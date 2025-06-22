Медведев – букмекерский фаворит финала турнира в Галле. Бублик ни разу не обыгрывал Даниила

Даниил Медведев сыграет с Александром Бубликом в финале турнира в Галле.

Медведев – букмекерский фаворит за 1.62. Это самый высокий коэффициент на Даниила в матчах против Бублика. На казахстанца дают 2.40.

Россиянин ведет в личных встречах 6:0 – две победы на грунте и четыре на харде. На траве Медведев и Бублик еще не встречались.

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