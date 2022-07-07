10 главных юниоров драфта НХЛ-2022: ни одной суперзвезды, два топовых словака и очень много вопросов по фавориту

Интрига есть, новых Овечкиных нет.

Ближайшей ночью состоится драфт НХЛ. Впервые за 42 года первый номер достался «Канадиенс». А церемония драфта пройдет в Монреале впервые с 2009-го, когда «Айлендерс» выбрали Джона Тавареса.

Считается, что на этом драфте нет таланта поколения – то есть не то что Кросби, Овечкина или Макдэвида (это таланты вне времени), а даже Мэттьюса или Маккиннона. Мало того, некоторые скауты считают, что в этом возрасте даже нет ни одного игрока, который бы смог играть в первом звене клуба НХЛ. Однако это не означает, что все так и будет.

Как известно, успех – это талант помноженный на труд, а талантливых игроков на драфте хватает. Мы расскажем вам о первой десятке юниоров, которые считаются лучшими сегодня.

1. Шейн Райт, Канада

Центрфорвард, «Кингстон» (OHL). В сезоне-2021/22: 63 игры, 94 (32+62) очка

Рейтинги:

#1 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Северной Америке)

#2 – Маккензи/TSN

#1 – Sportsnet

#1 – EliteProspects.com

#1 – Консолидированный

«Шейн – идеальный игрок НХЛ. У него сильное, решительное катание, он обладает переменной скоростью, чтобы обыгрывать защитников и уклоняться от силовых или вести атаку, – считает Дэн Марр, директор Центрального скаутского бюро НХЛ. – У него элитное хоккейное чутье, дальновидность, предусмотрительность и самообладание, позволяющие быстро разыгрывать шайбу, и он доказал, что может справляться с давлением и вести за собой, когда это необходимо в игровых ситуациях».

Скауты в восторге от его позиционирования при игре без шайбы. Если вам интересны хоккеисты, которые часто оказываются в нужном месте в нужное время, то это один из них.

Великолепно развитое чувство пространства позволяет Шейну теряться в серой зоне соперника и снова появляться, открываясь под передачу – одно из качеств Райта, которое скауты относят к элитным.

У него действительно опасный бросок, но то, как он готовится к нему, делает его по-настоящему серьезной угрозой. Райт легко наносит кистевой с нескольких стоек, одинаково хорошо бросает с носка и пятки клюшки.

На фоне игроков OHL Райт заметно выделяется качеством паса. У него быстрые и мягкие руки, и он способен выдать передачу в любую сторону из любого положения. Культура паса у Шейна уже сейчас выше, чем у многих игроков НХЛ.

Райт активно защищается и умеет быстро определять угрозы – это позволяет прогнозировать события и принимать решения, опережая игру соперника во всех зонах.

При таких достоинствах Шейна не все специалисты определяют его апсайд (потенциал роста) на уровне элиты НХЛ.

«Райт – это все, чего команды НХЛ жаждут от среднего игрока. Его чувство дистанции и маршруты, которые он выбирает без шайбы, заставляют игроков соперника принимать трудные решения, и он способен быстро превратить их ошибки в преимущество для своей команды. Райта сравнивают с Патрисом Бержероном, и это правильно, – отмечает Ник Ричард из Dobber Prospects. – Он может и не превратиться в постоянного кандидата на «Арт Росс», но у него есть все инструменты, чтобы стать высокопродуктивным игроком на уровне НХЛ».

Кроме того, Райт не самый быстрый проспект драфта:

«Первое, что я хотел бы сказать о Шейне: у вас не будет этой захватывающей вспышки и рывка. Я не говорю это в негативном смысле. Он просто не тип Нэтана Маккиннона или Коннора Макдэвида», – такую характеристику дал Райту директор отдела скаутинга TSN Крэйг Баттон.

Итак, условно первый номер драфта имеет слабое место, над которым еще предстоит поработать.

Точки роста: скорость и поддержание темпа.

При переходе в профессиональную лигу (АХЛ/НХЛ) Шейн столкнется с гораздо более высоким темпом игры. И к этому темпу ему нужно будет адаптировать свою модель принятия решений. Сейчас отсутствие высокой скорости Райт компенсирует правильной позиционной игрой – и времени ему хватает. Но, возможно, умение за счет других навыков нивелировать свои недостатки маскирует его настоящий уровень.

Уже сейчас Райт играет как чистый двусторонний центр: он создает пространство для себя и партнеров, точно определяет время и место для прессинга и отбора, перекрывает направления паса и поддерживает атаку у синей линии. К тому же Шейн не боится дополнительной работы и умело закрывает потенциально слабые места на льду. Он может спокойно откатиться к синей линии и занять позицию защитника, дирижируя партнерами.

Шейн Райт насколько талантливый проспект, настолько же и неоднозначный в плане перспектив. Он, безусловно, сильнейший плеймейкер драфта, но здесь есть другие игроки, способные достичь вершин в мировом хоккее.

2. Юрай Слафковски, Словакия

Левый крайний, ТПС (Финляндия). В сезоне-2021/22: 31 игра, 10 (5+5) очков

Рейтинги:

#1 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Европе)

#1 – Маккензи/TSN

#3 – Sportsnet

#3 – EliteProspects.com

#3 – Консолидированный

Нападающий из Кошице поднялся сразу на десяток позиций в рейтингах в середине сезона – после того, как сыграл за сборную Словакии на Олимпийских играх в Пекине, где стал MVP и лучшим снайпером (7 голов в 7 играх).

Ключевое условие, которое обязательно нужно учитывать при оценке реального уровня проспекта – контекст, в котором производится анализ. Слафковского никто из скаутов не ставил так высоко до его стартов в международных турнирах. Просто не хватало надежной статистической выборки, на которую можно было бы уверенно ориентироваться.

В сезоне-2020/21 статистика Юрая в финских молодежных лигах не впечатляла: 19 игр, 10 шайб, 15 очков. А в сборных всех уровней (в том числе взрослой): 22 игры и всего 1 очко. Однако уже через год словак значительно прибавил (34 игры за сборные и 36 очков). Что послужило такому скачку производительности: ментальный рост или физический?

Как бы там ни было, Слафковски может стать вторым словаком, выбранным в пятерке лучших на драфте НХЛ – после Мариана Габорика (№3 в 2000 году, выбор «Миннесоты»). Серьезная заявка.

И если кто попытается сравнить Слафковского с Райтом, то быстро поймет, что дело безнадежное. Это два абсолютно разных игрока.

При росте 192 см и весе под 100 кг Слафковски представляет собой интригующий набор размеров и мастерства. У него хорошая подвижность для игрока его формата, крепкая осанка и мощный шаг. Он активно использует преимущество в габаритах, чтобы защищать шайбу. Часто идет в обводку, пользуясь мощью и дриблингом.

Цепкий в отборе и очень техничный, Слафковски уверенно обращается с шайбой. Пожалуй, техника владения клюшкой – это тот компонент игры, который впечатляет всех, кто видел его матчи.

Он комфортно чувствует себя в борьбе у бортов и перед воротами. Кроме того, вингер уже продемонстрировал способность уходить от опеки защитников, что также очень востребовано в НХЛ.

Юрай может выполнять сложные приемы в ситуациях один-на-один и сохранять контроль над шайбой при борьбе в движении, что увеличивает возможности для взятия ворот.

В то же время виден недостаток сложных комбинационных решений. Слафковски не высококлассный плеймейкер, хотя он способен эффективно распределять шайбу в зоне атаки. Обычно он старается разыграть в один-два паса, после чего следует бросок.

Его бросок опасен, но еще явно находится в процессе развития. Хотя в его игре есть элементы физического давления, пока он не выглядит примером силового форварда.

Что ярко выделяет Слафковского на площадке – азарт и спортивная наглость. Юрай явно получает удовольствие от игры, и это придает его действиям дополнительный эффект: он использует раму ворот в качестве пассера (тренажер с натянутой лентой для отработки паса), чтобы запутать соперника, идет в разнообразные обводки и резко меняет направления движения.

Точки роста: командная игра и катание.

Катание Слафковского в целом достаточно мощное, маневренное и скоростное. Однако специалисты видят ряд недостатков, которые могут помешать ему прогрессировать. Речь, в частности, о том, что при разгоне он недостаточно разгибает опорную ногу, оставляя колено согнутым, и далее жестко ставит вторую ногу. Это производит отчетливый удар пяткой – пустая трата энергии и времени.

Что касается командной игры, то обозреватель EliteProspects Дэвид Сен-Луи так видит философию Слафковски: «Он, скорее, соло-созидатель, игрок, который побеждает соперников своими прямыми физическими манипуляциями, элементом, который не будет столь эффективен против высококлассного, быстрого и сильного соперника в НХЛ».

Юрай на льду самоуверен и часто передерживает шайбу, что негативно отражается на темпе игры и разрушает структуру командных действий. Партнеры вынуждены перестраиваться или останавливаться для получения шайбы. Если словак научится играть ритмично и не жадно, это придаст импульс его развитию на профессиональном уровне.

Один из скаутов клуба Западной конференции анонимно заметил: «Я не знаю, что с ним делать. Он может быть звездой, а может и бороться за то, чтобы не отставать от других. К счастью, он уйдет раньше [на драфте], чем мы сможем его выбрать, так что мне не о чем беспокоиться».

Нечасто оценка первых номеров драфта вызывает столько колебаний.

3. Логан Кули, США

Центрфорвард, USDP (USHL). В сезоне-2021/22: 51 игра, 75 (27+48) очков

Рейтинги:

#2 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Северной Америке)

#3 – Маккензи/TSN

#2 – Sportsnet

#4 – EliteProspects.com

#2 – Консолидированный

Наэлектризованный плеймейкер – так можно охарактеризовать Логана Кули на основе отзывов тренеров и директоров программ развития, которые когда-либо с ним работали.

Динамичный двусторонний центр с творческим подходом к розыгрышу и великолепным видением площадки. Прекрасно держит высокий темп на протяжении всего матча.

В скаутских отчетах по игре Кули часто упоминается его ответственное отношение к обороне и надежность во всех трех зонах. Он понимает, когда нужно отступить и взять на себя оборонительные функции. Он хорошо читает игру, а его стремительное катание позволяет в короткие сроки оказаться на нужном участке поля. Несмотря на небольшое телосложение, он не избегает силовой борьбы. У Логана сильный характер и отличная трудовая этика.

Кули явно ориентируется на Патрика Кэйна: «Он одного роста со мной, и я наблюдал, как он использовал свое мастерство, чтобы маневрировать среди более крупных парней. Его хоккейный IQ очень высок. Я определенно взял от него что-то и использовал это в своей игре».

У Логана прекрасно сбалансированные игровые навыки и мощный хоккейный интеллект.

При этом он не лишен явных недостатков. Часто неоправданно рискует и слишком долго держит шайбу. Его игра не отличается зрелостью, и для проспекта уровня топ-5 драфта он слишком беспечен. Вероятно, такой стиль обусловлен воспитанием в рамках национальной программы развития игроков (USNTDP), философия которой поощряет креативность и свободу решений у молодых талантов.

Точки роста: физическая сила и зрелость.

С «физикой» все понятно: парню просто нужно стать сильнее, что обычно и происходит при переходе в профессиональные лиги. Со зрелостью сложнее: на данный момент у Логана заложен отличный фундамент, но, как он распорядится им в будущем, неясно. Следующий сезон Кули проведет в университете Миннесоты (NCAA), что даст возможность развить навыки и скорректировать траекторию роста.

«Я считаю, что он может стать центром №1 на следующем уровне, если продолжит развиваться в том же ключе. Он соревнуется на каждом дюйме площадки, – считает Крис Питерс, обозреватель Daily Faceoff. – Я думаю, что у него самый высокий потолок на этом драфте, и он играет в стиле, наиболее совместимом с современной НХЛ. Если у него все пойдет хорошо – а это всегда большая проблема с развитием любого игрока – я думаю, Кули может стать суперзвездой».

4. Шимон Немец, Словакия

Защитник, «Нитра» (Словакия). В сезоне-2021/22: 39 игр, 26 (1+25) очков

Рейтинги:

#3 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Европе)

#4 – Маккензи/TSN

#4 – Sportsnet

#6 – EliteProspects.com

#4 – Консолидированный

По мнению многих скаутов, Немец – лучший доступный игрок после Шейна Райта и безоговорочно лучший защитник драфта-2022. Он набрал 26 очков в 39 играх регулярного сезона за «Нитру» в высшей профессиональной лиге Словакии. Кроме того, в этом сезоне Немец играл за олимпийскую сборную, которая взяла бронзу в Пекине, и на взрослом чемпионате мира. В общей сложности в этом году он набрал 64 очка в 95 играх на всех уровнях.

Игровой IQ словака проявляется как в наступательных, так и в оборонительных ситуациях. Шимон эффективно действует в разрушении, используя свою мобильность, чтобы предотвратить бросок из опасного сектора. Старается перекрыть коридоры для поперечного паса и активно работает клюшкой в отборе.

Шимон активно двигает головой в поисках партнеров, это помогает читать игру и прогнозировать развитие событий. Обладает точным и сильным первым пасом. А если направления первого паса перекрыты, то сам хорошо контролирует шайбу при переходе из обороны в атаку.

Он дисциплинирован и не импульсивен, что очень важно для защитника. В прошлом сезоне за 39 матчей в высшей лиге Словакии Немец набрал всего 20 штрафных минут.

Шимон надежен на синей линии в равных составах, а в большинстве обеспечивает активное движение и контроль шайбы. Многие скауты отмечали его качественную игру именно на синей линии, подчеркивая при этом, что Немец все же не столь динамичен, как Макар или Йоси.

«Я ожидаю, что он станет лучшим защитником Словакии со времен Здено Хары и настоящим номером 2 (а может быть, даже номер 1), который будет играть в эффективную, динамичную, современную игру, – писал Скотт Уилер из The Athletic в июне. – Игра просто дается ему легко».

Эти слова предназначены, скорее, для подогрева интереса к хоккеисту, так как в действительности игра Немеца в защите нуждается в улучшении. Он часто оставляет очень много места соперникам, что дает им дополнительное время и пространство, чтобы обойти Шимона и создать опасность у ворот.

Точки роста: позиционная игра в защите и катание.

Несмотря на то, что скаутами отмечено умение словацкого защитника вводить в заблуждение соперника обманными движениями, все же его катание недостаточно динамично. Немец отлично маневрирует, но ему не хватает взрывной силы – для успеха в НХЛ над этим компонентом нужно работать отдельно.

При всех достоинствах в качестве блюлайнера, возможно, поддержание темпа игры может стать слабой стороной словака в высококонкурентной лиге.

Словацкая лига – не самая сложная, поэтому для подготовки к НХЛ Немецу, скорее всего, понадобится как минимум год в АХЛ или более сильной европейской лиге – шведской или финской, например. Шимону также необходимо подкачаться и поработать над навыками обороны. Дополнительный год развития поможет ему лучше подготовиться к НХЛ.

5. Куттер Готье, США

Центрфорвард/левый крайний, USDP (USHL). В сезоне-2021/22: 54 игры, 65 (34+31) очков

Рейтинги:

#3 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Северной Америке)

#5 – Маккензи/TSN

#7 – Sportsnet

#11 – EliteProspects.com

#2 – Консолидированный

Хотя в этом сезоне Куттер много играл на флангах, скауты НХЛ – и сам Готье – видят в нем центрального нападающего. Ожидается, что в команде Бостонского колледжа он будет выходить именно в центре.

Готье – один из самых трудолюбивых игроков этого драфта. Так же, как и Кули, он склонен к динамичной активной игре по всей площадке. Плотный форчек и физическое давление со стороны Куттера нередко приводят к отбору.

Он хороший плеймейкер, но часто держит шайбу и ждет развития игры, не торопясь с передачей. Физические возможности Готье позволяют ему получать пространство перед воротами, где он хорош на подборе.

Готье неплохо оснащен технически, может атаковать соперников в лоб, обыгрывая их комбинацией размера и скорости.

При этом Куттер обладает хлестким и точным кистевым броском и способен с ходу нанести его, используя трафик перед вратарем. Это, пожалуй, его лучшее качество.

Готье также агрессивен без шайбы, а его жесткая игра у бортов помогает удерживать контроль.

Точки роста: все.

На самом деле отметить что-то конкретное в случае с Готье сложно. Он хорошо справляется с любой ситуацией, и некоторые скауты считают, что он мог бы играть в НХЛ уже сейчас. Но речь не о полноценном сезоне, конечно. Как и в случае с Кули, ему необходимо просто созреть.

Разносторонняя игра Готье будет интересна любой команде с потенциальным выбором в первом раунде драфта. Прогнозируемый уровень этого форварда довольно высок – есть потенциал стать игроком топ-6.

6. Давид Иржичек, Чехия

Защитник, ХК «Пльзень» (Чехия). В сезоне-2021/22: 29 игр, 11 (5+6) очков

Рейтинги:

#4 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Европе)

#6 – Маккензи/TSN

#5 – Sportsnet

#2 – EliteProspects.com

#5 – Консолидированный

Очень подвижный рослый защитник, обладающий мощным броском и при этом способный управлять шайбой. Он пропустил вторую половину сезона из-за травмы колена, потребовалось более трех месяцев на реабилитацию.

У Иржичека мощный бросок, но он четко понимает, когда лучше отдать пас, а когда бросить самому. Он прекрасно оснащен технически и способен делать сложные поперечные передачи.

Защитник фактурный, не уклоняется от физической борьбы и активно хитует соперников.

Точки роста: катание, силовая игра, интеллект.

На самом деле Иржичек прекрасно катается, и потенциал роста в этом компоненте связан в первую очередь с его антропометрическими данными. Чтобы развиваться, игроку такого роста необходимо совершенствовать катание, иначе будет сложно эффективно двигаться на следующем уровне с более высокой динамикой.

С катанием связан и другой аспект – силовая игра, в которой он зачастую побеждает за счет габаритов. Но при этом и часто нарушает правила. Заметно, что Давиду нужно работать над правильным положением тела в момент силового приема и непосредственно перед ним, чтобы перекрыть сопернику маршруты для обхода и чисто сыграть в корпус.

Несмотря на то, что в обороне он прибавил за этот год, нужно еще работать над принятием решений, когда активизироваться или сыграть агрессивно.

В целом, Иричек, возможно, не так уверен в себе, как Шимон Немец, но его потенциал может быть таким же высоким.

7. Йоаким Кемелл, Финляндия

Правый крайний, ЮП (Финляндия). В сезоне-2021/22: 39 игр, 23 (15+8) очка

Рейтинги:

#2 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Европе)

#7 – Маккензи/TSN

#9 – Sportsnet

#10 – EliteProspects.com

#7 – Консолидированный

Кемелл – результативный вингер, показавший впечатляющие успехи в первой половине сезона, а затем потерявший позиции из-за травм.

У него один из лучших бросков на этом драфте. Отдельные скауты выражали мысль, что у него уже бросок уровня НХЛ.

Кроме того, Йоаким владеет более совершенными навыками игры с шайбой, которые позволяют ему обыгрывать защитников один на один и создавать себе больше возможностей для взятия ворот.

«Он привносит мастерство и скорость в свои смены, демонстрируя способность двигать шайбу и создавать моменты для себя и своих партнеров. Кемелл может очень хорошо пасовать, но бросок – его главное оружие, – пишет Кори Пронман, обозреватель The Athletic. – Ему не хватает габаритов, но он играет жестко, не боясь физически атаковать, чтобы отыграть шайбу или принять удар. Он позиционируется как очень хороший вингер из топ-6, который забьет много голов в НХЛ».

Йоаким активно блокирует клюшку соперника в форчеке, но, если проигрывает, иногда неоправданно машет своей клюшкой.

Точки роста: взрывная сила и игра в зоне защиты.

Некоторые скауты отмечают, что Йоакиму не хватает взрывной силы, что не дает ему большой свободы движения, когда игра идет на ограниченном пространстве. Это важный компонент для НХЛ, и его нужно обязательно прокачивать.

У Кемелла отрицательный показатель полезности в финской лиге, но здесь есть тот самый контекст, который не должен ускользать от внимания. Йоаким играет на взрослом уровне с 17 лет, и при его скромных габаритах освоить игру в обороне не так просто. Но это значит есть куда расти.

В целом же Кемелл здорово играет в зоне атаки и может стать отличным бомбардиром на следующем уровне с потолком в топ-6.

8. Юнатан Леккеримяки, Финляндия

Правый крайний, «Юргорден» (Швеция). В сезоне-2021/22: 26 игр, 9 (7+2) очков

Рейтинги:

#6 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Европе)

#8 – Маккензи/TSN

#10 – Sportsnet

#18 – EliteProspects.com (!)

#8 – Консолидированный

Техничный правый крайний, обладающий прекрасным броском как с кистей, так и с ходу. Активный и в меру динамичный, нацеленный на ворота, он часто идет на сближение с вратарем, что дает Юнатану отличную характеристику в глазах скаутов. Такой игрок будет активен на подборах шайбы и сможет создавать угрозу в слоте – то, что нужно для успешной игры в НХЛ.

Финн обладает отличной реакцией: в ситуациях, когда нужно быстро принять решение, он без промедления делает передачу, бросок или идет к воротам на добивание.

Умение находить свободные зоны также входит в число важных навыков для плотной игры на высшем уровне. Играя справа, он на скорости выкатывается в свободную зону, предлагая партнерам варианты продолжения.

Игра без шайбы, конечно, требует доработки (как и у всех проспектов в силу возраста), но Леккеримяки, похоже, прекрасно осознает, что верный выбор позиции помогает ему реализовывать моменты.

Объем катания не очень большой. В его случае это не минус, а особенность стиля, так как Юнатан компенсирует движение правильной позиционной игрой. Именно эта особенность позволила ему быстро адаптироваться к скоростям шведской лиги.

Точки роста: физические кондиции и игра в обороне.

Леккеримяки не обладает внушительными габаритами, и ему еще предстоит набрать массу. Вместе с тем, уже сейчас он демонстрирует зрелую игру для своих 17 лет и в целом качественно сформирован без явных недостатков.

Игра в обороне – слабое место, но во многом из-за выраженной нацеленности на ворота. Юнатану предстоит это исправить, но смена ярко атакующего стиля в сторону сбалансированного может задержать его развитие. Хотя возможность получить отличного игрока в перспективе стоит того, чтобы подождать.

9. Мэттью Савой, Канада

Центрфорвард, «Виннипег Айс» (WHL). В сезоне-2021/22: 65 игр, 90 (35+55) очков

Рейтинги:

#4 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Северной Америке)

#9 – Маккензи/TSN

#6 – Sportsnet

#9 – EliteProspects.com

#6 – Консолидированный

Мэттью Савой высоко котируется на драфте в основном благодаря своей скорости и высокому хоккейному IQ. Динамичный и компактный, с отличным катанием, Савой не боится брать игру на себя и идет в отбор всегда, когда есть такая возможность.

«Он закончил сезон с 90 очками, заняв седьмое место в бомбардирской гонке WHL. Мэттью делает других игроков лучше и понимает, что такое командная работа. У многих игроков есть талант, но у него ум тренера», – дал краткую характеристику Росс Коэн, обозреватель EliteProspects.com.

Савой отыграл большую часть матчей на позиции центра, но, по его собственным словам, чувствует себя комфортно и с краю. Его подвижность позволяет активно играть по всей площадке и оказывать давление на соперника.

Контроль шайбы – вот к чему стремится этот парень. Кроме того, весь сезон-2021/22 он прогрессировал на вбрасываниях и поднял статистику с 47% до 52%. Очевидно, этот навык он прокачивает с прицелом на будущее.

Такой универсализм должен помочь Мэттью в карьере, поскольку он недостаточно хорош без шайбы. В юниорских лигах Савой доминирует благодаря агрессии, скорости и давлению. Но он не ищет свободный лед и рассчитывает в основном на свои пробивные качества, отчего манера игры выглядит слишком прямолинейной. Во взрослом хоккее ему не дадут так легко проходить зоны с шайбой и будут прессинговать намного активнее.

Савой стремится решить эту задачу: «С моими размерами и скоростью, я довожу хит до конца, и делаю это агрессивно. Я не боюсь заходить в углы и сражаться. Я не хитую всех подряд, но мне нравится думать, что я довольно сильный парень, – говорит Савой. – Я думаю, что смогу постоять за себя. Нужно играть быстро, избегать силовых приемов от более крупных игроков. Знать, где противники. Знать, где давление, и уметь выходить из-под него. Это области, которым я уделяю большое внимание, будучи маленьким парнем».

Если Мэттью не удастся в НХЛ заиграть в центре, вполне возможно, он будет играть крайнего нападающего-плеймейкера по образцу Митчелла Марнера или Артемия Панарина (правда, это только ориентир, он пока очень далек от этого уровня). В последние годы таких игроков становится все больше.

Точки роста: бросок и позиционная игра.

Его бросок не отличается силой и качеством. Как ни странно, при такой результативности (1,39 очка в среднем за игру в прошедшем сезоне WHL) его техника броска выглядит несколько неуклюже. При этом Мэттью уделяет много времени для развития этого компонента. В основном работает над точностью и старается тренировать броски с разных углов.

«Хорошо быть многогранным бомбардиром. В моем наборе много инструментов, – говорит Савой. – Очень важно иметь ряд возможностей в зоне нападения. У вас не всегда будет наилучший шанс забить, и вы должны быть готовы отдать пас или бросить и посмотреть, какие еще есть варианты».

Мэттью трезво оценивает свои возможности и, пожалуй, сам дает наиболее точную характеристику своих сильных сторон. Потенциал роста в качестве центра действительно ограничен по совокупности навыков и габаритов, поэтому он сконцентрировал усилия на том, что ему поможет продвинуться на профессиональном уровне.

10. Марко Каспер, Австрия

Центрфорвард, «Регле» (Швеция). В сезоне-2021/22: 46 игр, 11 (7+4) очков

Рейтинги:

#5 – Центральное скаутское бюро НХЛ (по Европе)

#10 – Маккензи/TSN

#8 – Sportsnet

#12 – EliteProspects.com

#17 – Консолидированный

Каспер провел на профессиональном уровне больше игр, чем многие другие хоккеисты этого драфта. И, что важно, Марко прекрасно чувствует себя во взрослом хоккее.

Хладнокровие, атлетизм, скорость и хороший пас помогли молодому австрийцу закрепиться в составе лидера шведского чемпионата.

Скотт Уилер из The Athletic незадолго до драфта-2022 отметил сильные стороны Каспера: «Мне нравится его терпение, когда он с шайбой. Марко не уклоняется от попыток обыграть соперника или подождать партнеров (будь то смена игроков или перегруппировка), и у него очень низкий порог паники».

При этом он способен играть как в центре, так и на фланге. Это двусторонний форвард, который полезен во всех зонах. Марко не стоит на месте, а идет в свободное пространство, создавая возможность для контроля шайбы и продолжения атаки. Но наилучшую эффективность Каспер демонстрирует вблизи ворот.

С самых первых дней в SHL Каспер использовал свое катание, чтобы быть конкурентоспособным. Мало того, что он умеет играть на скорости, он умеет также диктовать темп. В дополнение к своей чистой скорости, австриец может использовать габариты (а они у него приличные – 187/85), чтобы создавать хаос у ворот соперника и закрывать видимость вратарю.

Это невероятно трудолюбивый игрок. Он демонстрирует большой объем катания и активную игру за воротами. Старается занести шайбу вглубь зоны атаки и наиболее комфортно чувствует себя перед воротами. Такой настрой должен помочь ему на пути в НХЛ.

Точки роста: единоборства у бортов, броски и креативность.

В борьбе у бортов Марко первым делом старается избавиться от шайбы, протолкнув ее в сторону партнера. Это помогает в ряде случаев сохранить контроль, но при этом Каспер не пытается выиграть борьбу. Это тревожный знак в глазах скаутов, которые предпочитают видеть игроков способных бороться за шайбу, а не только кататься с ней.

Броски Каспер в основном наносит из зон ближнего и дальнего слота – 55% от их общего количества, что и отражает его стиль. В то же время его игре не хватает вариативности в атаке: часто он действует однообразно.

«В лучшем случае он работает как центр второго звена, в худшем – как третьего», – писал Маккензи о Каспере этой весной.

Каспер – игрок с хорошо сбалансированным миксом навыков и физических кондиций. Он готов играть на взрослом уровне уже сейчас, с некоторыми ограничениями (в SHL он проводил на льду в среднем чуть больше 14 минут).

Марко здорово двигает шайбу, исходя из текущей игровой ситуации, но недостаток креатива на более высоком уровне скажется на его эффективности. И здесь ему нужно прибавить, чтобы стать по-настоящему конкурентоспособным.

*****

Шейн Райт уже несколько лет считается фаворитом этого драфта. Ему был предоставлен исключительный статус в лиге Онтарио:в сезоне-2019/20 он стал лишь шестым 15-летним парнем, которому было разрешено в ней играть. Среди прочих – звезды НХЛ Коннор Макдэвид и Джон Таварес.

Но по мере приближения драфта возникли сомнения в том, что Райт действительно тянет на первый номер. Он не считается потенциальным франчайз-игроком, как Макдэвид или Мэттьюс. Оказалось, что в этом возрасте есть и более талантливые ребята – вроде словацкого вингера Юрая Слафковски, американского центра Логана Кули или защитников Иржичека и Немеца.

Но в любом случае, уже через несколько часов мы узнаем, что на этот счет думают руководители клубов НХЛ. А через несколько лет – насколько они оказались правы в своих оценках.

Фото: East News/Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP; globallookpress.com/Geoff Robins/Keystone Press Agency, IMAGO/Vesa Moilanen, Mathias Bergeld/Keystone Press Agency, Jari PestelacciJP/Keystone Press Agency, Simon Hastegard/Keystone Press Agency, Kalle Parkkinen/Newspix24, Jaroslav Svoboda/CTK, Frank Gunn/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Codie McLachlan / Stringer