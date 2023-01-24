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Команде Загитовой помогли выиграть? Проверяем главный миф Кубка Первого канала

Кубок Первого канала по фигурному катанию Кубок Первого канала по фигурному катанию
Евгения Медведева Евгения Медведева
Алина Загитова Алина Загитова
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За три года существования фигурный Кубок Первого канала оброс мемами (от «меня не трогай – я не пахну» до «доводил ли до слез женщин? Таких успешных, как Медведева, нет»), трогательными историями и, конечно, легендами.

Главная из них – о том, что «Красная машина» не может проиграть.

Теория о ее привилегированности не лишена оснований.

1) Это единственная команда, которая все три Кубка сохраняла узнаваемые название и стиль. Если соперники из «Времени первых» переименовались в «Нас не догонят», а в этом году еще и добавили к фирменному синему цвету белый, чем запутали болельщиков, то «Красная машина» – неизменная часть соревнований.

2) «Красная машина» крепко ассоциируется с самой титулованной российской одиночницей Загитовой – настолько, что даже Медведева, поздравляя победителей, ошиблась, записав Алину в бессменные капитаны команды. Но это не так – в прошлом году красных возглавляла Щербакова.

3) Поддержать «Красную машину» и поздравить с победой ее капитана в этом году приехал даже Роман Ротенберг.

Но в такой теории много нелогичного. Правила турнира меняются каждый год: в первом сезоне капитаны сами набирали команды, а в этом – тянули готовые списки, поэтому набор потенциальных победителей вполне мог достаться не Загитовой, а Валиевой.

Экспериментируют и с составом (по сравнению с дебютным Кубком стало больше одиночников, зато исчезли танцоры), и с подведением итогов. В этом году победа «Красной машины» была самой убедительной: если в 2021-м перевес сборной Алины составил 28,74 балла, то в этом – на 40 больше.

Мы проверили, действительно ли с таким составом у команды Загитовой не было шансов проиграть.

«Красная машина» изначально мощнее «Нас не догонят», но сильнее всего сборную Валиевой подвели парни и травма Зининой  

Обе команды набирались по результатам чемпионата России: формально по этой причине в турнире не участвовали Коляда, Кондратюк и Трусова, которые не выступили в Красноярске. Единственное исключение – пропуск в команду Самоделкиной в обход Гущиной. Ксению в итоге тоже задействовали, но только в качестве замены для Зининой.

По количеству чемпионов «Нас не догонят» выглядит даже сильнее – два против одного – но такое сравнение команд бессмысленно. Семененко и Гуменник набрали на чемпионате России идентичные суммы, а разница между первым и вторым местами в парном катании была куда меньше, чем в женском между золотом и бронзой (сравнивать нужно их, так как серебряная Валиева не каталась на Кубке из-за недавней болезни).

Куда нагляднее расклады по суммам баллов, которые набраны на чемпионате России. Перевес действительно в пользу «Красной машины»: 2460,50 против 2439,24 (и это без учета того, что у проигравших вместо планировавшейся Зининой в произвольной выступала запасная Гущина).

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

Другой вопрос – насколько критичным является стартовое преимущество в 1% от общей суммы. 20 баллов наверстываются одним успешным выступлением своего одиночника или провалом чужого: тот же Мозалев относительно себя месячной давности улучшился на 15 баллов, Самоделкина даже с заваленной короткой – на 10.

Секрет «Красной машины» становится очевиден, если сравнить баллы чемпионата России с теми, которые фигуристы получили на Кубке Первого канала.

Обе команды выступили хуже возможного, но «Красная машина» потеряла 116 баллов (и это без учета обнуленной короткой Яметовой), а «Нас не догонят» – 164. Зинина вместо Гущиной у синих могла уменьшить разницу, но не ликвидировать ее.

Иными словами – пока «Красная машина» выжимала максимум из своего состава, «Нас не догонят» теряли там, где должны были уйти в отрыв. Сильная сторона команды Валиевой – именно мужчины: потенциально они мощнее, при этом их вклад в итоговый результат весомее, чем у девушек и пар.

Сложно было предугадать, что стабильный в этом сезоне Семененко будет так неидеален в оба дня, а Алиев трижды упадет в короткой. Женя с худшим выступлением сезона проиграл самому себе почти 49 баллов, и есть ощущение, что риск с четверным риттбергером в начале программы был не лучшим вариантом для командного турнира – свои чемпионские 295 месяц назад он спокойно набрал без него.

Состав «Красной машины» очевидно сильнее в женском катании и несколько убедительнее в парном – Бойкова / Козловский и Мишина / Галлямов примерно равны по силам, а у Тарасовой и Морозова всегда есть компонентная подушка безопасности относительно Кадыровой и Колесова: это было заметно еще в Красноярске.

Разумеется, и в прозрачном на первый взгляд распределении много подводных камней. Например, в женском катании организаторы формально уравняли составы, поставив первое и пятое место чемпионата России против третьего и четвертого, но Петросян выступала в Красноярске на фоне свежей травмы.

Месяц на восстановление – весомый бонус. Кроме того, разница между Муравьевой и Петросян на чемпионате России составила меньше балла, при этом потенциально контент Аделии куда дороже, чем у Софьи.

Лутфуллин из «Красной машины» жаловался, что выступления в Сибири ему не даются – не может справиться с акклиматизацией. На Кубке Первого канала (и по сезону в целом) он был куда убедительнее, хотя в распределении по командам стоял ниже Игнатова.

Если суммировать, распределение слабо указывает на заговор в пользу команды Загитовой. Было бы проще, участвуй в турнире Валиева – она не компенсировала бы гигантское отставание в одиночку, но результаты оказались бы куда плотнее.

Главный аргумент, кроме сухой математики – готовые составы вытягивали сами капитаны. Даже если представить, что организаторы формировали заведомо неравноценные сборные, победный набор участников легко мог достаться синим.

Раньше команды набирали капитаны, но это тоже вызвало скандал: Медведева возмутилась, что ей досталась девочка «рангом пониже»

Спущенные сверху составы – очевидный повод для споров. Например, топовых пар в России сейчас 3 – какая-то из команд априори окажется в уязвимом положении. Видимо, по той же причине организаторы решили не связываться с танцами, где одно наличие в сборной Худайбердиевой и Базина давало гарантированное преимущество.

Жеребьевка силами капитанов – логичный вариант, который, во-первых, добавляет шоу, а во-вторых, дает лидерам команд реальные функционал и ответственность помимо перекладывания атрибутики в кисс-энд-крае и участия в пресс-конференции.

Но и такой подход оказался скандальным: два года назад Медведева, возглавлявшая «Время первых», указала на то, что формат не позволил ей набрать сильных одиночниц, в результате чего к ней попали участницы «рангом пониже».

Предложение Жени устраивать слепую жеребьевку вряд ли устроило бы организаторов и спонсоров. Для рейтингов и кассы им нужна интрига, а слишком очевидный перекос в составах мог серьезно ей навредить.

Оптимальный вариант компенсировать возможные несовершенства составов – суммировать не баллы, а очки в соответствии с занятыми местами в каждом виде. Эту систему уже использовали в прошлом году – и это тоже не помешало победной серии «Красной машины». Но и результаты тогда оказались плотнее: судьбу трофея решили 4 очка.

Такой подход смягчает влияние на результат даже самых провальных прокатов; делает равным вклад парней и девушек в итоговый результат, а в ситуации с внезапной травмой (как у Зининой) позволяет обойтись без обнуления баллов и даже без замены, если она невозможна.

Спойлер – на этом Кубке Первого канала «Красная машина» все равно победила бы со счетом 102:94, хотя «Нас не догонят» взяли виртуальное золото в четырех разрядах из шести.

Недостаток есть и у такой методики: в некоторых случаях разрывы между фигуристами были настолько крошечными, что повлиять на них могли даже оценки за качество одного элемента.

Например, Туктамышева проиграла Акатьевой в короткой 0,05 балла, а Семененко Самарину – 0,51. В действующей системе на результат такие разрывы не влияют, но при подсчете очков могут оказаться фатальными – проблема публикации протоколов точно станет острее.

Комбинированный вариант – усилить методику подсчета мест подробными критериями разделения фигуристов по командам.

Учитывать можно не только результаты одного чемпионата России, но и средний балл на последних турнирах, внутренний рейтинг (который федерация анонсировала уже в этом сезоне), максимальную сложность контента и соревновательный опыт – запутанность формулы зависит исключительно от организаторов.

Вопрос лишь в том, насколько нужна такая сложность шоу-турниру.

Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

244 комментария

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Reigher
Был не на одном турнире, но этот псевдо-турнир какой то кринж и позор.
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Дружба11
Для тех кто в танке,КПК -шоу.
ШОУ- мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее ПОСТАНОВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР, НЕ СОВПАДАЮЩЕЕ С РЕАЛЬНОСТЬЮ.
сторонники самими сабими-не получили паспорта, но стоит заглянуть в толковый словарь и посмотреть значение слова ШОУ, для людей с нормальным умственным развитием изначально становится все понятно, кто в танке того уже не вылечишь.
да хоть перезагитова-пупкина-вротеннбергова, значение и смысл ШОУ -это не меняет
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Defender64
Мне вообще не понравилось, как в прошлый раз были очки вместо баллов.
По баллам гораздо интереснее.
Что касается интриги - чтобы её было больше, надо делать 3 команды.
Борьбы нервов было бы гораздо больше.
Ну и юниорок пригласить.

1 команда.
БК и БП или МЕ...
Гуменник, Лутфуллин, Ковалёв
Петросян, Жилина, Муравьёва

2 команда.
МГ и ЧЯ
Акатьева, Двоеглазова, Яметова
Самарин, Алиев, Игнатов

3 команда.
ТМ и КК
Туктамышева, Титова, Зинина (с заменой на Горбачёву)
Семененко, Яблоков, Мозалёв

Например, так.
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екибастосЪ
А бывают ситуации, когда абсолютно все фигуристки, действующие и нет, садятся в один самолет и куда-то летят? Но только чтобы все -- Медведева, Загитова, Валиева, Щербакова, Косторная, Навка, Рудковская, Тутберидзе -- абсолютно все. Вот если бы они сели в самолет и разбились бы где-нибудь в районе, скажем, Тюмени(это дискуссионно в данном случае), -- вы представляете насколько легче бы дышалось на этом сайте. Я понимаю, первые месяц-другой здесь бы малость пофонтанировало -- панихиды, некрологи, воспоминания, но зато потом... ммм что-то я размечтался.
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Ронин
Комментарии зашел почитать)
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Фира Фасхутдинова
Ответ Спорт_в_массы
Да, логично. Единственное - я не понимаю, зачем организаторы тащат некогда хорошую фигуристку Алину на ТВ - она и зрителей раздражает, и в глупые положения постоянно попадает, и её фанаты из любого праздника всегда сделают какой-то адъ) Женя в качестве ведущей, кстати, тоже не фонтан. Макса и Ягудина бы там было достаточно из ФК, остальных надо брать профессионалов, чтобы не краснеть всю трансляцию (касается и прыжкового турнира). Ну а Алина на ТВ - это, похоже, чей-то личный проект, другого объяснения почему оно постоянно пихается на экраны у меня нет)
1. Ну Вы ещё не все зрители. 2. А оно, которое пихается на все экраны, это что? 3. У Вас какие то странные экраны, с приковывающими цепями что ли?!)
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Генаха Орлов
На полном серьезе анализировать это шоу с точки зрения спорта?) серьезно?)
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Charliz
Ответ Заяц НеСудьбы
Я не думаю, что всё вокруг заговор — но не надо про шарики, пожалуйста. Есть миллион способов тянуть шарики так, чтоб вытягивались нужные, включая весьма высокотехнологичные :)
Есть) но чай не казино там было). Не надо домысливать того чего не было.
Но в целом я понимаю вас: стань команда фигуристов в Красной машине синими - все было бы ок?)))) не заговор, не высокотехнологичный обман, а высшая справедливость?))
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papadok
Даже Роман Ротенберг соизволил уделить внимание. Это статус. Автор понимает толк в привилегированности.
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Ирина Чунаева
Ответ Сайтама
Команда Красной Машины болельщикам шапочки и шарфы раздала. А в команде синих только одной Валиевой цветы подарили , да ещё спецом на камеру, когда она рядом с Хрусталевым стояла. Чтобы в телевизионной картинке было видно. А Алина своей команде, каждому участнику милые подарочки приготовила. Они сегодня их в своих постах показывали. Ну и , конечно, шапки и шарфы это не инициатива организаторов ,а работа ТимЗагитова и Алины.
Загитову цветами не обделили. Шикарные букеты преподнесли. Не в камеру по ТВ дарили , а в роликах после турнира много огромных букетов показали.
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vallabaza
Ответ buturlinomo
Камила тянула состав первая. Вы реально думаете с ее нынешним пиаром, хотели, что бы она проиграла????
Вы рельно думаете что ромка дал бы алинке проиграть? ну и допингистке никто не дал бы выиграть.
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Charliz
Ответ Мэй Касахара
Давайте ещё выборы президента обсудим:)
Плохой приём)
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vallabaza
Ничесе валиева ряху какую отъела...
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Пылесос
Если и читаю комменты на ветках фк, то исключительно заминусованные, потому что они единственные трезвые и адекватные.
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AllaS
Ответ Ирина Чунаева
Я тоже в восторге от приятных мелочей капитана Алины, которые объединили, настроили и привели к победе. Особенно мне понравились шоколадки с именными портретами. А еще мне понравилось, что фигуристы-соперники тепло общались. Наши спортсмены самые лучшие, гордость страны! "Красную машину" с победой. Такой фееричный праздник подарили!
Мне тоже очень понравился сюжет с Мурой, Соней С , Женей С которые общались с Красными очень мило и явно собирались с ними разделить трапезу сладкую. А шоколад с именными портретами фигуристам это отлично придумала Алина .Обстановка у них дружеская, веселая .Приятно посмотреть.
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Versa
Ответ Princess23
Самый оптимальный вариант убрать Загитову как уже не действующую Но тогда Ротенберг не будет спонсировать Так что смотреть людям этот цирк пока тому кого помоложе не подгонят
Не слышу ваших претензий на "убрать" относительно Медведевой, Щербаковой и тд
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Tante Ellen
Ответ Princess23
Самый оптимальный вариант убрать Загитову как уже не действующую Но тогда Ротенберг не будет спонсировать Так что смотреть людям этот цирк пока тому кого помоложе не подгонят
Так не смотрите, раз болеете за команды, а не за спортсменов, как в детском саду. Щербакову тоже Ротенберг спонсирует или уже забыли. кто был капитаном в прошлом году и кому достались лавры? Уровень критики - детский сад. Конфетку отняли, пойду маме скажу, она тебя в угол поставит.
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Versa
Ответ Мэй Касахара
Вы знаете, что такое красная машина и ее связь Ротенбергом? Реально думаете, красная машина совершенно случайно третий раз получает более сильный состав и побеждает?
Ротенберг заставил синих завалить прокаты и травмироваться Зинину? совсем уже фанаты Валиевой обезумели в своей злобе :DDDD
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Lana-shu
Ответ Дружба11
Петросян вообще обозвала команду синих убогими, а между тем команду возглавляла ее одногруппница по штабу ох эж это "святая" петросяния-почему авторы об этом не напишут как анализ на предмет нарушения кодекса этики спортсменом, почему вообще боятся обсудить чемпионство худы в контексте дискредитации российских танцах.все как то издалека -одна громкая статья вопреки с вечным расшаркиванием из далека далеко -и дальше можно и без циферок,тем кто получил паспорта все и так понятно. троллей конечно нагонят, ну а как без них родимых.
Враньё! Я видела это видео. Там были и Муравьева, и самоделкина, и Семененко. Все улыбались, общались дружелюбно. А Вы один из тех, кто петросянку затравил в ее соцсетях?
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Sivl
Некорректно оценивать составы по результатам ЧР, так как он был месяц назад. Спортсмены не будут держать форму ради шоу-турнира. Другое дело, что интенсивность тренировок будет разная, кто-то в шоу участвовал, кто-то тренировался, а кто-то в отпуске. Организаторы лучше всех знают кто лучше готов в настоящий момент. Поэтому состав подбирали под победу красных. А про жеребьёвку не рассказывайте, лучше расскажите как на ЧМ-2018 Россия попала в группу с Саудовской Аравией и Египтом, а Катар с Сенегалом и Эквадором.
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Princess23
Самый оптимальный вариант убрать Загитову как уже не действующую Но тогда Ротенберг не будет спонсировать Так что смотреть людям этот цирк пока тому кого помоложе не подгонят
+3
-6
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Дружба11
Ответ Lana-shu
В отличии от любимой Вами такты, Алина имеет все титулы, а не кормится у федры 15 сезонов, за 12 взрослых сезонов только два раза Лиза отобралась на гс, пролетела мимо трех ои. Самый низкий коэффициент пользы. Я Вам написала, что Семененко и Алиев за деньги завалили? Или как? Организаторам то как раз было выгодна победа синих для разнообразия. Кстати, больше всех лицом светит Щербакова и ем.
вы столько раз поливали Лизу и все одно и тоже.
поливали Женю Медведеву-не получается у вас просто фанатеть не принижая других крутых спортсменок.
Лизу любят сейчас гораздо побольше чем вашу Алину-если на то пошло,,
я вам про фому, вы про ерему.
то что все заранее спланировано-не значит как косяк Алины, она просто пешка и все, тащат вашу Алину-самими-сабими за уши, иначе давно бы ее убрали с федерального и поставили бы круглосуточно Анечку,Женю или умеющих говорить девочек-профессиональных ведущих, никто бы и не вспомнил про Алину.
И кстати при всем моем отношении к Ане-Анечка на много порядков лучше смотрится и говорит в кадре чем самими-сабими.
и да кстати не понимаю,что вы всей толпой гнобите Евгению Медведеву-девочка умеет говорить и вести себя в эфире в тысячи раз лучше чем Алина и красавица ничуть не меньшая чем Алина.За Женечку Медведеву на наших экранах и за Анечку Щербакову))))))))
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Ирина Чунаева
Ответ Nautimus
Валиеву, если не знать, что она капитан, можно было принять просто за участницу. Она, как капитан, сидела, иногда, с откровенно скучающим видом. Капитан должен заряжать свою команду на победу, чтобы командный дух был. Во второй день даже Ягудин не мог на месте усидеть от эмоций. Красные -соревновались с азартом благодаря капитану, а синие - чилили и кайфовали.
Загитова от переживаний и азарта все губы искусала. Ей нравится то, что она делает, вкладывает в работу кусочек души. Энергетика и харизма просто зашкаливают. Алина -ОГОНЬ! Сама горит и других зажигает. Для ПОБЕДЫ это самые лучшие качества.
+1
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Tante Ellen
Задолбали, каждый год одно и то же. Не могут обыграть в честной борьбе, начинают ныть и подтасовывать факты и цифры. Ваши надежды растоптали своими коньками Женя С., Макар и Дима Алиев. Посмотрите, как оценивали парней во второй день. Как могли вытаскивали ННД и топили КМ. Семененко с заваленными четверными и не только, обыграл Самарина с чистым квадом. А что поставили Макару, который завалил все? Там оценивать было нечего, проги не было, но ведь оценили, наскребли, непонятно с чего такую сумму. Также как и Алиеву в первый день. Мозалев был шикарен в КП, но в не ПП, Алиев с ошибками и в ПП, хоть и хорош, но ошибки есть ошибки. Так что молчать бы фанатам синих в тряпочку, отрыв должен был быть еще больше при таких прокатах.
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Спорт_в_массы
Да, логично. Единственное - я не понимаю, зачем организаторы тащат некогда хорошую фигуристку Алину на ТВ - она и зрителей раздражает, и в глупые положения постоянно попадает, и её фанаты из любого праздника всегда сделают какой-то адъ) Женя в качестве ведущей, кстати, тоже не фонтан. Макса и Ягудина бы там было достаточно из ФК, остальных надо брать профессионалов, чтобы не краснеть всю трансляцию (касается и прыжкового турнира).
Ну а Алина на ТВ - это, похоже, чей-то личный проект, другого объяснения почему оно постоянно пихается на экраны у меня нет)
+3
-7
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