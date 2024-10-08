Серия «Краснодара» – пятое место в истории. Вспомните, кто побеждал еще дольше?

«Краснодар» разгромом «Химок» продлил рекордную для себя серию в чемпионатах России – восемь побед подряд. До нынешнего сезона предел для «быков» в РПЛ равнялся всего пяти играм.

Восемь матчей – уже пятое место в истории лиги. Правда, его пока приходится делить со «Спартаком». Вспомним аналогичные рекордные серии у российских грандов. Всегда ли они приводили к титулам?

«Спартак»-2000: 8 побед подряд, накатили на финиш и выиграли чемпионат

Удивительно, но легендарная команда Олега Романцева никогда не выигрывала больше восьми матчей подряд, да и то рекордная серия пришла на закате эпохи. В 2000 году «Локомотив» Юрия Семина уже угрожал красно-белым в середине сезона и даже перехватывал лидерство, но оказался бессилен против идеального финиша чемпиона.

«Спартак» осенью выстрелил восемью победами подряд. Ключевой успех – триумф над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:1). После этого титул был оформлен в игре с «Ростсельмашем» дома (1:0). Любопытно, что серия прервалась, когда совсем не ждали: в первом туре следующего чемпионата красно-белые дома умудрились не победить новичка элиты «Сокол» (0:0).

«Спартак-Алания»-1995: 9 побед подряд – залог титула

Легендарное чемпионство Владикавказа было фактически предопределено после разрушительного летнего похода по лиге. «Алания» смяла всех аутсайдеров и середняков, а самыми сложными получились матчи против ЦСКА и «Динамо» (оба раза – 2:1).

После шестнадцатого тура Владикавказ шел с удивительными показателями: 14 побед в 16 матчах, разница мячей 41:11 и запас над вторым местом в одиннадцать очков.

Остановить такого монстра смог только «Локомотив» во главе с Олегом Гариным. Нападающий разразился хет-триком, поспособствовав разгрому (4:1), но Владикавказ после этого сбоя относительно спокойно выиграл лигу, хотя ниже и будет нюанс.

«Зенит»-14/15: победный каток на старте – легкий титул

Лучший отрезок в российской карьере для Андре Виллаш-Боаша. «Зенит» выстрелил на старте восемью победами, одна зачлась с прошлого сезона. Статистика в преддверии игры девятого тура со «Спартаком» была пугающей: 24 очка, разница мячей 26:4, один мяч пропустили на выезде.

В итоге смертоносный квартет Халка, Данни, Шатова и Рондона остановил тактический ребус Мурата Якина в Санкт-Петербурге, где москвичи отстояли 0:0.

«Зенит» легко выиграл чемпионат с итоговым запасом в семь очков от преследователей.

«Локомотив»-1995: 11 побед – успели только напугать «Аланию»

Пожалуй, самая недооцененная серия в российском футболе. Возвращаемся на пункт с «Аланией» и вспоминаем тот самый хет-трик Олега Гарина. Как раз после разгрома команды Валерия Газзаева «Локомотив» так разогнался, что выдал одиннадцать побед подряд! Рекорд в лиге стоял почти двадцать лет.

Железнодорожники обыграли и «Спартак», и ЦСКА, продавили «Ротор» в безумном матче с семью голами (4:3), но в 28-м туре, когда чемпионство показалось реальным, дома умудрились уступить «Уралмашу» – середняку без мотивации.

ЦСКА-13/14: 13 побед подряд – Слуцкий чуть не ушел в отставку, но в итоге выиграл трофей

Одна из самых безумных развязок в истории чемпионата России. Возможно, и самый красочный сезон, учитывая, что разыгрывались не только титулы и медали, но и позиции в Лиге чемпионов.

ЦСКА в двадцатом туре оказался разбит «Динамо» (2:4). Болезненное поражение усугублялось не только тотальным кризисом красно-синих, но и дублем Юрия Жиркова – это был двойной удар по армейским фанатам. В прессе шумели по поводу возможной отставки Слуцкого: отставание от «Локомотива» составляло девять очков, а ЦСКА собрал шесть поражений при всего десяти победах и только на один балл опережал «Амкар».

Легендарная серия стартовала победой над «Зенитом», в последнем туре ЦСКА выиграл у «Локомотива», а впервые споткнулся только в четвертой встрече следующего чемпионата. Логично, что чемпиона огорчил «Спартак» (0:1).

Получается, что только «Локомотив» – своеобразное исключение. Обычно столь убедительные победные серии приводят к чемпионскому титулу.

***

Побить рекорд Слуцкого Мусаеву будет очень тяжело. Календарь не располагает к такому развитию событий – 19 октября играть против «Спартака». Букмекеры пока дают только 3.30 на победу «быков» в Москве. Правда, ранее южане уже выигрывали по схожим коэффициентам у «Динамо» и «Зенита».

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Игорь Руссак, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Виталий Тимкив