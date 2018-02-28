Альваро Мората: «Больше всего я общаюсь с Дзаппакостой»

Испанский нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что в последнее время он много времени проводит в компании итальянского защитника Давиде Дзаппакосты.

"Мы стали друзьями, у нас много общего. Мы очень рады видеть его семью у нас дома. Он позитивный человек и я рад, что у меня появился такой друг в Англии. Конечно, я так же много времени провожу в компании испанских футболистов, однако Дзаппакоста мне близок по своему кругу общения, он более свободный человек, как в общение, так и в быту", - заявил Мората.

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