84 комментария

У «Челси» появился новый главный тренер. Фрэнк Лэмпард! Контракт с ним рассчитан до конца сезона.

И сразу куча вопросов: а что с переговорами с Нагельсманном? А зачем Луис Энрике прилетал в Лондон? Почему вдруг вернулся Лэмпард?

Структурируем главные новости.

Новый союз Лэмпарда и «Челси» – краткосрочный. Он выгоден клубу

«Челси» 2 апреля уволил Грэма Поттера, но руководство клуба не подготовило моментальную замену. По информации The Athletic, владельцы «Челси» хотят внимательно изучить каждого кандидата, прежде чем решить (о конкретных фамилиях – ниже). Инсайдеры уверены: на это потребуется несколько недель, а новый тренер будет назначен по окончании сезона.

Несмотря на то, что некоторые кандидаты готовы возглавить клуб уже в ближайшее время, Тодд Боули и Бехдад Эгбали хотят посвятить анализу больше времени – они уже обожглись с Поттером, которого назначили через несколько дней после увольнения Томаса Тухеля.

Пока Поттера меняет его ассистент Бруно Сальтор. Мигель Делэйни из Daily Mail уверен: у игроков «Челси» сложилось впечатление, что испанец не готов довести команду до конца сезона. Сальтор хочет остаться в тренерском штабе Поттера, а для этого ему нужно покинуть клуб.

Еще руководство «Челси» считает, что к матчам с «Реалом» в ЛЧ команду должен подвести более опытный тренер. Сальтор, по его собственным признаниям, впервые участвовал в выборе стартового состава на игру против «Ливерпуля», что само по себе не солидно. Лэмпард же дважды выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.

«Челси» получит не только тренера на оставшиеся два месяца, но и частично вернет поддержку фанатов. Не секрет, что болельщики не в восторге от решений Боули: резкое увольнение Тухеля, провальное назначение Поттера и раздутый состав вынуждают фанатов сомневаться в руководстве. Лэмпард – любимец публики. Фабрицио Романо сообщил, что к тренерскому штабу Фрэнка готов присоединиться и Джон Терри. Эшли Коул и Джо Эдвардс, ассистенты Лэмпарда в «Эвертоне», тоже могут прийти в «Челси» вместе с Фрэнком.

В руководстве явно рассчитывают, что штаб из Лэмпарда, Коула, Эдвардса и Терри эмоционально встряхнет команду. С Сальтором ждать подобного сложно: ассистент Поттера открыто заявлял о продолжении философии Грэма. Матч против «Ливерпуля» это лишь подтвердил. А еще зародил первые слухи о Лэмпарде: Фрэнка заметили в президентской ложе «Стэмфорд Бридж».

А зачем это Лэмпарду?

Кажется, двухмесячная командировка может навредить амбициям Фрэнка.

Есть два ответа. Первый – романтичный: легенда «Челси» всем сердцем любит клуб и готов помочь команде в непростой период.

Второй – про амбиции (и тоже с нотками романтики). Фрэнк может показать ту самую гибкость, которой славился его «Челси» в сезоне-2019/20. В идеальном мире Лэмпард выиграет для «Челси» Лигу чемпионов, после чего его наверняка захотят несколько клубов. Если Ди Маттео смог, то почему не сможет Фрэнк? Нет ничего невозможного!

Долгосрочный план «Челси» с назначением Лэмпарда не меняется

Фабрицио Романо уверен – «Челси» продолжает поиск нового главного тренера. Основными кандидатами называют Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике. Оба уже провели первоначальные переговоры с «Челси». Романо называет фаворитом Нагельсманна.

По данным корреспондента немецкого Sky Sports Флориана Плеттенберга, Нагельсманн был готов приступить к работе уже на этой неделе. Но руководство «Челси» поставило под сомнение скорый переезд.

Во-первых, из-за возраста – Нагельсманну 35 лет, он младше Тиаго Силвы. Когда тренер топ-клуба моложе некоторых игроков, есть неуверенность в том, сможет ли он с ними справится. Во-вторых, «Челси» хочет детально изучить причины отставки Нагельсманна в «Баварии». И все же именно Юлиан остается фаворитом, а Бехдад Эгбали лично заинтересован в кандидатуре немца.

Переговоры с Энрике тоже прошли продуктивно: испанец прилетал в Лондон на личную встречу. Делэйни утверждает: руководство оказалось под впечатлением от идей Энрике – Луис предложил выстроить высокоинтенсивный футбол, который задействует большинство молодых футболистов.

В шорт-листе «Челси» есть и другие кандидаты: Оливер Гласнер («Айнтрахт»), Рубен Аморим («Спортинг»), Маурисио Почеттино (без работы) и Лучано Спалетти («Наполи»). Правда, по заверениям Мэтта Лоу из The Telegraph, практически наверняка «Челси» выберет Энрике или Нагельсманна.

Что требуется от нового тренера «Челси»: продление игроков, стратегия и статус

У руководства «Челси» есть ряд требований к кандидатам. Приоритет тем, кто уже работал в топ-клубах.

Еще один важный момент – стратегия. «Челси» хочет понять, как много придется менять под нового тренера. По информации Романо, руководство хочет отойти от массовых закупок: «Челси» готов приобрести 3-4 игроков летом, при этом поняв, кого из футболистов текущего состава можно продать.

Продление контрактов с ключевыми футболистами – тоже вопрос, который ставится перед кандидатами. Контракты Мэйсона Маунта и Матео Ковачича истекают летом 2024-го. Если они будут нужны новому тренеру, то руководство готово к переговорам. Если нет, они будут выставлены на продажу летом.

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Кажется, от союза Лэмпарда и «Челси» могут выиграть все. Фрэнк получил уникальную возможность реанимировать карьеру, а клуб – дополнительное время для обсуждения всех важных деталей со следующим тренером.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Ryan Pierse, Clive Rose; globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa, Siu Wu/Siu Lau