэнг пресс-службе уфимской команды.

Довольно любопытно, что в Северной Америке болельщики «Айлендерс» в 2019 году все еще верили, что карьеру Джоша в клубе удастся перезапустить. Особые надежды фанаты возлагали на работу тренерского штаба Барри Троца. Это неудивительно с учетом того, какой рывок произвела команда при новом тренере всего за один сезон, поднявшись от статуса худшей обороны в лиге до лучшей. В сезоне-2017/18 «островитяне» были последними по пропущенным шайбам (293) и нейтрализации меньшинства (75,3%), а в сезоне-2018/19 стали первыми в лиге по пропущенным (191) и 18-ми при игре в меньшинстве (82,7%).

Игра Хо-Сэнга при Троце была разобрана на части и вот, что отмечал аналитик из JFreshHockey (пишет для EliteProspects.com).

1.Генерирует опасные моменты

Когда Хо-Сэнг был на льду в формате 5 на 5, «Айлендерс» создавали 59% всех бросков, 53,7% всех голевых моментов, 57,6% всех опасных моментов и имели 58,7% ожидаемого процента забитых шайб. По этим показателям он считался одним из лучших нападающих в команде за тот период, что находился в команде.

И в целом, когда Хо-Сэнг был на льду, «Айлендерс» здорово играли.

2.Ответственно играет в обороне

Это стало самым большим отличием в игре Хо-Сэнга в сезоне-2018/19.

Особенно в его первых 5-6 играх – там он продемонстрировал уровень защиты, который ранее у него не наблюдали.

Хо-Сэнг никогда не был силен в защите, но нет никаких сомнений, что он обладает качествами, чтобы стать сильнее в этом плане.

3.Энергичен в прессинге

Хо-Сэнг успешно действовал в качестве первого прессингующего игрока, оказывая давление на защитников соперника и создавая перехваты.

Вместе с тем, был и ряд негативных моментов, которые, судя по всему, дали повод вновь отправить форварда в АХЛ.

1.Низкая результативность – 4,7% реализации бросков

«У него, очевидно, хороший набор навыков, но только гол и одна результативная передача при игре в топ-6 – он должен иметь лучшую результативность. Некоторые из [плохих] деталей в его игре начали проявляться в последних пяти играх. Мы говорили об этом, и он будет работать над этим в Бриджпорте», – объяснил отправку в фарм Барри Троц.

2. Недостаточное внимание к деталям

Фактор, к которому очень трепетно относятся северо-американские тренеры. Это особенно актуально для НХЛ, где уровень конкуренции среди команд в целом по лиге предельно высок.

Очевидно, что все слабые и сильные стороны в игре Хо-Сэнга так или иначе проявятся в играх КХЛ. Однако уфимские болельщики, вероятно, будут впечатлены уровнем игры канадца.

Перед началом сезона Джош в интервью пресс-службе «Салавата» пояснил, что в условиях КХЛ перед ним открываются дополнительные игровые возможности:

– Мне нравится европейский стиль. Он заточен на большое количество владения шайбой, у тебя есть пространство для того, чтобы творить.

Звучит оптимистично в том числе и потому, что в «Салавате» Джош не будет испытывать дефицит общения. Так как многое в игре Хо-Сэнга будет зависеть от его эмоционального настроя, ему понадобится человек, с которым он сможет легко и доступно общаться. В этом ему поможет другой легионер уфимского клуба – канадец Райан Мерфи, уже с опытом игры в КХЛ. К ним присоединится американец украинского происхождения Саша Хмелевски. Легионерам наверняка, есть о чем поговорить на родном английском, но Хмелевски знает и русский язык. К тому же в команде уже начался процесс погружения Хо-Сэнга в русскую культуру:

– Вас уже научили плохим русским словам?

– Да, это главное, с чего я начал изучение русского языка (смеется).

Хо-Сэнг – уникальный хоккеист, чей талант, скорее, мешал ему развиваться. Жизненную философию Джоша коротко можно охарактеризовать его же цитатой:

«Если свести к минимуму, все, что я сказал в СМИ, то это будет вера в себя и стремление к мечте. Я не знаю, что в этом плохого. Я просто высказываю свое мнение. Если люди хотят выставить меня мудаком – пожалуйста».

Готовность высказывать свое мнение, даже когда это прямо оскорбляет тех, кто мог бы держать его карьеру в своих руках, вытекающая из твердой уверенности в своей правоте, достойна уважения.

В любом случае этот парень умеет делать шоу и создавать резонанс.

Кем станет Джош для уфимской команды? Круглой затычкой в квадратном отверстии, по образному выражению обозревателя «Toronto Sun» Стива Симмонса, или героем сезона?

Скоро узнаем. 3 сентября «Салават» открывает регулярку матчем против СКА.

Фото: vk.com/hcsalavat; Gettyimages.ru/Dennis Pajot, Derek Leun; East News/AP Photo/Kathy Kmonicek; globallookpress.com/Peter Holgersson/Keystone Press Agency