Бруней – худший соперник в истории сборной России

Букмекерские компании представили коэффициенты на следующие матчи сборной России. Поставить на победу в игре против Сирии можно за 1.38, а успех в игре с Брунеем оценен… Да – просто пустое место. Ничего нет.

Впервые в истории сборной России букмекеры отказались выставлять коэффициенты на классические исходы. Что это значит и почему это важно?

Такого никогда не было, хотя играли с Сан-Марино, Лихтенштейном и Андоррой

Сейчас единственный вариант ставки на товарищеский матч с Брунеем – использовать фору. Например, на победу России с разницей в 4,5 можно заключить пари по коэффициенту 1.60. Это просто колоссальный разрыв в коэффициентах, его редко можно встретить в официальных матчах именно привычных европейских середняков (отнесем к ним сборную России), а в других зонах настолько слабые сборные отсекаются предварительными раундами. Типичная история отсутствия коэффициентов на прямые исходы для Европы – матчи Сан-Марино с грандами.

Товарищеские игры такие соперники обычно не проводят – не видят смысла.

Впервые в истории на победу сборной России нельзя поставить даже по коэффициенту 1.01. Например, так оценивали успех сборной Станислава Черчесова в 2019-м до игры с Сан-Марино дома, а в 2011-м команда Дика Адвоката пробиралась на Евро через матчи с Андоррой – оба раза спокойно давали 1.01.

Примечательно, что в рамках квалификации на чемпионат Европы встреча с андоррцами имела колоссальное значение для россиян – результат был нужен для итогового отбора. Даже в такой ситуации это не мешало аналитикам оставлять крохотную, но все же долю на гипотетическую победу гостей. Сейчас шансов нет – 100% победит Россия.

Еще раз 1.01 проскакивал в матче Россия – Лихтенштейн в 2009 году.

Тогда сборная на пике летела на чемпионат мира в идеальном составе с Гусом Хиддинком во главе – все равно до 100% в линии не дотягивали.

Почему Бруней уже обрекли на поражение в России?

Скромная азиатская сборная выступает в официальных турнирах хуже, чем в прошлые годы. В квалификации к чемпионату мира Бруней уступил Индонезии – 0:6, 0:6. Важно, что играли не в теннис.

Во время последней международной паузы будущий соперник сборной России потерпел болезненное поражение от Восточного Тимора (0:1, 0:0). Это были стыковые игры в рамках квалификации на чемпионат АСЕАН по футболу, куда попадают десять сильнейших сборных из одиннадцати, объединенных в Юго-Восточной Азии.

Справедливо заметить, что у брунейцев были и успехи: в сентябре сохранили место в квалификации на Кубок Азии, разгромив Макао (3:0), а до этого в товарищеском матче вышли победителями из триллера с Вануату (3:2).

Даже такие результаты не убедили аналитиков в том, что гости достойны в России коэффициента 1.01.

Будет ли новый рекорд?

Пока все расклады – за новый рекорд сборной России. Пожалуй, это и есть главная интрига. Букмекеры на удивление в победу со счетом 10:0 не верят, даже на фору в (-7,5) можно поставить по солидному коэффициенту 4.50. Больше пока не дают.

Россия под руководством Валерия Карпина ранее уже демонстрировала, что не намерена щадить даже экзотических соперников. Лучший пример – матч с Кубой, не дотянули до повторения рекорда один гол. Любопытно, что тогда на любую победу России давали коэффициент 1.10 и получилось 8:0.

Сейчас котировок вообще нет… Это наводит на мысли.

Самое крупное поражение Брунея было зафиксировано в 2001 году. Сборная уступила ОАЭ со счетом 0:12 в рамках квалификации к чемпионату мира.

Ставочная вики Спортса

Фото: instagram.com/brusportsnews ; Dmitry Golubovich/Russian Look, Evgeny Filippov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press, imago sportfotodienst/Global Look Press