ЛЧ-2022/23: фаворит – «Манчестер Сити», «Интер» не навяжет борьбу «Барсе» и «Баварии», а «Реал» снова недооценивают

В Бензема тоже не очень верят.

Букмекерские конторы выкатили долгосрочные линии на предстоящий сезон Лиги чемпионов задолго до старта квалификации, но только после жеребьевки группового этапа эти оценки обрели смысл: сложно рассуждать о шансах той или иной команды, если не имеешь представление, с кем она встретится в группе.

Хотя оценки не сильно изменились после жребия: все фавориты получили вполне проходимые группы – даже квартет С, считающийся самым плотным, вряд ли сможет доставить проблемы «Баварии». Мюнхенцы должны выходить с первого места, несмотря на «Барсу» и «Интер» в соперниках.

«Манчестер Сити» – явный фаворит ЛЧ

Англичанам попалась достаточно легкая группа: «Севилья» с дортмундской «Боруссией» вряд ли смогут потягаться с «Сити», ну а «Копенгагену» остается довольствоваться четвертым местом. На победу «Сити» в Лиге чемпионов дают около 26% – после жеребьевки шансы выросли буквально на пару процентов.

15% дают на чемпионство «ПСЖ» – ну когда-то парижский клуб же должен выиграть главный европейский трофей. Группа у французов крепкая, но судя по старту сезона Гальтье нашел подход к звездам, потому «ПСЖ» вполне по силам набрать шесть очков и в матчах с «Ювентусом», и тем более с «Бенфикой».

На победу «Ливерпуля» дают около 13% – скомканный старт в АПЛ снизил шансы финалиста ЛЧ-2021/22 на пару процентов и сделал «ПСЖ» вторым претендентом на титул. Понятно, что оценки эти относительны по нескольким причинам:

форма клуба в начале сезона мало влияет на его перспективы в ЛЧ: нет сомнений, что банда Клоппа выйдет в плей-офф, а весной «Ливерпуль» может заиграть намного бодрее (яркий пример – прошлогодний «Реал»);

перед плей-офф пройдет еще одно трансферное окно, которое способно несколько пошатнуть баланс сил – тот же «Ливерпуль» может закрыть проблемы в полузащите;

впереди длинный сезон, важнейшая составляющая которого – работа физиотерапевтов и медицинского персонала: кто доберется до решающих стадий плей-офф в лучших физических кондициях и с меньшим количеством травм, тот и будет иметь чуть больше шансов на успех.

Топ-5 претендентов на победу в ЛЧ замыкают «Бавария» (12%) и «Реал» (9%), который снова букмекеры недооценивают – в прошлом сезоне мадридский клуб не входил даже в пятерку по шансам на титул. Пусть с трудом и не без доли везения, «Мадрид» врывал очередную победу в Лиге чемпионов.

Наибольший накал страстей ждут в группе B – там играет «Атлетико»

Группой смерти после жеребьевки назвали квартет С, но для аналитиков здесь все предельно понятно: на победу «Баварии» дают 53%, на проход «Барсы» в плей-офф – 73%, на третье место «Интера» – 56%. Специалисты совершенно не верят в итальянцев: на выход из группы дают немногим больше, чем на попадание в плей-офф «Бенфики» из квартета с «ПСЖ» и «Ювентусом».

А наибольший накал страстей ждут в группе B: на выход «Атлетико» дают 76%, «Порту» – 53%, «Байера» – 48%, и даже «Брюгге» имеет неплохие шансы на попадание в 1/8 – 23%. В прошлом розыгрыше бельгийцы смогли отобрать очки у «ПСЖ» и обыграли «Лейпциг», потому в группе с менее высококлассными командами вполне могут пошуметь еще раз.

В остальных группах выделяют очевидного фаворита, а вот борьбу за выход в плей-офф со второго места ждут всего в трех квартетах:

в группе А поборются «Аякс» (52%) и «Наполи» (48%);

в группе D – «Марсель» и «Айнтрахт» (по 43%);

в группе G – «Боруссия» (65%) и «Севилья» (37%).

В остальном интрига только в борьбе за третье место, и то не в каждой группе.

Нормальный жребий выпал английским командам: впервые за долгое время все четыре представителя АПЛ смотрятся явными фаворитами своих групп. И если для «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» это не новость, то «Челси» с «Тоттенхэмом» заметно повезло: «Челси» в соперники достался сильный, но пока далекий от прежней звездности «Милан», а «Тоттенхэму» и вовсе вряд ли кто-то сможет навязать конкурентную борьбу – «Айнтрахт», «Марсель» и «Спортинг», скорее всего, будут вести междоусобные разборки за вторую путевку в плей-офф и выход в Лигу Европы.

Аналитики дают 70% на то, что все четыре английских клуба пройдут в 1/8. И в это охотно верится.

Холанд сияет в АПЛ, но в ЛЧ у него больше конкурентов

Эрлинг Холанд забил шесть мячей в четырех первых турах АПЛ, вновь заставив всех заговорить о своей исключительности: кажется, скандинав готов стать тем форвардом, которого так долго не хватало Пепу Гвардиоле. Норвежец – главный претендент на «Золотую бутсу» ЛЧ: шансы в 22% выглядят не слишком убедительно, но если учесть уровень исполнителей в турнире, цифра очень даже впечатляющая.

В топ-20 входит и второй нападающий Гвардиолы: шансы Хулиана Альвареса стать лучшим бомбардиром ЛЧ в дебютном сезоне в Европе – больше 2%. Выше, например, чем у Рахима Стерлинга и Кевина Де Брюйне.

На победу Мбаппе в гонке бомбардиров дают чуть меньше, чем на триумф Холанда – 15%, а топ-5 замыкают Садьо Мане, Мохамед Салах и Роберт Левандовски – у обоих по 11%. Интересно, что в топе сразу три игрока, сменившие клуб в этом сезоне – специалисты, видимо, не сомневаются в скорой адаптации.

И тут снова недооценивают мадридцев: шансы Карима Бензема, ставшего лучшим бомбардиром в прошлом сезоне с 15 мячами, оценивают в 9%. Учитывая наличие в группе «Реала» не самых конкурентных «Селтика» и донецкого «Шахтера», цифра выглядит немного заниженной.

Помните, что долгосрочные оценки достаточно ненадежны, а долгосрочные ставки – не более чем фан, чтобы поднять интерес к просмотру предстоящего розыгрыша.

Главные оценки аналитиков зафиксированы, осталось лишь дождаться финала – в мае посмотрим, насколько верны были оценки.

Фото: REUTERS/Craig Brough, Peter Powell; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency