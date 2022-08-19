Топ-5 лучших БК для ставок на главные европейские чемпионаты

Только факты и никакой субъективности.

Основное внимание футбольной общественности к августе-сентябре обращено к главным европейским чемпионатам: турниры уже стартовали, а трансферное окно продолжает радовать громкими переходами. Любители ставок на футбол тоже постепенно втягиваются в евросезон: заключать пари в первые туры – занятие достаточно рискованное, но сдержаться после двухмесячного перерыва без большого футбола иногда просто нереально.

Один из фундаментальных вопросов для игроков, особенно в условиях достаточно насыщенного букмекерского рынка, какую контору выбрать? Ограничиваться одной, безусловно, не стоит, но и мониторить все 16 БК в поисках лучших коэффициентов и линии – занятие уж слишком трудоемкое.

А потому ловите пятерку лучших букмекерских контор для ставок на главные европейские чемпионаты по четырем важнейшим критериям: линия и роспись, маржинальность, лимиты и наличие трансляций. Речь будем вести о больших и средних рынках, потому как ставки на смолл-маркеты слишком самобытны – к ним мы вернемся чуть позже.

Распределять букмекеров по местам не будем – это всегда слишком субъективно, да и к тому же никто не помешает игроку иметь аккаунты во всех пяти конторах.

«1хСтавка»: традиционно топовые линия и лимиты, но не хватает трансляций

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что у «1х» одна из лучших (если не лучшая) линия на топовые футбольные чемпионаты. Найти можно буквально все: глубочайшая роспись тоталов и фор, в том числе по таймам, масса комбинированных ставок и многое-много другое.

По марже все стабильно и приятно: средняя комиссия букмекера на матчи главных футбольных лиг варьируются от 2% до 3%. Были бы предложения по нулевой марже на центральные матчи, было бы прям совсем идеально, но их нет.

Лимиты – топ, берегите ваши кошелечки: с минимальным коэффициентом дадут поставить и сотню миллионов (видимо, специально для Романа Аркадьевича), ну а стандартный максимум для котировок около 2.00 – это пара миллионов.

По трансляциям не слишком густо: Бундеслига, Ла Лига, Серия А и Кубок лиги... Ну вот в принципе и все. На фоне некоторых конкурентов достаточно блекло, но не забывайте, что все трансляции совершенно бесплатны – регистрируйся, проходи идентификацию и наслаждайся просмотром.

BetBoom: стабильно хорошо

У BetBoom сложно выделить одну сильную сторону, тут по всем пунктам хороший уровень: в линии можно найти как стандартные исходы, так и комбинированные. Сложно представить, какой заход должен прийти игроку в голову, чтобы он не нашел его в линии.

Маржа стабильно 3-4% на все главные соревнования: на центральные матчи чуть меньше, на игры вроде «Страсбург» – «Реймс» чуть выше, но все в вышеобозначенных пределах. Событий с нулевой маржинальностью тоже нет, что немного расстраивает.

Лимиты – сплошная стабильность: за день до матча на низкие биговые коэффициенты дадут зарядить до четырех миллионов, на стандартные котировки в районе 1.60-1.80 – пару миллионов. Ну а разве нужно больше?!

BetBoom транслирует абсолютно все Кубки, в том числе оба английских. Также здесь можно найти трансляции Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги и Лиги 1 – в общем все, кроме АПЛ.

«Лига Ставок»: главный плюс – трансляции

Не будет откладывать в долгий ящик и начнем сразу с главного козыря: «Лига Ставок» транслирует абсолютно все топовые европейские чемпионаты и Кубки, в том числе АПЛ. Кажется, этого уже было достаточно, чтобы залететь в пятерку.

Однако помимо трансляции «ЛС» может похвастать и крепкой линией: пара сотен биговых и мидловых вариантов для каждого матча обеспечена. До уровня «1хСтавки» заметно не дотягивает, но жаловаться не на что.

Маржа все те же 3-4% в зависимости от уровня матча, нулевую тоже не предлагают... Лимиты для больших рынков подобающие: больше 10 миллионов на низкие коэффициенты, и пара лямов на играбельные котировки в районе 2.00.

«Бетсити»: отличный выбор для новичков

У «Бетсити» достаточно крепкая линия на топовый футбол, а по количеству комбинированных вариантов контора, пожалуй, переплюнет и сам «1х». Еще один жирный плюс – обилие долгосрочных вариантов: ни для кого не секрет, что аналитики «Бетсити» часто открывают эксклюзивные долгосрочные линии. Котировки на статистику Артема Дзюбы в чемпионате Турции, например, выкатили до официального подтверждения трансфера.

Маржа лежит в пределах 3-4%, правда, на чемпионат Испании она временами чуть выше – доходит и до 5%. Матчей без комиссии букмекера в линии нет. Лимиты на уровне: пара миллионов на коэффициенты около 2.00, ну а для низких котировок максимумы могут достигать и 50 миллионов. Транслировать обещают Бундеслигу, Серию А, Ла Лигу, Лигу 1 плюс Кубки Испании и Франции.

А для новичков «Бетсити» будет интересен своим приветственным бонусом: бездепозитный фрибет в 500 рублей и три права на ошибку. После регистрации и успешной идентификации букмекер дарит игроку первую бесплатную ставку. Если пари выигрывает, то чистая прибыль достается игроку, ну а если оно проигрывает, то контора возвращает бонус. В общем игрок получает до трех фрибетов номиналом по 500 рублей.

«Марафон»: нулевая маржа решает

БК «Марафон» не может похвастать самой широкой линией или самыми высокими лимитами. Главный плюс конторы, за которую ее любят многие игроки, это предложения с нулевой маржой на матчи главных европейских чемпионатов. Каждый тур букмекер предлагает клиентам биговые исходы без комиссии.

Средняя маржа букмекера – 4-5%, что в принципе достаточно средний показатель, но акции с нулевой комиссией перевешивают и делают коэффициенты «Марафона» самыми выгодными на рынке. Лимиты небольшие – около полутора миллионов, но 99% игроков этого более чем достаточно.

А вот трансляций в «Марафоне» нет, что является главным минусом конторы в призме ставок на топовый европейский футбол.

Фото: REUTERS/Craig Brough, Massimo Pinca; globallookpress.com/IMAGO/Elyxandro Cegarra; instagram.com/adskulubu