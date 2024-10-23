Вечер поломанных экспрессов: «ПСЖ» переоценили за 1.30, «Слован» победил с форой», «Шахтер» потрепал «Арсенал»

Традиционное развлечение упрямых любителей экспрессов – собирать все матчи фаворитов в один большой прогноз. Результаты вторника – тяжелый удар по обреченной стратегии. Фавориты разочаровали в половине матчей.

«ПСЖ» пропускает без Сафонова – «ПСВ» явно недооценили

До матча коэффициент на хозяев едва не преодолел отметку 1.30. Сразу видно, что мало кто следит за чемпионатом Нидерландов, а там у клуба из Эйндховена – девять побед в девяти матчах.

«ПСЖ» столкнулся со сложностями и проиграл первый тайм. В итоге прошла ничья за 6.00. Забавно, что даже фора (+2) на ПСВ предлагалась в линии по котировкам в диапазоне 1.70-1.80.

У парижан пока получается очень осторожная Лига чемпионов. Типичный стиль Луиса Энрике – разница мячей 2:3 за три матча. Тотал больше пока не проходит.

Мини-сенсация в Турине – «Ювентус» не повторил трюк

«Ювентус» не был очень большим фаворитом до игры со «Штутгартом». Здесь немцы ближе к стартовому свистку подтянулись к 3.80 – не зря.

В прошлом туре команда Тиаго Мотты изящно унесла ноги из Лейпцига – «Штутгарт» отомстил за коллег из Бундеслиги, хотя после удаления и отбитого пенальти Маттиа Перином напрашивались ассоциации. Любопытно, что «швабы» выиграли впервые за месяц во всех турнирах.

Тревожные 1.13 у «Арсенала»

От парней Микеля Артеты ждали убедительной победы над «Шахтером» – стоило подпитаться эмоциями перед «Ливерпулем». Дело едва не закончилось конфузом.

«Шахтер» до последних минут цеплялся за ничью по коэффициенту 10.00. Минимальная победа «Арсенала», но на гостей прошла целая россыпь фор. В «Шахтер» не верили настолько, что предлагали 1.30 на победу украинцев с форой в 3,5 гола. На полтора мяча – 1.70.

«Слован» еще дышит, но уже 1:11

Чемпион Словакии – один из кандидатов на антирекорд Лиги чемпионов. До игры в Испании с «Жироной» гостей обрекли на разгром с разницей в три мяча и более – получилось приличнее. Каталонцы забили по голу в каждом из таймов.

Здесь не прошел тотал больше 2,5, хотя это был один из самых потенциально результативных матчей, согласно линии: коэффициент 2.95 на «низовой» исход.

Буднично в вечерней программе выиграли только «Спортинг» и «Астон Вилла». Португальцы сделали мощный шаг в направлении плей-офф, одолев австрийский «Штурм», а команда Эмери красиво лидирует после победы над «Болоньей». Здесь сыграли так, как и было прописано в линии.

Ставочная вики на Спортсе

Головин удивил букмекеров: 0+0 в девяти матчах, идет на личный антирекорд. Что происходит?

Фото: East News /Firas Abdullah, AP Photo/Ian Walton