«В российских шахматах имеешь только то, на что наиграл». Большое интервью топ-шахматиста о переходе в Англию, Непомнящем и даже «Зените»

В августе 2023-го российский шахматист Никита Витюгов принял решение выступать за Англию. Он стал самым рейтинговым из россиян, сменивших флаг за последнее время – пик его рейтинга в 2019-м составлял 2751 пункт, а в момент перехода Витюгов занимал 25-е место в рейтинге ФИДЕ.

Блог «О шахматах» разыскал Никиту, чтобы поговорить о мотивах этого решения, сотрудничестве с Яном Непомнящим, футболе и многом другом.

Фото: из личного архива Никиты Витюгова

Переход в Англию – возможность выразить отношение к происходящему в стране

– Формально переход произошел в конце августа 2023-го, первые контакты были примерно за год до этого. Перейти помогло правило, принятое ФИДЕ в связи с переходом ФШР из Европы в Азию в феврале 2023-го, отменявшее двухлетний карантин в официальных турнирах или компенсацию предыдущей федерации. Для меня такой переход раньше стоил бы 50 тысяч евро.

Малкольм Пейн, директор ECF (Английская федерация шахмат – Sports.ru), сразу проявил большой интерес ко мне. Благодаря его усилиям переход в итоге состоялся. Конечно, с английскими гроссмейстерами, их, кстати, немного, я знаком. Майкл Адамс, с которым играю в немецкой бундеслиге за Баден-Баден, написал в WhatsApp, тепло поприветствовал.

Помимо участия в различных турнирах этот переход для меня стал возможностью выразить отношение к происходящему в стране.

Да, моей подписи нет под письмом 44-х шахматистов на имя президента РФ, но 25 февраля 2022 года я высказался против боевых действий (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ) на своей странице.

Идея коллективных писем мне не нравится, хотя я и понимаю стремление уйти от персональной ответственности за слова в сторону размытой коллективной. И по степени воздействия, кстати, высказывания отдельных известных людей имеют больше влияния, нежели «цеховые» письма.

Мне не понравился текст, на мой взгляд, излишне абстрактный, с массой лишних слов. Надо понимать и то, что последствия для подписавших вполне могли быть разными – кто-то находился вне страны и не планировал возвращаться, кто-то паковал чемоданы, кто-то наоборот – не собирался покидать Россию.

Словом, я для себя решил, что призывать к чему-то коллег я не могу, поскольку не нахожусь в России, но и подписывать то, что мне не нравится, не буду.

– Почему не Испания?

– Весной прошлого года мне стало понятно, что дальнейшая активная жизнь в профессии для меня в России невозможна.

Не скажу, что и раньше меня как-то специально поддерживали. Это условная норма в российских шахматах: если ты «всего лишь» стабильно входишь в топ-20 в мире, топ-5 в России, то имеешь только то, на что наиграл. Занял первое место – получи первый приз, отобрался куда-то – сыграешь, но лично для тебя не будут делать ничего. Оценивать, хорошо это или плохо, должны российские шахматисты, я им больше не являюсь.

Многие говорят о том, как много в России турниров. За карьеру я один раз сыграл в турнире в Пойковском (в последний момент кто-то отказался), в турнире в Саратове, к сожалению, не ставшем традиционным. На мемориал Алехина в 2013 году, который проходил в Париже и родном Петербурге, меня пригласили, оправдывая это победой в Гибралтаре.

Фото: Олег Баранцев

В 2021-м съездил в Ясную Поляну на турнир по быстрым шахматам. Все остальные турниры были официальными, право на которые я получал благодаря результатам и рейтингу.

Для не погруженных в шахматный контекст поясню. Круговые турниры, формируемые по приглашениям, – лучшая школа из возможных для шахматиста, поскольку в них встречаются соперники близкого уровня, с которыми едва ли сыграешь 1-2 партии в опене. Можно расти и без них, чем я, собственно, и занимался всю жизнь, но таким образом даешь конкурентам значительную фору. А попасть и закрепиться в топ-10 без постоянного соперничества с сильнейшими вряд ли возможно.

Я не считаю, что мне кто-то что-то должен, но в 2022-м все было предельно ясно.

Участвовать в тех же турнирах внутри страны, делая вид, что всё по-прежнему, что это просто политика, я для себя считал невозможным. Появились мысли о смене федерации. Для меня это было крайне тяжёлое решение, и я никогда не считал смену федерации самоцелью, по принципу «за кого угодно, лишь бы не за Россию».

Испанский чиновник мой вопрос о возможной (что, если?) смене федерации попросту проигнорировал. Трудно сказать – то ли хотел обозначить, кто здесь главный, то ли не хотел, чтобы места испанцев занимали «понаехавшие». Это невежливо в целом, да и, пожалуй, с потенциально лучшим шахматистом страны отношения должны строиться иначе. Словом, я понял, что за Испанию играть не буду.

– Владимир Федосеев, перейдя под флаг Словении, заявил, что не хочет играть за Россию. Допускаете ли вы в будущем возврат под российский флаг?

– Пару лет назад я не мог представить, что буду представлять Англию. Невозможно сказать, в какой реальности мы окажемся ещё через несколько лет.

– Как семья восприняла переход? На каком языке сын знает больше слов: на русском, испанском или английском?

– Семья поддержала. Для сына я хочу в первую очередь возможности выбора в его будущем. Чтобы он мог сделать так, а мог и иначе, если ему что-то не нравится. Оставаясь в России я, на мой взгляд, значительно сокращал бы для него эти возможности.

Дома общаемся, конечно, на русском языке. А на каком из иностранных он заговорит раньше, мне трудно сказать.

Фото из личного архива Никиты Витюгова

– Два года назад в интервью ruchess вы сказали: «Спортивное гражданство должно быть однократное. То есть, он может представлять федерацию, но менять команду, мне кажется, это очень дискуссионный вопрос». Понятно, что вы это говорили за 4 месяца до начала боевых действий. Можно ли сказать, что сейчас дискуссия для вас в этом вопросе закрыта?

– Понимаю, как эти слова выглядят сейчас, но от сказанного не отказываюсь. Боевые действия – событие экстраординарное, повлиявшее на весь земной шар. Поэтому и переходы спортсменов, совершённые в этой связи, видятся мне иными – другие причины, это не поиск лучшей жизни.

– В начале августа сенсацией прозвучало, что правительство Англии впервые в истории страны выделяет значительную сумму на развитие шахмат. В конце августа ваш переход. Эти события взаимосвязаны?

– Разумеется. Футбол в Саудовской Аравии выписали поднимать Роналду и Бензема, а англичанам хватило денег только на меня.

Если серьёзно – выделен всего 1 миллион фунтов на всю страну. Для шахматного сообщества это большое событие, поскольку в Великобритании шахматы имеют зыбкий статус, относятся к министерству культуры и никогда не получали от правительства поддержки. Надеюсь, что благодаря в том числе моим усилиям больше детей придут заниматься шахматами. Но нет, меня если и купили, то внимательным отношением.

– Вы сейчас живёте в Англии или всё-таки больше в Испании?

– Жизнь шахматиста подразумевает постоянные переезды. На момент интервью я нахожусь со своей семьёй в Мадриде в ожидании документов на постоянное проживание в Великобритании.

– Что вам больше всего нравится в Англии? Познакомились ли с культурой? Кухней? Есть любимые места?

– Пока на каком-то уровне знаком только с Лондоном. Нравится, что музеи в стране бесплатные, чтобы все люди могли соприкоснуться с культурой. Отношения к тому, что в Великобритании всё иначе – валюта, розетки, движение, меры длины и весов – пока не сформировал. После Испании ожидаю в первую очередь четырёх времен года и дождей, к которым привык в Петербурге.

В детстве не переносил поражений, после победы на командном Евро-2019 пел гимн

– Шахматам меня научил дед, Владимир Михайлович, и благодаря ему я стал тем, кем являюсь, хорошо это или плохо. До окончания школы он всеми силами поддерживал мои занятия шахматами, постоянно мотивировал меня совершенствоваться.

Алексей Михайлович Юнеев стал моим тренером после первой победы на чемпионате Петербурга до 10 лет, до этого я занимался у Татьяны Анатольевны Сакаевой, мамы известного петербуржского гроссмейстера Константина Сакаева. Влияние детского тренера всегда очень сильное, мне кажется, до сих пор в моей игре часто заметны как достоинства, так и недостатки подхода Алексея Михайловича.

С большим теплом вспоминаю время, проведённое в Аничковом Дворце, поездки в лагерь летом и иногда зимой. У меня остался ряд хороших, близких контактов оттуда и по сей день.

– Дети очень остро принимают поражения. Как вы воспринимали редкие поражения в детстве? Как посоветуете родителям/тренерам реагировать на негативные эмоции детей/учеников после поражений?

– Поражения в шахматах не переносит никто. И чем сильнее шахматист, тем сильнее удар от поражения, поскольку в его микрокосмосе это невозможное событие, противоречащее всему.

Лучшее, что могут сделать родители в этой ситуации – быть рядом, поддержать, являться опорой для ребенка. Результат уже не изменить, но что можно сделать – это повлиять на следующие партии, правильно восстановившись. Думаю, на детском уровне тренер должен выполнять такую же поддерживающую функцию, поскольку не всем детям идет на пользу большое внимание от родителей в такие моменты.

Замечено, что есть дети, у которых вырастают крылья от присутствия близкого человека рядом, но бывает и наоборот – начинают давить ответственность, страх не оправдать ожидания. Хороший тренер может быть очень нужной фигурой – он хорошо знает ученика, но в то же время не является близким родственником.

Что касается моего опыта поражений, я бы сказал, что с возрастом неудачи переносятся хуже. Хотя, возможно, дело в том, что в моём детстве не было беспощадного компьютера, указывающего на твои ошибки.

– У вас множество ярких побед, как индивидуальных, так и командных. Какие наиболее значимы?

– Все успехи со сборной России всегда будут для меня очень ценны – от первого турнира и первой победы на командном чемпионате мира в 2010-м в Бурсе до последней победы на командном чемпионате Европы в Батуми в 2019-м. Вспоминаю, как пел гимн на закрытии, вроде единственный из команды – это на всю жизнь…

Батуми-2019, фото из личного архива Никиты Витюгова

Победы клуба из Санкт-Петербурга, в последние годы он назывался «Медный Всадник», за который я выступал 17 лет, тоже очень памятны. В первую очередь, победа на Европейском кубке в 2011 году в Рогашке-Слатине. Я набрал 5,5 из 7, победой в последнем туре принеся команде победу в турнире.

Из личных побед выделю опен в Гибралтаре в 2013 году. Предыдущий год получился для меня едва ли не худшим в карьере, ничего не клеилось, и эта победа вкупе с качеством показанной игры придала новый импульс моей карьере.

Про победу в моем 15-м по счету суперфинале, наверное, и так в своё время было сказано немало. Это и радость, и закрытие гештальта, очень уж хотелось, наверное, поэтому так долго и не удавалось – ну, наконец-то!

– Какую партию считаете лучшей в карьере – против Дин Лижэня, Уэсли Со, Дмитрия Андрейкина или какая-то другая?

– Было много хороших партий, но, надеюсь, что-то ещё ждёт впереди. Я больше ценю в партиях пережитые эмоции, нежели математическую безошибочность, так что уже сыгранное остаётся в некотором роде в тени.

– Кубок Мира-2019. Армагеддон с Юй Янъи. Долго ли отходили от неудачи? Анализировали ли течение партии? Это самая сильная боль в карьере?

– Сейчас, как ни странно, вспоминать это больнее, чем было тогда.

ВИДЕО

В самом факте поражения нет ничего такого, а вот эти американские горки в армагеддоне, когда я записал себе победу по ходу партии, из-за чего совершенно отключился и проиграл – да, это было тяжело. Важно отметить – в шахматах результат всегда справедлив, поскольку влияние судей на игру отсутствует, и, если ты уступил сопернику, значит в чём-то был слабее.

После этого я поехал на остров Мэн, был в шаге от выхода в турнир претендентов. Оттуда отправился в Батуми и вместе со сборной России завоевал золото чемпионата Европы – к счастью, не было времени рефлексировать.

За следующие 4 года я сыграл меньше 10 классических турниров – сначала пандемия, я начал помогать Яну Непомнящему в качестве секунданта, потом родился ребёнок, начались боевые действия…

Сейчас я понимаю, что это время было для меня очень удачным с разных точек зрения и что вернуться на тот уровень концентрации, подчинения всей жизни шахматам уже вряд ли возможно.

Конечно, это не означает, что я не собираюсь прикладывать максимум усилий в дальнейших турнирах, но умом я понимаю, что самое благоприятное время для спортивных успехов прошло. Года полтора съела пандемия, что-то – боевые действия, а основное я не использовал в полной мере сам.

Непомнящий – в чём его сила? И в чём слабость?

– В чём магия Яна?

– Если убрать банальности вроде колоссального таланта, благоприятной среды развития, хороших тренеров, у Яна доведено до предела, а может, даже выше, качество всех больших шахматистов – непринятие поражений. Это трагедия, которой спортсмен противостоит изо всех, даже недоступных ему на данный момент сил. Попробуйте обыграть его в теннис или настольный футбол – на какое-то время дружба закончится.

Если вдуматься, то в этой мотивации к полной мобилизации организма ключ всего спорта – кто выжмет из себя больше? В чём-то это крест, поскольку жизнь – это не про выиграл или проиграл, в чем-то благословение, так как дает запас внутреннего топлива за доской.

– Как вы стали его секундантом?

– В октябре 2020-го Ян пригласил на сборы в Подмосковье. Шла подготовка ко второму кругу прерванного турнира претендентов.

Я съездил, втянулся. У нас сложился дружный коллектив, сейчас приятно вспоминать эти поездки. После победы в Екатеринбурге я сообщил Яну, что ухожу из команды. Понимал, что для успешной работы на матче нужно всего себя посвятить подготовке, и на тот момент я был к этому не готов.

Вернулся уже совсем в другой реальности – май 2022 года, турнир претендентов в Мадриде.

Мадрид-2022, фото из личного архива Никиты Витюгова

Думаю, Яну пригодилось моё знание местной специфики – Испанию и особенно Мадрид я знаю хорошо. Иногда, как, скажем, в партии с Дудой белыми, помимо хороших маршрутов для прогулок и правильно заваренного чая (что, конечно, важнее) мне удавалось и что-то подсказать в шахматном плане.

Молодых шахматистов, формирование которых происходило на моих глазах, я понимаю довольно неплохо, и могу указать на их слабые места. А мотивированный, почувствовавший кровь Ян, наверное, лучший исполнитель в мире.

– Что не получилось у него в матчах на первенство мира?

– Могу сказать, что не получилось у меня – помочь ему стать чемпионом мира. Я не был в команде на матче с Карлсеном.

Астана (там проходил матч за корону с Дин Лижэнем – Sports.ru) надолго останется тяжёлым ударом для меня лично. Матч на первенство мира – абсолютная вершина шахмат, воздух там очень плотный. Давит пройденный путь, отбор, месяцы подготовки. В этом смысле Дину очень повезло – ведь он не отобрался даже в турнир претендентов, поэтому матч стал для него своеобразным даром свыше.

Важно оговориться – жизнь часто выше человеческого понимания, и спорт не исключение. Почему одному падает шанс с неба, а другой должен преодолевать каждый барьер? На эти вопросы у меня нет ответа.

По той беспечности, с которой Дин подошёл к подготовке, по тому, как не мог из-за волнения сидеть за доской в первых партиях, как переезжал из отеля в отель, как нехарактерно много ошибался, было понятно, что все шансы победить у Яна были. Никто не переубедит меня в том, что Ян проиграл этот матч в намного большей степени, чем Дин его выиграл.

Для себя я очень чётко понимаю, что и кто помешали Яну победить, но, конечно, в публичное поле выносить это не буду. Как минимум до тех пор, пока он будет бороться за звание чемпиона мира.

Никита – главный противник онлайн-шахмат. Почему?

– Известна ваша жёсткая позиция противника онлайн-шахмат. Есть ли у вас профиль на какой-либо площадке, например, для подготовки – как Дин Лижэнь и Раппорт с их «тайными» профилями на lichess?

– Очень редко я поигрываю в титульном вторнике, но только чтобы вспомнить, что мне этого делать не следует. Это отдельный вид шахмат, который я не понимаю и в который играю довольно посредственно.

Для меня каждый шахматный турнир – это большой цикл, путешествие, новые эмоции, которые получаешь и затем вкладываешь в игру. Я не могу играть турнирную партию в шортах – мне видится это крайне неуважительным; сидя дома, без настроя и обстановки я не могу показать ничего достойного, а играть в шахматы как в компьютерную игру – опять же не для меня. Уверен, помимо этического барьера, который многие могут не понять, есть и вред для уровня, поскольку мыслительный процесс слабеет и появляется желание просто сделать ход, не просчитывая последствий.

В существовании онлайн-шахмат нет ничего плохого, но подмена понятий, которая происходит вокруг них, считаю, проблема. Есть нерешаемая проблема читерства – по сути, играя из дома, шахматист соглашается с отсутствием гарантий честной игры.

Финалы тура Карлсена участники играют из одного зала, но в таком случае мне непонятно, почему не сесть за доску? Со стороны кажется, что для Яна и других элитных шахматистов онлайн – сравнительно легкий вид заработка денег.

– Как относитесь к скандалу Карлсен – Ниманн? Видите ли вы решение проблемы?

– Очень странное, истерическое решение Карлсена выбыть из турнира, которое не было подкреплено никакими доказательствами.

Разумеется, рейтинговый рост Ниманна сверхподозрителен не только для экс-чемпиона мира, к тому же есть признанный самим американцем факт жульничества в интернете, но от человека с такими ресурсами, как финансовыми, так и организационными, какими обладает Карлсен, ждёшь чего-то более серьёзного, фактов, а не домыслов.

Для меня в этом скандале Карлсен явно потерял, а Ниманн явно приобрёл. Другое дело, что шахматный мир настолько карлсеноцентричен, что, по-моему, никто этого не заметил. Магнусу толпа позволяет плюс-минус всё.

Несколько дней назад Карлсен проиграл казахстанскому шахматисту Алишеру Сулейменову на опене в Катаре, после чего написал, что был совершенно сбит с толку и потерял способность концентрироваться из-за наручных часов соперника.

У Алишера были надеты обычные, так называемые аналоговые, а не смарт-часы. То, что это допустимо на турнире в Катаре, подтвердил Магнусу по ходу партии арбитр. Это проблема шахмат – античитерские правила на турнирах разные, где-то можно носить такие часы, где-то можно писать своей ручкой, где-то есть задержка в трансляции ходов в интернете.

Ситуация очень простая – или судья нарушил правила турнира, или Карлсен, называя вещи своими именами, их просто не знал. Какими бы правила ни были плохими, они становятся только хуже, если их начинают улучшать сразу же (и только) после жалобы Карлсена.

Пару лет назад похожий эпизод случился на чемпионате мира по рапиду в Варшаве. Четыре участника набрали одинаковое количество очков, но по правилам турнира тай-брейк за звание чемпиона был проведен между занявшими первое и второе место по коэффициенту Непомнящим и Абдусатторовым. Карлсен оказался третьим лишним. Мгновенно в прессе поднялась волна, норвежец раскритиковал несправедливые правила, куда же все смотрят.

По этим же правилам Яна отсекли на таком же чемпионате в 2017-м в Саудовской Аравии, и за чемпионство играли Ананд с Федосеевым. Карлсен, не попавший в этот делёж, воспринял ту же самую ситуацию спокойнее.

Я, как профессионал, согласен с тем, что и античитерские правила должны быть едиными и разумными и что правила тай-брейка должны быть лучше. Дело в другом – меняться что-то начинает, только если в конфликте задействован Карлсен.

Частично это специфическая проблема шахмат, но она свойственна и современному обществу. Грубо говоря, известностью человека, а порой и просто количеством подписчиков начинают измерять разумность его высказывания, не включая критическое мышление.

Готовится выступать за Англию на Олимпиаде

– Уже анонсировано ваше участие в Олимпиаде за команду Англии, но сначала в командном первенстве Европы. Если доведётся встретиться с командами Австрии (Алексеенко), Словении (Федосеев) и другими бывшими россиянами, что будете чувствовать?

– По Довлатову – «Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь!» Если серьёзно – ничего особенного, очередные партии.

Насчет Олимпиады не уверен, мне кажется, ФИДЕ ещё не приняло решение по допуску недавно сменивших федерацию россиян, хотя это и очень вероятно.

– Вопрос наверняка не адресу, но почему на Гранд Свисс от Англии заявлены только вы и малоизвестный международный мастер Роял Шрейас (номер 112 по рейтингу из 114 участников)? Где Адамс, Хауэлл, Макшейн и другие топы?

– Как я вижу ситуацию сейчас – в Англии почти нет профессиональных шахматистов. В целом это хороший знак для страны: люди выбирают нормальную карьеру, в которой у них есть все возможности преуспеть, а в шахматы играют для себя, без фанатизма. В России ситуация долгое время была обратной – шахматы для меня и для многих были социальным лифтом.

Сборная долгие годы играет одним составом. Лидер английских шахмат Майкл Адамс разменял шестой десяток. Дэвид Хауэлл больше занимается комментированием тура Карлсена. Закончивший оксфордский университет Люк Макшейн всю жизнь позиционировался как сильнейший в мире любитель. В семье Гэвейна Джонса в мае случилась трагедия – его жена умерла после родов, дай Бог, чтобы он смог оправиться от этого. Есть легендарный Найджел Шорт. А больше шахматистов уровня 2600 в стране нет.

Увлечения за пределами шахмат – футбол, сериалы, книги

– Сериалы и футбол – мой основной пассивный досуг.

Футбол с возрастом, к сожалению, даёт всё меньше эмоций, хотя победу сборной Аргентины в Катаре я пропустил через себя – и четвертьфинал с голландцами, и финал с Францией, да и групповой этап подарил много переживаний.

Лиссабон, 2017. Фото из личного архива Никиты Витюгова

Сериалы помогли мне значительно улучшить свой английский.

Возможно, одна из причин, почему испанский даётся тяжелее – отсутствие сериалов. La casa de papel, Narcos и я даже затрудняюсь назвать третий сериал, хотя многие футбольные сериалы (про «Атлетико», «Барселону», Partido a partido про Симеоне) я смотрел в оригинале.

Из последнего выделю Cormoran Strike, This is going to hurt. В жанровом плане мне нравятся скандинавские сериалы – природа, некая мрачность обстановки, сдержанность персонажей создают интересный колорит.

Париж, 2023. Фото из личного архива Никиты Витюгова

- Вы написали книгу о Французской защите – с чем связана ваша любовь к ней?

– Есть две мифологизированные темы – Французская защита и работа с Петром Свидлером. Кратко по обеим.

В детстве я любил ездить в лагерь “Зеркальный”, занятия шахматами там удачно сочетались с футболом. По праздникам прочитать детям лекцию приезжал гроссмейстер Сергей Иванов, теоретик, имевший свои наработки во французской. Благодаря этому я познакомился с основными идеями.

Книгу я написал позднее, уже став гроссмейстером. Мне казалось, что большой работой можно проложить свой путь в шахматах и стать специалистом в может быть не лучшем, но сравнительно редком дебюте, таком, как Французская защита.

Лет пятнадцать назад так и было, а потом всё убил компьютер, сделав знания, к которым человек шёл годами доступными за часы, а то и минуты. Ту книгу я написал, максимально вложившись, и до сих пор люди подходят, благодарят. Приятно, хотя никакой особой любви к самому дебюту у меня не было, да и дебютные книги – это уже анахронизм, они устаревают по ходу написания.

Петру Свидлеру я помогал полтора года, с осени 2012-го по весну 2014-го.

Пётр Свидлер – Никита Витюгов, мемориал Чепукайтиса, сентябрь 2013. Фото: Олег Баранцев

Видимо, из желания сказать что-то хорошее, он любил привести в пример свою дебютную подготовку того времени. Получалось, кстати, неплохо – при моей помощи Пётр сыграл лучший турнир претендентов в жизни, в Лондоне в 2013 году.

Из-за этого многие люди долгие годы были уверены, что я подрабатываю на полставки. Работа с шахматистом такого масштаба обогащает, но у меня всегда были и свои амбиции.

- Вы обещали, что когда-нибудь напишете книгу, где достанется всем. Время ещё не наступило? Есть ли новые книги в планах?

– Я хотел сказать, что, оставаясь в одной сфере долгое время, человек так или иначе смягчает формулировки, что понятно – на книге жизнь не заканчивается, но опять же, по Довлатову, это ведёт к компромиссу.

Книгу о своей спортивной карьере я бы хотел написать в ином ключе. Насколько возможно – честно. Не претендуя на абсолютную истину – каждый видит события со своего ракурса. Но с прямой спиной, не стремясь что-то намеренно скрыть или приукрасить.

Цель у такой книги – рассказать о своём пути, преодолении, успехах, неудачах, проявленных слабостях, ошибках будущим поколениям. Для них я, как и любой другой, буду малозначительной фигурой прошлого, чьё время если когда-то и было, то давным-давно прошло.

Пока этот момент не настал.

- Взгляд на одну и ту же историю порой меняется с годами. Как сотрудничество с Корчным видится вам сегодня? Может, вспоминаете какие-то интересные детали, которым тогда не придавали значение?

– Как что-то очень ценное в моей жизни. Незафиксированные детали, как и положено, стёрлись из памяти. Очень жалею, что нет ни одной совместной фотографии.

Конечно, Виктор Львович на момент нашего сотрудничества был немолод, 77 лет, но мне удалось многое почерпнуть у него. Интерес к шахматам у него был колоссальный! В этом секрет долгой карьеры – редко, когда шахматисты, которые любят свои победы больше шахмат, играют долго. Для достижения высших целей это качество, пожалуй, даже хорошее, но принять себя во втором и третьем спортивном возрасте оно не позволяет.

Книгу “Родные стены Виктора Корчного” рекомендую всем интересующимся, как шахматами, так и фигурой Корчного, это скрытый бриллиант, и вовсе не из-за моих комментариев.

- Три года назад Илья Левитов пригласил вас в эфир обсудить сериал «Ход королевы». Это связано с вашей любовью к сериалам и фильмам?

– В августе 2020 года я завёл телеграм-канал Lo siento, едва ли не первым в шахматном мире. Для меня это возможность развёрнуто высказаться. К тому же нравится работа со словом, получаю от этого удовольствие. Для того, чтобы люди подписывались и радостно читали посты из эмоджи, я недостаточно известен. Да и сами тексты для набора аудитории тяжелые, это не недотвиттер с обрывками мыслей. Пишу про то, что интересно – шахматы и футбол. Раньше старался что-то делать раз в месяц. Начиная с февраля 2022 года темп упал. Полагаю, Илья увидел мой текст о сериале.

- Приглашает ли Левитов вас сейчас в свои эфиры и турниры?

– У нас долгая история отношений.

Командный чемпионат мира, Нинбо, 2011 год. После серии успехов я попал в сборную. Сейчас смешно говорить – у меня на всякий случай, 15-й рейтинг в мире, 24 года, но большое событие, что взяли в сборную.

Два тура подряд меня не ставят, команда делает ничью и проигрывает. Матч с Египтом. Состояние после двойного отдыха не лучшее, понятно, что доверия ко мне никакого, надо выиграть белыми. Соперник – сильный любитель, как-то упёрся. Матч уже выигран, набрали 2,5 очка, а я всё пытаюсь сломить сопротивление. Играли долго, не удалось. Обычное дело, матч выиграли 3-1.

Следует комментарий Левитова в прессе, на тот момент председателя правления РШФ – ну, уж бедуина-то можно было обыграть? Комментарий стал своего рода мемом. Интересно, что два года спустя в партии с тем же египтянином пришлось пострадать Владимиру Крамнику – последний тур, и в случае поражения в этой партии чемпионский титул уплывал от нашей команды. Партия длилась 6 часов, Крамник устоял белыми. Острот Левитова на эту тему я не припомню.

Впрочем, надо понимать, что Илья – человек, хотя и увлеченный шахматами, но из мира бизнеса, там свои законы, и никакого зла я на него, разумеется, не держу.

С удовольствием смотрю его канал на Youtube, хотя порой мне кажется, что с творческой точки зрения правильнее было бы его закрыть – не вижу, что могло бы превзойти серию интервью с чемпионами мира об их творческом пути с анализами партий. От обилия проходных материалов совсем другого свойства рядом с этими бриллиантами становится грустно…

В финале немного про футбол, «Зенит», «Атлетико» и безвольный «Тоттенхэм»

- Вы болельщик «Атлетико». Почему?

– В каком-то смысле от противного – мне очень не нравится мадридский «Реал», ни как клуб, ни как идея вечной победы, успеха, неограниченного относительно других ресурса. Болеть за «Барселону» тоже слишком банально.

Фото: соцсеть Х Никиты Витюгова

«Атлетико» стал для меня золотой серединой – это уступающая и по финансам, и по истории, и по классу игроков команда, которая в то же время вполне в состоянии конкурировать с лучшими как в отдельном матче, так и любом турнире. Чем ближе я знакомился с командой, её историей, тем больше мне она нравилась. Бывал и на “Висенте Кальдерон”, и на “Метрополитано”, недавно повезло посетить мадридское дерби.

Любимый тренер – конечно, Симеоне. Футболисты – Габи, многолетний капитан команды, умнейший полузащитник, Ян Облак, которому не очень повезло с командой в том смысле, что при большем количестве трофеев он был бы лучшим вратарём в мире, а так просто один из 3-5 лучших.

К Гризманну сложное отношение. На память приходит пенальти в перекладину в миланском финале и уход в “Барселону”, из-за которого он пропустил чемпионство 2020/21. А игрок, конечно, колоссальный.

Про лучшие матчи сказать тяжелее. Конечно, памятны оба поражения в финалах Лиги чемпионов, это сильные эмоции. Я хорошо помню, как и в какой обстановке смотрел те матчи, какое разочарование испытал после них.

Проявленным командой волевым качествам вроде не принято радоваться – это же “Атлетико”, они “всё вытаскивают на зубах”, “после их матчей на стадионах не растёт трава” и “это же настоящая банда Диего Симеоне”. Давно не актуальный набор банальностей, хотя если почитать, что говорят про команду и про Чоло футболисты – атмосфера там действительно особенная.

Чемпионские сезоны 2013/14 и 2020/21, конечно, выделяются. Наверное, надо отметить золотые матчи – с “Барселоной” в 2014 и “Вальядолидом” в 2021.

Казань-2018, с матча 1/8 финала ЧМ Франция – Аргентина. Фото из личного архива Никиты Витюгова

- Есть ли любимый клуб в Англии?

– Это одна моих основных жизненных проблем – не тяготел ни к какой команде раньше, и сейчас не могу выбрать. «Тоттенхэм» чересчур безвольный, «Ливерпуль» слишком духовит, «Сити» больно хорош. Наверное, ближе других «Арсенал», но он всегда был уж очень ванильным для меня.

- А «Зенит»?

С Антоном Заболотным, март 2019. Фото из личного архива Никиты Витюгова

– За «Зенит» я много болел в детстве у телевизора. У того, кто не болел за «Зенит» Петржелы, просто нет сердца.

Мне нравилось ходить на Лигу чемпионов, особенно, конечно, на “Петровский”. Ужасно дискомфортно, холодно, но это центр города, и атмосфера была потрясающей – все пришедшие понимали, зачем они там.

С Яном Непомнящим, 2018, «Газпром-арена». Фото из личного архива Никиты Витюгова