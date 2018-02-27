Замороженные крылышки

Евросезон для «Спартака» закончен, но уже сегодня красно-белые продолжат борьбу за победу в Кубке России. На стадии 1/4 финала соперником будут «Крылья Советов». Уже до начала встречи вокруг нее преобладает нездоровая атмосфера. В день матча по сообщениям синоптиков погода будет далеко не самая футбольная – в районе -17 градусов. «Спартак» предлагал перенести матч в Сочи, Краснодар или Москву, причем Леонид Федун сказал, что клуб готов был понести все издержки. Но «Крылья» не просто отказались, их представители заявили, что «Спартак» так официально и не обращался с предложением о переносе. Но даже если «Спартак» не предлагал перенести игру в другое место или на другую дату официально, о чем думают в самарском клубе? При том, что посещаемостью «Крылья Советов» и так в этом сезоне похвастаться не могут, верить в то, что в такую погоду, пусть и на «Спартак», будет большая аудитория – верх наивности. Или упёртости. Руководство самарского клуба не думает и о тех людях, которые всё же придут на стадион.

Непосредственно о матче. В матчах Кубка России «Спартак» и «Крылья» встречались дважды и оба раза спартаковцы одержали победу. Что самое интересное, в обеих встречах отличался нынешний тренер «Крылышек» Андрей Тихонов. Но ты было давно. Сейчас же, я думаю, ещё свежи воспоминания о матче с самарцами 1 декабря 2016 года, когда наша команда в таких же непростых погодных условиях уступила «Крыльям» со счетом 0:4. Тренировал, правда, тогда команду Вадим Скрипченко.

Что же представляют собой «Крылья Советов» на данный момент. Третье промежуточное место в ФНЛ с отставанием в 5 очков от лидера. Наименьшее количество пропущенных мячей в лиге. Слаженными и качественными действиями в обороне самарцы отличились и на недавно прошедшем Кубке ФНЛ, где, кстати, в матче за 5 место подопечные Тихонова победили «Спартак-2». В команде собраны опытные игроки, имеющие опыт выступления в Премьер-лиге: Гаджибеков, Ятченко, Бурлак, Корниленко, Ткачук. Конечно, всё это далеко не звёзды, но вместе они создают боеспособную, качественную команду, способную доставить проблемы любому сопернику.

Касательно состава на игру. Место в воротах наверняка займет Конюхов. Оборонительная тройка, скорее всего, будет состоять из Ивана Таранова, Георгия Зотова и Тараса Бурлака, пополнившего состав самарцев зимой. Бурлак наверняка сможет усилить оборону самарской команды и добавит вариативности игре: учитывая его неплохую игру ногами, выход из обороны через пас теперь ещё чаще будет присутствовать в игре «Крыльев». К слову, игра самарцев и так не состояла из однообразных забросов вперёд на «столба», «Крылья» неплохо комбинируют и Андрей Тихонов, конечно, старается привить знакомый и близкий для себя стиль контроля мяча и игру через пас.

Фланги будут отданы, скорее всего, Ятченко и Гаджибекову, игра которых полностью отвечает современным реалиям. Они закрывают всю бровку и весь матч играют активно и настырно, помогая не только обороне, но и атаке. В центре поля выделим интересного молодого опорника Олега Ланина. Незаметный герой, который уже сейчас является одним лидеров самарского клуба и входит в список тех, кого Евгений Бушманов готов вызвать в состав молодёжной сборной. Пару ему в центре полузащиты, предположительно, составит перешедший зимой Владислав Кулик. Футболист, который так же прекрасно вписывается в видение игры Андрея Тихонова и наверняка во второй части сезона будет часто выходить в основе.

«Крылья» чаще всего играют в два нападающих и ударную пару в этом матче, скорее всего, составят Ткачук и Корниленко, которые отлично дополняют друг друга. Мощный и пробивной белорус отлично цепляется за верховые мячи и обладает голевым чутьём, а быстрый и техничный Ткачук, который умело выводит партнеров на ударные позиции, неплохо атакует вторым темпом. Тем не менее, в условиях февральского поля и погоды, я думаю, акцент в игре «Крыльев» всё же будет смещён в сторону упрощения игры, и в основном будут использоваться забросы вперёд на Корниленко, сами же самарцы будут играть вторым номером.

Что касается нашей команды, то лазарет травмированных игроков пополнил Сердар Таски с растяжением мышц живота. Получается, что к старту возобновления чемпионата мы потеряли основную пару защитников, с которой заканчивали прошлый чемпионат и начинали нынешний. Пару центральных защитников составят, скорее всего, Кутепов и Максимович. Так, после травм Джикии и Таски, вариантов у Массимо Карреры почти не осталось, а учитывая непростые погодные условия их умение играть на втором этаже очень пригодится. Место в воротах, похоже, после «шоу», устроенного в Лиги Европы Артёмом Ребровым, займёт Александр Селихов. Всё же это основной наш вратарь, и своей игрой и невероятным сейвом, сделанным в начале первого тайма ответного матча с испанской командой, он только это подтвердил.

Есть ощущения, что Каррера не станет ничего менять даже в кубковом матче и выпустит сильнейший на его взгляд состав с поправкой на травмы. Единственное, хотелось бы увидеть на поле Рассказова на фланге Дмитрия Комбарова. Молодой спартаковец неплохо проявил себя на сборах, и я надеюсь, что в матче Кубка ему дадут шанс.

В центре поля матч, наверняка, опять начнёт Марио Пашалич. Газон для игры Фернандо вряд ли будет подходить, а Пашалич выглядит более предпочтительным вариантом для игры с позиции силовой игры. Глушаков и Ханни будут его напарниками по центру поля. Промес и Зобнин наверняка займут места на флангах. Единственное, Ханни всё же может быть не готов к таким погодным условиям, и тогда место на фланге может занять Мельгарехо, а Зобнин уйдёт в центр. Впереди, скорее всего, выйдет Луис Адриано, который уже успел пошутить на счёт погоды, выходя из самолета в Самаре и в очередной раз доказал свою нескончаемую позитивность.

Ввиду того, что «Крылья» будут максимально заряжены на матч со «Спартаком», учитывая фактор погодных условий и не лучшее качество поля, нас ожидает очень интересный и захватывающий матч. Вряд ли будет забито большое количество мячей, и многое будет зависеть от того, кто первый пропустит, но я всё же рискну поставить на победу спартаковцев со счётом 2:1.

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