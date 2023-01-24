Команде Загитовой помогли выиграть? Проверяем главный миф Кубка Первого канала

За три года существования фигурный Кубок Первого канала оброс мемами (от «меня не трогай – я не пахну» до «доводил ли до слез женщин? Таких успешных, как Медведева, нет»), трогательными историями и, конечно, легендами.

Главная из них – о том, что «Красная машина» не может проиграть.

Теория о ее привилегированности не лишена оснований.

1) Это единственная команда, которая все три Кубка сохраняла узнаваемые название и стиль. Если соперники из «Времени первых» переименовались в «Нас не догонят», а в этом году еще и добавили к фирменному синему цвету белый, чем запутали болельщиков, то «Красная машина» – неизменная часть соревнований.

2) «Красная машина» крепко ассоциируется с самой титулованной российской одиночницей Загитовой – настолько, что даже Медведева, поздравляя победителей, ошиблась, записав Алину в бессменные капитаны команды. Но это не так – в прошлом году красных возглавляла Щербакова.

3) Поддержать «Красную машину» и поздравить с победой ее капитана в этом году приехал даже Роман Ротенберг.

Но в такой теории много нелогичного. Правила турнира меняются каждый год: в первом сезоне капитаны сами набирали команды, а в этом – тянули готовые списки, поэтому набор потенциальных победителей вполне мог достаться не Загитовой, а Валиевой.

Экспериментируют и с составом (по сравнению с дебютным Кубком стало больше одиночников, зато исчезли танцоры), и с подведением итогов. В этом году победа «Красной машины» была самой убедительной: если в 2021-м перевес сборной Алины составил 28,74 балла, то в этом – на 40 больше.

Мы проверили, действительно ли с таким составом у команды Загитовой не было шансов проиграть.

«Красная машина» изначально мощнее «Нас не догонят», но сильнее всего сборную Валиевой подвели парни и травма Зининой

Обе команды набирались по результатам чемпионата России: формально по этой причине в турнире не участвовали Коляда, Кондратюк и Трусова, которые не выступили в Красноярске. Единственное исключение – пропуск в команду Самоделкиной в обход Гущиной. Ксению в итоге тоже задействовали, но только в качестве замены для Зининой.

По количеству чемпионов «Нас не догонят» выглядит даже сильнее – два против одного – но такое сравнение команд бессмысленно. Семененко и Гуменник набрали на чемпионате России идентичные суммы, а разница между первым и вторым местами в парном катании была куда меньше, чем в женском между золотом и бронзой (сравнивать нужно их, так как серебряная Валиева не каталась на Кубке из-за недавней болезни).

Куда нагляднее расклады по суммам баллов, которые набраны на чемпионате России. Перевес действительно в пользу «Красной машины»: 2460,50 против 2439,24 (и это без учета того, что у проигравших вместо планировавшейся Зининой в произвольной выступала запасная Гущина).

Другой вопрос – насколько критичным является стартовое преимущество в 1% от общей суммы. 20 баллов наверстываются одним успешным выступлением своего одиночника или провалом чужого: тот же Мозалев относительно себя месячной давности улучшился на 15 баллов, Самоделкина даже с заваленной короткой – на 10.

Секрет «Красной машины» становится очевиден, если сравнить баллы чемпионата России с теми, которые фигуристы получили на Кубке Первого канала.

Обе команды выступили хуже возможного, но «Красная машина» потеряла 116 баллов (и это без учета обнуленной короткой Яметовой), а «Нас не догонят» – 164. Зинина вместо Гущиной у синих могла уменьшить разницу, но не ликвидировать ее.

Иными словами – пока «Красная машина» выжимала максимум из своего состава, «Нас не догонят» теряли там, где должны были уйти в отрыв. Сильная сторона команды Валиевой – именно мужчины: потенциально они мощнее, при этом их вклад в итоговый результат весомее, чем у девушек и пар.

Сложно было предугадать, что стабильный в этом сезоне Семененко будет так неидеален в оба дня, а Алиев трижды упадет в короткой. Женя с худшим выступлением сезона проиграл самому себе почти 49 баллов, и есть ощущение, что риск с четверным риттбергером в начале программы был не лучшим вариантом для командного турнира – свои чемпионские 295 месяц назад он спокойно набрал без него.

Состав «Красной машины» очевидно сильнее в женском катании и несколько убедительнее в парном – Бойкова / Козловский и Мишина / Галлямов примерно равны по силам, а у Тарасовой и Морозова всегда есть компонентная подушка безопасности относительно Кадыровой и Колесова: это было заметно еще в Красноярске.

Разумеется, и в прозрачном на первый взгляд распределении много подводных камней. Например, в женском катании организаторы формально уравняли составы, поставив первое и пятое место чемпионата России против третьего и четвертого, но Петросян выступала в Красноярске на фоне свежей травмы.

Месяц на восстановление – весомый бонус. Кроме того, разница между Муравьевой и Петросян на чемпионате России составила меньше балла, при этом потенциально контент Аделии куда дороже, чем у Софьи.

Лутфуллин из «Красной машины» жаловался, что выступления в Сибири ему не даются – не может справиться с акклиматизацией. На Кубке Первого канала (и по сезону в целом) он был куда убедительнее, хотя в распределении по командам стоял ниже Игнатова.

Если суммировать, распределение слабо указывает на заговор в пользу команды Загитовой. Было бы проще, участвуй в турнире Валиева – она не компенсировала бы гигантское отставание в одиночку, но результаты оказались бы куда плотнее.

Главный аргумент, кроме сухой математики – готовые составы вытягивали сами капитаны. Даже если представить, что организаторы формировали заведомо неравноценные сборные, победный набор участников легко мог достаться синим.

Раньше команды набирали капитаны, но это тоже вызвало скандал: Медведева возмутилась, что ей досталась девочка «рангом пониже»

Спущенные сверху составы – очевидный повод для споров. Например, топовых пар в России сейчас 3 – какая-то из команд априори окажется в уязвимом положении. Видимо, по той же причине организаторы решили не связываться с танцами, где одно наличие в сборной Худайбердиевой и Базина давало гарантированное преимущество.

Жеребьевка силами капитанов – логичный вариант, который, во-первых, добавляет шоу, а во-вторых, дает лидерам команд реальные функционал и ответственность помимо перекладывания атрибутики в кисс-энд-крае и участия в пресс-конференции.

Но и такой подход оказался скандальным: два года назад Медведева, возглавлявшая «Время первых», указала на то, что формат не позволил ей набрать сильных одиночниц, в результате чего к ней попали участницы «рангом пониже».

Предложение Жени устраивать слепую жеребьевку вряд ли устроило бы организаторов и спонсоров. Для рейтингов и кассы им нужна интрига, а слишком очевидный перекос в составах мог серьезно ей навредить.

Оптимальный вариант компенсировать возможные несовершенства составов – суммировать не баллы, а очки в соответствии с занятыми местами в каждом виде. Эту систему уже использовали в прошлом году – и это тоже не помешало победной серии «Красной машины». Но и результаты тогда оказались плотнее: судьбу трофея решили 4 очка.

Такой подход смягчает влияние на результат даже самых провальных прокатов; делает равным вклад парней и девушек в итоговый результат, а в ситуации с внезапной травмой (как у Зининой) позволяет обойтись без обнуления баллов и даже без замены, если она невозможна.

Спойлер – на этом Кубке Первого канала «Красная машина» все равно победила бы со счетом 102:94, хотя «Нас не догонят» взяли виртуальное золото в четырех разрядах из шести.

Недостаток есть и у такой методики: в некоторых случаях разрывы между фигуристами были настолько крошечными, что повлиять на них могли даже оценки за качество одного элемента.

Например, Туктамышева проиграла Акатьевой в короткой 0,05 балла, а Семененко Самарину – 0,51. В действующей системе на результат такие разрывы не влияют, но при подсчете очков могут оказаться фатальными – проблема публикации протоколов точно станет острее.

Комбинированный вариант – усилить методику подсчета мест подробными критериями разделения фигуристов по командам.

Учитывать можно не только результаты одного чемпионата России, но и средний балл на последних турнирах, внутренний рейтинг (который федерация анонсировала уже в этом сезоне), максимальную сложность контента и соревновательный опыт – запутанность формулы зависит исключительно от организаторов.

Вопрос лишь в том, насколько нужна такая сложность шоу-турниру.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф