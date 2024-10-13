Победа Бетербиева – шок для букмекеров: Артур ни разу не обошел Бивола по кэфам, перед решением давали 20%

Чемпионский бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола породил нескончаемые споры о справедливости судейского решения. Один из важных аргументов поклонников проигравшего боксера – коэффициенты аналитиков в режиме реального времени. Это действительно очень любопытный довод в пользу Бивола.

Расклад перед боем: два прозаичных финала, 13% на победу Бетербиева по очкам

Букмекеры до поединка видели два предсказуемых сценария:

● Победа Бетербиева нокаутом в середине или конце боя. ● Победа Бивола по очкам.

Аналитики и близко не верили в то, что нокаутер сможет впервые в карьере выиграть бой по очкам. На подобный расклад предлагался большой коэффициент 7.50 (примерно 13% вероятности).

В связи с этим и утвердилось мнение, что гонг по итогам двенадцатого раунда – автоматическая победа Бивола. Букмекеры не изменили своего мнения и в режиме реального времени. Дмитрий никогда не был андердогом в этом поединке.

Как менялись коэффициенты и вероятности по ходу боя Бивол – Бетербиев

Первые четыре раунда поединка – неоспоримое преимущество Дмитрия. Согласны все, за исключением третьего рефери Павела Кардыни. Позже выяснится, что у поляка уже в этот момент на карточках было 38:38, когда как у двух других арбитров 39:37 – в пользу Бивола.

Букмекеры после четвертого раунда двигают коэффициент с 1.80 на 1.55 – Дмитрий становится явным фаворитом в линии.

Середина боя – рывок Бетербиева. Артур забирает три раунда, с чем согласны двое судей из трех. Это быстро отражается на коэффициентах: фиксируем низшую точку падения до 2.00 у Бетербиева и 1.90 у Бивола. После седьмого раунда соотношение примерно такое: 50% на 45% в пользу Бивола, около 5% – на ничью.

С восьмого раунда – самое интересное: три арбитра отдают два отрезка Биволу, коэффициент на победу Дмитрия после этого летит вниз вплоть до финала.

Основное разночтение по логике вероятности и судейских решений – концовка. Бетербиев только терял шансы на победу – позитивных всплесков не было. К двенадцатому раунду Артур пришел с вероятностью в 30% на итоговую победу, а к моменту оглашения решения после очевидной реакции боксеров коэффициент на Бетербиева взлетел до 5.00. Бивол на тот момент располагал в линии котировкой 1.25, хотя многие букмекерские конторы и закрыли прием ставок.

Такой случай уже был – в 2017 году ждали победы Головкина над Альваресом

Итоговое расхождение между коэффициентами и итоговым решением – не аномалия для профессионального бокса. Яркий пример – первый бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Тогда как раз Головкин нанес больше ударов, по статистике превзошел соперника и после двенадцатого раунда располагал в линии коэффициентом 1.51. Семь лет назад фаворит тоже не сыграл – судьи дали ничью.

Кроме того, не стоит забывать, что линии и в режиме реального времени формируются в зависимости от денежных потоков ставок на каждого боксера, поэтому считать котировки индикатором справедливости – неправильно. Это просто мнение большинства игроков.

Ставки на Спортсе

«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham