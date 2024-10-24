Факты дня в ЛЧ: «Атлетико» уступил дома впервые за 3 года, у «Сити» рекорд, «Фейеноорд» с начала века не играет вничью

«Ливерпуль» с 2020-го не выиграл в группе лишь однажды.

Во второй день третьего тура Лиги чемпионов прошло девять матчей, исходы многих изначально не предсказывались – например, в Лиссабоне, Бергамо и Мадриде сгорели коэффициенты ниже 1.55 на явных фаворитов.

Были и другие интересные истории, связанные с цифрами. Кратко о них по каждому матчу:

«Аталанта» и «Селтик» регулярно пробивают верх – но умудрились вообще не забить

Итальянцы снова играют весело – восемь верхов в последних десяти матчах, семь – в последних восьми домашних. Шотландцы из прошлых десяти выездов привезли только один низ.

В общем, на ТБ2,5 в этой игре давали 69% вероятности – лишь коэффициент 1.44. И хотя «Аталанта» наиграла на 2.33 по xG – матч закончился 0:0. Поразительно.

На этот счет было 26.00 – не более 4% вероятности.

«Байер» всем отгружает 2+, а с «Брестом» тормознул

Атака «Байера» на это нацелена регулярно – в прошлом сезоне Бундеслиги забила меньше двух только шесть раз, в этом пока лишь однажды. В ЛЧ начала с того же – 4:0 над «Фейеноордом».

А дальше задача усложнилась – один гол влетел «Милану», один – «Бресту». Да что там голы, французов даже по ударам не перебили (8:11).

«Интер» за последние полтора года наиграл целых 12 сухих матчей в ЛЧ

Тем круче, что отрезок состоял всего из 18 игр, то есть, начиная с плей-офф ЛЧ-2022/23 итальянцы пропустили только в шести – от «Бенфики» (дважды), «Ман Сити», «Реал Сосьедад», «Ред Булла» и «Атлетико».

От «Янг Бойз», несмотря на коэффициент 1.66 на гол швейцарцев, «Интер» вполне мог пропустить, но уберегся – победил 1:0. Кроме «Интера» за три тура ЛЧ пока не позволили соперникам забить «Ман Сити», «Астон Вилла», «Арсенал» и «Аталанта».

«Барселона» не забивала «Баварии» четыре матча, а потом сделала это на первой минуте

О странностях этой игры мы уже писали , поэтому тут совсем коротко: «Барса» не забивала «Баварии» со времен 2:8, проиграв ей четыре следующих матча с общим счетом 0:11, но сейчас Рафинья забил уже на 57-й секунде.

Из неожиданностей – три гола «Барсы» в первом тайме: на ее ТБ2 до перерыва давали 12.75.

«Атлетико» проиграл дома в ЛЧ впервые за 12 матчей

1:3 от «Лилля изрядно удивили, тем более что в последних семи домашних играх ЛЧ «Атлетико» уж точно забивал не меньше двух, а сейчас наскреб один гол. Но случилось и более мощное падение серии – беспроигрышной домашней, которая продолжалась почти три года.

В ноябре 2021-го «Атлетико» проиграл «Милану» на своем поле 0:1 из-за позднего гола Жуниора Мессиаса, а потом добился семи побед и четырех ничьих в матчах с «МЮ», «Ман Сити», «Порту», «Брюгге», «Байером», «Фейеноордом», «Селтиком», «Лацио», «Интером», «Боруссией» Дортмунд и «Лейпцигом».

Хороший список. Но приехали французы и все испортили.

«Ливерпуль» до плей-офф в ЛЧ не выиграл с 2020-го только один матч

Англичане удачно съездили в Лейпциг – 1:0 с голом Дарвина Нуньеса. Это 14-я победа из последних 15 матчей в ЛЧ до плей-офф (или если называть по-старому – в групповых этапах).

В декабре 2020-го «Ливерпуль» сыграл 1:1 в гостях с «Мидтьюлландом» – и с тех пор обыгрывал в группах три раза «Милан», дважды «Атлетико», «Порту», «Рейнджерс» и «Аякс», по одному разу «Наполи», «Болонью» и теперь «Лейпциг». Единственный раз не выиграли, сгорев 1:4 «Наполи».

«Ман Сити» – рекордсмен в истории ЛЧ по играм подряд без поражений

Перед третьим туром у «Сити» было 25 матчей подряд в ЛЧ, которые они не проигрывали за 90 минут. Это повторение рекорда «МЮ», который команда Алекса Фергюсона установила в конце 2000-х.

Побить рекорд не было проблемой – «Сити» играл дома со «Спартой» и выиграл 5:0. Теперь матчей стало 26. При этом чехи не забили впервые за 24 игры во всех турнирах – остановил их только «Этихад».

«Фейеноорд» отказывается играть вничью – с начала века!

Победив «Бенфику» 3:1, «Фейеноорд» довел серию без ничьих в ЛЧ до 22 матчей. Последний раз он сыграл вничью в ЛЧ в октябре 2002 года дома против киевского «Динамо» – 0:0.

С тех пор с учетом матчей квалификации «Фейеноорд» побеждал только пять раз, остальные матчи проиграл. Четыре из пяти побед пришлись на 2023-й и 2024-й.

«Ред Булл» впервые проиграл «Динамо» за 90 минут – играли девять раз

Еще одна неожиданность – третье поражение в ЛЧ у «Ред Булла», который умудрился проиграть даже загребскому «Динамо», получившему в первом туре девять голов в Мюнхене. 2.60, 4.00 и 4.75 – так выглядели коэффициенты на победы соперников австрийцев в этой ЛЧ (помимо «Динамо» – это «Спарта» и «Брест») – и они прошли.

Любопытно, что клубы из Зальцбурга и Загреба девять раз пересекались друг с другом за последние 15 лет, но «Динамо» впервые выиграло за 90 минут. Была еще одна победа – но за 120 в раунде плей-офф ЛЧ. Четыре матча взял «Ред Булл».

Ставочная вики Спортса

Странные цифры «Барсы» и «Баварии»: обе забили очень быстро, на три гола хозяев до перерыва было лишь 8%

Фото: IMAGO, IMAGO/Andrew Yates, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press