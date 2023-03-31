84 комментария

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😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

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У «Челси» появился новый главный тренер. Фрэнк Лэмпард! Контракт с ним рассчитан до конца сезона.

И сразу куча вопросов: а что с переговорами с Нагельсманном? А зачем Луис Энрике прилетал в Лондон? Почему вдруг вернулся Лэмпард?

Структурируем главные новости.

Новый союз Лэмпарда и «Челси» – краткосрочный. Он выгоден клубу

«Челси» 2 апреля уволил Грэма Поттера, но руководство клуба не подготовило моментальную замену. По информации The Athletic, владельцы «Челси» хотят внимательно изучить каждого кандидата, прежде чем решить (о конкретных фамилиях – ниже). Инсайдеры уверены: на это потребуется несколько недель, а новый тренер будет назначен по окончании сезона.

Несмотря на то, что некоторые кандидаты готовы возглавить клуб уже в ближайшее время, Тодд Боули и Бехдад Эгбали хотят посвятить анализу больше времени – они уже обожглись с Поттером, которого назначили через несколько дней после увольнения Томаса Тухеля.

Пока Поттера меняет его ассистент Бруно Сальтор. Мигель Делэйни из Daily Mail уверен: у игроков «Челси» сложилось впечатление, что испанец не готов довести команду до конца сезона. Сальтор хочет остаться в тренерском штабе Поттера, а для этого ему нужно покинуть клуб.

Еще руководство «Челси» считает, что к матчам с «Реалом» в ЛЧ команду должен подвести более опытный тренер. Сальтор, по его собственным признаниям, впервые участвовал в выборе стартового состава на игру против «Ливерпуля», что само по себе не солидно. Лэмпард же дважды выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.

«Челси» получит не только тренера на оставшиеся два месяца, но и частично вернет поддержку фанатов. Не секрет, что болельщики не в восторге от решений Боули: резкое увольнение Тухеля, провальное назначение Поттера и раздутый состав вынуждают фанатов сомневаться в руководстве. Лэмпард – любимец публики. Фабрицио Романо сообщил, что к тренерскому штабу Фрэнка готов присоединиться и Джон Терри. Эшли Коул и Джо Эдвардс, ассистенты Лэмпарда в «Эвертоне», тоже могут прийти в «Челси» вместе с Фрэнком.

В руководстве явно рассчитывают, что штаб из Лэмпарда, Коула, Эдвардса и Терри эмоционально встряхнет команду. С Сальтором ждать подобного сложно: ассистент Поттера открыто заявлял о продолжении философии Грэма. Матч против «Ливерпуля» это лишь подтвердил. А еще зародил первые слухи о Лэмпарде: Фрэнка заметили в президентской ложе «Стэмфорд Бридж».

А зачем это Лэмпарду?

Кажется, двухмесячная командировка может навредить амбициям Фрэнка.

Есть два ответа. Первый – романтичный: легенда «Челси» всем сердцем любит клуб и готов помочь команде в непростой период.

Второй – про амбиции (и тоже с нотками романтики). Фрэнк может показать ту самую гибкость, которой славился его «Челси» в сезоне-2019/20. В идеальном мире Лэмпард выиграет для «Челси» Лигу чемпионов, после чего его наверняка захотят несколько клубов. Если Ди Маттео смог, то почему не сможет Фрэнк? Нет ничего невозможного!

Долгосрочный план «Челси» с назначением Лэмпарда не меняется

Фабрицио Романо уверен – «Челси» продолжает поиск нового главного тренера. Основными кандидатами называют Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике. Оба уже провели первоначальные переговоры с «Челси». Романо называет фаворитом Нагельсманна.

По данным корреспондента немецкого Sky Sports Флориана Плеттенберга, Нагельсманн был готов приступить к работе уже на этой неделе. Но руководство «Челси» поставило под сомнение скорый переезд.

Во-первых, из-за возраста – Нагельсманну 35 лет, он младше Тиаго Силвы. Когда тренер топ-клуба моложе некоторых игроков, есть неуверенность в том, сможет ли он с ними справится. Во-вторых, «Челси» хочет детально изучить причины отставки Нагельсманна в «Баварии». И все же именно Юлиан остается фаворитом, а Бехдад Эгбали лично заинтересован в кандидатуре немца.

Переговоры с Энрике тоже прошли продуктивно: испанец прилетал в Лондон на личную встречу. Делэйни утверждает: руководство оказалось под впечатлением от идей Энрике – Луис предложил выстроить высокоинтенсивный футбол, который задействует большинство молодых футболистов.

В шорт-листе «Челси» есть и другие кандидаты: Оливер Гласнер («Айнтрахт»), Рубен Аморим («Спортинг»), Маурисио Почеттино (без работы) и Лучано Спалетти («Наполи»). Правда, по заверениям Мэтта Лоу из The Telegraph, практически наверняка «Челси» выберет Энрике или Нагельсманна.

Что требуется от нового тренера «Челси»: продление игроков, стратегия и статус

У руководства «Челси» есть ряд требований к кандидатам. Приоритет тем, кто уже работал в топ-клубах.

Еще один важный момент – стратегия. «Челси» хочет понять, как много придется менять под нового тренера. По информации Романо, руководство хочет отойти от массовых закупок: «Челси» готов приобрести 3-4 игроков летом, при этом поняв, кого из футболистов текущего состава можно продать.

Продление контрактов с ключевыми футболистами – тоже вопрос, который ставится перед кандидатами. Контракты Мэйсона Маунта и Матео Ковачича истекают летом 2024-го. Если они будут нужны новому тренеру, то руководство готово к переговорам. Если нет, они будут выставлены на продажу летом.

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Кажется, от союза Лэмпарда и «Челси» могут выиграть все. Фрэнк получил уникальную возможность реанимировать карьеру, а клуб – дополнительное время для обсуждения всех важных деталей со следующим тренером.

Шутки про квиддич в раздевалке, нелогичный выбор состава и слабые интервью: как Поттер провалился в «Челси»

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Ryan Pierse, Clive Rose; globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa, Siu Wu/Siu Lau

84 комментария

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Denis242424
Тут всё понятно. Доиграют сезон. И он активно будет напрашиваться на продление. Думаю, что это у него получится.
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zurik
Ответ Павел Аникеев
Лэмпард скорее всего согласился из-за достаточно иллюзорного, но все-таки шанса, выиграть ЛЧ. Да впереди Реал, но игроки у Челси вполне топовые, и досрочно предсказать победителя в этой паре, особенно с учетом определенной встряски в составе лондонцев, сейчас наверное невозможно. На чемпионат можно смело "забить" и бросить на битву с Реалом буквально все ресурсы. При таком раскладе, можно поймать "журавля в небе".
Вряд ли начинающий тренер, коим является Лэмпс, приходит в Челси с целью прям взять ЛЧ. Лемпс щас в таком положении, что еще 1-2 провала - и всё, не состоится его карьера тренера, наверняка выпадет из обоймы тренеров которых рассматривают приличные клубы. У него щас задачи гораздо более скромные - хоть как то наладить игру, сумеь выстроить какой то стиль, как тренеры манчестерских клубов, главное - доказать себе и всем остальным что из него получится тренер. А после этого можно и об ЛЧ помечтать.
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Kien_6
Ну не знаю даже!!!
Лэмпард не справился в Эвертоне , сомневаюсь , что у него получится что-то в Челси за такой короткий промежуток времени.
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Misha Ivankov
Ответ Konstantin Svischov
Легенда возвращается! Удачи ему. Считаю, он очень даже неплохо проявил себя в первый заход, учитывая обстоятельства (уход Азара, трансферный бан): подтянул молодежь, которая теперь играет ключевые роли, вышли в финал кубка, входили а четверку, из группы ЛЧ вышли оба раза
Ещё на его багаже Тухель выиграл лигу чемпионов.
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Денис Давыдов
Ответ Павел Храмов
Челси от этого назначения не выигрывает ничего. Клубу нужен новый постоянный главный тренер — чтобы прекратить хаос на тренерском мостике и чтобы у нового тренера было как можно больше времени на знакомство с игроками и подготовку к летней чистке состава. С назначением Лэмпарда (при всем уважении к Фрэнку — тут вопросы вообще не к нему) этот хаос официально продлевается на 2 месяца и ничего хорошего это не принесет. Единственный вариант, при котором такое было бы логично — если параллельно с назначением Фрэнка было бы объявлено о назначении нового тренера, например, с 1 июля (например, потому, что выбрали Энрике, но он готов приступить только летом и клуб с этим согласился). Но откладывание решения вопрос с назначением нового тренера не несет в себе ничего хорошего. Причина, мол, владельцам надо больше времени, чтобы оценить кандидатов — бред. Окей, не надо принимать решение за секунду, но у вас есть время провести собеседования, оценить проекты, пообщаться и за пару дней принять решение. Не надо горячиться, окей, но между размышлениями в течение 5 дней и в течение месяца уже не будет никакой разницы. Вы все равно не сможете предусмотреть все: может, токсики Боули и Нагельсманн поссорятся через месяц, а может, станут лучшими друзьями — пока не попробуете, не узнаете. Раздумья в течение 2 месяцев не дадут ответов на все вопросы и никак не увеличат шансы сделать правильный выбор. Так что решение крайне странное.
Плюсую, хоть один человек не напялил на себя радужные очки, как необъяснимо это сделал автор статьи. От себя добавлю что к лету вакансии тренеров могут освободиться еще у нескольких клубов, например у реала и псж. И думаю для лучших свободных тренеров эти клубы будут в большем приоритете чем боуливский бардак, поэтому решение - глупейшее. В очередной раз
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jeckk
Наверно зря.Игроки, понимая, что Лэмпс не на долго, напрягаться не будут наверно.
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Kirkoroff
Ответ Konstantin Svischov
Легенда возвращается! Удачи ему. Считаю, он очень даже неплохо проявил себя в первый заход, учитывая обстоятельства (уход Азара, трансферный бан): подтянул молодежь, которая теперь играет ключевые роли, вышли в финал кубка, входили а четверку, из группы ЛЧ вышли оба раза
Согласен, он отлично поработал в первый заход. Более того по сути это его команда выиграла лч.
Не понимаю чего его здесь все физручелом обзывали.
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я Руни купил
Это прямо как Аленичев главный, а Титов и Ананко помощники))
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Vladimir Frolov
Ответ Андрей Богдановский
В центре полузащиты с Канте будет неплохо смотреться. Можно ещё Терри вернуть и Чеха в ворота.
Хасселбайнк, Кудичини, Джоди Морис…все пригодятся
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<~Inter~>
А что хорошего для Челси? Если бы новый тренер пришел по ходу сезона, то смог бы лично на тренировках оценить игроков и сделать выводы, а так видимо ему придётся принимать многие решения по составу в короткий срок после назначения
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obid
Вместе с Лемпардом, Терри и Коулом надо вернуть еще и Дрогба, Чеха, Дзолу, Абрамовича, Анелька, врачиху чтоб уж наверняка получить поддержку фанатов
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Кирилл Бельский
Автор
Ответ Гол в девятину
Хех, а как же "никакой солидный тренер не пойдет в такой бардак"? Как же так получилось, что Нагельсман и Энрике чуть-ли не наперегонки побежали, чтобы занять место?
Если научитесь читать не только заголовки или вырывать из контекста, то идиотских вопросов с каким-то жалким сарказмом возникать не будет
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Человек из футбола
Пожелаю удачи Фрэнку. Все шпыняют на его работу в Эвертоне, но с ирисками и Анчелотти ничего путного сделать не смог
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Artem Gavrishov
Отличное решение!
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Step_up
Ответ Андрей Богдановский
В центре полузащиты с Канте будет неплохо смотреться. Можно ещё Терри вернуть и Чеха в ворота.
Там и Смертин погоды не испортит
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Spartanec-Kaliningrad
"Сердце Сити, Диспетчер Сити!"(с)
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filsteff
С назначением Лэмпарда вся история, которая закрутилась с отставкой Поттера, окончательно потеряла вообще какую-либо логику. На всякий случай оговорюсь, что увольнение Поттер заслужил без вопросов по сезону. Проблема в тайминге, уволь руководство англичанина, скажем, после поражения Саутгемптону, я бы и слова не сказал. Но весной ситуация была куда лучше - Поттер прошел Дортмунд, игра команды улучшилась и пражение от Виллы было не по игре. И тут увольнение. Его можно было бы понять, если бы уже был выбран новый тренер, которого боялись упустить, и сегодня пресс-конференцию давал условный Конте или Энрике. Вместо этого клуб только собирается выбрать нового тренера. И время, которое этот тренер мог бы потратить для понимания кто ему нужен, чтобы клуб смог бы начать продавать лишних и покупать нужных с открытием ТО, рулить командой будет Лэмпард. Что это даёт клубу в плане дальнейшего развития? Ничего. Какой смысл игрокам напрягаться, когда они понимают, что завтра все равно приедет, например, Нагельсманн или Почеттино и все начнется с нуля?
Пока это выглядит как очередной сумбурное решение Боули и Эгбали - сначала сделали, только потом подумали и решили кинуть фанатам "кость" в лице Лэмпарда.
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Максим Маслов
Ответ Акира_1
Опять таки в Челси намечался очевидный конфликт между Боэли и фанатами, которым надоел его бред и решения. Сами игроки настолько уже деградировали при Поттере, что стали напоминать серядняк во всем. В таких условиях нельзя было оставлять Поттера, который и дальше бы бесил всех и превращал Челси в аутсайдеров психологически и по игре. В этом плане Лэмпард должен поработать с игроками и немного успокоить фанатов, напомнив им про времнама Абрамовича. Получится у него или нет - хз, только ставить постоянного тренера в эту кашу из 3 составов на 11 место просто бессмысленно. У Нагельсманна что-то пойдёт не так, что вероятнее всего, так опять начнётся смех и недовольство. И что летом увольнять его с очередной неустойкой?
самое забавное, что Лампа Эвертон превратил в аутсайдера окончательно и бесповоротно. Поэтому если он провалится, то фанаты ему не забудут. Что я под провалом подразумеваю? Ещё более унылую игру и отсутствие очков
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Владимир Ч
Этот Челси даже с двумя главными тренерами Тухелем и Нагельсманом не обыграл бы Реал. А с физруком Лэмпардом вопрос об исходе матчей с Реалом даже не стоит. Реальный прогноз такой: Челси вылетит из ЛЧ в 3-5 мячей от Реала; клуб проиграет большую часть оставшихся в АПЛ матчей; Мудрик снова не забьет и возможно не сыграет (Френки любит продвигать воспитанников или на худой конец англичан); на волне "успеха" Лэмпард продолжит свою карьеру в чемпионшипе в одной из команд второй двадцатки.
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igor 123
Удачи Френку, хороший шанс заявить о себе как о "тренере".
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Ernest Imamov
у Челси нет нападающего уровня Дрогба, или хотя бы Гудёнсена, вряд-ли Лэмпард сильно преуспеет
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Max Bochkov
He’s here! He’s there! He’s every f@cking where! Frank Lampaaaard! Frank Lampaaaard! (c)
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starwars
Ответ Андрей Богдановский
В центре полузащиты с Канте будет неплохо смотреться. Можно ещё Терри вернуть и Чеха в ворота.
Дрогба в атаку, пожалуйста! После Дидье только Диего Коста смотрелся хорошо. Все остальные: Торрес, Лукаку, Старридж, Вернер, Мората, Пато, Фалькао, Игуаин, Реми, Батшуаи, Это’о, Демба Ба, Жиру - это все не то.
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Tydeus
Ответ Kanonir152
"В идеальном мире Лэмпард выиграет для «Челси» Лигу чемпионов, после чего его наверняка захотят несколько клубов. Если Ди Маттео смог, то почему не сможет Фрэнк? Нет ничего невозможного!" - В сезоне 11-12 команда на зубах собралась спасать сезон. Это была общая заслуга команды в целом, не только Ди Маттео. В текущей ситуации, в команде полный бардак, а Лэмпард мотиватор вообще никакой.
Такое, как в 11-12 бывает раз в жизни, немолодые, но голодные до победы сенаторы собрались и выиграли ЛЧ, не забываем, с огромной долей удачи и геройствами Чеха.
Строить план, намереваясь такое повторить - здоровый менеджмент, что уж
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Tydeus
Ответ The Best
Почему же,Челси не хочет спешить с выбором тренера на долгий срок.Чтобы не было такой же ситуации как с Поттером они хотят всё обдумать и вз взвесить,Лэмпард до конца сезона это хороший вариант.Он умеет работать с молодыми футболистами и у него есть авторитет,он сможет вселить уверенность в игроков а то им такое ощущение этого не хватает.Это возможно первый разумный шаг от руководства Челси.
С кучей "но" и подводных камней. Во-первых, раздевалка будет жить слухами - Нагельсманн или Энрике, во-вторых, команда будет играть в очередной другой футбол за год, а потом заново адаптироваться. Лучше было подержать И.О. из штаба Поттера и за месяц определиться с тренером, чтобы он заходил в предсезонку, уже будучи знакомым с игроками и их возможностями.
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