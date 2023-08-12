11 комментариев

Криштиану Роналду только что сделал дубль в финале и выиграл арабский Кубок чемпионов: сделал дубль и принес победу над «Аль-Хилалем» Малкома (у него ассист).

Точно пора разобраться, в каких турнирах участвуют команды из Саудовской Аравии, тем более параллельно начинается чемпионат страны.

Местная Лига чемпионов, внутренние кубки и все остальное – в нашем путеводителе по новому миру Карима Бензема, Садио Мане, Нголо Канте, Малкома и другим звезд.

Чемпионат Саудовской Аравии: классика в два круга

Тут все просто. Сезон по системе «осень-весна», 18 команд, три худшие вылетят.

Чемпионат продлится до 27 мая 2024-го, каждый сыграет по 34 матча.

В Саудовской Аравии есть пять уровней: Про-лига и дивизионы с первого по четвертый. В первом тоже можно встретить знакомые имена – Ола Джон, Альваро Гонсалес, тренер Робби Фаулер. Но все звезды сосредоточены в Про-лиге.

Кубок короля: всего четыре раунда и финал. Только для двух верхних дивизионов (и то не целиком)

Название – как в Испании, но принципы другие. Например, тут нет совсем маленьких команд из низших лиг.

В сезоне-2023/24 берут 32 команды – 18 из элитной Про-лиги, еще 14 – из первого дивизиона. В первой лиге вообще-то 18 клубов, но в Кубок не попали четыре новичка, которые только что поднялись из второго дивизиона. Из тех, кто вышел наверх, в Кубок короля прошел только лучший из промоушн-компании – «Аль-Наджма».

Система в турнире простая: плей-офф, начиная с 1/16 финала. Ранее кубок разыгрывали только 16 команд Про-лиги – был плей-офф с 1/8 финала. Сейчас подключили команды на ступень ниже.

Турнир начнется 24 сентября, финал проведут в мае 2024-го.

Суперкубок Саудовской Аравии: Финал четырех по примеру Испании

Раньше трофей разыгрывали просто за один матч, а турнир-2022 (прошел в январе 2023-го) расширили до четырех команд. По испанскому примеру, он наглядный: Суперкубок Испании уже три раза провели в формате Финала четырех именно в Саудовской Аравии.

Там два полуфинала и финал. В первом розыгрыше такого формата «Аль-Наср» с Роналду проиграл в полуфинале будущему обладателю «Аль-Иттихаду».

В саудовский Суперкубок-2023 попадали чемпион и серебряный призер прошлого сезона Про-лиги («Аль-Иттихад» и «Аль-Наср»), а также финалисты Кубка короля («Аль-Вахда» из Мекки и «Аль-Хилаль»). «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Вахдой», а «Аль-Наср» – с «Аль-Хилалем».

Точных дат пока нет.

Лига чемпионов Азии: четыре команды из СА сейчас, дальше – меньше

Азиатская Лига чемпионов устроена совсем не так, как в Европе. Континент большой, далеко не все клубы богатые, поэтому там есть разделение на зоны: по пять групп в Восточной и Западной.

На Востоке самое большое представительство у Южной Кореи и Японии (три команды в группе, одна в последнем раунде отбора), Китая и Таиланда (две в группе, две в отборе), на Западе – как раз у Саудовской Аравии и Ирана, а также у Катара и Узбекистана.

Из саудовцев в новом сезоне ЛЧ сыграют чемпион «Аль-Иттихад», обладатель Кубка-2022/23 «Аль-Хилаль» и победитель Кубка-2021/22 «Аль-Фейха». А в квалификации кому-то предстоит попасть на Роналду и «Аль-Наср». Соперником его станет или «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, или «Аль-Ведат» из Иордании, сыграют 22 августа.

Да, в азиатскую ЛЧ попадают не только чемпионы, но и победители кубков у стран с большими квотами – как у Саудовской Аравии. Групповой этап всего рассчитан на 40 команд в 10 группах, в плей-офф выходят 10 победителей групп и шесть лучших со вторых мест (по три с Запада и Востока).

Групповой этап начнется в сентябре. Даты, кстати, совпадают с лигочемпионскими в Европе.

В сезоне-2024/25 ЛЧ реорганизуют, от Саудовской Аравии попадут в группу три команды – две лучшие из чемпионата плюс победитель Кубка.

Кубок АФК – аналог Лиги Европы. Но не совсем и без саудовцев

Команды из сильнейших азиатских чемпионатов в Кубке АФК не участвуют – это розыгрыш для лиг послабее.

Побеждают в нем команды из Кувейта, Ирака, Иордании, Сирии, Бахрейна и других менее заметных стран.

Важное отличие от Европы: в Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА играют клубы из всех ассоциаций, в отличие от Кубка АФК в Азии. По силе клубы из Кубка АФК слишком отстают от ведущих в Азии, поэтому играть против них нет мотивации. Так что у саудовских клубов есть только ЛЧ

Арабский Кубок чемпионов, который только что разыграли. А это что такое?

Это еще один международный турнир, названный в честь короля Саудовской Аравии Салмана (официальное название – Клубный кубок имени короля Салмана). Он скоротечный и летний.

Правда, из-за реформ и перестроений его проводят без четкого графика: например, предыдущий трофей разыграли в 2020-м, до этого – в 2019-м, 2017-м, 2013-м и 2009-м.

Тут смешаны команды из Азии и Африки, нынешний розыгрыш изначально охватывал 37 стран: от Марокко, Алжира и Туниса до ОАЭ, Сирии, Иордании, Палестины, Судана и Коморских островов.

После матчей квалификации остается 16 команд в четырех группах по четыре клуба, каждый с каждым играет по матчу, в четвертьфинал выходит по два лучших. От Саудовской Аравии в нем участвовали четыре первые команды прошлого сезона – «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Шабаб».

Финал получился чисто саудовским.

Резюме: где и когда смотреть на Роналду, Бензема и остальных?

Суммируем:

• «Аль-Наср» с Роналду, Брозовичем и Фофана: сыграет еще в четырех турнирах – чемпионате (стартовал), Кубке короля (начало в сентябре), Суперкубке (пока неясно, когда именно) и квалификации азиатской ЛЧ (22 августа).

• «Аль-Иттихад» с Бензема, Канте и Фабиньо: впереди те же четыре турнира – чемпионат, Кубок, Суперкубок, группа ЛЧ.

• «Аль-Хилаль» с Малкомом, Невешем, Кулибали и Милинковичем-Савичем: аналогично.

• «Аль-Шабаб» с Банегой: чемпионат и Кубок СА.

• «Аль-Фейха» сыграет в ЛЧ, «Аль-Вахда» – в Суперкубке. Плюс у них чемпионат и Кубок.

• «Аль-Иттифак» с Хендерсоном и Дембеле во главе с Джеррардом, а также на «Аль-Ахли» с Менди, Фирмино, Марезом и Сен-Максименом можно посмотреть только в чемпионате и Кубке.

Фото: Yoshio Tsunoda, Nikku/Global Look Press; instagram/cristiano, ittihadclub.sa; East News/AFP