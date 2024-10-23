У «Реала» новая стратегия: первый тайм – для слабаков, уничтожают в специальное время

«Реал» красиво прибил «Боруссию» во втором тайме, забив пять голов в течение 33 минут. Фирменное возвращение команды Карло Анчелотти, но в нынешнем сезоне есть несколько крайне любопытных статистических нюансов.

Победа «Реала» – не сюрприз для аналитиков даже после 0:2

Коэффициенты во время матча, конечно, неплохо потрясло, но «Реал» – все же особенный клуб, поэтому кредитная история здесь работает во благо. До матча ставить на хозяев предлагали за 1.48. В перерыве коэффициент, учитывая счет 0:2 и один удар в створ, не взлетел, а приподнялся до 5.30. Даже за 30 минут до финального свистка, при дефиците в два гола, победа «Реала» шла ниже в линии, чем успех Дортмунда до игры (7.30 против 7.50). Очевидно, что аналитики привыкли к таким возвращениям.

5:0 за один тайм – редкий прецедент даже для «Реала». До игры максимальный тотал конкретно на вторую половину давали лишь 2,5. Здесь Мадрид еще может удивлять букмекеров. Суммарно проскочил тотал больше 6,5 – это крепкие 10.00 в линии до матча.

Пятнадцать минут лучшего футбола – новая стратегия?

«Реал» сокрушил «Боруссию», начиная с 60-й минуты. Цифры показывают, что такой сценарий – далеко не случайность. Дело в том, что по конкретным минутам и таймам у Мадрида сейчас цифры, заслуживающие подробного исследования:

● В Лиге чемпионов «Реал» имеет 0:3 до перерыва и 8:1 во вторых таймах; ● В Ла Лиге разница также чувствуется: 5:1 и 16:6; ● Смертоносный отрезок – с 61-й по 75-ю: 8:0 в Ла Лиге и сегодня забили «Боруссии».

Если брать первые таймы в Лиге чемпионов, то показатели хуже только у «Янг Бойз», «Црвены Звезды» и «Слована». Естественно, что 8:1 во вторых таймах – первое место.

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Уже через четыре дня «Реалу» играть против «Барселоны». С каталонцами лучше все же не забыть выйти на первый тайм – их лучший отрезок в Ла Лиге – с 16-й по 30-ю минуты – 9:2.

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Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle