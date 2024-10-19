«Краснодар» дважды за полгода бил «Спартак» 4:0. И даже не был фаворитом

Ужас москвичей из 2014-го.

У «Спартака» и «Краснодара» – яркая история встреч со взаимными разгромами. Два из них помнятся особо: «Спартак» проиграл дважды по 0:4 в один и тот же год – 10 лет назад.

Обстоятельства разные, хотя и сходств хватало. Удивительно, но оба раза фаворитом считался именно «Спартак».

4:0 в марте 2014-го: хет-трик Ари с ошибками Реброва после отставки Карпина. Бубнов не захотел анализировать игру

«Спартак» хорошо прошел первую часть сезона-2013/14, но весной забуксовал: громко вылетел от «Тосно» из Кубка и набрал всего очко в двух весенних матчах с «Тереком» и «Анжи». Валерия Карпина уволили прямо перед игрой с «Краснодаром». Исполняющим обязанности главного тренера назначили Дмитрия Гунько.

«Спартак» шел третьим в четырех очках от лидера и опережал на семь «Краснодар», который располагался на седьмой строчке. Соперник тоже криво начал весну: один балл в играх с «Уралом» и «Томью».

«Спартак» обошелся без дисквалифицированного Рафаэла Кариоки, у «Краснодара» был вопрос по травме Романа Широкова, который в итоге вышел и отдал два ассиста. «Широков – великий футболист, я об этом говорил еще до того, как он к нам пришел, – сказал после матча Сергей Галицкий. – До этого матча он провел всего три тренировки. И все видели, как он сегодня выглядел».

До этого все семь очных матчей выиграл «Спартак». Он и считался фаворитом у букмекеров при открытии линий: 2.40 против 2.75 у «Краснодара». К матчу все поменялось: теперь уже на хозяев давали 2.40, на гостей – 2.70.

И не зря.

«Краснодар» уже к 31-й минуте убил интригу: дубль Ари к девятой и гол Вандерсона. На 50-й Ари установил окончательный счет –4:0. Артем Ребров не выручал: два раза Ари перебрасывал мяч через него. «Могли в первом тайме и семь забить», – заявил Широков. И это правда, моментов у хозяев было очень много, всего нанесли 14 ударов в створ.

Это был десятый раз в российской истории, когда «Спартак» пропускал не меньше четырех в официальных матчах. Фанатский сектор скандировал: «Снимайте майки!», а Александр Бубнов сердился: «Не со «Спартаком» играли, а с каким-то жалким подобием некогда великого клуба. Стоит ли мне расшифровывать игру «Спартака»? Чтобы посмеяться лишний раз на разборе над «единицами» и «двойками» всей команде? Желания делать это нет».

Гунько сразу же извинился перед болельщиками, упомянув при этом: «Ничего неожиданного «Краснодар» не показал, но противопоставить ему мы ничего не смогли». Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ответил тем же в интервью «Спорт-Экспрессу» – по отношению к «Спартаку»: «Как может удивить команда, проигравшая 0:4? Могли пропустить еще 4-5 мячей!»

Ари сочувствовал фанатам «Спартака» и отметил: «Против команды, президента и болельщиков ничего не имею. А к моему уходу приложил руку единственный человек. Это Валерий Карпин». А тренировавший «Краснодар» Олег Кононов признал проблемы соперника с психологией: «Конечно, в другом состоянии спартаковцы доставили бы нам больше проблем».

В тот момент ходили слухи о возможном назначении в «Спартак» Станислава Черчесова, но этого не произошло – Гунько доработал до конца сезона. Клуб проиграл половину из оставшихся восьми матчей и закончил пятым, не попав в Лигу Европы.

«Краснодар» набрал столько же очков, сколько и «Спартак», опередил его по личным встречам и впервые сыграл в еврокубках, где прошел трех соперников в квалификации и добрался до группового раунда.

4:0 в августе 2014-го: две травмы за полчаса, дебют Промеса, день рождения Галицкого

Казалось, через пять месяцев ничего подобного произойти не может – совсем другая ситуация. В новом сезоне «Спартак» со свежим тренером Муратом Якином ехал в Краснодар, выиграв два стартовых матча: один – с крупным счетом (4:0 в Казани над «Рубином»), второй – у принципиального соперника (2:1 над «Динамо»).

Назначенный динамовцами Черчесов тогда возмутился: «Спартак» лежал всю игру, такое впечатление, что это они сыграли 10 матчей». И уже тогда учил журналистов после вопроса об ошибках: «Мы называем это не ошибками, а просчетами – видите, как мы политкорректны».

«Спартак» до этого не было дела: две победы и выезд к непростому сопернику, который тяжеловато стартовал всего с двумя очками и распределял силы из-за еврокубков. Мамаев на этот раз был травмирован, а Широков уже числился в «Спартаке», но из-за повреждения играть не мог.

Похожая история, как в марте – при открытии линий букмекеры больше верили в гостей: 2.50 на победу «Спартака», 2.60 – на успех «Краснодара». И тоже перед самой игрой все изменилось: 2.85 на «Спартак» и 2.35 на «Краснодар».

В первом тайме забил Марат Измайлов, во втором – за 11 минут влетели еще три гола, снова от Ари, от Владимира Быстрова, а потом – от Жоаозиньо с пенальти. Что еще сыграло против «Спартака» – травмы Тино Косты и Артема Дзюбы (в двух турах он забил четыре гола) уже к получасу игры.

Составы у «Спартака» за оба раза по 0:4 были разными: в старте выходили, помимо Реброва, только Евгений Макеев, Денис Глушаков и Тино Коста. Но и с Хосе Хурадо, и с Дзюбой, и с Юрой Мовсисяном итог был одинаковым. Как и с Квинси Промесом, который впервые сыграл за «Спартак» именно тогда: «Конечно, не о таком дебюте я мечтал. 0:4 – это перебор».

До этого в российской истории одному и тому же сопернику дважды подряд в четыре гола «Спартак» влетал только «Баварии».

Счет тот же, но соперник был другим – это отметил Кононов: «Мы почувствовали на себе силу изменившегося «Спартака», его скорость и мобильность. Взяли такой же темп, выдержали его». Согласился и Ари: «Спартак» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном».

С другой стороны, Андрей Тихонов, который при первых 0:4 был в тренерском штабе «Спартака», а при вторых – уже в «Краснодаре», рассказал: «Сегодня после матча Дмитрий Гунько прислал мне сообщение: «Всех поменяли, а результат тот же». И пожелал «Спартаку» успеха в следующих матчах.

Якин же поздравил соперника и хитро ответил на вопрос, почему «Спартак» бросил бороться в последние 25 минут: «Я видел не так много. На поле было не слишком светло». Намекнул, как во время матча гасла мачта стадионного освещения.

Одним из самых счастливых людей в тот вечер был Сергей Галицкий, которому исполнилось 47 лет: «О таком подарке можно только мечтать. Спасибо ребятам, это лучшее, что они могли для меня сделать. Я этого не забуду». Как не забудет и празднование Ари: бразилец после гола задрал футболку, а на второй было написано поздравление Галицкому.

Ну и как же без Бубнова? Впрочем, тут было ожидаемо: «Игру в Краснодаре я пока не расшифровывал, но уже на первый взгляд могу сказать, что «Спартак» получит за нее «единицу».

«Спартак» тут же извинился, обыграв в конце недели ЦСКА, через несколько недель открыл свой стадион, прервал суперсерию «Зенита» из восьми стартовых побед нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, после чего редко выигрывал до конца года и вылетел из Кубка. Дальше – сразу пять поражений весной, 0:4 в первом дерби с ЦСКА на новой арене и итоговое шестое место. Снова мимо еврокубков и уход Якина.

«Краснодар» на этот раз закончил со «Спартаком» не вровень – обогнал на целых 16 очков и завоевал бронзовые медали, всего одного балла не хватило для Лиги чемпионов. В группу ЛЧ клуб попадет через пять лет.

* * *

После тех ужасов «Спартак» уступил «Краснодару» и весной 2015-го, после чего не проигрывал ему в восьми играх (шесть побед). Разгром 4:1 осенью 2017-го считался одним из самых красивых матчей под руководством Массимо Карреры.

В марте 2021-го «Спартак» уничтожил «Краснодар» 6:1 при Доменико Тедеско. Команда Мурада Мусаева тогда вылетела от загребского «Динамо» в Лиге Европы, набрала всего очко в играх с «Сочи» и «Уралом», но в Москву ехала не совсем уж явным аутсайдером – 2.75 на победу против 2.50 у «Спартака». В итоге получила крупнейшее поражение в истории.

Если весной 2014-го за первые девять минут дважды забил «Краснодар», то через семь лет к восьмой минуте 2:0 вел «Спартак». А во втором тайме, пропустив, набил еще четыре: дубли у Александра Соболева и Джордана Ларссона, по голу – у Промеса и Эсекиэля Понсе.

С тех пор был еще один разгром – «Спартак» разбил «Краснодар» 4:1 летом 2022-го. Возможен ли такой исход в чью-то пользу сейчас?

В «Спартаке» до сих пор едят легендарный борщ?

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив; x.com/sergeygalitskiy