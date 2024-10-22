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13 раз, когда наши были фаворитами против грандов – «Реала», «Баварии», «Ливерпуля» и других

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Не только «Спартак» и «Зенит», есть даже «Рубин» и «Анжи».

Почти три года мы не видели наши клубы в еврокубках – сильно скучаем. А еще больше – по тем временам, когда они даже считались фаворитами в играх против грандов – «Баварии», «Арсенала», «Ливерпуля», «Реала» и других.

Это можно вычислить по коэффициентам на матчи наших команд в еврокубках за последние 26 лет – еще с конца 1990-х.

Российские клубы – фавориты в играх против топов: как это было

Мы выделили 13 матчей со звучными вывесками, где предматчевые котировки были в пользу команд из России:

Конечно, у каждого матча есть свои особенности. Некоторым командам поездка в Россию уже была не нужна по турнирным причинам, а кто-то просто находился не в лучшей форме и проводил не самый яркий сезон. А в каких-то случаях российский клуб оценивался выше, потому что просто был сильнее.

Рассмотрим каждый из этих матчей.

ЛЧ-1998/99: «Спартак» – «Интер» 1:1: радость итальянцев от спасенной ничьи

В том году «Спартак» добрался до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил как раз «Интеру», а в розыгрыше ЛЧ бодро начал с двух побед над «Штурмом» и «Реалом». «Интеру» в гостях проиграл, но дома вполне было по силам победить. Тем более что итальянцы начали сезон тяжело, проиграв трижды в семи матчах чемпионата.

«Спартак» играл лучше и создал больше голевых моментов, а в середине второго тайма забил – мяч после удара Андрея Тихонова попал в штангу и влетел в ворота от спины Джанлуки Пальюки. В самом конце 83 тысячи зрителей в «Лужниках» замолчали: Диего Симеоне забил с навеса Андреа Пирло – 1:1.

«Спартак» стал грандом: ничьей в Москве суперзвезды «Интера» радовались как дети», – с таким заголовком вышел «Спорт-Экспресс». Тихонов был в шоке от стиля соперника: «Всю игру били нас исподтишка – локтями, по ахиллам». Робсон же заявил: «Мы должны были обыгрывать «Интер» все четыре раза».

«Ужасно расстроен и прошу меня побыстрее отпустить. Вместо того чтобы побеждать с крупным счетом, мы сыграли вничью», – грустил Олег Романцев. Главный тренер «Интера» Луиджи Симони, напротив, заявил, что команда достигла того, чего и планировала. Но на вопрос, повезло ли «Интеру», воскликнул: «О каком везении можно говорить, если мяч в наши ворота влетел от спины вратаря?»

За одним шансом сделать широкий шаг к выходу из группы «Спартак» следом упустил и второй – не выиграл у «Штурма» дома (кстати, на россиян давали всего каких-то 1.24). Потом проиграл «Реалу» и остался третьим. «Интер» же уступил в 1/4 «МЮ», а в чемпионате финишировал восьмым и остался без еврокубков на следующий год.

ЛЧ-2000/01: «Спартак» – «Реал» 1:0: безоговорочная победа над резервистами и удивление Европы

Это был шестой тур первого группового этапа, матч ничего не решал: «Реал» выиграл группу, «Спартак» досрочно стал вторым. «Реал» привез в Москву как минимум смешанный состав (например, не было  Икера Касильяса, Фернандо Йерро, Луиша Фигу, Савио, Рауля и других игроков основы), но это не отпугнуло 82 тысячи болельщиков.

При этом и основа «Реала» не блистала – перед матчем со «Спартаком» она проиграла подряд «Мальорке» и «Нумансии». Зато после московского матча «Реал» победил шесть раз подряд во всех турнирах. «Еще неизвестно, какой состав «Реала» сильнее», – заключил в интервью «Спорт-Экспрессу» Виктор Булатов.

«Спартаку» же испанцы проиграли – хозяева провели матч лучше, пусть и забили после автогола Жереми в начале второго тайма – для победы этого хватило. Романцев назвал Василия Баранова лучшим игроком матча, а El Pais написал про белоруса так: «Этот русский полузащитник собрал внушительную коллекцию неиспользованных моментов». As вообще посчитал, что 82 тысячи зрителей собрались на стадионе «Динамо», а не в «Лужниках».

Мичел удивился другому: «Когда такое было, чтобы испанцы уступали соперникам в технике! Подобное я увидел впервые за долгое время». А Арсен Венгер, подводя итоги первого группового этапа, сказал: «В первую очередь удивил, конечно, московский «Спартак» и его молодой лидер – Егор Титов, очень сильный футболист. Другую команду, которая бы меня поразила, назвать трудно».

«Реал» же в том сезоне выиграл чемпионат Испании и вылетел в полуфинале ЛЧ.

ЛЧ-2000/01: «Спартак» – «Арсенал» 4:1: разгром при -8, месть Венгеру, поздравление от Шевченко

Венгер удивлялся «Спартаку», а потом крупно ему проиграл в первом туре второго группового этапа. Минус восемь градусов, но снова больше 80 тысяч фанатов на трибунах, быстрый гол Силвиньо, ответный дубль Маркао и еще два гола Титова и Робсона – фантастический результат.

«Арсенал» хорошо шел в октябре, обыграв 4:2 «Спарту» и 5:0 «Ман Сити», но в следующих пяти матчах выиграл всего однажды и приехал на разгром в Москву, уступив здесь в евросезоне вслед за «Байером», «Спортингом» и «Реалом».

«Отмечу, что восемь из одиннадцати футболистов «Спартака» вышли на поле с повреждениями», – говорил после игры Романцев. И не торопился хвалить Маркао: «Не уверен, что он полностью отвечает самым высоким требованиям. Ему еще работать и работать». Венгер пожаловался: «Пропустили нелепые голы. И хотя после второго еще имели преимущество, третий нас доконал». С «Монако» он выигрывал у «Спартака» в ЛЧ 4:1 – теперь вышло ровно наоборот.

Из игроков «Арсенала» с прессой говорили только Мартин Киоун и Фредрик Юнгберг – не стали жаловаться на поле и признали поражение.

Даже президент ЦСКА Шахруди Дадаханов выразил комплимент: «Как бы ни завершилась для команды эта Лига чемпионов, результатами работы Романцева я восхищен». А вот реплика «Спорт-Экспрессу» от Андрея Шевченко: «Рад за российскую команду и хочу через вашу газету поздравить всех спартаковцев с красивой победой». Были и такие времена.

«Арсенал» тогда дошел до четвертьфинала ЛЧ, а «Спартак» прошел свой пик – следующие 22 матча группового этапа этого турнира он провел без побед, пока не выиграл в Лиссабоне у «Спортинга» в 2006-м.

ЛЧ-2000/01: «Спартак» – «Бавария» 0:3: комплименты от Хитфельда и Кана, но разгром в феврале

В четвертом туре группового этапа «Спартак» принимал «Баварию» зимой. Мюнхенцы перед этой игрой внезапно уступили «Унтерхахингу», да и в Москве не превосходили соперника ни по ударам, ни по моментам, но были эффективнее – дубль Мехмета Шолля и точный удар Пауло Сержио довели игру даже до разгрома. До этой игры «Спартак» не проигрывал в еврокубках дома крупно.

«Спартак» совсем не был настолько плох, как это исходит из счета, но третий подряд матч в ЛЧ не мог забить. Отмар Хитцфельд согласился с мнением журналистов: «Пока счет был 1:0, «Спартак» играл очень хорошо, и было бы даже справедливо, если бы он восстановил равновесие. Но после второго гола мы поняли, что игра закончилась. В любом случае результат не отражает соотношения сил».

«Для того чтобы побеждать такие команды, как «Бавария», нужны как минимум две вещи: везение и объективное судейство. Ни того, ни другого у нас не было – как в Мюнхене, так и в Москве», – мнение Романцева.

«Мы обыграли команду, которая безумно, иного слова не нахожу, технична», – заключил непробиваемый в тот вечер Оливер Кан. А через несколько месяцев он выиграл ЛЧ.

ЛЧ-2001/02: «Локомотив» – «Реал» 2:0: испанцы снова без суперзвезд и еще перед «Барселоной»

В первом групповом этапе ЛЧ в своей истории «Локо» пошумел в пятом туре, грохнув 5:1 «Андерлехт» в гостях. Выйти из группы он не мог – это сделали «Рома» и «Реал» – но зато занял третье место и выбрался в Кубок УЕФА. Заключительный тур «Локомотив» проводил с испанцами дома.

«Реал» снова приехал без нескольких суперзвезд, включая Зинедина Зидана, Луиша Фигу и Рауля, но доставил проблемы российскому клубу. И все равно проиграл из-за голов Максима Бузникина и Игоря Черевченко. Аудитория на этот раз на «Реале» была не такой внушительной – только 15 тысяч зрителей на стадионе «Динамо», зато – победа.

«Мы приобрели не только бесценный опыт, но и новых поклонников. Победить «Реал» можно было только играя в сбалансированный футбол», – слова Юрия Семина. «Мадридцы унижены в Москве», – писал El Pais, а Marca называла игру «товарищеским матчем с мыслями о «Барселоне». «Из мадридцев в Москве снова сделали мороженое», – цитата El Mundo Deportivo.

Через несколько дней «Реал» обыграл «Барсу» 2:0. А ЛЧ выиграл следующей весной.

ЛЧ-2004/05: ЦСКА – «ПСЖ» 2:0: парижане плохо начали сезон и не забили 18-летнему Акинфееву

Это был первый за долгое время групповой этап ЛЧ для ЦСКА, у которого из всех 32 участников был самый низкий рейтинг. После 0:0 в Порту россияне обыграли «ПСЖ» с голом Сергея Семака через шесть минут после выхода на замену и реализованным пенальти Вагнера Лава.

Сезоном ранее парижане всего на три очка отстали от «Лиона» и финишировали вторыми, вдобавок взяв Кубок Франции. Но к игре в Москве подходили после 0:3 от «Челси» в ЛЧ и очень тусклого старта в Лиге 1 – одна победа в восьми матчах, очко до зоны вылета.

Из российских клубов до этого никто кроме ЦСКА не начинал с двух сухих матчей в группе ЛЧ, и вообще это была его первая победа в истории групповых этапов.

«Досадно, что создав шесть-семь голевых возможностей, мы так ни одной и не реализовали», – посетовал Вахид Халилходжич. А 18-летний Игорь Акинфеев делился ощущениями: «С самого начала был уверен, что мы выиграем». «Если сложить все прожитые ими годы, то они окажутся на 15 лет моложе Газзаева», – писал Игорь Рабинер об Акинфееве и Юрии Жиркове, которые сыграли очень эффективно.

В последнем туре команды встретились в Париже – там был хет-трик Семака, после чего полузащитник уехал как раз в «ПСЖ», а ЦСКА полетел навстречу к победе в Кубке УЕФА.

ЛЧ-2008/09: «Зенит» – «Ювентус» 0:0: без голов в ноябре, минус шансы на выход в плей-офф

«Зенит» принимал итальянцев в пятом туре дебютной для себя ЛЧ – набрал четыре очка к этому времени, отставая на два от «Реала» и на шесть от «Ювентуса». Итальянцы перед визитом в ноябрьский Санкт-Петербург выиграли семь из восьми матчей во всех турнирах, но уступили в важной игре «Интеру».

Голов команды не забили, и Клаудио Раньери после матча похвалил «Зенит»: «Мы очень хорошо изучили соперника, который, надо отдать ему должное, умеет играть очень привлекательно и быстро». А Дик Адвокат откровенничал: «Мы очень достойно выглядели на фоне этого великого клуба. В то же время и сами туринцы считают «Зенит» великой командой – об этом мне лично после игры сказал Дель Пьеро».

«Зенит» после этого тура лишился шансов на плей-офф ЛЧ, но все же вышел в Кубок УЕФА, который за несколько месяцев до ЛЧ как раз выигрывал. А «Ювентус» вылетел уже в первом раунде плей-офф от «Челси».

ЛЧ-2011/12: ЦСКА – «Интер» 2:3: итальянцы приехали, немало проиграв на старте

У «Интера» тогда вообще не задалось начало сезона – проиграл Суперкубок Италии, четырежды уступил в первых шести матчах Серии А, да еще и в первом туре ЛЧ получил 0:1 от «Трабзонспора», пока ЦСКА совершал чудесный камбэк в Лилле (2:2 после 0:2).

Во втором туре к 23-й минуте ЦСКА уступал 0:2 из-за голов Лусио и Джампаоло Паццини. Российский клуб снова отыграл два мяча – теперь забили Алан Дзагоев и Вагнер Лав, но на 79-й минуте отличился Мауро Сарате – и «Интер» победил.

Раньери теперь приехал в Россию как тренер «Интера» и отреагировал на матч: «Мы сыграли достойно, мне игра доставила подлинное удовольствие». Леониду Слуцкому было не до радости: «Хороший матч, но не очень хороший результат для нас, мягко говоря». А Алан Дзагоев заявил: «Одно из самых обидных поражений в карьере. Считаю, что мы, скорее, переиграли «Интер», больше владели мячом и моментов у нас, по-моему, больше было».

ЦСКА отомстил «Интеру» в последнем туре, победив 2:1 – и этот результат вывел его в плей-офф на «Реал», где путь в ЛЧ и закончился. «Интер» тоже вылетел в 1/8 финала, уступив «Марселю».

ЛЧ-2012/13: «Зенит» – «Милан» 2:3: российский клуб против миланского повторил камбэк и поражение

Это был второй тур, в первом «Зенит» уничтожили в Малаге (0:3), а «Милан» не смог обыграть «Андерлехт» (0:0) и тяжело начал в Серии А – сразу с пяти поражений в восьми матчах.

2:3 – примерно по тому же сценарию, что и годом ранее в Москве у ЦСКА и «Интера». Урби Эмануэлсон и Стефан Эль-Шаарави забили по голу к 16-й минуте, а Халк и Роман Широков сделали счет 2:2. На 75-й Томаш Губочан забил в свои ворота – и «Милан» победил. А еще игры прерывалась из-за дырки в сетке в воротах «Милана» на «Петровском».

При этом «Зенит» в матче рассчитывал на куда большее. Константин Зырянов грустил: «Если пропускать столько в Лиге чемпионов, не о чем даже и говорить». А игроки «Милана» нахваливали Кристиана Абьятти. «Сегодня был бесподобен – даже не знаю, что он ел на завтрак», – восторгался Эмануэлсон игрой вратаря.

Массимилиано Аллегри похвалил соперника: «Зенит» по организации всего футбольного хозяйства сейчас находится в авангарде европейского футбола. То же самое касается болельщиков «Зенита». Сегодня они прекрасно поддерживали свою команду, атмосфера на стадионе очень понравилась».

«Зенит» занял третье место и отбыл в Лигу Европы. «Милан» вылетел в 1/8 финала от «Барселоны».

ЛЕ-2012/13: «Анжи» – «Ливерпуль» 1:0: смешанный состав англичан, гол Траоре в Москве

Звездный «Анжи» принимал «Ливерпуль» в четвертом туре. Англичане к этому времени не выигрывали три матча подряд во всех турнирах, да и в АПЛ победили всего дважды в десяти турах – скромно шли на 13-й строчке в таблице. 22-летний Джордан Хендерсон предчувствовал: «Матч против «Анжи» будет тяжелым. По игре в Англии было заметно, насколько силен наш соперник».

Тем более что в России не поехали Стивен Джеррард и Луис Суарес.

Матч проходил на «РЖД Арене», а единственный гол забил Ласина Траоре с передачи Мубарака Буссуфы. Брендан Роджерс нахваливал своих игроков и жаловался на состояние поля, а Гусу Хиддинку понравился результат. «Это историческая победа для «Анжи» и Дагестана», – подвел итоги Шамиль Лахиялов.

В группе «Ливерпуль», «Анжи» и «Янг Бойз» финишировали с десятью очками, но третьим лишним оказался клуб из Швейцарии. В плей-офф «Ливерпуль» тут же вылетел от «Зенита», а «Анжи» продержался до 1/8-й, где уступил «Ньюкаслу».

ЛЕ-2012/13: «Рубин» – «Интер» 3:0: молодежь итальянцев и Дзанетти, поздний дубль Рондона

Для начала – просто прочувствуйте это, несмотря ни на какие составы и проблемы у соперников: осенью 2012-го «Зенит», «Анжи» и «Рубин» считались фаворитами перед матчами с «Миланом», «Ливерпулем» и «Интером». Звучит?

В группе ЛЕ «Интер» еле спасся от поражения от «Рубина» дома, но в гостях не выдержал. При этом матч практически ничего не решал для итальянцев – вместе с казанцами они были сильнее «Партизана» и «Нефтчи» в этой группе.

«Рубин» подходил ко встрече в отличной форме – с шестью победами подряд во всех турнирах. «Интер» выиграл девять из 11 стартовых матчей в Серии А, а к поездке в Казань шел вторым в таблице чемпионата. Главный тренер «Интера» Андреа Страмаччони повез молодых футболистов, при этом против «Рубина» играли Жуан Жезус, Альваро Перейра, Филиппе Коутиньо, Хавьер Дзанетти и Родриго Паласио.

Гекдениз Карадениз забил на второй минуте, а в самом конце дублем отметился Саломон Рондон. «Средний возраст игроков «Интера» сегодня составил 22,5 года, они играли достойно», – сказал Страмаччони. «Многие говорили, что там молодежь, но надо понимать, что в таких командах молодежь бывает посерьезнее, чем игроки других европейских клубов», – ответ Курбана Бердыева.

«Рубин» в итоге дошел до четвертьфинала, где уступил будущему победителю «Челси», а «Интер» сошел раундом ранее, проиграв «Тоттенхэму».

ЛЕ-2012/13: «Зенит» – «Ливерпуль» 2:0: супергол Халка, расстройство Джеррарда и благодарности Роджерса

Для «Зенита» это был первый матч после зимней паузы, для «Ливерпуля» стал пятым подряд во всех турнирах без побед. В АПЛ клуб шел девятым и сезон в итоге закончил седьмым.

А в том матче в Санкт-Петербурге Джеррард и Суарес все-таки приехали в Россию, где увидели, как Халк и Семак забили в течение трех минут во втором тайме. Особенно выдающимся вышел гол бразильца дальним ударом в девятку.

Роджерсу выделял другое: «Хочу поблагодарить болельщиков «Зенита», команду за прекрасную атмосферу, которая была на стадионе. «Зенит» и его фанаты – замечательные люди». Лучано Спаллетти назвал матч великолепным. А Джеррарду вообще не понравилось: «Это не тот результат, за которым мы приехали. Мало того, что не забили, так еще и пропустили два гола. Хотя надо отметить, что условия были не самые лучше – газон был слишком мягким».

В ответной игре «Ливерпуль» выиграл 3:1 – и вылетел из-за правила выездного гола. В 1/8-й «Зенит» уступил «Базелю».

ЛЧ-2013/14: «Зенит» – «Атлетико» 1:1:

Испанцы выиграли первые четыре матча в группе и на пятый отправлялись в Санкт-Петербург, где за плей-офф цеплялся «Зенит». Из 20 игр сезона во всех турнирах к тому времени «Атлетико» не победил только в четырех. Это тот сезон, когда мадридский клуб впервые с 1990-х выиграл чемпионат Испании.

Во втором тайме матча с «Зенитом» «Атлетико» забил по голу в разные ворота: Адриан Лопес – в чужие, Тоби Альдервейрелд – в свои, которые защищал Тибо Куртуа. 1:1 – вполне нормально, на тот момент «Зенит» был далеко не в лучшем состоянии, и матч с «Атлетико» зашел в серию из семи игр без побед, в которую еще и вписался вылет из Кубка.

В последнем туре ЛЧ «Зенит» получил 1:4 от «Аустрии», но все-таки вышел в плей-офф, где проиграл «Боруссии» Дортмунд. А «Атлетико» выиграл бы ту ЛЧ, если бы не 92:48 от Серхио Рамоса в финале против «Реала».

* * *

Были и другие памятные матчи. Например, «Спартак» и «Локомотив» в 1999-м считались фаворитами против «Бордо» и «Лидса» в домашних матчах, но уступили. Как фаворит, «Спартак» выиграл у «Байера» в 2000-м и у «Аякса» через 11 лет, но проиграл «Марселю» в ЛЧ. «Зенит» еще в раннем Кубке УЕФА в 2006-м был им перед своими играми против «Марселя» и «Севильи». «Рубин» – против «Тоттенхэма».

Из более-менее свежего – в домашней игре 1/8 ЛЧ против «Бенфики» фаворитом тоже шел «Зенит», но проиграл. В том же 2016-м ЦСКА котировали выше «Монако» в московском матче (1:1) – того клуба, который с 18-летним Килианом Мбаппе потом дошел до полуфинала ЛЧ.

Наконец, в 2020-м, в той ЛЧ, где «Зенит» набрал лишь одно очко в группе, он считался небольшим фаворитом в игре против «Лацио». В ней он единственное очко и заработал.

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак, Константин Чалабов, Максим Богодвид, Антон Денисов, Алексей Куденко, Дмитрий Коробейников, Владимир Родионов, Антон Денисов, Илья Питалев

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