Детали переворота в «Челси»: Боэли предлагал схему 4-4-3 (да, с 11 полевыми!) и называл работу с Тухелем кошмаром

The Athletic выкатил большой материал о том, что же происходило в «Челси» все лето. Издание искала источники и со стороны владельца Тодда Боэли, и со стороны тренера Томаса Тухеля.

А еще здесь инсайды про нового главного в «Челси» Грэма Поттера.

После 0:1 от «Динамо» в ЛЧ Тухель летел вместе с Боэли, но они не общались

Когда команда летела из Загреба домой, в самолете была тишина. В передней части сидели Боэли, Эгбали (контролирующий совладелец) и Тухель с тренерским штабом. Они не общались.

Владельцы «Челси» были не в восторге от того, что клуб проиграл третий раз за стартовые семь матчей сезона. Поражение в Загребе лишь усилило в них ощущение, что пора прощаться с главным тренером. Сам Тухель считал, что поведение Боэли было порой слишком странным, разочаровывающим и стыдным.

В 9:45 утра по Лондону состоялся тот самый звонок, когда Тухелю сообщили об увольнении. В 10:00 «Челси» вышел с официальным объявлением. Тухель был разочарован решением его уволить. Он отказывался от других проектов и не бросил «Челси» в трудные для клуба времена. Готов был полностью погружаться в футбол. Не планирует сидеть на месте и с удовольствием рассмотрит предложения в ближайшее время.

Почти сразу же Боэли позвонил в исполнительному директору «Брайтона» Полу Барберу. Тодд заверил, что отступные за Поттера (около 20 млн фунтов) не будут проблемой. Грэм в этот момент спокойно завтракал вместе со своими футболистами на тренировочной базе.

Почеттино тоже рассматривался как кандидат, но Поттер был однозначным номером один.

Боэли назвал работу с тренером «сущим кошмаром». Он хотел Роналду, Тухель – нет

Тухель на пресс-конференциях часто говорил, что минимум раз в день общается с Боэли. The Athletic утверждает, что обычно на эти совещания ходил агент Тухеля – это не нравилось боссу. При этом источник, близкий к Тухелю, уверяет, что немец был вовлечен в процесс подписания всех игроков, кроме Закарии.

Тухель сам отказался от подписания Жезуса и вообще не хотел девятку. Позднее он пересмотрел свою точку зрения и настаивал на Обамеянге. Полузащитников Тухель тоже не хотел. Он был уверен в Ковачиче, Жоржиньо и Канте. Их травмы на старте сезона вынудили «Челси» экстренно выйти на рынок и попытаться приобрести Альвареса из «Аякса» или Лавию из «Саутгемптона». Обе сделки провалились, поэтому Боэли договорился об аренде Дениса Закарии.

История с Роналду подсветила разные взгляды Тухеля и Боэли на комплектование состава. Боэли видел в этом трансфере отличный маркетинговый ход, а вот Тухель говорил, что Криштиану разрушит атмосферу в команде (Ауба, наоборот, поможет поднять дух). После матча против «Лидса» Тухель и Боэли вообще перестали общаться.

Боэли в разговоре с представителем одного из клубов АПЛ назвал работу с Тухелем «сущим кошмаром». The Athletic уверяет, что руководство хотело бы презентовать свои покупки как часть клубной стратегии, а не как хотелки главного тренера (почему в итоге представляли вторым вариантом – загадка).

Отношения Тухеля внутри команды: вообще не общался лично

Томас показал себя как классный специалист по коммуникации, когда приходил в «Челси». Но так было только поначалу. За последний год он ни разу не инициировал тет-а-тет совещание хоть с одним из игроков основы. Это оставляло некоторых игроков без понимания о том, как вернуться в состав.

На предсезонке Тухель провел два совещания – с теми, кто хочет остаться в «Челси» и готов бороться за место в основе, и с теми, кто еще не решил вопросы со своим будущим. Как же многие из первой группы игроков удивились, когда увидели, что в заявке на «Эвертон» есть целый ряд футболистов из второй группы! Это было провальной идеей – первая группа была разочарована подобным решением, а игроки из второй негодовали, поскольку Тухель отнимал у них драгоценное время на переговоры с другими клубами.

Все покупки в академию и резерв этим летом инициированы Боэли. Тухелю не очень интересно было работать с молодежью – в прошлом сезоне он не дал ни минуты в АПЛ тинейджерам, став лишь вторым менеджером «Челси», который настолько не доверял игрокам академии.

Тухель хотел Де Лигта, Рафинью, Де Йонга и Кимпембе – никого из них не купили

Переговоры по новому контракту Тухеля действительно были, но еще много недель назад и носили формальный характер. Боэли сильно удивился, услышав на пресс-конференции Томаса, что тот планирует продлить соглашение с «Челси» и что переговоры идут успешно.

Тухель публично подчеркивал приверженность старому руководству, что тоже вряд ли радовало новых владельцев. Петра Чеха он считал важным компаньоном для общения с игроками, Грановскую – первоклассным переговорщиком.

Боэли и Эгбали еще на одном из первых совещаний не понравились Тухелю из-за предложения перейти на схему 4-4-3 (да, 4-4-3!). Впоследствии Томас сталкивался с другими комичными моментами, связанными с освоением владельцами правил футбола.

По трансферам тоже много несостыковок – Тухель хотел Де Лигта, Рафинью, Де Йонга и Кимпембе. Никого из них не подписали.

Выбор целей тоже стал предметом споров: Боэли и Эгбали опирались на опыт анализа данных в американском футболе, в то время как Тухель подчеркивал, что для него важно иметь возможность пообщаться с потенциальными новичками, изучить их характеры, прикинуть, как они впишутся в команду.

Тухелю не понравилось, что очень много времени ушло на обсуждение трансферов Кунде и Роналду – двух клиентов Мендеша. В итоге от Криштиану отказались, послушав Томаса, а вместо Кунде взяли Фофана, изучив продвинутые метрики, но времени уже потратили очень много – Фофана куплен лишь за неделю до конца трансферного окна.

Боэли звонил Поттеру, чтобы больше узнать о Кукурелье. Ему понравился тренер

В начале августа Боэли прилетел в свою резиденцию на острове Миконос и пригласил туда представителей Кукурельи, чтобы договориться о деталях контракта. Во время переговоров Тодд узнал больше о Грэме Поттере, который стремительно шагает вперед: о его европейских приключениях с «Эстерсундом», сезоне в «Суонси» и невероятной работе в «Брайтоне».

Примерно в это же время Боэли лично связался с Поттером, чтобы поспрашивать его о Кукурелье. Владелец «Челси» хотел узнать о характере испанца и предположить, как он впишется в раздевалку.

Невзначай Боэли узнал у Поттера и о его работе с игроками (в том числе ментальной), и о том, как он управляет раздевалкой, и о его готовности возглавить клуб «Большой шестерки». Учитывая то, как стремительно развивались события с назначением Грэма на роль нового главного тренера «Челси», кажется, что Боэли удовлетворили ответы на все его вопросы.

В среду «Брайтон» дал согласие на переговоры между «Челси» и Поттером. Грэм отправился в Лондон сразу после тренировки, чтобы лично обсудить оставшиеся детали с Боэли и Эгбали. Обсуждали возможность Поттера перевезти своих ассистентов Билли Рида и Бьерна Хамберга и аналитика Кайла Маколея.

Летом 2021-го Поттер отказался от перехода в «Тоттенхэм». Он подчеркивал, что ему нужно время на построение команды. Еще одной важной причиной, почему Поттер не переезжал, стала его семья. Жена и дети уже обосновались в Брайтоне. От Кобхэма до Брайтона – полтора часа езды. Так что Грэм без проблем сможет навещать свою семью на регулярной основе.

Деньги точно не мотиватор для Поттера – в «Брайтоне» ему хорошо платили (ежегодный оклад 7-8 млн фунтов). Главный вопрос заключается в том, смогут ли Боэли и Эгбали обеспечить такой же уровень доверия Поттеру, какой обеспечивал Тони Блум, владелец «Брайтона»?

Поттер – кропотливый тренер, который сделал из довольного примитивного «Брайтона» клуб, соответствующий современным трендам футбола. Но при этом он никогда не боролся за главные футбольные титулы, не играл на высочайшем уровне, да и топ клубы потренировать еще не успел. Недостаток опыта в работе с топовыми игроками может оказаться серьезной проблемой.

Боэли выбрал Поттера и ставил его выше таких кандидатов, как Почеттино.

Боэли в мае обещал, что 100 дней – первичный период оценки «Челси». Именно в 100-й день он уволил Тухеля

В заявлении клуба по поводу увольнения Тухеля мелькнула фраза про то, что новые владельцы находятся у руля «синих» уже сто дней. Это было сделано неслучайно. Этот временной отрезок еще в мае был выбран как первичный период оценки всего, что происходит в «Челси». По итогу ста дней было принято решение о смене тренера, поскольку он не соответствовал тем идеям и процессам, которые, по мнению руководства, двигали бы «синих» вперед.

Это очень смелое решение для людей, которые и года не провели в реалиях европейского футбола. Они сменили всех главных менеджеров, ушли Грановская, Чех, Бак, Маклахлен и теперь Тухель. С этого момента однозначно начинается новая эра в «Челси». Оправданий у Тодда и компании больше не будет.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic, Paul Childs, David Klein, Peter Nicholls; Gettyimages.ru/ Andrew Redington, David Ramos; globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene