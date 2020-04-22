«92:48. 6 лет с момента, изменившего историю «Реала». Рамос о голе «Атлетико» в финале ЛЧ

Защитник «Реала» поделился воспоминаниями о своем голе в финале Лиги чемпионов-2013/14 с «Атлетико» (4:1).

«92:48. Прошло уже шесть лет с того момента, который изменил нашу историю.

Я никогда не устану повторять это. Никогда не надоест это чувство», – написал Рамос в инстаграме.

В той игре «Атлетико» вел в счете 1:0 до 93-й минуты. На отметке 92:48 Рамос сравнял счет и перевел матч в дополнительное время, где победу «Реалу» принесли голы Гарета Бэйла, Марсело и Криштиану Роналду.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on May 24, 2020 at 8:17am PDT

Рамос о голе «Атлетико» в финале ЛЧ: «После него я сказал: «Теперь могу спокойно умирать». Он изменил историю «Реала»