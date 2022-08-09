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Топ-тренды на еврокубки: мальтийские выскочки, датская стабильность и черная полоса «Пюника»

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Несколько заходов на матчи квалификации. 

Пока главные европейские чемпионаты только-только начинают очередной сезон, в квалификации еврокубков уже вовсю рубятся клубы из менее статусных лиг. В Лиге чемпионов, например, уже третий квалификационный раунд, а значит и вывески статуснее да интереснее. 

Собрали для вас лучшие статистические тренды на вечер. 

«Мидтьюлланд» в стране ОЗ

Чемпионат Дании уже стартовал, а «Мидтьюлланд» продолжает тренд прошлого сезона — в 12 из 13 последних матчей клуб проходит ставка на «Обе забьют». В текущем сезоне статистика у клуба еще более впечатляющая: во всех семи матчах (четыре в чемпионате, три в Лиге чемпионов) забивали обе команды. 

9 августа «Мидтьюлланд» в ответном матче примет на своем поле «Бенфику». Первый матч закончился уверенной победой португальцев — 4:1.

Португальцы, кстати, в прошлом сезоне показывали неплохую проходимость ставок на «Обе забьют» — 54% матчей во всех турнирах.

Поставить на «Обе забьют — да» в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.63 в БК «1хСтавка»

В домашних матчах датчане выдают еще более примечательные тренд: пять матчей кряду во втором тайме забивают обе команды — в этом сезоне ставка сыграла во всех трёх матчах клуба на родном стадионе.

Во втором тайме первого матча с «Бенфикой» в Португалии команды также обменялись голами... В общем, присмотреться к исходу обязательно стоит. 

На «Обе забьют — да» во втором тайме БК «Фонбет» дает коэффициент 2.90.

Очередной экзамен для «Пюника»

«Пюник» мало кто ожидал увидеть в третьем раунде ЛЧ: на старте квалификации армянский клуб сенсационно прошел румынский «ЧФР», а во втором раунде случился люксембургский «Дюделанж», над которым коллектив и одержал единственную победу в сезоне.

9 августа «Пюник» примет «Црвену Звезду». Шансов у хозяев откровенно мало: сербы выиграли пять из пяти матчей в текущем сезоне с общий счетом 22:1.

Помимо сумасшедшего старта сезона «Црвена» выдает примечательную серию: 13 матчей подряд клуб непременно выиграет первый тайм. Тренд рождает два возможных захода на матч — один поаккуратнее, другой чуть понаглее:

  1. Поставить на ИТБ «Црвены» в первом тайме. Букмекерская контора «Бетсити» дает на исход кэф 1.55.
  2. Поставить на победу «Црвены» в первом тайме. В «Мелбете» исход можно забрать за 1.85.

«Гзира» удивляет в Лиге конференций

Мальтийская «Гзира» добралась до третьего квалификационного раунда Лиги конференций не выиграв ни одного матча в основное время, выбив в серии пенальти крепких сербов из «Раднички». В первом матче с «Вольфсбергом» мальтийцы сенсационно отстояли нулевую ничью в Австрии, и теперь от «Гзиры» ждут новых неожиданностей.

Ответный матч состоится 9 августа в 22:00 по времени Москвы, и это тот самый момент, когда два тренда встретились: 

  1. «Гзира» забивает в 18 из 19 последних домашних матчей (2 из 2 в текущей Лиге конференций). 
  2. «Вольфсберг» пропускает в 15 из 16 последних матчей (4 из 5 в текущем сезоне).

На ИТБ 0,5 мальтийского клуба в предстоящей встрече можно поставить за вполне приличные 1.83 в БК «Леон».

Фото: Facebook/fcmidtjyllandfcpyunikgziraunitedfootballclub

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