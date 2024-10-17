«Шанхай» Слуцкого гонится за чемпионством в Китае. А ведь букмекеры даже не надеялись на медали!

«Мы будем стараться. Я всегда нацелен на титул. Знаю, что конкуренция здесь очень высокая, но сделаю все, что в моих силах».

Так после назначения в «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, сделает ли он команду чемпионом Китая. И сейчас, за три тура до конца сезона, российский тренер близок к этому.

Но тогда ответ Леонида показался слишком смелым – «Шанхай» все-таки не брал медали с 2010-го, а чемпионом не становился с 1995-го. Букмекеры даже не надеялись, что команда финиширует хотя бы в тройке призеров.

Слуцкому предрекали финиш вне топ-3, а он выдал рекордную серию без поражений

Дебютировал Слуцкий мощно. Сначала выиграл Суперкубок Китая – лишь второй трофей клуба за 17 лет. А потом выдал три сухие победы подряд в чемпионате. Тут-то букмекеры и встрепенулись – «Шеньхуа» стал главным фаворитом!

Коэффициент на чемпионство клуба падал, а тренер скромничал: «У нас нет времени праздновать что-либо, календарь очень плотный, мы сосредоточены на следующих матчах». Первое поражение случилось только в августе. Беспроигрышная серия составила 24 матча – это рекорд в истории клуба.

А вот какие линии у российских букмекеров были на «Шеньхуа» до старта чемпионата Китая:

● Меньше 14 побед – 1.26, больше – 3.50;

● Финиш вне топ-3 – 1.20, попадание в топ-3 – 4.00.

Поставить на чемпионство даже не предлагали!

После экватора сезона кэф на парней Слуцкого пошел вверх – слишком хорош «Шанхай Порт», который с Оскаром движется ко второму чемпионству подряд. Сейчас букмекеры дают 34% на итоговую победу «Шеньхуа» и 73% – на конкурента.

«Шеньхуа» идет вторым в Суперлиге – за три тура до финиша отстает на два очка от лидера. У команды остались две игры дома и одна на выезде. Важный нюанс – в случае равенства по очкам чемпионом станет именно «Шанхай» Слуцкого.

У «Шанхая» аномальное количество вице-чемпионств. Неужели снова мимо трофея?

Прошлый сезон «Шеньхуа» закончил на пятом месте. По версии Transfermarkt, и состав на тот момент у команды был только пятый в китайской Суперлиге. В текущем сезоне клуб по этому показателю переместился на третье место.

Если все сложится удачно, то «Шанхай» станет чемпионом лишь второй раз в профессиональную эру китайского футбола (с 1994-го). Правда, «Шанхай» брал золото и в 2003-м, но спустя 10 лет его отняли за причастность к договорным матчам. По итогам расследования, длившегося три года, Федерация футбола Китая наказала 58 человек.

Зато вице-чемпионств у «Шеньхуа» предостаточно – целых восемь (даже у «Байера» меньше). К слову, одну из серебряных медалей клуб взял под руководством Валерия Непомнящего – в 2005-м.

Возможно, другой российский тренер приведет «Шанхай» к долгожданному чемпионству?

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Фото: Gettyimages /Fred Lee