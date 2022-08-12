Чем опасна финансовая система «догон»

Чисто математически подход обречен на провал.

Система Мартингейла, она же «догон», – достаточно популярная финансовая стратегия среди любителей ставок на спорт. Вот только к жизнеспособности подхода возникает много вопросов: сомнения вызывает как финансовая сторона системы, так и психологическая.

Суть «догона» достаточно проста: размер каждой последующей ставки в цепочке зависит от результатов предыдущей. Проиграл – увеличиваешь следующую ставку так, чтобы в случае выигрыша отыграть все прошлые минусы. Выиграл – круг обнуляется.

Примем за тезис факт того, что риски «догона» часто недооцениваются любителями ставок на спорт. А теперь к доказательствам.

Затянувшаяся серия поражений приведет к потере банка

Абсолютно каждый игрок, вне зависимости от опыта и компетенции в ставках, рискует нарваться на затянувшуюся серию луз-стриков.

Давайте представим, что ставочник решил «догонять», начиная с флэта в 1000 рублей, и проиграл восемь пари подряд. Выбрал он классический Мартингейл, поэтому заигрывал исключительно события с коэффициентом 2.00, а значит после поражения увеличивал сумму ставки ровно вдвое.

Чтобы отыграть стрик всего из восьми поражений, игроку поднять размер следующей ставки до 128 тысяч рублей, а общий банк для продолжения игры должен составлять как минимум 255 тысяч. Согласитесь, не у каждого игрока есть такие финансовые возможности.

Еще немного математики: если луз-стрик с теми же исходными данными продлится 15 ставок подряд, то для следующего шага «догона» игроку необходимо будет поставить 8 миллионов рублей. Даже при наличии кругленькой суммы могут возникнуть проблемы технического характера: вряд ли игроку удастся найти букмекерскую контору, которая примет 8 лямов на исход с высоким коэффициентом.

«Догон» схож с игрой в «русскую рулетку»: есть вероятность, что ставочник проиграет весь банк (выстрелит себе в голову) и не сможет продолжать участие в игре, а значит и отыграть предыдущие минусы. Математическое ожидание подхода в лучшем случае равно нулю.

«Догон» требует эмоциональной устойчивости

Еще один минус стратегии – отсутствие дисциплины. Одно дело ставить фиксированным флэтом, сдерживая размер ставки в рамках 3-5% от общего банка вне зависимости от успехов, и совершенно другое давать себе послабления установкой «увеличу размер ставки и отыграюсь».

Если стратегия подразумевает увеличения флэта в два раза, то почему бы не помножить его на три? Так я не только отыграю предыдущие неудачи, но и сразу окажусь в плюсе... Так недалеко и до ставок ва-банк.

Ну и главная опасность «догона» – это высокий риск тильта, то есть потери эмоциональной стабильности. Серия лузов сама по себе способна вывести из себя ставочника, а если речь идет еще и о постоянном повышении суммы ставки – это прогулка по канату, причем без страховки.

Ну а чем чреват тильт знает каждый, кто с ним сталкивался: необдуманные пари, желание отыграться любой ценой и неспособность остановиться в нужный момент.

Ставить ли крест на «догоне»?

Конечно же нет. Несмотря на все риски, ситуативно подход действительно может быть играбельным – сам в прошлом сезоне «догонял» тотал меньше периодов в КХЛ, причем вполне успешно.

Важно лишь понимать все риски системы, которую зачастую подают как беспроигрышную – да, при условии бесконечных финансов и лимитов в БК проиграть по системе Мартингейла действительно невозможно, но на практике банк истощается достаточно быстро (с этим разобрались в первом пункте).

И помните: в арсенале ставочника должно быть как можно больше способов обыграть букмекера, главное понимать, при каких обстоятельствах их использовать.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; РИА Новости/Илья Питалев; globallookpress.com/x99/ZUMAPRESS.com