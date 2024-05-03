Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия

ISU опубликовал повестку очередного Конгресса – 126 страниц с идеями о том, как изменить фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт.

Многие предложения формальны и выглядят как предлог для 6-дневной командировки в Лас-Вегас. Например, федерация Люксембурга направила две поправки в Конституцию ISU (ее, впрочем, все равно хотят упростить и переписать), а Канада предложила блок исправлений грамматических ошибок в текущих правилах.

Нередко с инициативами выступают страны, чей интерес к фигурному катанию, казалось бы, угас еще во времена Сони Хени . Отчасти это просто имитация активности, но многие неоднозначные идеи проще продвигать не от своего имени, а от дружественной небольшой федерации, чтобы прощупать реакцию. Так случилось с поправкой про увеличение возрастного ценза фигуристов в 2018-м (с ней вышли Нидерланды) и чиновников в 2022-м (авторы – Латвия, Литва и Эстония).

Разумеется, реально поменять спорт способны от силы 0,5% предложений. Часто федерации просят скорректировать организационные мелочи, которые не создадут новую Трусову и не приведут публику на трибуны, но неплохо облегчат жизнь рядовым фигуристам.

На ближайшем Конгрессе, например, обсудят несколько предложений по таймингу: японцы хотят заканчивать турниры не позднее 22:00, чтобы спортсмены меньше уставали, а зрители могли нормально добраться до дома. Канадцы настаивают на новом порядке ротации музыки на тренировках: сейчас фигуристам из тех стран, которые находятся в начале алфавита, приходится все время просыпаться первыми на крупных стартах вроде ЧМ.

Повестка Конгресса – не окончательный приговор: многие идеи отвергнут или отложат рассмотрение (как в итоге получилось с возрастным цензом). Полный текст поправок интересен другим: это зеркало того, каким видят спорт национальные федерации.

От фигурного катания ждут простоты и популярности – ниже о том, почему совместить их невозможно.

Отмена штрафа за сальто – попытка привлечь зрителей, которым не хватает трюков

Самая предсказуемая поправка – отмена штрафа за сальто. По текущим правилам оно не запрещено, но лишает фигуристов двух баллов – главного амбассадора Адама Сяо Хим Фа, впрочем, это не смутило даже на чемпионате мира.

ISU настойчиво намекал на послабление весь сезон, сделав французское сальто неотъемлемой частью своего контента. Политика, при которой фигуриста днем штрафуют за запрещенный элемент, а вечером всячески продвигают его в соцсетях федерации, выглядела достаточно лицемерной, чтобы отойти от принципов мнимой заботы о здоровье.

Красота спорта и то, что делает его популярным – вещи не всегда пересекающиеся. Чтобы смотреть Супербоул, не нужно разбираться в американском футболе, жить в США и вообще понимать, какие команды играют на поле.

Одноножная дорожка чехов Ташлеровых требует куда большей концентрации и отработки, чем сальто, но поймут ее сложность только те, кто достаточно долго смотрит танцы на льду. Широкой публике акробатика Фа продает фигурное катание куда эффективнее, потому что она зрелищна, понятна и не заставляет лезть в 20-страничные коммюнике ISU.

Если бы реальной целью чиновников была борьба за сложность, они бы давно сняли ограничения на четверные в женских коротких программах или повысили стоимость четверного акселя . Но для стороннего зрителя в кваде нет ничего удивительного – эпоху, когда девичьи ультра-си поражали, мы уже миновали.

Акробатика добавляет вау-эффект. Здесь, конечно, надо учесть, что успело вырасти поколение зрителей, не заставших Сюрию Бонали и не знающих всех деталей ее сальто-эпопеи: для них первопроходец именно Адам.

Самые опасные трюки в фигурке: вращения с партнершей на голове, поддержки с лезвием у горла и, конечно, сальто

Отмена штрафа на ближайшие несколько лет сделает сальто заменой надоевшему колесу, затесавшемуся даже в лирические программы, театральным заигрываниям с бортиком и другим фишкам, мода на которые резко переходила в навязчивость.

Особенно много его будет, вероятно, в коротких программах, потому что повторить сальто в конце многоквадовой произвольной с тем же куражом, с каким делает Фа, способны только фигуристы с исключительной физической подготовкой.

Ирония скорее в том, что запрет сальто долгое время объясняли заботой о здоровье фигуристов – при недостаточном наборе высоты или раннем раскрытии легко приземлиться на шею или голову. Безопасность элемента никак не изменилась – в ISU просто поняли, что эффектный трюк хорошо продает спорт в соцсетях.

Новые правила против Малинина: минус прыжок из произвольной, акцент на хореографии и игнор пятерных

О том, что сложность в фигурном катании перестала быть приоритетом, говорит самое революционное предложение в повестке: сократить число прыжковых элементов в произвольных одиночников с семи до шести, причем комбинаций должно быть не более двух. Причина – спортсменам нужно дать больше времени для демонстрации связок и хореографии.

Очевидно, что именно каскады и секвенции добавляют в прокаты особенную сложность и азарт: срыв обходится слишком дорого, а ограничения повторов заставляют экспериментировать. Теперь рискованные сочетания в духе каскада из лутца и флипа (как у Артура Дмитриева) или из двух квадов окончательно потеряют смысл – а первыми в очереди на вымирание окажутся и без того редкие варианты с риттбергерами.

Известный журналист Филип Херш достаточно точно сформулировал самое уязвимое место этой поправки: фигурное катание окончательно превратится в спорт без рекордов. Перебить достижения Малинина и Валиевой по новым правилам практически невозможно – даже им самим.

Это противоречит старой формуле «рекорды устанавливаются для того, чтобы их бить»: из-за постоянной смены правил ISU создал запутанную систему исторических максимумов, в которой одновременно существуют лучший результат при старой шкале GOE; лучший результат при пятибалльных надбавках и с сокращенным количеством компонентов, а скоро появится новая реальность с шестью прыжками.

Конечно, фигурное катание – это не легкая атлетика, и цифры здесь далеко не так важны. Мало кто вплоть до сотой вспомнит лучшие результаты Чена и Малинина, а тем более – максимумы до них.

Вопрос скорее в том, что рекорд – один из самых простых триггеров для новой аудитории, которая мало что понимает в сложности программ и ориентируется скорее на баллы, нежели на собственные впечатления . Рекорд – формальный признак того, что зритель видел действительно выдающийся прокат. А если последний раз достижение улучшалось 10 лет назад, в спорте происходит что-то не то.

Довод ISU о том, что 15 секунд без каскада освободят время для хореографических изысков, выглядит довольно наивным.

Интерес к тому, чтобы вкладываться в программы, развитие чувства ритма и эксперименты со стилями должен закладываться, прежде всего, через работу с компонентами – их прозрачное судейство и исключение привязки к технике. Того же Малинина по-настоящему замотивирует на работу со второй оценкой не отсутствие возможности сигануть еще один четверной, а честная семерка в протоколе.

Как верно пишет Херш, пока во всех дисциплинах спортсмены стремятся выйти за рамки возможного, фигурное катание, наоборот, всячески сдерживает это движение. Шкалу стоимости для пятерных даже не планируют обсуждать – хотя следуя логике с отменой штрафа за сальто, стоило бы: в обоих случаях сдерживающим фактором была потенциальная травмоопасность.

Штраф за любовь к риску и проблемы с математикой: новые наказания за повторы прыжков и падения с ультра-си

Еще одна радикальная поправка, которая косвенно может навредить Малинину, а также фигуристам с нестабильными ультра-си – увеличение сбавок за срывы.

По мнению федерации Нидерландов, наказание за падение с одинарного или двойного прыжка сейчас куда суровее, чем за ошибку на четверном: например, за двойной тулуп с приземлением на лед спортсмен получит минус 0,35 балла с учетом штрафа, а за неудачный квад-аксель – 5,25.

Вообще, даже 5 баллов за срыв четверного акселя выглядят достаточно жесткой мерой: фигурист, падающий с такого элемента, теряет далеко не только в оценках – силы, вложенные в ультра-си и в двойной прыжок, несопоставимы. Делать поблажки спортсменам, падающим с одинарных, довольно странно: ни турниру в целом, ни отдельному прокату такие провалы точно не придают зрелищности.

Нидерланды предлагают в принципе отменить штраф за падение. Вместо этого планируется прописать новый механизм снижения технической оценки: автоматически срезать вдвое базовую стоимость элемента с падением, а потом проставлять максимальные сбавки по шкале GOE. При таком раскладе двойной тулуп с падением получит 0,33 балла, а четверной аксель – 3,13 (почти в два раза меньше, чем сейчас).

Изменения должны стимулировать спортсменов кататься максимально чисто и не рисковать с сырыми ультра-си, как, например, регулярно делает Денис Васильевс. Проблема в том, что тот же четверной аксель не слишком выгоден даже в чистом исполнении, а с учетом увеличенных штрафов за падение и вовсе потеряет смысл.

Отдельная поправка должна ответить на вопрос, чего в фигурном катании больше – спорта или искусства. По мнению членов технического комитета ISU – математики.

Суть их предложения в следующем: любой прыжок, независимо от количества оборотов, можно будет повторять не больше трех раз в произвольной программе (включая каскады и секвенции). Если поправку примут, следить за повторами придется еще тщательнее – и на стадии постановки, и в прокате.

В зоне риска любители делать бабочки; фигуристы, которые плохо ориентируется в контенте по ходу выступления, а также те, кто из квадов предпочитает тулуп – прыжок, который чаще всего оказывается в каскадах. Девочки без четверных тоже должны приготовиться – есть вероятность подставиться двойным в конце комбинации.

Например, победный прокат Петросян на Спартакиаде не вписался бы в это правило. Аделия четыре раза исполнила тулуп: сольный квад, двойной в каскаде с четверным и тройной после флипа. У Самсонова там же в Магниторске получилось четыре акселя: три в секвенции и сорванный одинарный.

Преимущества поправки достаточно сомнительны. Очевидно, что риск повтора снизится, если один прыжок из произвольной все-таки уберут, но превращение фигурного катания в сдачу экзамена по арифметике обычно приводит не к феноменальному прогрессу, а к глупым поражениям, как у Хавьера Фернандеса в Сочи.

И это не очень сочетается с амбициями ISU выйти за рамки спорта для ограниченного круга эстетов.

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Фото: Gettyimages /Minas Panagiotakis / Freier Fotograf, Matthew Stockman / Staff; РИА Новости /Александр Вильф