4 вопроса к кэфам на «Спартак» – «Краснодар». Почему лидер – совсем не фаворит, а голов почти не ждут?

Интересные цифры в начале недели.

Вы ведь правда соскучились по РПЛ? «Спартак» – «Краснодар» – самый ожидаемый матч выходных. Между командами восемь очков разницы, но лидера не видят фаворитом. Как так?

Изучаем мысли букмекеров.

«Спартак» – фаворит матча против «Краснодара». Здесь все верно?

Итак, 2.10 на победу «Спартака», 3.54 – на успех «Краснодара». Вероятность победы хозяев – 48%, гостей – только 28%.

Смотрим в таблицу – и удивляемся котировкам. «Краснодар» лидирует с 27 очками, «Спартак» – шестой с 19-ю. У «Краснодара» восемь побед подряд, серия продолжается. «Спартак» выиграл всего один матч из последних четырех.

Казалось бы, в пользу «Спартака» – ноль поражений дома и разница 12:2, но и «Краснодар» не уступал в гостях, и по мячам тоже все прилично – 10:3. Из последних шести матчей во всех турнирах «Спартак» у «Краснодара» выиграл четыре.

Можем затронуть и такой момент – за последние два года «Спартак» после перерывов на матчи сборных ни разу не проиграл, у него четыре победы и три ничьих в первых играх сразу после международных пауз. «Краснодар» выиграл трижды, сыграл вничью столько же и однажды уступил. После пяти последних пауз – только одна победа.

При этом если отследить движение по коэффициентам, то при открытых линиях на «Спартак» давали 2.27 (сейчас 2.10), а на «Краснодар» – 3.16 (сейчас 3.54). Даже движение идет в пользу хозяев.

«Спартак» и «Краснодар» вообще не играют вничью друг с другом. А что дают на это?

Статистика очень интересна в этом плане: 31 матч между собой сыграли команды, ничьих было всего две! Прошлый раз это произошло весной 2019 года – тогда на гол Зе Луиша точным ударом ответил Маурисио Перейра.

До этого – в начале 2017-го, когда команды сыграли 2:2. Точный удар со штрафного Фернандо – и автогол Сердара Таски. Первый мяч Луиса Адриано за «Спартак» – и ответ с пенальти Федора Смолова. Это был чемпионский сезон «Спартака», а весенняя его часть началась как раз с этой игры.

И все. В остальных играх обязательно кто-то побеждал – «Спартак» 19 раз, «Краснодар» – десять.

На ничью сейчас дают 3.55, как на победу «Краснодара – 3.54. Вероятность – 28%. Она не так уж и мала. Но цифры в этом плане выглядят стандартно. На победу любой из команд (или одной, или второй) есть 1.32.

«Спартак» и «Краснодар» постоянно забивают друг другу. А на «обе забьют» – не слишком ли высоко?

Снова обращаемся к статистике – 31 матч, из которых в 19-ти прошло «обе забьют». Причем из последних 14 игр такое случилось в 11-ти. А «обе забьют» сейчас оценивается в 1.65. Не так много – 61% вероятности.

А что происходит сейчас в чемпионате? У «Спартака» и «Краснодара» такой вариант проходил в четырех матчах в этом сезоне за 11 туров – не слишком много. Обе команды – в тройке по сухим матчам: шесть и семь соответственно. Больше только у «Зенита» – восемь.

Большой вопрос – что мы увидим в игре: осторожный футбол – во что не очень верится, учитывая стиль игры обеих команд, или же голы от них, что в последние годы происходит практически регулярно.

«Спартак» и «Краснодар» часто пробивали ТБ2,5. Тот же вопрос – не слишком ли велик коэффициент сейчас?

За 31 матч у них 21 раз прошел верх – забивалось минимум три гола в игре. Из последних 13 игр – в десяти. На ТБ2,5 дают 1.80 – в процентах вероятности это не очень-то большие 56%.

Здесь тоже любопытно – линии открывались с 1.79, а теперь у некоторых букмекеров можно найти и 1.85. То есть как минимум нет никакого прогиба в пользу верха. Даже наоборот.

ТБ2,5 в РПЛ чаще «Спартака» пробивают только три команды, но у него таких матчей из 11-ти было только шесть. А у «Краснодара» – пять. Тот же вопрос применим и сюда: будет осторожный футбол или веселый?

Резюмируя: очень интересный матч в плане цифр. «Краснодар» – лидер, у него крутая серия, но фаворит «Спартак». Команды забивают друг другу регулярно, но коэффициент на «обе забьют» – симпатичный. Они постоянно пробивают верх – но сейчас голевого матча не ожидается. Какой же в итоге будет игра?

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Вообще, в этом сезоне РПЛ пока редко возникают подобные интересные вопросы. Скорее, можно выделить пару матчей – оба с участием «Локомотива».

Например, перед пятым туром против ЦСКА – «Локо» начал сезон получше соперника, набрав на два очка больше, но получил 3.67 на победу при открытии линий, которые потом сползли до 3.33. Да и 1.87 на непроигрыш – неплохо. «Локомотив» выиграл 1:0, забив в конце.

Схожая история была перед матчем со «Спартаком» (разница уже в пять очков) – 2.86 на победу, которые потом докатились до 2.56. И «Локо» победил практически без вопросов – 3:1.

Что будет в игре «Спартак» – «Краснодар» – вопрос. Подождем до субботы, 19 октября (начало – в 16:30 по московскому времени). А заодно и последим, в чью сторону прогнутся коэффициенты за следующие дни.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Александр Вильф